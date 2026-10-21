AO VIVO: siga Montevideo City Torque e Atlético-MG
Confira o Tempo Real do jogão da Sul-Americana
Boa noite, amigos do Lance! Está começando o Tempo Real de Montevideo City Torque x Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana! As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal.
O Galo chega com uma boa vantagem após vencer a partida de ida por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com o resultado, a equipe mineira pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante a classificação para a próxima fase.
Do outro lado, o Montevideo City Torque precisa de uma atuação praticamente perfeita para seguir vivo na disputa. Uma vitória uruguaia por três gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis. Para avançar diretamente, os donos da casa precisam vencer por quatro ou mais gols de diferença.
Será que o Atlético vai confirmar a vantagem e dar mais um passo rumo ao título continental ou o time uruguaio conseguirá uma reação histórica diante de sua torcida? Acompanhe conosco todos os detalhes do confronto, os principais lances e as emoções desta decisão na Sul-Americana!
⏱️ LANCE A LANCE!
18h39 - Galo na área
18h25 - Montevideo City Torque no aquecimento
18h01 - MONTEVIDEO ESCALADO
18h - GALO ESCALADO
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