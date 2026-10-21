Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Domínguez admite atuação abaixo do Atlético, mas exalta força do elenco: É lindo de se ver'

Galo classificou para a final da Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/10/2026 21:41
Favorite o Lance! no Google
Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)
Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético está na final da Copa Sul-Americana! A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu que o Galo teve uma atuação abaixo do esperado, mas também destacou a qualidade do adversário e a dificuldade da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético está na final da Copa Sul-Americana! A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu que o Galo teve uma atuação abaixo do esperado, mas também destacou a qualidade do adversário e a dificuldade da competição.

— Acho que foi abaixo do esperado, mas também temos que destacar o rival. Eles chegaram à semifinal assim como nós, deixando para trás times importantes. É uma copa muito difícil. Sabíamos que não seria fácil, mas estamos na final — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Além de analisar o desempenho da equipe no Uruguai, Domínguez valorizou o comprometimento dos jogadores, que seguem disputando três competições na temporada. O treinador destacou a entrega do grupo e a união dos atletas na busca pelos objetivos do clube.

— Eu quero estar com a cabeça do grupo, dos jogadores. Eles estão competindo em três torneios, dando o seu máximo. Estamos também em outra semifinal, da Copa do Brasil, e existe a competitividade que eles têm entre si e por eles mesmos, para tentar dar o nosso melhor e fazer com que o torcedor sinta gosto. A força grupal é algo lindo de olhar — declarou o técnico

continua após a publicidade
Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)
Atletico Mineiro's Argentine head coach Eduardo Dominguez walks under the rain during the Copa Sudamericana semifinal second leg football match between Uruguay's Montevideo City Torque and Brazil's Atletico Mineiro at the Centenario stadium in Montevideo on October 21, 2026. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Lyanco celebra classificação mas faz alerta sobre atuação do Atlético

Há 1 minuto
Elenco do Atlético-MG

Atlético Mineiro

Veja os gols da derrota do Atlético-MG para o City Torque na Sul-Americana

Há 54 minutos
Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Sul-Americana

Final definida! Atlético-MG e Boca Juniors vão disputar o título da Sul-Americana

Há 1 hora
Atlético x City Torque (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Sul-Americana

Atlético leva susto no fim, perde para o City Torque, mas vai à final da Sul-Americana

Há 1 hora
Camisa no centenário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

AO VIVO: Acompanhe em tempo real Montevideo City Torque e Atlético-MG

Há 3 horas
Elenco do Atlético-MG perfilado

Atlético Mineiro

Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+

Há 3 horas
Mais LANCE!
Camisa no centenário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Força máxima: Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Torcida do Atlético na semifinal da Sul Americana na MRV Arena

Decisão à vista: Atlético vai em busca de 10ª final continental

Copa Sul-Americana 2026 - City Torque x Atlético Mineiro

City Torque x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Time treinando na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Desfalque no ataque e Éverson com a delegação: Os relacionados do Atlético contra o City Torque

Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Para ser eliminado, Atlético precisaria sofrer placar que aconteceu apenas uma vez em 2026

Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Ingressos de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão estão à venda: veja preços e onde comprar

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Equipe do Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético dá salto nas chances de Libertadores: veja os números

Domínguez em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise tática do Guffo: o surpreendente Atlético-MG de Barba Domínguez

Briga em Atlético x Cruzeiro sub-20 (reprodução Cruzeiro TV)

Sete expulsões e 'gol que Pelé não fez': Atlético e Cruzeiro protagonizam jogo eletrizante no sub-20

Kaio Jorge comemora gol

Kaio Jorge, do Cruzeiro, explica atrito com Alexsander, do Atlético-MG

Taça da Copa do Brasil Feminina

O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?