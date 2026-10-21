Domínguez admite atuação abaixo do Atlético, mas exalta força do elenco: É lindo de se ver'

O Atlético está na final da Copa Sul-Americana! A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu que o Galo teve uma atuação abaixo do esperado, mas também destacou a qualidade do adversário e a dificuldade da competição.

— Acho que foi abaixo do esperado, mas também temos que destacar o rival. Eles chegaram à semifinal assim como nós, deixando para trás times importantes. É uma copa muito difícil. Sabíamos que não seria fácil, mas estamos na final — afirmou o treinador.

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Além de analisar o desempenho da equipe no Uruguai, Domínguez valorizou o comprometimento dos jogadores, que seguem disputando três competições na temporada. O treinador destacou a entrega do grupo e a união dos atletas na busca pelos objetivos do clube.

— Eu quero estar com a cabeça do grupo, dos jogadores. Eles estão competindo em três torneios, dando o seu máximo. Estamos também em outra semifinal, da Copa do Brasil, e existe a competitividade que eles têm entre si e por eles mesmos, para tentar dar o nosso melhor e fazer com que o torcedor sinta gosto. A força grupal é algo lindo de olhar — declarou o técnico

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