Sportingbet: participe do Bolão do Brasileirão e concorra a prêmios

Participe da nova promoção Bolão do Brasileirão da Sportingbet | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 11:15 • São Paulo (SP)

O Campeonato Brasileiro 2024 já começou e anima as torcidas e fãs do futebol nacional. Por isso, a Sportingbet está promovendo uma promoção especial: participe do Bolão do Brasileirão e receba prêmios de acordo com a quantidade de acertos. Ou seja, seus palpites certeiros te levam a concorrer a prêmios.

Participar da promoção >>

Se você ainda não possui uma conta na plataforma de apostas, saiba como usar o código promocional Sportingbet para abrir sua conta com bônus de boas-vindas.

Visite o site da Sportingbet para participar da promoção | Crédito: Reprodução / Sportingbet

Bolão do Brasileirão Sportingbet

O Campeonato Brasileiro reune os 20 melhores times do país, formando uma das competições mais difíceis do mundo.

Se você já participou de um bolão, deve saber que o Bolão do Brasileirão Sportingbet funciona de forma bem parecida. Dessa forma, antes do início do primeiro jogo da rodada, faça seus palpites sobre os placares. A partir de dois acertos, receba prêmios:

2 acertos: R$5 em freebet

3 acertos: R$20 em freebet

4 acertos: R$200 em freebet

5 acertos: prêmio de R$50mil

6 acertos: prêmio de R$1milhão

Para ser elegível a promoção, antes de enviar seu palpite, é necessário fazer ao menos uma aposta de R$5 ou mais, pré-jogo, simples ou múltiplas em qualquer evento ou mercado.

Apostar na Sportingbet >>

Termos e condições da oferta

Assim como em outras ofertas promovidas pelas casas de apostas, para participar do Bolão do Brasileirão e concorrer aos prêmios, é necessário seguir alguns pré requisitos estipulados pela Sportingbet.

Primeiramente, esta promoção só é válida para clientes que vejam esta oferta na página “Promoções”;

Em segundo lugar, o usuário poderá alterar as respostas até o início da primeira partida da rodada vigente do Bolão;

Além disso, se algum jogo for cancelado ou adiado, será dado como resultado incorreto;

Ademais, é necessário ter feito pelo menos uma aposta válida de mínimo R$5;

Por fim, esta promoção é aberta para todos os jogadores.

Antes de participar, leia os termos e condições no site da Sportingbet para garantir que será elegível.

Onde encontrar o bolão Sportingbet

Para participar do Bolão do Brasileirão, é necessário encontrar a página na aba promoções. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

1- Primeiramente, acesse o site da Sportingbet;

2- Em segundo lugar, clique em “Entrar” no canto superior direito para fazer o login;

3- No menu do topo da página, clique na aba “Promoções”;

4- Em seguida, localize o card do Bolão e clique em “Ver promoção”;

5- Por fim, estipule os placares e clique em “Enviar meus palpites”.

Lembre-se que antes de enviar seus palpites, é necessário efetuar uma aposta de ao menos R$5 para se tornar elegível.