Entre veteranas e novatas, Seleção Brasileira feminina de basquete joga AmericupW

A Seleção Brasileira feminina de basquete realizou a primeira semana de treinos preparatórios para a AmericupW, que vai acontecer entre os dias 28 de junho e 6 de julho, em Santiago, no Chile. O elenco renovado conta com a presença de jogadoras novatas que estam "dando trabalho" para as veteranas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A armadora Carina Martins, do Sampaio Corrêa, comentou sobre como é a relação com as mais novas, que tem muita energia dentro e fora de quadra.

— A gente não pode dar muita moral, porque elas (novatas) já vieram cheias de moral. Então, temos que vir dar uns cortes, as vezes. Mas elas são bem positivas também. É muito entusiasmo, cheia de coisas novas, essa geração tiktoker aí. Mas eu estou muito feliz de poder ver o entusiasmo delas, de que a gente vai chegar e que podemos mais — comentou a armadora.

continua após a publicidade

A pivô Izabel Varejão, do Syracuse Orange, dos EUA, foi convocada pela primeira vez desde a categoria de base, quando defendeu a camisa verde e amarela no sub-16 e sub-18. De volta a Seleção, a jogadora vê a evolução da equipe para a AmericupW.

— A gente está fazendo um trabalho muito bom, o Léo e o Bruno (técnicos) estão fazendo um trabalho excelente para misturar os grupos e fazendo com que a gente aprenda uma com a outra e passe jogadas todo dia. Eu acho que isso está fluindo de uma forma muito boa — disse a pivô.

continua após a publicidade

O sobrenome Varejão é muito conhecido pelos fãs basquete nacional. Izabel é sobrinha de Anderson Varejão, ex-jogador que disputou 13 temporadas pelo Cleveland Cavaliers, da NBA, e agora, a pivô deixa sua própria marca com a camisa da Seleção Brasileira.

➡️Corinthians abre as portas para Seleção Brasileira feminina da basquete

Seleção aguarda a chegada de Kamilla e Damiris da WNBA

Kamilla Cardoso e Damiris são as duas representantes brasileiras na WNBA, principal liga de basquete americana do mundo, e se juntam ao elenco apenas no Chile, dias antes da competição. Carina e Izabel sabem da potência das jogadoras e estão ansiosas para recebê-las na equipe.

— A Camila e a Damiris trazem uma força muito grande dentro do garrafão pra gente — comentou Izabel.

— A gente sabe que vai ter mais a junção da Kamilla e a Damiris no AmericupW e temos que ir para cima, sem respeitar ninguém — completou a armadora.

Seleção Brasileira feminina de basquete treina no Corinthians (Foto: Reprodução)

Brasil faz amistoso com o Canadá neste domingo (22)

O Brasil enfrenta o Canadá neste domingo (22), no ginásio do complexo do Pacaembu, em São Paulo. As jogadoras veem a partida como uma oportunidade de medir um de seus principais adversários do torneio no Chile.

— Amistosos sempre são bons pra poder mostrar pra gente que a gente pode melhorar e que a gente pode continuar acertando — disse Izabel.

Além do Canadá, o Brasil enfrenta El Salvador e a República Dominicana, que fecham o Grupo A na primeira etapa da AmericupW. O Grupo B é composto por Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile. Cada equipe jogará uma partida contra cada seleção de seu próprio grupo, e as quatro melhores avançarão para as quartas de final, no formato olímpico (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1).