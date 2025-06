Aposte no Fluminense e ganhe R$5 mais bônus por gols

A Superbet apresenta uma promoção para o confronto entre Fluminense e Borussia Dortmund pelo Mundial de Clubes 2025. A partida acontece nesta terça-feira, 17/06, às 13h (horário de Brasília). Os apostadores podem receber R$5 em apostas grátis ao apostarem R$10 no jogo. Além disso, os participantes ganham mais R$5 em apostas grátis a cada gol marcado pelo tricolor carioca.

Esta oferta pode render um valor significativo caso o time brasileiro tenha uma boa atuação ofensiva. A promoção é válida somente para clientes já cadastrados na casa de apostas.

Portanto, se você ainda não tem uma conta na plataforma, registre com o código de indicação Superbet.

Como funciona a promoção para Fluminense x Borussia?

A mecânica desta promoção é bastante direta e oferece uma oportunidade interessante para os apostadores acompanharem o jogo. Para participar, você precisa acessar a seção de Promoções & Bônus na plataforma Superbet e clicar em Aceitar na aba Disponível.

Em seguida, faça uma aposta de pelo menos R$10 em dinheiro real no confronto entre Fluminense x Borussia Dortmund. As apostas devem ter odds mínimas de 2.0 por cupom para serem válidas na promoção.

Após realizar sua aposta qualificativa, você receberá R$5 garantidos em Apostas Grátis para usar em qualquer esporte.

O diferencial desta promoção está no bônus adicional: a cada gol marcado pelo Fluminense, você ganhará mais R$5 em Apostas Grátis, válido apenas para gols validados durante o tempo regulamentar.

Termos e condições importantes da oferta

Antes de participar da promoção, é fundamental conhecer os principais termos e condições que regem esta oferta. A Superbet estabelece regras claras para garantir a transparência do processo e evitar mal-entendidos. Confira os cinco pontos mais importantes:

A promoção é válida exclusivamente para clientes selecionados, verificados, ativos e com ao menos uma aposta em dinheiro real como parte do programa de fidelidade;

As apostas devem ter odds mínimas de 2.0 por cupom e precisam ser liquidadas antes de receber o bônus;

Apostas no Criar Aposta, Dicas de Aposta, anuladas, com cash-out ou canceladas não são válidas para a promoção;

O período da promoção vai de 16/06/25 às 16h01 até 17/06/25 às 23h59 (horário de Brasília);

As Apostas Grátis recebidas são válidas por 3 dias após serem concedidas e, em caso de ganho, você receberá apenas os lucros da aposta, sem o valor do bônus.

Recomendamos que você leia os termos e condições completos no site oficial da Superbet para entender todos os detalhes da promoção.

Panorama do Jogo Fluminense x Borussia Dortmund

O confronto marca a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes 2025, em partida válida pela primeira rodada do Grupo F. O jogo acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), e representará o primeiro encontro oficial entre estas duas equipes na história do futebol.

O Fluminense chega ao torneio em boa fase, com uma sequência invicta e desempenho sólido no Brasileirão. Sob o comando de Renato Gaúcho, o time brasileiro conta com a experiência de Thiago Silva e o talento de jogadores como Jhon Arias.

O único desfalque confirmado é Soteldo, enquanto Germán Cano, recuperado de lesão, deve iniciar no banco.

Já o Borussia Dortmund, comandado por Niko Kovac, se classificou para o Mundial pelo ranking da UEFA.

Os alemães contam com o atacante Serhou Guirassy como um dos principais destaques e vêm de uma sequência positiva na reta final da Bundesliga. Schlotterbeck, Emre Can e Salih Özcan são desfalques por lesão.

Por fim, confira o nosso tutorial completo de como apostar no Mundial de Clubes com a Superbet.

Como apostar em Fluminense x Borussia na Superbet?

Realizar uma aposta na partida entre Fluminense e Borussia Dortmund e participar da promoção é um processo simples.

