Eduardo Ferro, da produtora independente "405 Films", dirigirá um filme biográfico sobre o lutador brasileiro Charles Do Bronx. A cinebiografia documentará a trajetória pessoal e profissional do ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC, desde seus primeiros passos nas favelas de São Paulo até sua consagração internacional no MMA. O projeto ainda não possui título oficial e será produzido nos próximos meses.

Do Bronx se junta a José Aldo, outro ídolo nacional da modalidade que teve sua vida transformada em filme em 2016. Ferro, que comandará a produção, já possui experiência com biografias de lutadores, tendo produzido em 2023 "O Faixa-Preta: a verdadeira história de Fernando Tererê", longa sobre o lutador de jiu-jitsu.

No dia 28 de junho, o brasileiro será o protagonista do UFC 317, evento que acontecerá durante a "Semana Internacional da Luta", em Las Vegas, EUA. Na ocasião, ele enfrentará o invicto Ilia Topuria pela disputa do cinturão vago dos pesos-leves.

- É uma honra fazer um filme sobre o Charles Oliveira. O Brasil produz muitos atletas dos esportes de combate, mas ele é realmente um leão entre os leões. O sucesso insano frente às adversidades e como ele conecta a cultura de seu país com a cultura dos EUA torna essa história inspiradora. Sou grato pela confiança dele em mim para contar essa história – o desafio será honrar a sua autenticidade. A história de Charles será mais do que um filme, queremos passar uma mensagem para todo garoto por aí que se sente subjugado e esquecido pelo mundo. Como ele mesmo fala, "o campeão tem nome", e em breve o mundo saberá com detalhes o que aconteceu com ele - afirmou Ferro em comunicado enviado à imprensa.

Detalhes sobre o elenco e data de lançamento do filme biográfico ainda não foram divulgados.