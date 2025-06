O Meridianbet app está disponível para dispositivos móveis Android, trazendo apostas esportivas, jogos online, recursos para aprimorar palpites e bônus. Além disso, a plataforma conta com uma versão otimizada para aparelhos iOS. Neste guia, veja como baixar o aplicativo de apostas e aproveitar os serviços da Meridianbet Brasil.

Vale lembrar que a operadora está registrada no SIGAP, do Governo Federal, ou seja, opera de forma legalizada. Mas será que sua experiência mobile é diferenciada? Vamos responder essas perguntas neste guia.

Como baixar o Meridian bet app?

Antes de responder como baixar o app da Meridianbet é preciso responder que sim, existe um aplicativo da operadora. Mas ele é apenas para celulares e dispositivos móveis Android. Ele pode ser baixado diretamente no site, pela limitação de aplicativos de jogo da Play Store do Google.

Como fazer download do app Meridianbet para Android (apk)?

Baixar o aplicativo da Meridianbet é muito simples. Não é preciso nem fazer o login na Meridianbet para isso. Siga os passos abaixo.

1 - Entre no site da operadora;

2 - Vá até a seção de apostas ou de cassino online. Na barra superior irá aparecer o ícone para fazer o download;

3 - Baixe o arquivo apk da Meridianbet. Conceda a autorização de segurança pedida;

4 - Pronto, seu app da Meridianbet estará instalado.

Tem Meridianbet app para iPhone?

Neste momento não há um app iOS da Meridianbet disponível. É comum que as casas entreguem primeiro um aplicativo para Android, que é um sistema operacional mais popular. Se for lançado um app iOS da Meridianbet para usar em iPhones e iPads, atualizaremos este texto.

Isso não quer dizer que os usuários de iOS na Meridianbet ficam a ver navios. É possível criar um ícone do site na tela inicial, usando o navegador Safari.

Vá até o Menu e escolha essa opção para ter um acesso bem mais fácil à plataforma. Esse ícone é seguro e o site é responsivo, adaptando-se às telas menores de celulares e tablets.

Cadastro e login pelo aplicativo Meridianbet

Depois de feito o download do aplicativo da Meridianbet, o cadastro e login é simples. Começando pelo cadastro, só é preciso informar alguns dados pessoais e criar uma senha forte para proteger sua conta. É preciso destacar que a conta criada pelo app serve para acessar também via desktop e vice-versa.

Com o cadastro feito, não há segredo com o login. Basta informar seu e-mail, colocar sua senha e entrar. O acesso é simples e todos os seus dados estarão seguros.

Isso, aliás, é um ponto que a regulamentação do jogo no Brasil foca em seu monitoramento e a operadora tem que garantir, também para estar em conformidade com a LGPD.

Não se esqueça que você precisa aceitar os termos e condições para se cadastrar na plataforma. Eles são na linha de outros termos e condições de outras operadoras, explicando como funciona a plataforma, o tratamento dos dados e o que não é permitido.

Para ficar em dois exemplos, é proibido criar uma conta em nome de terceiros e também de criar uma conta tendo menos de 18 anos.

Como ganhar bônus Meridianbet de até 150% pelo celular?

A Meridianbet quer se destacar no mercado brasileiro com seus bônus e promoções. Depois da regulamentação houve uma grande mudança nesse sentido, com as casas parando de oferecer bônus de boas-vindas e até cortando muitas ofertas.

Mas quem abrir a página de promoções desta operadora verá um grande número de ofertas. E uma delas é um bônus de até 150% baseado nas apostas e número de eventos apostados. Uma das condições é que as apostas tenham odds acima de 1,35.

Confira os termos e condições para saber mais informações e se a promoção vale a pena para o seu perfil de apostador.



Explore o site da Meridianbet para descobrir uma vasta seleção de apostas esportivas e jogos de cassino online | Crédito: Reprodução / Meridianbet

Como apostar na Meridianbet pelo celular?

Como apontamos anteriormente, as funcionalidades do app da Meridianbet são as mesmas da versão desktop. Ou seja, quem fizer apostas pelo celular não perde nada em comparação a quem abre o site pelo navegador em um computador. E, isso, claro, também se aplica às apostas.

Com o login feito e o depósito na conta, apostar se torna algo simples. Siga o passo a passo abaixo.

Principais recursos do Meridianbet App

Vamos então aos principais recursos do app da Meridianbet. O que será que os clientes podem encontrar?

Meridianbet cassino App — jogos populares disponíveis

O cassino online da Meridianbet é de boa qualidade, com uma grande quantidade de jogos de desenvolvedores famosos. Lá você pode encontrar, por exemplo, o Aviator da Spribe, conhecido como Jogo do Aviãozinho. Essa é uma das opções dos chamados jogos de crash.

As caça-níqueis, claro, também marcam presença. Sweet Bonanza, Big Bass, o Tigre Sortudo (Fortune Tiger, ou Jogo do Tigrinho) estão lá.

Uma coisa importante a salientar é que esses jogos são criados por desenvolvedores que são independentes e auditados a todo momento pela justiça e aleatoriedade do jogo. Por isso, só jogue esses jogos em cassinos legalizados e com reputação, como a Meridianbet.

Os jogos clássicos de cassino como roleta, Blackjack, Bacará e muitos outros também estão presentes, com variações para todos os gostos. Uma delas é a Roleta Brasileira, que parece bastante com a roleta europeia.

Todos esses jogos também estão na versão desktop, ou seja, o app é só uma comodidade para facilitar o acesso e ter uma experiência um pouco superior. O processo de jogar, achar o game no app Android da Meridianbet, sacar e fazer depósitos é o mesmo.

Promoções no Aplicativo Meridianbet

As mesmas promoções que estão disponíveis no site podem ser vistas ao baixar o arquivo apk da Meridianbet e instalar no Android.

Como apontamos acima, são várias as promoções que a casa pode ativar para seus clientes, sejam sazonais, ou fixas. As 30 rodadas semanais, as freebets semanais e os cashbacks também podem ser ativados ao jogar no celular.

Rápido e fácil de usar

Uma das razões para baixar o app é ter uma experiência superior ao acesso pelo navegador do celular. Neste caso, ele vale a pena porque o app de Android da Meridianbet é bem rápido, sua usabilidade é boa e encontrar as coisas é fácil. Ou seja, quem não tiver problema em baixar o app e instalar pode ter uma experiência superior.

Muitos mercados disponíveis

São muitos os mercados disponíveis para apostar na Meridianbet. E no app não é diferente. A começar pelos esportes, dá para apostar em futebol, mas também em basquete, futebol americano, tênis, vôlei, e-Sports, Fórmula 1, MMA (UFC) e muito mais.

E a partir disso, abrem-se as comportas dos mercados: pegando o futebol como exemplo, resultado final, número de gols, escanteios, autor de gol, resultado no intervalo e muito mais. Tudo para apostar com o celular em poucos segundos.

Apostas ao vivo pelo Meridianbet App

As apostas ao vivo também são possíveis no app, com a plataforma disponibilizando centenas de eventos para fazer apostas enquanto eles estão acontecendo. Mas fique atento às odds oferecidas e faça um estudo do evento ou então assista o jogo enquanto ele está acontecendo.

Cash out pelo celular na Meridianbet

A operadora disponibiliza o cash out, que nada mais é do que a possibilidade de encerrar uma aposta antes de seu desfecho. Você pode fazer isso com um valor acima do apostado ou abaixo do apostado, dependendo do andamento do evento.

Nem todos os jogos tem apostas que podem ser dadas cash out e avalie com cuidado se vale ou não a pena encerrar a aposta.

Transmissão ao vivo no app

Na parte das apostas ao vivo há um ícone de TV ao Vivo. Ali estão relacionados os jogos que têm transmissão ao vivo na plataforma e isso inclui o app. A lista de eventos é extensa, mas sempre respeitando os direitos televisivos de cada país. Entre no site para ver quais são os eventos do dia.

Depósitos e saques pelo app Meridianbet — Aposte com Pix pelo celular

Quem baixar o app da Meridianbet para apostar verá que todas as funcionalidades e funcionamentos do aplicativo são iguais ao site.

E isso inclui as formas de pagamento. Abaixo vamos explicar melhor como fazer depósitos e saques, mas já antecipamos que eles são feitos via PIX. Esse é um método seguro, rápido, fácil e sem taxas.

Ou seja, não há mais como fazer depósitos por cartão de crédito e débito, boleto, carteiras eletrônicas e criptomoedas. A intenção é trazer mais segurança e também estar em conformidade com a lei que regula as bets.



A Meridianbet se destaca como uma plataforma de apostas segura, oferecendo ótimos recursos aos seus usuários

Como depositar pelo aplicativo Meridianbet?

Depositar pelo site é bem simples. Faça o login na Meridianbet pelo app, vá até sua conta, escolha em depositar e opte pelo PIX. Insira o valor desejado e confirme a transação. O processamento é muito, graças à tecnologia do PIX, e o seu saldo na operadora deve ser atualizado em poucos minutos.

Como sacar na Meridianbet pelo celular?

O saque também é simples. Com o login feito, vá até sua conta, opte pela opção de saque, informe o valor e a chave PIX. O processo de saque pode demorar um pouco a mais, mas também não deve ir além de algumas horas. Se ele não for concretizado, entre em contato com o atendimento ao cliente.

É importante destacar que o saque não será completado sem o processo de verificação de identidade. A casa precisa se certificar da veracidade da conta, dos dados informados e da sua titularidade.

Também por isso não é possível fazer um saque para uma conta de terceiros: a conta bancária informada deve ter a mesma titularidade que a conta da Meridianbet.

O aplicativo da Meridianbet é seguro?

Sim, o aplicativo da Meridianbet é seguro. A casa não só precisa seguir uma série de normas da regulamentação brasileira como ainda precisa superar a concorrência e oferecer um serviço de primeira. A Meridianbet é uma empresa com licença para atuar em 19 países diferentes, sendo uma das grandes companhias globais do mercado de apostas e iGaming. Ou seja, além de ter que seguir regras e normas estritas, ainda tem um nome a zelar.

É legal apostar na Meridianbet no Brasil?

Sim, é legal apostar na Meridianbet no Brasil. A casa é uma das que iniciou seu processo de licenciamento no país, estando registrada no SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). Esse pedido pode ser visto por qualquer um no sistema: é o 0086/2024, registrado em nome da MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA.

Sendo assim, a casa pode receber clientes brasileiros, mas precisa seguir uma série de normas e leis, como a LGPD, além de ter que prestar contas e contar com um escritório no Brasil. No caso, ele é sediado em São Paulo.

Algo importante de destacar é que a Meridianbet tem experiência no licenciamento em vários mercados.

Há pouco era normal que as operadoras operassem com licenças internacionais, mas com cada país criando sua legislação específica, os grandes players tiveram que se adaptar a cada um dos territórios. Isso mostra o compromisso da Meridianbet com o jogo legal e seguro.

O App Meridianbet é bom?

Sim, o app da Meridianbet é bom. Baixar o app é algo que nem todos os jogadores fazem porque as versões mobile dos sites costumam ser boas. Mas é inegável que ter o aplicativo no celular facilita o acesso e pode trazer uma experiência superior se ele for bem feito.

O que é o caso: o design é bonito, ele é fácil de usar e todas as funcionalidades da versão desktop e mobile pelo navegador estão ali presentes também.

Atendimento ao cliente no app Meridianbet

O atendimento ao cliente no app da Meridianbet funciona da mesma forma que no site em sua versão desktop. São os mesmos canais de contato, com atendimento especializado. A casa se orgulha de seu atendimento humanizado e ele realmente é facilmente alcançado, respondendo rapidamente.

Os meios de contato são:

Chat online (24 horas por dia, sete dias por semana);

E-mail;

Telefone 0800.

Há ainda uma seção de perguntas frequentes que é bastante útil e completa, algo que nem sempre é visto em outras operadoras.

Há também uma página no Reclame Aqui e presença nas redes sociais, mas para o atendimento ao cliente direto e resolução de problemas indicamos o contato por esses meios de contato apontados acima. Assim o processo deve ser mais simples e direto.

Perguntas frequentes sobre o aplicativo Meridianbet Brasil

Abaixo estão algumas perguntas sobre a operadora e suas respostas diretas ao ponto.

A Meridianbet tem aplicativo?

Sim, há um app da Meridianbet. Mas não há uma versão iOS da Meridianbet, apenas para Android. Ou seja, apenas celulares e dispositivos com o sistema operacional do Google podem baixar e instalar o app.

Como se cadastrar na Meridianbet pelo celular?

É fácil. Basta baixar o app no site oficial da empresa, instalar e lá dá para fazer seu cadastro da mesma forma que se faz no computador. Seus dados estarão protegidos igualmente.

Como usar o app Meridianbet?

Entre no site oficial da operadora e baixe o arquivo apk da Meridianbet. Ele serve apenas para Android, não tendo uma versão IOS da Meridianbet. Depois de instalado, entre nele fazendo o login normalmente e navegue pelos esportes e mercados como na plataforma desktop.

Dá para jogar no Cassino da Meridianbet pelo aplicativo?

Sim. Todos os jogos disponíveis na versão desktop ou no site também estão no app. Dá para jogar Aviator, Fortune Tiger, Roleta, Blackjack e muito mais.

Vale a pena apostar na Meridianbet pelo app?

Sim, vale a pena. O app é seguro, há uma enorme quantidade de mercados e o aplicativo é fácil de usar.