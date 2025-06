Jornalista crava derrota de clube brasileiro no Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes começou pegando fogo para os clubes brasileiros. Botafogo e Flamengo venceram na primeira rodada, e o Palmeiras empatou com o Porto. O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, às 13H, para enfrentar o Borussia Dortmund.

No programa Linha de Passe, na ESPN, o jornalista Paulo Calçade cravou que o Botafogo vai perder na segunda rodada do Mundial de Clubes. O clube enfrenta o Paris Saint Germain, da França, que venceu o Atlético de Madrid por 4x0.

- Não aguenta. Primeiro que o PSG é um time que faz uma saída de bola muito boa. Só não vou garantir o tamanho da derrota. Primeiro que tem que marcar a saída do PSG de maneira magistral, e eles são treinados para isso. É o jogo praticado pelo Luis Enrique - começou o jornalista

- Hoje o Botafogo não tem condição. Até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada - conclui Calçade

Botafogo foi o primeiro clube brasileiro a vencer no novo Mundial de Clubes

A vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, no Lumen Field, foi sofrida até o último minuto, mas os três pontos conquistados pelo Botafogo na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa deixa o time em condição razoavelmente favorável para buscar uma vaga nas oitavas de final da competição. O Glorioso se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer no novo Mundial de Clubes da Fifa.

A segunda rodada do Grupo B será disputada na quinta-feira (19), com o Botafogo encarando o jogo mais duro da chave, diante do Paris Saint-Germain, no Rose Bowl, em Los Angeles, a partir das 22h (de Brasília). E o time brasileiro entrará em campo já sabendo do resultado do outro jogo da chave, entre Seattle Sounders e Atlético de Madrid, que duelam a partir das 19h (de Brasília) no Lumen Field.