Palpite Real Madrid x Al Hilal – Mundial de Clubes – 18/06/2025

Real Madrid e Al Hilal se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília). Forte candidato ao título, o Real terá pela frente o Al Hilal, que está na competição por vencer a Liga dos Campeões da AFC em 2021. O local da partida será no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

Real Madrid - 1.31 Empate - 5.60 Al Hilal - 8.25

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Palpite Real Madrid x Al Hilal

Mesmo sem conquistar títulos na temporada 2024-25, o Real chega como forte candidato ao troféu do Mundial, e almeja a liderança do Grupo H na fase inicial. Do outro lado, o Al Hilal é a maior potência do futebol arábe, e deve brigar ponto a ponto pela vice-liderança da chave contra o Salzburg e o Pachuca.



O Al Hilal é uma equipe recheada de estrelas internacionais, mas o Real segue tendo um dos principais elencos da atualidade. É provável que ambas as equipes marquem, mas o favoritismo do clube espanhol é claro nesta estreia.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Real Madrid

Por contar com alguns dos principais jogadores do mundo, o palpite Real Madrid x Al Hilal vai para a vitória do clube espanhol na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

Odds foram consultadas em 14/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Real Madrid

Desde a chegada de Kylián Mbappé ao clube, o Real Madrid ainda segue em busca de seu primeiro título.

Na atual temporada, teve diversas chances de levantar algum troféu, mas foi vice-campeão três vezes. O carrasco, claro, seu arquirrival, Barcelona, que garantiu o título da Supercopa da Espanha, Copa do Rei e Campeonato Espanhol.

Mesmo assim, o clube merengue segue com a expectativa alta para o Mundial. Com um elenco estrelado, é o principal candidato a liderar o Grupo H e um dos cotados a conquistar o título.

As últimas notícias do Al Hilal

Sendo a maior potência do futebol árabe nos últimos anos, o Al Hilal dificilmente irá pontuar nesta estreia no Mundial, mas sonha com a classificação às oitavas de final.

Afinal, em grupo com Real Madrid, Pachuca e Salzburg, deve aparecer como favorito nas duas próximas rodadas e, consequentemente, como o principal candidato à vice-liderança do Grupo H.

Antes desta competição, sagrou-se vice-campeão do Campeonato Saudita, após terminar na segunda colocação com oito pontos a menos que o Al Ittihad.



Onde assistir Real Madrid x Al Hilal?

A partida entre Real Madrid e Al Hilal terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto da TV Globo e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.