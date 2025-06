Palpite Pachuca x Salzburg – Mundial de Clubes – 18/06/2025

Pachuca e Salzburg se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18), às 19h (horário de Brasília). Campeão da Concacaf em 2024, Pachuca encara o Salzburg, que é o único representante do futebol austríaco na competição. O local da partida será no Estádio TQL, em Cincinnati (EUA).

Palpite Pachuca x Salzburg

Presente no Mundial por ser campeão da Concachampions em 2024, o Pachuca chega com a expectativa alta para brigar por vaga nas oitavas de final. Do outro lado, o Salzburg é a principal potência do futebol austríaco, mas é o representante menos qualificado tecnicamente da Europa neste Mundial.



O jogo promete ser bastante equilibrado, e as probabilidades parelhas confirmam isso. Porém, o Salzburg conta com um setor ofensivo mais produtivo e eficaz, sendo provável que inicie sua trajetória no Grupo H com o pé direito.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Salzburg

Por ter um ataque mais regular e produtivo, o palpite Pachuca x Salzburg vai para a vitória do clube austríaco na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Pachuca

Primeiramente, o Pachuca marca presença no Mundial de Clubes por ter conquistado o título da Liga Dos Campeões da Concacaf em 2024, ao vencer o Columbus Crew na decisão.

Porém, fez uma temporada 2024-25 abaixo das expectativas. Terminou caindo nas quartas de final da última fase do Campeonato Mexicano, ao ser eliminado pelo Club América.

Antes do Mundial, fez um amistoso preparatório contra o Al Ahly. Na partida, bem equilibrada, abriu o placar com John Kennedy e cedeu o empate por 1 a 1 com gol de Trezeguet.

As últimas notícias do Salzburg

O Salzburg é o único representante do futebol austríaco no Mundial de Clubes. Além disso, está na competição porque só podem entrar dois clubes por país no ranking, e acabou passando à frente de grandes equipes, como Barcelona e Liverpool.

No entanto, teve performances bem abaixo das expectativas em torneios disputados na temporada 2024-25. Na Champions, fez uma trajetória ruim e foi eliminado na fase de grupos, com apenas um ponto somado em oito rodadas.

Posteriormente, brigou ponto a ponto pelo título do Campeonato Austríaco (Bundesliga), mas ficou com o vice após terminar com dois pontos a menos que o campeão, Sturm Graz.



Onde assistir Pachuca x Salzburg?

A partida entre Pachuca e Salzburg terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.