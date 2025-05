Como apostar no artilheiro do Mundial de Clubes: odds e dicas

Prever quem será o artilheiro do Mundial de Clubes 2025 exige muito conhecimento e estudo sobre os times. Afinal, o torneio envolve grandes craques do futebol mundial em um modelo rápido e de jogos em sequência.

Desse modo, veja nosso guia para entender como analisar e apostar neste mercado do futebol, já presente nas melhores casas de apostas para o Super Mundial de Clubes 2025.

bet365: Confiável e muito popular;

Betano: Cotações altas e bônus;

Superbet: Ampla oferta de apostas;

Betsul: Saques rápidos via PIX;

KTO: Streams de jogos disponíveis;

Sportingbet: Excelente para apostas futebolísticas;

Betnacional: Operadora nacional bem estruturada;

Estrela bet: Especializada em futebol nacional;

F12 bet: Ideal para apostadores regulares;

Novibet: Interface simples e funcional.

➡️ Além disso, se você quer fazer suas apostas na competição, veja nosso guia de odds do Mundial de Clubes e favoritos no Mundial de Clubes.

Quem vai ser o artilheiro do Mundial de Clubes?

O Super Mundial de Clubes conta com 32 clubes, divididos em 8 grupos na primeira fase. Em seguida, os melhores classificados de cada grupo avançam para a etapa de mata-mata. Esse é um ponto para se atentar, já que quanto mais longe o time chegar, maiores as chances de fazer mais gols.

Considerando os times favoritos, podemos citar o Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. Nesses times há grandes craques que podem despontar como artilheiro do Mundial de Clubes. Confira abaixo alguns jogadores com grandes chances de marcar bastante gols no campeonato:

Kylian Mbappé (Real Madrid): 33 gols na temporada; Vinicius Junior (Real Madrid): 20 gols na temporada; Erling Haaland (Manchester City): 30 gols na temporada; Harry Kane (Bayern de Munique): 36 gols na temporada; Lautaro Martínez (Inter de Milão): 21 gols na temporada.

Esses são alguns dos principais artilheiros que irão participar do Super Mundial de Clubes. Adicionalmente, todos estão em times fortes que provavelmente vão avançar da fase de grupos e ir longe no mata-mata.

É importante considerar também a força dos grupos de cada time, pois isso impacta o número de gols em potencial de cada jogador. Portanto, estude os grupos e veja onde há maiores chances de acontecerem jogos com muitos gols.

Além de conhecer os jogadores e os times, vale a pena acompanhar notícias de lesões, suspensões ou alterações táticas antes do início do torneio. Pequenos detalhes podem impactar diretamente o desempenho dos atacantes e, consequentemente, suas chances de terminar como artilheiro.

Lembrando que os atletas da Europa estão em final de temporada. Ou seja, as chances de lesão pelo desgaste físico são maiores. Leve isso em consideração se decidir fazer apostas a longo prazo.

Ir para a bet365

Os últimos artilheiros do Mundial de Clubes

O modelo do Mundial de Clubes de 2025 é inovador e completamente diferente das edições anteriores. Antes o torneio era bem mais curto e times Sul-Americanos e Europeus jogavam apenas duas partidas. Agora, cada clube joga ao menos três partidas, podendo chegar até 7 caso alcance a final do Mundial de Clubes. Portanto, nesta edição podemos esperar artilheiros com muitos mais gols do que nos outros anos.

Mesmo assim, é interessante conhecer o histórico do Mundial e seus principais artilheiros. Confira abaixo quem marcou mais gols nas últimas 5 edições do campeonato:

2024 - 2 gols: Soufiane Rahimi (Al Ain); 2023 - 2 gols: Ali Maâloul (Al-Ahly), Julián Álvarez (Man. City), Karim Benzema (Al-Ittihad); 2022 - 4 gols: Pedro (Flamengo); 2021 - 2 gols: Abdoulay Diaby (Al-Jazira), Raphael Veiga (Palmeiras), Romelu Lukaku (Chelsea), Yasser Ibrahim (Al-Ahly); 2020 - 3 gols: André-Pierre Gignac (Tigres UANL).

Como você pode perceber, historicamente, nem sempre o artilheiro foi um grande craque. No entanto, com o novo formato do torneio, com mais jogos, as chances dos jogadores dos times mais fortes marcarem mais gols aumentam.

Em muitas edições, jogadores de clubes menos cotados surpreenderam ao marcar em jogos iniciais com adversários mais frágeis. Por conta disso, é importante ter em mente a força dos grupos, a diferença técnica dos elencos e muito mais.

Com um número maior de jogos, o padrão de gols tende a aumentar. Além disso, a presença de mais clubes e um formato semelhante ao da Copa do Mundo oferece cenários variados. Em algumas partidas podem ter mais gols e outras padrões defensivos mais fortes.



Jogadores de diferentes nacionalidades disputam para ser o artilheiro do Mundial de Clubes

Ir para a bet365

Melhores casas de apostas para apostar no artilheiro do Mundial de Clubes

Independente de qual tipo de aposta você deseja fazer no Mundial de Clubes, é preciso escolher uma operadora confiável e legalizada. Além disso, uma plataforma com odds competitivas e outras qualidades. Confira na tabela abaixo algumas das melhores opções para se cadastrar e apostar no Super Mundial de Clubes.

Confira também a nossa seleção de ofertas para apostar no Super Mundial de Clubes 2025.

Como apostar no artilheiro do Mundial de Clubes?

O mercado de artilheiros ainda não está aberto na maioria das casas de apostas. No entanto, em breve deve aparecer no catálogo, então já vale a pena entender como fazer o seu palpite nesta modalidade.

Confira abaixo o passo a passo:

1 - Acesse a casa de apostas de sua preferência, por exemplo, o site da bet365, e abra sua conta;

2 - Faça a validação de identidade e realize o seu primeiro depósito;

3 - Na página de apostas esportivas, procure por futebol e encontre o Mundial de Clubes;

4 - Clique em Aposta a Longo Prazo para visualizar os mercados disponíveis;

5 - Confira as odds para o artilheiro do Mundial de Clubes, clique no seu palpite, digite um valor e confirme sua aposta.

Após a confirmação, você consegue acompanhar o seu palpite pela página de apostas ativas. Como é um mercado a longo prazo, o resultado da aposta só será processado quando acabar o torneio. Contudo, existe uma alternativa na maioria das casas de apostas chamada cash out.

Esse recurso permite encerrar antecipadamente o seu palpite e costuma ser muito usado em apostas a longo prazo. Por exemplo, suponha que o Mbappé foi a sua escolha como artilheiro e logo nos primeiros três ele dispara na liderança.

Nesse contexto, provavelmente a operadora vai oferecer o cash out ao usuário, mas com um retorno um pouco menor. Desse modo, o apostador pode optar em retirar a aposta ou continuar com ela ativa até o final do torneio.

Lembre-se de sempre acompanhar as cotações ao longo do torneio. Algumas casas atualizam as odds após cada rodada, permitindo novas apostas com valores ajustados conforme o desempenho dos atletas.

Final do Mundial de Clubes: Como e onde assistir?

O torneio terá transmissão ao vivo na sportv, Globo e na CazéTV. No entanto, somente a CazéTV tem os direitos de transmissão para as semifinais e a decisão.

A grande final do Mundial de Clubes acontece no dia 13/07 e terá transmissão gratuita da CazéTV através do Youtube. Desse modo, todos podem acompanhar o jogo pelo canal de maneira acessível e prática.

Para poder assistir, basta ter conexão com a internet, acessar o Youtube e procurar pelo canal da CazéTV. A partir disso, clique na transmissão ao vivo do canal para acompanhar o jogo com boa qualidade de imagem e fluidez.

Praticamente todas as casas de apostas permitem que você faça apostas ao vivo. Ao assistir o jogo, você consegue tomar decisões mais embasadas e analisar melhor o desempenho de cada equipe. Por isso, acompanhar a grande final pela CazéTV pode ser vantajoso aos apostadores.