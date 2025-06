Meridianbet:  mercados de apostas, segurança e bônus

Presente em mais de 20 países, a Meridianbet Brasil é uma das novas plataformas que começaram a atuar no mercado nacional após a regulamentação. Mesmo recente, a empresa se destaca pela ampla cobertura de esportes, jogos populares e indicações de apostas feitas por IA.

Todavia, se você prefere fazer suas bets em casas de apostas já consagradas no mercado nacional, sugerimos aproveitar os recursos da bet365, da Betano e da Superbet.

Durante o artigo, apresentamos os principais recursos da empresa, incluindo a situação do código promocional da Meridianbet. Então, confira nossa análise e descubra se vale a pena apostar na Meridianbet.

➡️ Além disso, confira nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil.

Nossa análise sobre a Meridianbet

Ao reunir centenas de jogos, dezenas de modalidades esportivas e diversas promoções, consideramos a Meridianbet uma das plataformas mais completas do mercado. Essa vasta cobertura, vem acompanhada de um design intuitivo, app nativo e transferências a partir de R$1.

Todos esses pontos indicam que a empresa pode ser uma opção sólida tanto para iniciantes quanto para veteranos. No entanto, a reputação da Meridianbet no Reclame Aqui ainda pode ser melhorada, assim como a variedade de métodos de pagamento disponíveis.

Vantagens

Os games da Meridianbet são auditados;

Saques e depósitos a partir de R$1

Existem vários bônus da Meridianbet.

Desvantagens

A reputação da operadora no Reclame Aqui poderia ser melhor Não há opções de apostas na Meridianbet para política internacional e entretenimento. Poucos métodos de pagamento.

A Meridianbet é confiável

Por ainda não possuir uma reputação consolidada entre os brasileiros, muitos jogadores ficam em dúvida se a Meridianbet Brasil é uma opção segura para apostar. Porém, desde o primeiro acesso à plataforma é possível encontrar indicativos de segurança.

O cadeado na barra de endereços indica que o site tem certificação digital válida, mostrando que a casa é legítima. Além disso, também é possível identificar que a conexão da casa utiliza criptografia de dados HTTPS com TLS 1.3.

Outro ponto forte é o compromisso da marca com o jogo responsável, oferecendo ferramentas que permitem aos usuários definir limites de depósito, tempo de uso e até autoexclusão. Esse cuidado, somado à presença internacional e aos mais de 20 anos de experiência na Europa, reforçam a reputação da empresa.

A Meridianbet é legal

Atualmente, somente plataformas licenciadas pela secretaria podem funcionar no Brasil, sendo indicadas pelo final bet.br no endereço do site. Após meses no processo de regulamentação, a Meridiana se tornou uma marca regulamentada e já pode ser utilizada sem preocupações.

Prova da regulamentação, é a presença do nome da operadora entre as operadoras regulamentadas no SIGAP do Ministério da Fazenda. Agora, a empresa possui o número de registro nº 0086/2024 sob o CNPJ 56.195.600/0001-07, contando ainda com sede em São Paulo.

Todos esses fatores mostram que a empresa completou as exigências do Governo Federal e pode responder diretamente à justiça nacional. Logo, você pode começar a apostar sabendo que a casa é confiável e tem planos sólidos para se manter no mercado brasileiro nos próximos anos.

Explore o site da Meridianbet para descobrir uma vasta seleção de apostas esportivas e jogos de cassino online | Crédito: Reprodução / Meridianbet

Promoções na Meridianbet

Antes de começar a atuar no Brasil, a plataforma adequou todo o seu catálogo de ofertas às novas exigências nacionais. Por isso, em vez de oferecer bônus de boas-vindas com código promocional da Meridianbet, a empresa disponibiliza diferentes tipos de promoções autorizadas.

A lista completa de bônus pode ser conferida no site oficial da empresa, juntamente com os termos e condições aplicados. Veja abaixo algumas das principais promoções oferecidas pela empresa.

R$30 extras para esportes

Os apostadores ativos da plataforma podem resgatar uma aposta esportiva adicional de R$30 no final de semana. A oferta fica disponível para clientes que utilizaram no mínimo R$100 em palpites falhos e os fundos resgatados podem ser utilizados em todos os eventos esportivos.

Na hora de utilizar os fundos promocionais, você deve escolher 3 eventos com odds mínimas de 1.75. O valor máximo que você pode conseguir nessa oferta é de R$200, mas lembre-se que esse recurso pode ser encerrado a qualquer momento.

30 Rodadas adicionais no Sweet Bonanza

Se você é fã do Sweet Bonanza da Pragmatic, saiba que é possível resgatar 30 rodadas extras no slot às quartas-feiras. Esse bônus pode ser resgatado por jogadores que utilizaram R$100 ou mais em rodadas falhas nos jogos de cassino da operadora durante a semana.

150% de bônus nas apostas múltiplas

Durante a montagem de apostas combinadas, você pode resgatar até 150% de bônus com base no número de seleções adicionadas. Somente eventos com odds de 1.35 ou mais são elegíveis para o cálculo da oferta que possui os seguintes porcentagens:

5 seleções: 3% de bônus

3% de bônus 6 seleções: 5% de bônus

5% de bônus 7 seleções: 7% de bônus

7% de bônus 8 seleções: 10% de bônus

10% de bônus 9 seleções: 15% de bônus

15% de bônus 10 seleções: 18% de bônus

18% de bônus 11 seleções: 20% de bônus

20% de bônus 12 seleções: 25% de bônus

25% de bônus 13 seleções: 30% de bônus

30% de bônus 14 seleções: 35% de bônus

35% de bônus 15 seleções: 40% de bônus

40% de bônus 20 seleções: 45% de bônus

45% de bônus 25 seleções: 80% de bônus

80% de bônus 30 seleções: 100% de bônus

100% de bônus 30 seleções: 150% de bônus

Cashback de até 10% no cassino

Todas as quintas-feiras, os jogadores podem conseguir um reembolso de parte dos valores utilizados em falhas no cassino, até R$1.000. Após o resgate, você deve completar um rollover de 20x, e a porcentagem do cashback varia conforme o valor utilizado, seguindo os critérios a seguir:

Entre R$50 e R$200: 2% de cashback

2% de cashback De R$201 a R$300: 4% de cashback

4% de cashback De R$301 a R$400: 6% de cashback

6% de cashback De R$401 a R$500: 8% de cashback

8% de cashback Acima de R$501: 10% de cashback

Cashback para apostas esportivas

Assim como no cassino, você também pode conseguir uma parte das suas apostas falhas em esportes na Meridianbet. Nessa promoção, é necessário montar bilhetes de pelo menos R$0,50 com 4 eventos, cada um com odds de 1,95 ou mais. Se todos os requisitos forem cumpridos, você consegue resgatar o reembolso às terças-feiras, conforme a seguinte porcentagem:

Entre R$50 e R$500: 2% de cashback

2% de cashback De R$501 a R$1000: 4% de cashback

4% de cashback De R$1001 a R$2000: 6% de cashback

6% de cashback De R$2001 a R$5000: 8% de cashback

8% de cashback Acima de R$5001: 10% de cashback

Como fazer uma aposta na Meridianbet

Dos maiores campeonatos de futebol a modalidades alternativas, esportes virtuais e e-Sports, existem milhares de opções para personalizar suas apostas na Meridianbet. Ao todo, são mais de 40 categorias esportivas diferentes disponíveis na plataforma, tais como:

Basquete;

Artes marciais;

Tênis de Mesa;

Tênis;

Boxe, entre outros.

Entre todas as modalidades da operadora, o futebol e as categorias listadas acima são as que contam com maior cobertura. Nelas, você encontra cobertura ao vivo ou no pré-jogo para montar palpites, independente do momento da temporada.

Apesar da variedade, a cobertura da operadora não é total, já que não há opções para apostas em Vaquejada, Xadrez ou política internacional. Ainda assim, consideramos as opções disponíveis na casa suficientes para atender os apostadores menos exigentes.

Por fim, vale ressaltar alguns recursos extras do catálogo da empresa, como as apostas com odds aumentadas, o pagamento antecipado e a ferramenta de criação de apostas. Essas funcionalidades são interessantes para montar palpites simples ou múltiplos com condições únicas.

Mercados de aposta na Meridianbet

Em conjunto ao catálogo de eventos de dezenas de países diferentes, você também encontra vários mercados de apostas na Meridianbet. Nas maiores competições, tanto opções para apostas de curta quanto de longa duração estão disponíveis.

Para conhecer todas as opções de apostas disponíveis em um evento é importante conferir o site oficial, já que a cobertura da operadora varia caso a caso. A seguir, separamos algumas das opções mais interessantes que encontramos na empresa durante nossa pesquisa:

Vencedor da Bola de Ouro Resultado final Dupla chance Total de gols Primeiro marcador Juiz para a partida para olhar o VAR, entre outros.

No Meridianbet, o futebol recebe uma cobertura excepcional, com muitas opções de apostas<br>

Apostas em futebol na Meridianbet

A maior paixão nacional possui um lugar de destaque na Meridianbet, que todos os dias disponibiliza opções para apostar em centenas de eventos no futebol. Com isso, os entusiastas da modalidade podem apostar nas maiores competições da temporada, incluindo:

Copa do Mundo de Clubes;

Brasileirão Série A;

Eliminatórias da Copa do Mundo;

Libertadores da América;

Liga das Nações;

Copa do Brasil, entre outros.

Fora as opções tradicionais, você também pode apostar em e-futebol ou competições virtuais de futebol na operadora. Por meio dessas opções alternativas, é possível diversificar sua experiência de aposta com mercados que simulam os grandes torneios futebolísticos.

Vale mencionar que os eventos de futebol na Meridianbet também podem contar com estatísticas, campinhos virtuais, mercados especiais e streaming. Portanto, a operadora representa uma opção completa para os brasileiros.

Apostas ao vivo

Como as apostas esportivas são um dos focos da Meridianbet, a casa disponibiliza uma vasta cobertura de eventos ao vivo. Pelo site, existe uma área dedicada para essa categoria que pode incluir várias modalidades dependendo do seu horário de acesso. Por exemplo:

Futebol; Counter-Strike; League of Legends; Tênis de Mesa; Basquete, e mais.

O diferencial dos mercados em tempo real está nas suas odds que refletem precisamente todos os lances das partidas. Apostar aqui requer ficar atento a cada movimento do jogo para tentar encontrar os momentos-chave da partida.

Por se tratarem de mercados ao vivo, essas opções estão disponíveis apenas durante o andamento das partidas. Logo, é importante acompanhar o calendário de eventos da temporada para saber os horários de início e se programar com antecedência.

Transmissões ao vivo

Alguns eventos esportivos da Meridianbet contam com serviços de streaming, o que pode levar sua experiência a outro nível. Quando disponíveis, essas opções permitem que você acompanhe diretamente todos os lances da partida para planejar melhor os seus palpites.

Na operadora, os eventos com transmissões são exibidos na área de TV ao vivo, mas os jogadores precisam estar cadastrados e possuir fundos em conta antes de acessá-las. Fora isso, o streaming também pode apresentar atrasos em relação à atualização dos mercados.

Cash out

Se o seu palpite não está saindo como o planejado, a função de cash out permite que você faça o saque da aposta antes do fechamento do mercado. Apesar de não ser exclusivo dos mercados ao vivo, o saque antecipado aparece nos bilhetes em aberto escolhidos pela Meridianbet.

De modo geral, não existem indicativos para quais serão mercados serão contemplados com o cash out, limitando a sua utilização. Ainda assim, o recurso é útil por permitir resgatar o valor da aposta inicial multiplicado pelas odds no momento do saque.

Jogos de Cassino na Meridianbet

Desde que as plataformas começaram no Brasil em 2019, os cassinos online têm conquistado espaço entre os apostadores nacionais. Caso você seja um dos entusiastas nesses jogos, saiba que existem centenas de slots e crash games na Meridianbet.

Os títulos da Meridianbet se destacam pela variedade de mecânicas e temáticas, além de serem provenientes de estúdios auditados. Abaixo, apresentamos alguns dos principais jogos disponíveis na plataforma em 2025:

Aviator

O Aviator da Spribe é um crash game com a temática de um avião decolando, no qual o objetivo do jogador é sacar no momento certo. A cada rodada, o aviãozinho levanta voo com um multiplicador crescente, que continua subindo até que a rodada termine de forma aleatória.

Ao apostar nele, você pode multiplicar sua aposta em dezenas, centenas ou mesmo milhares de vezes, dependendo do RNG. Assim, ele é uma opção intuitiva que pode ser interessante para iniciantes ou veteranos por carregar a essência dos crash games progressivos.

Gates of Olympus 1000

Título derivado do Gates of Olympus da Pragmatic Play, esse slot concilia as mecânicas tradicionais do jogo original com multiplicadores ainda maiores. Ao montar combinações juntando 8 ou mais símbolos iguais por aqui, você ativa os multiplicadores do jogo que podem chegar a até 15.000x.

Além de não contar com linhas de pagamento fixas, o título se destaca pelas mecânicas de cascata, compra de bônus e multiplicadores. Durante as suas apostas, também é possível conseguir rodadas extras aleatoriamente, ao conseguir a quantidade certa de símbolos Scatter.

Tigre Sortudo

Com o Tigre Sortudo, você pode ter a experiência clássica dos caça-níqueis em um título com temática ligado à cultura oriental. O slot possui um formato 3x3 e 5 linhas de pagamento, tornando a experiência de apostas nele intuitiva para iniciantes.

Porém, o maior destaque nesse jogo está no seu multiplicador máximo de 2.500x e nas fases bônus ativadas aleatoriamente. Quando o modo de Nova Rodada é acionado, você consegue rodadas extras que ao final da rolagem ainda podem multiplicar os seus retornos de 5x a 25x.

Spaceman

Caso você seja fã de crash games e da temática espacial, o Spaceman pode representar uma escolha sólida e intuitiva. Aqui, você pode adicionar uma aposta para participar das rodadas visando ativar o saque antes que o astronauta exploda.

Ao todo, é possível multiplicar a sua aposta inicial em até 5.000x e o cash out pode ser programado para acontecer automaticamente. Tudo isso, disponível com apostas mínimas a partir de R$1 na Meridianbet.

Sweet Bonanza

O Sweet Bonanza é um slot com temática ligada a doces, inspirada no clássico jogo de celulares Candy Crush. Aqui, Ao apostar aqui, você pode encontrar multiplicadores de até 100x para multiplicar sua aposta inicial em até 7.300x.

Assim como o Gates of Olympus, esse slot não conta com linhas de pagamento fixas, e os multiplicadores são ativados ao obter 8 ou mais símbolos iguais. Outros recursos semelhantes são a mecânica de queda e a fase bônus, que pode ser ativada a qualquer momento.

Cassino ao vivo

Fora os slots, crash games e jogos de loteria, a Meridianbet também conta com mesas ao vivo operadas por dealers. No cassino ao vivo da operadora, é possível apostar em roletas, baccarat, game shows e blackjack, utilizando títulos populares, como:

Roleta Brasileira; Crazy Time; Bac Bo; Speed Blackjack; Speed Baccarat, entre outros.

Todos os títulos dessa categoria são organizados de forma intuitiva, com filtros disponíveis e transmissões em alta definição. Com isso, você terá uma experiência que simula os grandes cassinos de Las Vegas a qualquer momento diretamente pelo site.

Como abrir uma conta na Meridianbet - passo a passo

Até aqui, apresentamos em detalhes os principais jogos, esportes e bônus da Meridianbet disponíveis em 2025. Para acessar esses recursos, primeiro você deve se cadastrar na operadora completando alguns passos, sendo eles:

1 - Acesse o site oficial da Meridianbet e aperte em Registar;

2 - Pelo formulário, adicione o seu e-mail e crie uma senha de acesso para avançar a próxima etapa;

3 - Na sequência, informe o seu CPF, telefone e endereço;

4 - Caso disponível, adicione o código da Meridianbet e aceite os T&C para criar a sua conta;

5 - A partir daqui você é livre para conferir as regras promocionais da operadora e resgatar os bônus.

Como verificar a conta na Meridianbet

Imediatamente após o cadastro, a plataforma vai requisitar a verificação da sua identidade pelo envio de algumas fotos. Assim, você pode utilizar um smartphone para auxiliar na confirmação e seguir a lista que preparamos agora:

1 - No site da Meridianbet, na opção de Verificação de Identidade, aperte em Continuar e permita que a empresa tenha acesso a sua câmera;

2 - Tire fotos frente e verso da sua CNH, RG ou passaporte;

3 - Após digitalizar o documento de identidade, você pode avançar para a validação biométrica;

4 - Centralize o seu rosto no local indicado e tire uma selfie;

5 - Pronto, os seus dados serão processados em alguns segundos e já será possível realizar o primeiro login na Meridianbet.

Termos e Condições para abrir uma conta na Meridianbet

Antes de começar em uma casa de apostas, é importante que você confira atentamente os T&C da operadora. Mais do que um protocolo, essas cláusulas definem as regras, limites e responsabilidades de uso da plataforma, e descumpri-las pode levar ao banimento da sua conta.

Como estão disponíveis em português e podem ser acessados pelo rodapé do site, os regulamentos estão ao alcance de qualquer jogador. Aqui, selecionamos algumas das cláusulas que você deve ficar atento na hora do cadastro na Meridianbet:

É preciso ter mais de 18 anos antes de começar na operadora;

Você deve habitar no território nacional para utilizar a casa;

Todos os dados informados no site devem ser verdadeiros e atualizados;

Cada jogador pode possuir uma única conta registrada na plataforma;

Os termos e condições da operadora podem ser alterados a qualquer momento.

Qual é o app da Meridianbet?

Há muito tempo a acessibilidade mobile se tornou uma exigência para as plataformas que atuam no mercado nacional. Sabendo que a maioria dos apostadores brasileiros aposta em aparelhos móveis, a Meridianbet lançou um aplicativo nativo para o Android.

A versão móvel da operadora ocupa menos de 100 MB de memória e permite acessar todos os recursos do site oficial de forma otimizada e intuitiva. Inclusive, apostando pelo aplicativo você pode conseguir 100% de cashback no seu primeiro bilhete. Aplicam-se os T&C.

A Meridianbet dispõe de um site totalmente otimizado para que você possa apostar facilmente pelo seu celular ou tablet

Meridianbet no Android

Apostar pelo app da Meridianbet permite ter a experiência completa da operadora a qualquer momento ou lugar. A seguir, mostramos o que você deve fazer para instalar o aplicativo da empresa em dispositivos Android:

1 - Acesse o site da Meridianbet pelo Google Chrome ou outro navegador mobile;

2 - Abra o menu de navegação da operadora, no canto superior esquerdo, e selecione a opção Aplicativo Meridianbet;

3 - Faça o download do aplicativo da empresa e habilite a instalação de fontes desconhecidas no seu aparelho móvel;

4 - Nesse momento, volte a pasta de downloads do seu navegador e selecione o arquivo baixado anteriormente;

5 - Finalmente, realize a instalação e aguarde até que o app seja adicionado.

Meridianbet no iOS

No momento, a Meridianbet ainda não possui um aplicativo disponível para aparelhos com iOS. Entretanto, você ainda pode adicionar um atalho do site mobile da plataforma completando o passo a passo abaixo:

1 - Entre no site da Meridianbet utilizando o Safari;

2- Por lá, aperte nos três pontinhos do navegador para abrir o menu de compartilhamento;

3 - Procure e selecione a opção Adicionar à tela inicial;

4 - Confirme o nome do aplicativo e aperte em Adicionar;

5 - Com o atalho adicionado, você já pode acessar o site da operadora diretamente pela tela inicial do seu dispositivo.

Métodos de pagamento na Meridianbet

Desde que a operadora começou a atuar legalmente no Brasil, o Pix é o principal método de pagamento da empresa. Com ele, você pode fazer saques e depósitos a partir de R$1, sem se preocupar com taxas operacionais.

As recargas na empresa são processadas instantaneamente, permitindo que você comece a apostar logo depois do login na Meridianbet. Os saques, por sua vez, podem levar até 24h até serem creditados na sua conta bancária.

Suporte ao cliente na Meridianbet

Em caso de dúvidas durante o cadastro ou utilização da operadora, é possível utilizar as opções de suporte da casa. Atualmente, a empresa disponibiliza atendimento feito com humanos e em português por meio de:

Chat ao vivo 24h;

E-mail.

Ao procurarmos o suporte para saber a situação dos bônus de boas-vindas da Meridianbet, fomos atendidos em menos de 1 minuto pelo chat. Já o e-mail trouxe uma resposta detalhada, porém levou algumas horas até ser respondido.

Perguntas frequentes sobre a Meridianbet

Se chegou até aqui e ainda tem perguntas sobre a Meridianbet? Confira agora a nossa seção de perguntas e respostas relacionadas à operadora.

Como posso conseguir o código promocional da Meridianbet?

Não é mais possível resgatar ou utilizar o código de bônus da operadora, já que ele foi proibido pelo governo.

Qual o melhor momento para jogar os games da Meridianbet?

Os jogos da operadora não são influenciados pelo horário, o que permite que você aposte a qualquer momento.

Qual é a aposta mínima da Meridianbet?

É possível montar palpites na plataforma a partir de R$0,50. Já os jogos da operadora podem possuir apostas mínimas variadas, sendo necessário conferir os valores caso a caso.

Como fazer o primeiro depósito na Meridianbet?

As recargas na casa são feitas via Pix ao acessar o site, gerar um código de pagamento e escanear o QR Code com o aplicativo do seu banco.

O que é rollover?

O rollover é o número mínimo de vezes que um bônus deve ser apostado antes do saque.