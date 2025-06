Palpite Ulsan HD x Mamelodi Sundowns – Mundial de Clubes – 17/06/2025

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira (17), às 19h (horário de Brasília). Pelo ranking do continente Asiático, o Ulsan Hyundai garantiu participação no torneio, e encara os sul-africanos do Sundowns na estreia. O local da partida será no Estádio Inter&Co, em Orlando (EUA).

Palpite Ulsan HD x Mamelodi Sundowns

Sem grande brilho em suas performances mais recentes, o Ulsan Hyundai tenta uma classificação histórica às oitavas de final do Mundial. Do outro lado, uma das principais potências do futebol sul-africano, Sundowns, Mamelodi, terá sua melhor chance de pontuar no Mundial nesta estreia.



São duas equipes que raramente disputam competições internacionais, e devem sentir o peso da estreia. Por esse motivo, o jogo deve ser truncado e mais disputado no meio campo, sendo provável que termine empatado e com poucas chances reais de gol.

Nosso palpite para o jogo: empate

Por terem um nível técnico e tático semelhante, o palpite Ulsan HD x Mamelodi Sundowns é de empate na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Ulsan HD

Primeiramente, o Ulsan Hyundai garantiu vaga no Mundial de Clubes por ser uma das equipes mais regulares nas competições continentais da AFC nos últimos quatro anos (2021-2024).

No entanto, as atuações da equipe na atual temporada seguem sem grande brilho. Na Liga dos Campeões da AFC 2024-25, caiu na fase de grupos ao terminar na 10ª posição da chave “Leste”.

No Campeonato Sul-Coreano, é apenas o terceiro colocado após 19 rodadas disputadas, tendo nove pontos a menos que o líder, Jeonbuk.

As últimas notícias do Mamelodi Sundowns

Por outro lado, o Mamelodi Sundowns aparece no Mundial de Clubes por ser o 2º melhor clube da CAF nos últimos quatro anos, resultado de campanhas sólidas nas edições mais recentes da Liga dos Campeões da CAF.

No futebol sul-africano, não há dúvidas que a equipe é a principal potência da atualidade. Afinal, garantiu o título da Premiership 2024-25 com sobra, terminando com doze pontos a mais que o vice-líder, Orlando.

Antes do Mundial, a equipe disputou a decisão da Liga dos Campeões da CAF contra o Pyramids, mas foi derrotado no agregado dos jogos (ida e volta) por 3 a 2.

Onde assistir Ulsan HD x Mamelodi Sundowns?

A partida entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.