Como apostar no Mundial de Clubes 2025: melhores sites, mercados e dicas

Apostar no Mundial de Clubes torna-se mais relevante com o novo formato da competição. Neste cenário, os apostadores encontram diversas oportunidades para analisar cada decisão estratégica das partidas no melhores sites de apostas.

1- bet365: Confiável e muito popular;

2 - F12 bet: Ideal para apostadores regulares;

3 - Superbet: Ampla oferta de apostas;

4 - Betano: Cotações altas e bônus;

5 - Betsul: Saques rápidos via PIX;

6 - Betboom: cobertura ampla do futebol nacional;

7 - Multibet: boas cotações para esportes;

8 - Estrelabet: ideal para apostar no futebol;

9 - Stake: layout responsivo e bom atendimento ao cliente;

10 - Novibet: Interface simples e funcional.

Portanto, encontre neste guia as principais dicas e orientações para começar suas bets no evento ou em seu clube favorito.

➡️ Veja, ainda, a nossa seleção das melhores casas de apostas esportivas do Brasil.

Melhores casas de apostas para o Super Mundial de Clubes 2025: ofertas e recursos

O Super Mundial de Clubes 2025 representa uma transformação histórica deste campeonato, reunindo as principais equipes do planeta. Assim, a busca pelo campeão global agora envolve 32 clubes em um torneio expandido.

Então, compreender os mercados de apostas disponíveis para este evento contribui significativamente para análises mais precisas das probabilidades.

A nossa equipe editorial escolhe os melhores sites de apostas para o Mundial de Clubes baseado em critérios como confiabilidade e segurança, a existência de uma licença internacional, a disponibilidade de mercados, a presença de ofertas, etc.

Por ser um torneio de maior escopo, é comum que promoções especiais estejam disponíveis para quem estará apostando no Mundial de Clubes.

Além disso, os recursos para apostas esportivas costumam funcionar nos mercados da competição.

Dessa forma, visite as plataformas de apostas para conhecer seus serviços e ter suas próprias conclusões.

Tipos de palpites, ofertas, odds, previsões no Super Mundial de Clubes 2025

Dá para escolher opções bem variadas ao estar apostando no Mundial de Clubes, já que há diversos resultados para palpitar.

Nesse sentido, alguns mercados possuem odds melhores ou valem mais a pena em alguns estilos de jogo.

Assim, vamos abordar nos próximos tópicos quais são as melhores opções para apostar no Mundial de Clubes hoje.

Mundial de Clubes apostas - quais são os mercados mais populares?

Apostar no Mundial de Clubes hoje exige um certo preparo. Afinal, a competição coloca equipes de ligas totalmente diferentes para se enfrentarem em um país distante.

Por essas características, não é raro que resultados incomuns surjam. Todavia, é preciso considerar que parte das equipes está em um nível muito acima. Em suma, são as que fazem parte da elite futebolística (times europeus e sul-americanos).

Dessa forma, vamos mostrar quais mercados se destacam. Leia antes de estar apostando no Mundial de Clubes.



Há diferentes mercados de apostas para apostar no Mundial de Clubes

Apostar no campeão

Esse é o mercado mais básico escolhido por grande parte dos apostadores. Afinal, apostando no Mundial de Clubes hoje, não há opções tão amplas, já que é um torneio curto.

Além disso, por ser um palpite de longo prazo, costuma ter boas odds até para o favorito. Por isso, é sim uma boa opção, mas com algumas ressalvas.

Em primeiro lugar, o jogador precisa conferir o histórico passado para notar um fator. Esse fato é que somente times da Europa ou da América do Sul venceram desde sua fundação.

Assim, é uma informação importante ao avaliar os jogos do Mundial de Clubes. Essa tendência é explicada por um motivo simples: são os continentes com mais tradição no esporte.

Por isso, se for apostar no Mundial de Clubes, lembre-se de conferir isso. Aliás, os europeus são os que possuem mais vitórias, com 14 vitórias para eles e 4 para os clubes brasileiros.

Apostar no maior goleador

O artilheiro do Mundial de Clubes é um dos títulos mais cobiçados pelos jogadores. Assim, também dá para apostar no Mundial de Clubes ao apontar quem vai receber essa colocação.

Em várias operadoras, os mercados para artilheiro ficam disponíveis logo que os participantes da competição são anunciados. Todavia, é melhor aguardar até um momento mais próximo, já que pode haver imprevistos com os atletas.

Ainda, considere também a situação de cada jogador. Por exemplo, para os europeus, um grande artilheiro pode ser poupado se não estiver com boas condições físicas.

Já para os brasileiros, é um torneio muito aguardado. Isso gera ainda mais “entusiasmo” nos atacantes.

Além disso, geralmente há mais de um vencedor nessa categoria. Isso ocorre pelo fato de ter poucos jogos do Mundial de Clubes.

Apostas na final do Mundial de Clubes

Quais apostas estão disponíveis na final do Mundial de Clubes hoje? Inicialmente, dá para fazer a já comentada aposta no campeão, mas essa não é a única.

No jogo em si, dezenas de seleções ficam disponíveis antes e durante a partida. São palpites como:

Handicaps de vários possíveis placares e outros resultados; Apostas individuais nos jogadores em campo; Mercados de faltas, chutes a gol, escanteios, etc.; Como cada gol será feito, qual tempo terá gols, etc.; Apostas especiais disponíveis em cada operadora.

Lembrando que, como foi dito anteriormente, há apostas pré-jogo e apostas ao vivo. As pré-jogo ficam disponíveis assim que a partida é marcada, com os times decididos.

Já os mercados ao vivo só podem ser escolhidos quando o jogo começa. Até o final, cada palpite muda seus ganhos conforme os palpites dos jogadores e o desempenho dos times em campo.

Apostas nas qualificatórias

Em campeonatos mata-mata, é comum ter opções de palpites em quais times vão se classificar para cada fase. Por exemplo, na Copa do Mundo de seleções, há mercados desse tipo em cada etapa.

Todavia, para os jogos do Mundial de Clubes, não é comum ver esse tipo de palpite. Como a competição possui poucas etapas, não é um segmento que se encaixe.

Além disso, parte dos times já começam na semifinal, sendo o caso dos clubes europeus e dos clubes sul-americanos. Somente o restante passa por outras fases da competição.

Assim, se quer um Mundial de Clubes com odds diferentes, procure por outras opções. Apostas combinadas ou palpites em outros tipos de resultados podem ser uma alternativa. Inclusive, já há opções especiais para cada jogador em alguns sites.

O Mundial de Clubes conta com grandes times e, por isso, casas de apostas trazem promoções para os apostadores

Apostar no Mundial de Clubes 2025: previsões e favoritos

O Mundial de Clubes 2025 inaugura um formato revolucionário com 32 equipes de todas as confederações. A competição acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos.

Assim, os apostadores têm uma nova configuração para analisar, com muito mais jogos e mercados disponíveis.

Formato e estrutura completa

Os times serão divididos em 8 grupos com quatro equipes cada. Após a fase de grupos, os dois melhores avançam para as oitavas de final. Posteriormente, a competição segue em formato mata-mata com jogos únicos até conhecermos o campeão mundial.

O torneio será disputado em 12 estádios diferentes, incluindo o MetLife Stadium, que receberá a grande final. O Hard Rock Stadium, por sua vez, sediará o jogo de abertura em 15 de junho. Esta nova periodicidade estabelece que o torneio neste formato ocorrerá a cada quatro anos.

Composição dos grupos

Veja, a seguir, como estão compostos os grupos para a competição.

Grupo A

Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly (EGI), Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA), Espérance (TUN), Chelsea (ING), Club León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan HD (KOR), Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING), Wydad AC (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP), Al Hilal (SAU), Pachuca (MEX), RB Salzburg (AUT)

Representantes brasileiros e suas chances

O Brasil conta com quatro clubes na disputa, todos campeões da Libertadores. Suas chances variam conforme o grupo:

Palmeiras : enfrenta um grupo equilibrado com o Porto como principal adversário. A equipe alviverde possui boas chances de classificação para as oitavas de final.

: enfrenta um grupo equilibrado com o Porto como principal adversário. A equipe alviverde possui para as oitavas de final. Botafogo : tem um desafio considerável contra PSG e Atlético de Madrid. Os apostadores consideram o Glorioso como a terceira força do grupo, mas pode surpreender.

: tem um desafio considerável contra PSG e Atlético de Madrid. Os apostadores consideram o Glorioso como a terceira do grupo, mas pode surpreender. Flamengo : grupo relativamente favorável com Chelsea como principal concorrente. As casas de apostas projetam o rubro-negro com probabilidade acima de 70% de avançar.

: grupo relativamente favorável com Chelsea como principal concorrente. As casas de apostas projetam o rubro-negro com de avançar. Fluminense: enfrenta o Borussia Dortmund como principal adversário. O atual campeão da Libertadores tem chances moderadas de classificação segundo as odds.

Principais favoritos e análise aprofundada

As casas de apostas apontam os seguintes times europeus como principais candidatos ao título:

Manchester City (Inglaterra): atual campeão europeu. O time de Guardiola mantém seu DNA ofensivo e possui elenco de altíssimo nível. Real Madrid (Espanha): maior campeão da Champions League com 14 títulos, refletindo sua experiência internacional. Bayern de Munique (Alemanha): potência alemã com tradição em competições intercontinentais. Paris Saint-Germain (França): apesar de nunca ter conquistado a Champions, possui um elenco estrelado.

Outros contendores e azarões

Além dos principais favoritos, outros times apresentam chances interessantes:

Chelsea e Inter de Milão : ambos com experiência em competições internacionais.

: ambos com experiência em competições internacionais. Times sul-americanos : Palmeiras e Flamengo lideram as chances entre os times do continente.

: Palmeiras e Flamengo lideram as chances entre os times do continente. Surpresas potenciais: equipes como Boca Juniors, River Plate e clubes mexicanos podem surpreender em jogos específicos.

Perguntas e respostas sobre o Mundial de Clubes 2025

Veja agora respostas rápidas para as principais dúvidas sobre o torneio.

Quando e onde será disputado o Mundial de Clubes 2025?

O Mundial de Clubes 2025 acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. A partida inaugural ocorrerá em 15 de junho no Hard Rock Stadium. Enquanto isso, a grande decisão está marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Qual o formato da competição?

O torneio contará com 32 equipes divididas em 8 grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as oitavas de final. Posteriormente, a competição seguirá em formato mata-mata com jogos únicos até a definição do campeão mundial.

Como funciona a distribuição de vagas entre as confederações?

A distribuição de vagas segue este modelo:

UEFA (Europa) : 12 vagas

: 12 vagas CONMEBOL (América do Sul) : 6 vagas

: 6 vagas CONCACAF (América do Norte) : 4 vagas

: 4 vagas AFC (Ásia) : 4 vagas

: 4 vagas CAF (África) : 4 vagas

: 4 vagas OFC (Oceania) : 1 vaga

: 1 vaga País-sede (EUA): 1 vaga

Quais times brasileiros participarão do torneio?

Quatro clubes brasileiros estão classificados:

Palmeiras (Grupo A): Campeão da Libertadores 2021

(Grupo A): Campeão da Libertadores 2021 Flamengo (Grupo D): Campeão da Libertadores 2022

(Grupo D): Campeão da Libertadores 2022 Fluminense (Grupo F): Campeão da Libertadores 2023

(Grupo F): Campeão da Libertadores 2023 Botafogo (Grupo B): Campeão da Libertadores 2024

Quais são os grupos completos da competição?

Os oito grupos estão formados da seguinte maneira:

Grupo A : Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami Grupo B : PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders Grupo C : Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors, Benfica Grupo D : Flamengo, Espérance, Chelsea, Club León

: Flamengo, Espérance, Chelsea, Club León Grupo E : River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Internazionale

: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Internazionale Grupo F : Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns Grupo G : Manchester City, Wydad AC, Al Ain, Juventus

: Manchester City, Wydad AC, Al Ain, Juventus Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, RB Salzburg

Quais são os principais favoritos ao título?

As casas de apostas indicam que os principais candidatos ao título são equipes europeias como Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique. Contudo, PSG, Chelsea e Inter de Milão também aparecem com boas chances. Os times brasileiros surgem como principais forças sul-americanas.

Como será a transmissão do torneio no Brasil?

A cobertura do Super Mundial de Clubes contará com:

DAZN : Transmitirá gratuitamente todas as 63 partidas do torneio.

: Transmitirá gratuitamente todas as 63 partidas do torneio. Globo : Exibirá jogos dos times brasileiros, partida de abertura e fase mata-mata na TV aberta.

: Exibirá jogos dos times brasileiros, partida de abertura e fase mata-mata na TV aberta. SporTV : Cobrirá mais de 40 partidas, incluindo jogos de equipes europeias.

: Cobrirá mais de 40 partidas, incluindo jogos de equipes europeias. CazéTV: Transmitirá 39 jogos, incluindo todos de brasileiros, semifinais e final.

Qual a importância deste novo formato do Mundial?

Este torneio representa uma transformação histórica na competição de clubes da FIFA. O formato ampliado busca criar uma verdadeira Copa do Mundo de clubes com representatividade global. Assim, a periodicidade quadrienal aumenta seu prestígio no calendário futebolístico mundial.

Quais estádios receberão os jogos nos EUA?

O Mundial será disputado em 12 estádios distribuídos por 11 cidades americanas, incluindo arenas como MetLife Stadium, Rose Bowl Stadium e Mercedes-Benz Stadium. Desta forma, a infraestrutura proporcionará condições ideais para um evento deste porte.

Como funciona a fase de grupos e o sistema de classificação?

Cada equipe jogará três partidas na fase de grupos, enfrentando todos os adversários de seu grupo. Os dois melhores colocados avançam para as oitavas de final. A classificação será determinada por pontos, com critérios de desempate como saldo de gols e confronto direto.