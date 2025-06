Palpite Manchester City x Wydad Casablanca – Mundial de Clubes – 18/06/2025

Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18), às 13h (horário de Brasília). Almejando o título, City encara o maior campeão do futebol marroquino na estreia da competição. O local da partida será no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA).

Aposte no Mundial de Clubes com o código promocional BetBoom.

Palpite Manchester City x Wydad Casablanca

Em grupo com Wydad, Al Ain e Juventus, o City aparece como principal candidato a terminar na liderança do Grupo G, buscando os 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Wydad deve ter extrema dificuldade para pontuar no Mundial, sendo disparado a equipe de menor qualidade técnica na chave.



Não há como comparar o nível entre as equipes. Sendo um elenco muito organizado taticamente e contando com jogadores bem mais qualificados que seu oponente, o clube inglês deve confirmar o favoritismo no Lincoln Financial Field sem maiores dificuldades.

Ir para a BetBoom

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Manchester City

Por ser favorito não apenas à liderança do grupo como ao título do Mundial, o palpite Manchester City x Wydad Casablanca vai para a vitória do clube inglês na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

1.09 na BetBoom

Odds foram consultadas em 14/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Manchester City

A temporada 2024-25 foi bem abaixo das expectativas para o torcedor do City e sua diretoria. Afinal, o campeão das últimas quatro edições da Premier League era forte candidato ao título em todas as competições que fez parte.

Porém, além de ter ficado “apenas” na terceira posição do Campeonato Inglês, não levantou um troféu sequer, sendo a pior temporada do clube desde a chegada de Pep Guardiola.

Mesmo assim, o clube é um forte candidato ao título do Mundial e chega com uma sequência sólida, tendo apenas uma derrota nas últimas treze partidas.

As últimas notícias do Wydad Casablanca

Por outro lado, o Wydad Casablanca está no Mundial por ter vencido a Liga dos Campeões da CAF na temporada 2021-22, mas deve ter dificuldade para pontuar na competição.

Afinal, além de sua estreia ser contra o poderoso Manchester City, as próximas rodadas são contra o Al Hilal e Pachuca, dois clubes que também são tecnicamente superiores.

Além disso, a temporada mais recente do Wydad também foi abaixo das expectativas. No Campeonato Marroquino (Botola Pro), sequer terminou entre os dois primeiros colocados, e amargou a 3ª posição da tabela ao final da 30ª rodada.



Onde assistir Manchester City x Wydad Casablanca?

A partida entre Manchester City e Wydad Casablanca terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto da TV Globo e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.