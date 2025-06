Palpite Al Ain x Juventus – Mundial de Clubes – 18/06/2025

Al Ain e Juventus se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18), às 22h (horário de Brasília). Vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2023-24, o Al Ain encara a Velha Senhora na estreia, que está presente na competição pelo bom posicionamento no ranking da FIFA. O local da partida será no Audi Field, em Washington (EUA).

Palpite Al Ain x Juventus

Por um lado, o Al Ain chega ao Mundial por ter conquistado o título da Liga dos Campeões da AFC 2023-24, e vive bom momento no futebol nacional. Do outro, a Juventus chega como forte candidata a chegar às oitavas de final através do Grupo G, ao lado do Manchester City.



Mesmo sendo uma grande potência em seu continente, o Al Ain não deve ter nível para realizar uma grande campanha no Mundial. Nesta estreia, a Juve conta com jogadores mais experientes e é mais organizada taticamente, sendo favorita aos três pontos.

Nosso palpite para o jogo: Vitória da Juventus

Por ser mais estruturada taticamente, o palpite Al Ain x Juventus vai para a vitória do clube italiano na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Al Ain

O Al Ain teve resultados abaixo das expectativas na temporada 2024-25, e terminou sem títulos conquistados.

No Campeonato dos Emirados Árabes Unidos (UAE League), não perdeu nenhuma das últimas sete rodadas que disputou, mas terminou apenas na quinta posição da tabela, sequer tendo vaga assegurada na próxima Liga dos Campeões da AFC.

No Mundial de Clubes, dificilmente irá conseguir brigar por vaga na próxima fase. Afinal, além da presença da Juventus, o Manchester City também chega como favorito à classificação pelo Grupo G.

As últimas notícias da Juventus

Por outro lado, a Juventus também terminou a temporada 2024-25 com uma sequência positiva, sofrendo apenas uma derrota nas últimas nove partidas que disputou.

Além disso, a Juve cumpriu seu principal objetivo no Campeonato Italiano, que era terminar no G4 e assegurar vaga para a próxima edição da Champions League.

No Mundial, aparece como favorito a terminar na vice-liderança do Grupo G, sendo provável que fique atrás apenas do Manchester City.



Onde assistir Al Ain x Juventus?

A partida entre Al Ain e Juventus terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto da TV Globo e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.