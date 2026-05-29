Remo x São Paulo Palpite – Análise e odds (31/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do São Paulo – 2,52 na Betsson Placar provável: Remo 1 x 2 São Paulo – 9,00 na Betsson Aposta de valor: Mais de 2,5 gols – 2,02 na Betsson Aposta alternativa: Calleri marcar a qualquer momento – 2,55 na Betano Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – 1,78 na Br4Bet

O Remo recebe o São Paulo neste domingo (31), no Mangueirão, em Belém, pela 18ª e última rodada do Brasileirão 2026 antes da pausa para a Copa do Mundo. O Leão Azul chega pressionado, com 15 pontos em 17 rodadas, na 19ª colocação e a cinco pontos do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o São Paulo desembarca em Belém em ritmo de recuperação após a primeira vitória de Dorival Júnior desde o retorno ao clube. O 2 x 0 sobre o Boston River, na terça-feira (26), garantiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. Confira os palpites do Lance para a partida em Belém e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Remo x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Remo luta pela sobrevivência, São Paulo tenta reagir

O retorno do Remo à Série A após 32 anos gerou grande expectativa no futebol brasileiro. O clube paraense é o primeiro representante da Região Norte na elite desde o Paysandu, em 2005, e chegou a levar mais de 35 mil pagantes ao Mangueirão no confronto contra o Vasco, em abril. O entusiasmo da torcida, porém, ainda não se transformou em regularidade dentro de campo.

A campanha azulina reflete as dificuldades de adaptação à elite. São três vitórias, seis empates e oito derrotas, com saldo de gols de -9. O time tem mostrado organização em alguns momentos, mas sofre para transformar boas fases de jogo em resultados consistentes.

A principal vitória do Remo no Brasileirão 2026 veio em 22 de março, quando a equipe goleou o Bahia por 4 x 1 no Mangueirão. Gabriel Taliari marcou duas vezes, enquanto Vitor Bueno e Jajá completaram o placar. O problema é que Taliari está fora desde 22 de abril, por lesão muscular grave na coxa direita, e não retorna antes da pausa para a Copa do Mundo.

Antes da derrota para o Athletico-PR, o Remo havia mostrado sinais de reação. A equipe chegou a emplacar cinco jogos sem perder, incluindo a eliminação do Bahia na Copa do Brasil. A sequência foi interrompida pelo Furacão, que venceu por 2 x 1 em Belém.

O São Paulo também chega pressionado, embora em situação mais confortável na tabela. O Tricolor chegou a ocupar a segunda colocação em meados de abril, mas perdeu força nas últimas rodadas. As derrotas para Corinthians e Fluminense, seguidas pelo empate com o Botafogo, formaram uma sequência de três jogos sem vitória no Brasileirão.

O período turbulento coincidiu com a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, resultado que custou o cargo de Roger Machado. Dorival Júnior assumiu em 15 de maio e ainda busca a primeira vitória no Brasileirão. O triunfo por 2 x 0 sobre o Boston River encerrou um jejum de oito partidas sem vencer em todas as competições e devolveu confiança ao elenco antes da viagem a Belém.

Outros palpites e odds para Remo x São Paulo

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Confrontos diretos entre Remo x São Paulo

Remo e São Paulo já se enfrentaram oito vezes em partidas oficiais. O retrospecto é amplamente favorável ao Tricolor, com seis vitórias e dois empates. O clube paraense nunca venceu o São Paulo nesse recorte.

Os primeiros confrontos ocorreram na década de 1970. O São Paulo venceu o primeiro duelo por 1 x 0, em outubro de 1972, no Baenão. O Remo conseguiu seu primeiro ponto no confronto apenas em 1975, com empate por 2 x 2 em casa.

O último encontro entre as equipes aconteceu na Copa do Brasil de 1995. O São Paulo venceu por 3 x 0 no Morumbi e empatou por 1 x 1 no jogo de volta, em Belém. Neste domingo, os clubes voltam a se enfrentar depois de mais de 30 anos, agora no formato moderno do Brasileirão por pontos corridos.

Notícias de Remo x São Paulo

Remo: desfalques e dúvidas

O Remo chega ao confronto com baixas importantes. A principal é Marcelo Rangel, diagnosticado com lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo após a derrota para o Athletico-PR. O goleiro precisará de quatro a seis semanas de imobilização e só deve voltar depois da pausa da Copa do Mundo.

Rangel havia sido titular nas 17 primeiras rodadas do Brasileirão, com 64 defesas e um pênalti defendido. Sem ele, Ivan Quaresma e Ygor Vinhas disputam a vaga no gol. A ausência muda um dos setores mais exigidos da equipe na competição.

Gabriel Taliari também está fora. O centroavante sofreu lesão muscular grau 3/4 no músculo posterior da coxa direita em 22 de abril, contra o Bahia, pela Copa do Brasil. A reavaliação médica indicou evolução semelhante a uma lesão grau 4, o que estendeu o prazo de recuperação.

Jajá cumpre suspensão de uma partida após punição do STJD por gesto obsceno na rodada anterior. Alef Manga, artilheiro do clube no Brasileirão, com quatro gols e três assistências, sofreu contusão no ombro esquerdo contra o Athletico-PR. Os exames descartaram fratura, mas sua presença ainda depende da evolução nos treinos.

Provável escalação do Remo (4-4-2): Ivan Quaresma; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Léo Andrade; Vitor Bueno, Patrick de Paula, Zé Wellisn e Yago Pikachu; Gabriel Poveda e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

São Paulo: desfalques e dúvidas

O São Paulo tem três baixas por suspensão ou convocação. Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Botafogo e cumpre suspensão automática. Wendell também levou o terceiro amarelo na mesma partida e está fora da lateral esquerda.

Bobadilla é outro desfalque. O volante viajou com a seleção do Paraguai para a Copa do Mundo e não fica à disposição de Dorival Júnior. A ausência reduz as alternativas do treinador para a proteção do meio-campo.

Lucas Moura segue em recuperação física e não deve ser relacionado. Dória rescindiu contrato com o clube após ameaças externas, o que elimina mais uma opção para a defesa. Com isso, Alan Franco e Sabino devem formar a dupla de zaga, enquanto Enzo Díaz ocupa a lateral esquerda.

A notícia positiva fica para os retornos de Marcos Antônio e Cauly. O volante ficou de fora desde abril com uma lesão na coxa. Já Cauly ficou uma semana afastado com uma lesão leve, treinando sem restrições durante a semana.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho e Marcos Antônio; Artur, Cauly e André Silva; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Destaques individuais de Remo x São Paulo

Jogador destaque · Remo Alef Manga 4 Gols no Brasileirão Série A 2026 (artilheiro do clube) 3 Assistências no Brasileirão 2026 (liderança no elenco) 17 Jogos disputados na Série A 5 Grandes chances criadas no Brasileirão Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 11 Gols na temporada 2026 (todas as competições) 6 Gols no Brasileirão Série A 2026 7,13 Nota média FotMob no Brasileirão 2026 0,67 Média de gols por jogo no Brasileirão (melhor dos últimos 3 anos)

Os técnicos - Condé busca resistência, Dorival tenta reconectar o São Paulo

Léo Condé

Léo Condé, de 47 anos, assumiu o Remo em 4 de março, após a demissão de Juan Carlos Osório depois da derrota no clássico contra o Paysandu pelo Campeonato Paraense. O treinador mineiro construiu parte de sua reputação em trabalhos de acesso e chegou ao clube com a missão de estabilizar uma equipe em dificuldade.

No Remo, Condé buscou organizar a estrutura defensiva e dar competitividade ao time. Os seis empates em 17 rodadas mostram uma equipe capaz de resistir, mas ainda com dificuldade para transformar equilíbrio em vitórias. Contra o São Paulo, o desafio será competir sem algumas das principais referências do elenco.

Dorival Júnior

Dorival Júnior, de 64 anos, inicia sua terceira passagem pelo São Paulo. Ele foi campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo clube e deixou o Morumbis no início de 2024 para assumir a Seleção Brasileira. O retorno acontece em um momento de instabilidade, após a saída de Roger Machado.

A vitória sobre o Boston River, em 26 de maio, foi o primeiro triunfo desde sua volta ao Tricolor. A gestão de grupo e o histórico de recuperar elencos pressionados são os principais trunfos do treinador para reorganizar o São Paulo antes da pausa da Copa do Mundo.

Análise tática de Remo x São Paulo

O Remo deve manter sua estrutura defensiva compacta, com Patrick de Paula e Zé Ricardo protegendo a frente da zaga e os pontas ajudando a fechar os espaços centrais. A principal aposta ofensiva da equipe está nas transições rápidas, especialmente com Yago Pikachu e Alef Manga, caso tenha condições de atuar.

O fator Mangueirão também pode exercer influência importante, principalmente nos minutos iniciais. A tendência é de um Remo agressivo na pressão sem bola, tentando forçar erros na saída do São Paulo e aproveitar o apoio da torcida para ganhar confiança no confronto.

A principal preocupação da equipe paraense está na manutenção da intensidade ao longo dos 90 minutos. Em partidas recentes, o time apresentou dificuldades para manter a compactação defensiva na reta final, situação agravada pela ausência de Marcelo Rangel, uma das referências do sistema defensivo.

Dorival deve organizar o São Paulo em um 4-2-3-1, com Pablo Maia e Danielzinho sustentando o meio-campo e Calleri retomando o papel de referência ofensiva. Além do jogo construído, as bolas paradas aparecem como uma arma importante para ambos os lados, com jogadores de boa presença aérea capazes de gerar perigo em escanteios e faltas laterais.

Prognóstico de placar exato para Remo x São Paulo