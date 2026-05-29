Vasco x Atlético-MG Palpite – Análise e odds (31/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Vasco – 2,08 na Betsson Placar provável: Vasco 2 x 1 Atlético-MG – 8,00 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1,82 na Betsson Aposta alternativa: Adson 1+ chutes a gol – 1,50 na Betano Dica com boas chances: Menos de 5,5 cartões – 1,60 na Br4Bet

O Vasco recebe o Atlético-MG neste domingo (31), em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão 2026. A partida será a última das duas equipes antes da paralisação para a Copa do Mundo. O Cruz-Maltino chega pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 20 pontos, apenas dois à frente do Santos, primeiro time no Z-4.

Do outro lado, o Atlético-MG também chega após revés para o Corinthians na última rodada e ainda precisa lidar com oito desfalques confirmados entre convocações para a Copa do Mundo, suspensão e lesões. Confira os palpites do Lance para a partida no Rio de Janeiro e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Vasco x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Vasco busca reação, Atlético-MG tenta superar desfalques

O Vasco oscilou de forma constante ao longo do primeiro turno do Brasileirão 2026. O time de Renato Gaúcho chegou a ocupar a lanterna nas primeiras quatro rodadas, mas reagiu com uma sequência positiva que o levou à 11ª colocação, com 20 pontos e 40% de aproveitamento após 15 partidas. A campanha, porém, voltou a perder força nas últimas rodadas.

A irregularidade também aparece na formação da equipe. Renato não repetiu a mesma escalação em nenhum dos últimos oito jogos consecutivos pelo Brasileirão, reflexo de lesões, suspensões e controle de carga. A falta de continuidade ajuda a explicar a dificuldade do time para sustentar boas atuações.

Os dois compromissos mais recentes no campeonato expuseram os limites do elenco. A derrota por 4 x 1 para o Internacional, em Porto Alegre, foi seguida pelo 3 x 0 sofrido em casa para o RB Bragantino. O resultado em São Januário provocou vaias de parte da torcida a jogadores e comissão técnica.

O alento veio na Copa Sul-Americana. Com dois gols de Adson e outro de Johan Rojas, o Vasco venceu o Barracas Central por 3 x 0 em São Januário e garantiu vaga nos playoffs da competição continental. A classificação não elimina a pressão no Brasileirão, mas devolveu algum ânimo antes do duelo de domingo.

O Atlético-MG chega ao Rio de Janeiro na 11ª colocação, com 21 pontos, apenas um a mais que o Vasco. A equipe de Eduardo Domínguez vive uma sequência recente marcada por altos e baixos. Depois da goleada sofrida para o Flamengo, por 4 x 0, o Galo reagiu com vitórias sobre Cruzeiro, Mirassol e Cienciano, além da classificação sobre o Ceará na Copa do Brasil.

A derrota para o Corinthians por 1 x 0, sofrendo gol aos 42 minutos do segundo tempo, interrompeu a reação. No meio da semana, o Atlético venceu o Puerto Cabello por 1 x 0 e confirmou a liderança do Grupo B da Sul-Americana, garantindo vaga direta nas oitavas de final. O problema está no Brasileirão, especialmente fora de casa, onde o aproveitamento como visitante é de apenas 28%, com dois empates e seis derrotas em oito jogos.

Outros palpites e odds para Vasco x Atlético-MG

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Confrontos diretos entre Vasco x Atlético-MG

O histórico entre Vasco e Atlético-MG no Brasileirão aponta equilíbrio, com leve vantagem vascaína. Em 66 confrontos pelo campeonato, o Cruz-Maltino soma 25 vitórias, contra 24 do Galo e 17 empates. Em São Januário, o desempenho do Vasco é superior: são 14 vitórias em 24 jogos como mandante contra o time mineiro na Série A.

O encontro mais recente ocorreu em dezembro de 2025, na última rodada do Brasileirão, com vitória do Atlético-MG por 5 x 0 na Arena MRV. Foi a maior vitória atleticana na história do confronto. Na ocasião, o Vasco atuou com reservas e sem pressão classificatória.

Antes disso, na 19ª rodada do Brasileirão 2025, os times empataram por 1 x 1 em São Januário. Em dezembro de 2024, também em São Januário, o Vasco venceu por 2 x 0. Nos últimos dez encontros, o retrospecto mostra quatro vitórias vascaínas, quatro atleticanas e dois empates.

Notícias de Vasco x Atlético-MG

Vasco: desfalques e dúvidas

Renato Gaúcho tem quatro baixas confirmadas para domingo. Andrés Gómez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o Bragantino e também já se apresentou à seleção colombiana para a Copa do Mundo. O atacante não retorna ao clube antes da pausa.

Paulo Henrique também está fora. O lateral sofreu entorse no tornozelo direito e só deve voltar em julho. Jair e Mateus Carvalho seguem em tratamento por lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

A boa notícia está nos retornos de Thiago Mendes e Johan Rojas, que cumpriram suspensão no Brasileirão e voltam a ficar à disposição. A presença dos dois dá mais opções a Renato no meio-campo e no setor ofensivo.

Cuiabano, que sofreu edema na coxa esquerda, treinou normalmente nos últimos dias e aparece como opção para a lateral esquerda no lugar de Lucas Piton. Carlos Cuesta, que chegou a aparecer na pré-lista da Colômbia, mas foi cortado, também está disponível para a zaga.

Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Thiago Mendes e Cauã Barros; Adson, Johan Rojas e Nuno Moreira; Claudio Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

O Atlético-MG chega a São Januário com oito desfalques confirmados. Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda se apresentaram à seleção do Equador para a Copa do Mundo. Junior Alonso seguiu para o Paraguai e não volta ao clube, já que assinou com o Atlanta United.

Ruan Tressoldi cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no Brasileirão. Patrick e Gustavo Scarpa permanecem no departamento médico, o que reduz as alternativas de Eduardo Domínguez para o meio-campo e para a criação.

Iván Román foi convocado pelo Chile para amistoso, mas pode jogar, já que a seleção chilena não disputará o Mundial. Mamady Cissé, chamado por Guiné também para amistoso, está na mesma situação.

Na defesa, Lyanco e Victor Hugo devem formar a dupla de zaga, com Iván Román e Vitão como alternativas. Sem Alan Franco, o meio-campo perde seu principal regulador. Maycon deve atuar como volante de referência, enquanto Tomás Pérez ou Alexsander disputam vaga ao lado.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Lyanco, Victor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez (Alexsander), Maycon e Cuello; Bernard, Cassierra e Iván Román (Cissé). Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Vasco x Atlético-MG

Destaque · Vasco da Gama Adson 2 Gols na vitória sobre o Barracas Central (27/05/2026) 3 Gols totais na temporada 2026 (todas as competições) 3 Assistências na temporada 2026 (todas as competições) 1 Gol no Brasileirão 2026 Destaque · Atlético-MG Mateo Cassierra 5 Gols na temporada 2026 (todas as competições), artilheiro do Galo 4 Gols nas últimas oito partidas pelo clube em 2026 2 Gols no Brasileirão 2026 (1 assistência no campeonato) 25 Jogos disputados pelo Atlético-MG em 2026

Os técnicos - Renato aposta em São Januário, Domínguez remonta o Galo

Renato Gaúcho

Renato Gaúcho assumiu o Vasco em março de 2026, depois de um início de temporada turbulento que deixou o time na lanterna nas quatro primeiras rodadas. O treinador conseguiu uma reação inicial, marcada por vitórias importantes sobre Fluminense e Grêmio no mesmo mês.

O progresso, porém, foi afetado pela sequência de desfalques e pela dificuldade para repetir escalações. Quando perde titulares em setores importantes, o Vasco apresenta queda visível de rendimento. Ainda assim, Renato tem experiência em administrar pressão e costuma valorizar jogos com forte apoio da torcida, fator importante para o duelo em São Januário.

Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez chegou ao Atlético-MG no início de 2026 para conduzir a reformulação do elenco após a saída de Hulk para o Fluminense. O treinador argentino construiu sua carreira com equipes organizadas defensivamente, mas enfrenta neste domingo o maior desafio de sua passagem pelo clube.

Os resultados do Galo no Brasileirão oscilam, com seis vitórias, três empates e oito derrotas em 17 rodadas. A classificação direta às oitavas da Sul-Americana foi um ponto positivo, mas o rendimento como visitante segue como o principal problema. Fora de casa, o Atlético soma dois empates e seis derrotas no campeonato.

Análise tática de Vasco x Atlético-MG

O Vasco deve atuar em um 4-2-3-1 mais equilibrado com os retornos de Thiago Mendes e Johan Rojas, fortalecendo o meio-campo após a derrota para o Bragantino. A equipe aposta na organização defensiva e na movimentação dos jogadores de frente para criar espaços.

A ausência de Alan Franco representa uma baixa importante para o Atlético, que perde uma peça fundamental na proteção do setor central. O cenário pode favorecer as infiltrações de Adson, Rojas e Nuno Moreira entre as linhas de marcação.

Pelos lados do campo, o Vasco deve buscar velocidade para explorar uma defesa atleticana modificada e com pouco entrosamento. As ausências de peças importantes no sistema defensivo do Galo aumentam as possibilidades de ataque do time carioca.

O Atlético deve tentar pressionar a saída de bola desde os minutos iniciais, mas precisará ter atenção às transições defensivas. Além disso, a bola parada surge como uma arma relevante para o Vasco, especialmente pela força aérea de Robert Renan e Carlos Cuesta.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Atlético-MG