Palmeiras x Chapecoense Palpite – Análise e odds (31/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Palmeiras vence e mais de 2,5 gols – 1,78 na Betsson Placar previsto: Palmeiras 3 x 0 Chapecoense - 6,50 na Betsson Aposta com boas chances de acontecer: Mais de 9,5 Escanteios - 1,55 na Betano Aposta de valor: Palmeiras vence ambos os tempos – 2,55 na Betsson Aposta ousada: Luighi marca a qualquer momento – 2,00 na Superbet

O Palmeiras recebe a Chapecoense no domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente o líder isolado, com 38 pontos em 17 rodadas, e o lanterna da competição, que soma apenas nove pontos e acaba de demitir o segundo treinador na temporada.

A partida é a última antes da pausa para a Copa do Mundo, e o Verdão terá ao menos 13 desfalques entre convocações, suspensões e lesões. Confira também outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Palmeiras x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Líder desfalcado, mas ainda soberano

O Palmeiras chega à rodada em estado de graça apesar dos problemas no elenco. São 11 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 17 jogos, campanha que resulta em 74% de aproveitamento e sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

A série invicta no Brasileirão chegou a 12 partidas consecutivas, a maior da competição em 2026. No recorte como mandante, o número impressiona ainda mais: o Verdão está invicto há 21 jogos pelo Brasileiro atuando em casa, com 16 vitórias e cinco empates, sequência que remonta a julho de 2025.

Na quinta-feira (28), o time de Abel Ferreira goleou o Junior Barranquilla por 4 x 1 no Allianz Parque e garantiu classificação às oitavas de final da Libertadores, com Jhon Arias marcando duas vezes e Allan e Flaco López completando o placar.

A Chapecoense é a lanterna da Série A, com uma vitória, seis empates e nove derrotas, somando nove pontos. O saldo de gols é o pior do campeonato, com a defesa mais vazada da competição.

O técnico Fábio Matias foi demitido na segunda-feira (25), um dia após a derrota por 2 x 1 para o Cruzeiro no Mineirão. O treinador permaneceu apenas 50 dias no cargo e conquistou um ponto em sete jogos pela Série A. Celso Rodrigues e Nivia de Lima assumem interinamente.

A boa notícia para os catarinenses é a classificação para a final da Copa Sul-Sudeste, obtida na quarta-feira (27) com um empate de 2 x 2 diante do Novorizontino na Arena Condá, após vitória por 2 x 0 no jogo de ida. A Chape enfrentará o Avaí na decisão.

Outros palpites e odds para Palmeiras x Chapecoense

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Confrontos diretos entre Palmeiras e Chapecoense

O histórico geral entre os clubes registra 17 confrontos, com oito vitórias do Palmeiras, quatro empates e cinco da Chapecoense. O Verdão sustenta uma invencibilidade contra os catarinenses que se estende desde 2017.

O encontro mais recente na Série A ocorreu em 2021, quando o Palmeiras venceu os dois jogos: 3 x 1 no Allianz Parque e 2 x 0 na Arena Condá.

Em 2019, a última vez que a Chapecoense disputou a Série A antes de voltar neste ano via Série B, o Palmeiras também levou os dois confrontos (2 x 1 fora e 1 x 0 em casa). O último triunfo da Chape sobre o Verdão no campeonato nacional foi em agosto de 2017, por 1 x 0 na Arena Condá.

Notícias de Palmeiras x Chapecoense

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira enfrenta a maior lista de baixas da temporada. Três titulares estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória sobre o Flamengo: o goleiro Carlos Miguel, o lateral direito Giay e o meia Andreas Pereira.

Além dos suspensos, os convocados para a Copa do Mundo se apresentam às suas seleções após o jogo da Libertadores: Gustavo Gómez (Paraguai), Emiliano Martínez (Uruguai), Flaco López (Argentina) e Jhon Arias (Colômbia) estão entre os nomes que não estarão à disposição.

O departamento médico ainda retém Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa, iniciou transição) e Benedetti (entorse no tornozelo direito).

Com tantas ausências, Abel deve recorrer a reservas experientes e jovens da base. Marcelo Lomba assume o gol, Khellven retorna à lateral direita, e Luighi é a principal opção no ataque. O zagueiro marfinense Koné, de 18 anos, pode ganhar oportunidade.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Koné e Arthur; Marlon Freitas e Lucas Evangelista; Felipe Anderson, Allan e Erick Belé; Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

Chapecoense: desfalques e dúvidas

A Chapecoense chega a São Paulo sob o comando interino de Celso Rodrigues, que dirigiu o time na semifinal da Copa Sul-Sudeste contra o Novorizontino e conseguiu a classificação à final.

O clube catarinense não tem convocados para seleções e a expectativa é que mande a campo o que tem de melhor à disposição, priorizando a Série A diante da necessidade de somar pontos para fugir do rebaixamento.

Walter Clar é o destaque ofensivo da equipe, com dois gols no Brasileirão e boa participação na Copa Sul-Sudeste. Jean Carlos também vem sendo peça importante no meio-campo.

A Chape disputou a semifinal da Copa Sul-Sudeste na quarta-feira e terá pouco tempo de recuperação antes de enfrentar o líder no domingo.

Provável escalação da Chapecoense (3-4-3): Paixão; Vinícius, Leonardo e João Paulo; Everton, Carvalheira, Balieiro e Pacheco; Ênio, Bolasie e Walter Clar. Técnico: Celso Rodrigues (interino).

Destaques individuais de Palmeiras x Chapecoense

Destaque do Palmeiras Allan 1 Gol vs Flamengo (3 x 0, 17ª rodada) 1 Gol vs Junior Barranquilla (4 x 1, Libertadores) 17 Jogos no Brasileirão 2026 2 Gols nos dois jogos mais recentes do Palmeiras em casa Destaque da Chapecoense Walter Clar 2 Gols no Brasileirão 2026 1 Assistência na Série A 2026 1 Gol de pênalti vs Grêmio (1 x 1, 7ª rodada) Final Classificou a Chape à decisão da Copa Sul-Sudeste

Os técnicos - Experiência continental contra interinidade

Abel Ferreira

O português comanda o Palmeiras desde novembro de 2020 e se tornou o treinador mais vitorioso da história do clube, com dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), dois do Brasileirão (2022 e 2023), além de Copas do Brasil e Paulistões. Nesta temporada, já conquistou o Campeonato Paulista e lidera o Brasileirão com folga.

Abel tem mostrado capacidade de manter resultados mesmo com elencos alternativos. A goleada de 4 x 1 sobre o Junior Barranquilla na quinta-feira, com gols de quatro jogadores diferentes, reforça que a engrenagem funciona independentemente de quem esteja em campo.

Celso Rodrigues

Celso Rodrigues, de 56 anos, é uma figura conhecida nos bastidores da Chapecoense. O gaúcho de Cachoeira do Sul atua como auxiliar permanente do clube e assume o comando interino mais uma vez, função que já exerceu em diversas ocasiões desde 2008.

Na Copa Sul-Sudeste, Celso conseguiu a classificação à final contra o Novorizontino com substituições acertadas no segundo tempo, quando Rubens e Rafael Carvalheira entraram e mudaram o panorama do jogo. Um sinal de que conhece o grupo e tem boa leitura tática.

Análise tática de Palmeiras x Chapecoense

Abel Ferreira deve manter o 4-2-3-1 que é a base tática do Palmeiras em 2026, mesmo com a reformulação forçada no onze titular. A tendência é de domínio territorial absoluto, com os alas pressionando alto e os volantes Marlon Freitas e Lucas Evangelista controlando a saída de jogo.

A Chapecoense, sob Celso Rodrigues, tende a adotar um bloco baixo defensivo, cedendo a posse e apostando em transições rápidas, especialmente pelas costas de uma linha defensiva palmeirense menos entrosada. A fragilidade está no setor defensivo: a pior defesa do campeonato, com média superior a 1.5 gol sofrido por partida.

O ponto de vulnerabilidade do Palmeiras neste jogo específico é a zaga improvisada, sem Gustavo Gómez e com Bruno Fuchs ainda incerto. O jovem Koné pode sentir a pressão de uma estreia ou jogo com pouca rodagem. Ainda assim, a diferença de qualidade coletiva entre os elencos e o fator casa tendem a prevalecer, especialmente contra um time que venceu apenas uma vez na Série A.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Chapecoense