Cruzeiro x Fluminense Palpite – Análise e odds (31/05)

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O Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão, no domingo (31 de maio), às 20h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

A partida marca o último compromisso de ambos os clubes antes da pausa para a Copa do Mundo e encerra o primeiro turno com o Cruzeiro tentando consolidar a reação que o tirou do Z4 e o Fluminense buscando manter a terceira posição.

A Raposa vive uma transformação sob o comando de Artur Jorge: saiu da lanterna na 9ª rodada para o 9º lugar, com 23 pontos, e ostenta a melhor campanha do Brasileirão desde a chegada do português, com seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove partidas e aproveitamento de 70,37%.

O Fluminense, terceiro colocado com 30 pontos em 17 jogos, chega a Belo Horizonte fragilizado por uma sequência de desfalques e pela derrota por 1 x 0 diante do Mirassol na rodada anterior.

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Análise da partida - A Raposa de Artur Jorge quer consolidar a reação

O Cruzeiro chega ao confronto com moral elevado depois de golear o Barcelona de Guayaquil por 4 x 0 no Mineirão, na quinta-feira (28), garantindo vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Os gols de Matheus Pereira (dois), Christian e Sinisterra coroaram uma atuação coletiva que reflete a mudança de patamar imposta por Artur Jorge.

O técnico português herdou uma equipe com quatro pontos em oito rodadas, sem qualquer vitória, e transformou o desempenho radicalmente: são 19 pontos conquistados em nove jogos pela Série A, além de 15 gols marcados nesse recorte, o terceiro melhor ataque do campeonato no período.

No Mineirão, especificamente, o Cruzeiro acumula quatro vitórias como mandante com Artur Jorge e já não perde em casa desde a 7ª rodada.

O Fluminense, por sua vez, construiu uma campanha consistente ao longo do primeiro turno e ocupa a terceira posição, a oito pontos do líder Palmeiras (38) e a um do vice-líder Flamengo (31).

O trabalho de Luis Zubeldía consolidou o Tricolor como uma das forças do campeonato, com nove vitórias, três empates e cinco derrotas em 17 partidas.

Contudo, o momento imediato preocupa: a derrota para o Mirassol no sábado (23), por 1 x 0, interrompeu uma sequência positiva no Brasileirão, e o time entra no Mineirão com desfalques significativos.

Na quarta-feira (27), o Fluminense venceu o Deportivo La Guaira por 3 x 1 no Maracanã e garantiu vaga nas oitavas da Libertadores com gols de Savarino, Hércules e Canobbio, mas o esforço consumiu peças que não estarão disponíveis no domingo.

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Confrontos diretos entre Cruzeiro e Fluminense

O retrospecto geral é amplamente favorável ao Fluminense: em 45 partidas desde 2004, o Tricolor acumula 22 vitórias contra 12 do Cruzeiro, com 11 empates.

No Mineirão, no entanto, o histórico é mais equilibrado, com o Cruzeiro aproveitando melhor o fator casa.

O confronto mais recente no Mineirão aconteceu no Brasileirão 2024, quando o Cruzeiro venceu por 2 x 0, com dois gols de William (um de pênalti, aos 41 minutos, e outro aos 90+3), quebrando uma série de quatro derrotas consecutivas para o rival carioca.

Na temporada 2025, os dois times se enfrentaram novamente pela Série A, com o Cruzeiro terminando em terceiro lugar (70 pontos) e o Fluminense em quinto (64 pontos) na classificação final.

Nos últimos seis duelos diretos, o Fluminense venceu quatro e o Cruzeiro duas, sem empates, o que reforça que confrontos entre as equipes tendem a ter vencedor definido.

Este será o primeiro encontro na Série A 2026, já que a tabela colocou o duelo no Mineirão como jogo de encerramento do primeiro turno.

Notícias de Cruzeiro x Fluminense

Cruzeiro: desfalques e dúvidas

Artur Jorge deve fazer modificações pontuais no time que goleou o Barcelona-EQU, priorizando o descanso de atletas que acumularam minutos na Libertadores.

O goleiro Cássio segue fora por lesão, mantendo o jovem Otávio como titular.

Gerson, expulso na 5ª rodada da fase de grupos contra o Boca Juniors, cumpriu suspensão na Libertadores e está liberado para a Série A.

O lateral-esquerdo Kauã Prates também continua em tratamento médico.

Fagner e Lucas Romero, que levaram o terceiro cartão amarelo na Libertadores, estão suspensos apenas na competição continental, sem impedimento para atuar no Brasileirão.

Artur Jorge tem o elenco praticamente à disposição para a partida, com a possível dúvida entre manter Luis Sinisterra ou devolver Keny Arroyo ao time titular.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Sinisterra; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Fluminense: desfalques e dúvidas

Zubeldía está suspenso após receber seu terceiro cartão amarelo no Brasileirão na derrota para o Mirassol, e o time será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas.

O zagueiro Juan Freytes e o volante Nonato também foram suspensos por acúmulo de cartões amarelos na mesma partida.

O atacante Canobbio, convocado pela seleção do Uruguai para a Copa do Mundo, viajou para se apresentar à Celeste na quinta-feira (28) e não enfrenta o Cruzeiro.

Martinelli, que atuou na Libertadores contra o La Guaira, precisará ser avaliado fisicamente para saber se terá condições de jogo.

Com a agenda comprimida e a Copa do Mundo à frente, Zubeldía (representado por Cuberas) tende a poupar nomes como Savarino e Lucho Acosta, que carregaram o time na Libertadores.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Guga, Jemmes, Ignácio e Guilherme Arana; Facundo Bernal e Hércules; Soteldo, Lima e John Kennedy; Germán Cano. Técnico interino: Maxi Cuberas.

Destaques individuais de Cruzeiro x Fluminense

Destaque do Cruzeiro Matheus Pereira 7 Gols na temporada 2026 5 Assistências na temporada 2026 4 Gols na Libertadores (artilheiro do Cruzeiro) 54 Passes decisivos no ano (líder da Série A) Destaque do Fluminense Hércules 1 Gol vs La Guaira na classificação para as oitavas da Libertadores 3º Fluminense na tabela do Brasileirão (30 pontos em 17 jogos) Titular Deve comandar o meio-campo com Nonato e Canobbio fora 2026 Consolidou-se como titular no meio-campo de Zubeldía

Os técnicos - Filosofias opostas, trajetórias ascendentes

Artur Jorge

O português assumiu o Cruzeiro na 9ª rodada com a equipe na lanterna, acumulando zero vitória e quatro pontos em oito jogos sob o comando de Tite.

Em 16 partidas no comando geral (incluindo Libertadores e Copa do Brasil), Artur Jorge soma nove vitórias, quatro empates e três derrotas, com aproveitamento de 64,58% e 24 gols marcados, transformando o Cruzeiro no time com a melhor campanha do Brasileirão desde sua estreia.

Luis Zubeldía

O argentino chegou ao Fluminense em setembro de 2025, substituindo Renato Gaúcho, e rapidamente impôs um modelo de jogo organizado que devolveu o Tricolor ao protagonismo.

No Brasileirão 2026, a campanha de nove vitórias em 17 jogos posiciona o Fluminense como terceira força do campeonato, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

Zubeldía não estará no banco no Mineirão por suspensão, mas a orientação tática ficará com Maxi Cuberas, que já comandou o time em outras ocasiões e conhece o plano de jogo.

Análise tática de Cruzeiro x Fluminense

O Cruzeiro de Artur Jorge opera preferencialmente num 4-2-3-1, com Matheus Pereira como eixo criativo central e liberdade para flutuar entre as linhas.

Christian e Keny Arroyo (ou Sinisterra) se projetam pelas faixas, enquanto Kaio Jorge ocupa a referência.

A força do time está na transição rápida e no volume de finalizações: o Cruzeiro é o segundo time com mais chutes no alvo da Série A desde a chegada de Artur Jorge (52 finalizações certas).

O Fluminense de Zubeldía costuma adotar um 4-2-3-1 apoiado na posse de bola e na saída limpa desde a defesa.

Porém, sem Nonato, Freytes, Canobbio e com o próprio técnico ausente, a engrenagem tende a funcionar com menos intensidade.

A fragilidade defensiva do Cruzeiro, que sofreu 24 gols em 17 rodadas na Série A, pode abrir espaço para contra-ataques do Fluminense, mas apenas se o time alternativo de Cuberas conseguir manter a organização posicional que Zubeldía exige.

O cenário mais provável é que o Cruzeiro imponha ritmo com o Mineirão lotado (o clube anunciou ingressos promocionais e espera grande público na despedida antes da Copa do Mundo), e o Fluminense atue de forma reativa, tentando explorar espaços nas costas dos laterais celestes.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Fluminense