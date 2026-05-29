EUA x Senegal Palpite – Análise e odds (31/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Senegal marcar o primeiro gol – 2,10 na Betsson Placar provável: EUA 1 x 2 Senegal – 9,50 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1,85 na Betsson Aposta alternativa: Sadio Mané marcar a qualquer momento – 3,80 na Br4Bet Dica com boas chances: Vitória de Senegal – 2,72 na Betano

Os Estados Unidos recebem o Senegal neste domingo (31), no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Para Mauricio Pochettino, a partida é a penúltima oportunidade de ajustar o grupo antes da estreia no Mundial.

Senegal chega ao amistoso ainda marcado pela polêmica que envolveu a Copa Africana de Nações de 2025, mas com um elenco competitivo e Sadio Mané novamente à disposição. Confira os palpites do Lance para a partida nos Estados Unidos e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para EUA x Senegal em Amistoso Internacional

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Análise da partida - EUA buscam ajuste defensivo, Senegal testa força sem líderes

A janela de março deixou marcas claras no grupo americano. Os EUA sofreram duas derrotas seguidas, por 5 x 2 para a Bélgica e por 2 x 0 para Portugal, ambas em Atlanta. Os sete gols sofridos em dois jogos expuseram problemas defensivos que Pochettino ainda precisa corrigir antes da Copa.

O treinador argentino está no comando desde o segundo semestre de 2024 e acumula 23 partidas, com aproveitamento de 61% em vitórias. A seleção encerrou 2025 em alta, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos do ano, incluindo a goleada por 5 x 1 sobre o Uruguai em novembro. O recuo de março, porém, recolocou dúvidas sobre a capacidade da equipe de se proteger contra adversários tecnicamente mais fortes.

Christian Pulisic lidera o elenco americano, com 84 convocações e 32 gols pela seleção. Weston McKennie e Tyler Adams formam a base do meio-campo, enquanto Antonee Robinson retorna depois de quase 18 meses fora por lesão no joelho. No ataque, Folarin Balogun, autor de 18 gols entre Ligue 1 e Champions League pelo Monaco em 2025/26, é a principal referência de área.

Senegal chega ao Bank of America Stadium em meio ao peso de uma das maiores controvérsias recentes do futebol africano. Em janeiro de 2026, os Leões da Teranga venceram Marrocos por 1 x 0 na prorrogação da final da AFCON, com gol de Pape Gueye, após um episódio de forte tensão no fim do tempo normal. Pape Thiaw ordenou a retirada dos jogadores em protesto contra um pênalti marcado para os marroquinos, mas Sadio Mané convenceu o grupo a retornar, e Edouard Mendy defendeu a cobrança de Brahim Díaz.

A CAF, porém, concedeu o título ao Marrocos em recurso, ao entender que a saída de campo equivalia a uma desistência. O Senegal recorreu ao TAS e passou a disputar os amistosos pré-Copa exibindo o troféu como forma de protesto. O episódio aumentou a carga emocional sobre uma seleção que, dentro de campo, segue competitiva.

A forma recente reforça esse ponto. O Senegal permanece invicto nos últimos dez jogos disputados em campo, sequência que inclui vitórias por 2 x 0 sobre o Peru e 3 x 1 contra a Gâmbia em março de 2026. A equipe encerrou as eliminatórias africanas na liderança do Grupo B, com 24 pontos em dez partidas, sem derrotas e com apenas três gols sofridos.

Outros palpites e odds para EUA x Senegal

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Confrontos diretos entre EUA x Senegal

Esta será a primeira partida da história entre as seleções masculinas de Estados Unidos e Senegal. Os dois países nunca se enfrentaram em Copas do Mundo, amistosos ou competições de confederação. Por isso, não há retrospecto direto que sirva como referência para o jogo em Charlotte.

A ausência de histórico não reduz o interesse tático do confronto. As seleções podem voltar a se cruzar nas oitavas de final da Copa do Mundo, dependendo das campanhas no Grupo D, dos Estados Unidos, e no Grupo I, do Senegal. O amistoso, portanto, também funciona como um possível ensaio para um encontro de maior pressão no torneio.

Sem confrontos anteriores, a leitura passa pelo momento atual das equipes. Os EUA tentam recompor a confiança depois de uma janela defensivamente ruim, enquanto o Senegal chega em melhor sequência recente, mesmo com baixas importantes em setores centrais.

Notícias de EUA x Senegal

EUA: desfalques e dúvidas

Pochettino não tem ausências confirmadas para o amistoso em Charlotte. Sergino Dest, que chegou a ser dúvida por lesão no início do mês, está no elenco do Mundial e deve figurar na escalação da partida. Sua presença amplia as opções do treinador para o lado direito.

Diego Luna ficou fora da convocação final para a Copa do Mundo depois de não conseguir se firmar na janela de março. Tanner Tessmann, do Lyon, também foi excluído da lista dos 26, apesar de ter participado de alguns amistosos do ciclo.

Christian Pulisic entra como principal referência ofensiva. O jogador do Milan vem de uma temporada com oito gols na Serie A 2025/26 e é o atleta mais experiente do elenco americano. Weston McKennie reassumiu espaço no meio-campo, enquanto Tyler Adams volta a disputar titularidade como volante defensivo após lesão.

Antonee Robinson, do Fulham, também retorna como peça importante. Eleito melhor jogador americano de 2024, o lateral devolve aos EUA uma dinâmica ofensiva que faltou nos últimos meses. No ataque, Folarin Balogun e Ricardo Pepi são as principais opções para a função de centroavante.

Escalação provável dos EUA (4-2-3-1): Matt Freese; Sergino Dest, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Tyler Adams e Weston McKennie; Christian Pulisic, Brenden Aaronson e Malik Tillman; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Senegal: desfalques e dúvidas

O Senegal chega ao amistoso com duas baixas relevantes: Kalidou Koulibaly e Idrissa Gueye. Koulibaly, capitão e jogador com mais de 100 convocações, sofreu uma ruptura muscular de grau dois na coxa anterior direita durante treino do Al Hilal, em 8 de abril. O zagueiro não atuou pelos sauditas nos últimos dois meses e segue em recuperação.

A participação de Koulibaly neste amistoso está descartada, enquanto sua disponibilidade para a Copa do Mundo ainda é monitorada. Sem ele, o Senegal perde sua principal liderança defensiva e o organizador mais experiente da linha de zaga.

Idrissa Gueye é a segunda ausência importante. O volante do Everton, recordista de convocações pelo Senegal, com 131 jogos, também lida com problema muscular. Ele perdeu as últimas três partidas do clube inglês na Premier League, e o curto prazo até o Mundial torna sua recuperação um ponto de atenção.

Sem Koulibaly e Gueye, Pape Thiaw perde os dois jogadores mais experientes do grupo em posições-chave. Moussa Niakhaté deve assumir protagonismo na zaga, enquanto Lamine Camara tende a ocupar função importante no meio-campo. No ataque, Mané, Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr formam o trio mais provável, com Nicolas Jackson como alternativa para a referência central.

Escalação provável do Senegal (4-3-3): Edouard Mendy; El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr e Abdou Diallo; Lamine Camara, Pape Gueye e Habib Diarra; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Iliman Ndiaye. Técnico: Pape Thiaw.

Destaques individuais de EUA x Senegal

Jogador destaque · EUA Christian Pulisic 84 Convocações pela seleção – mais experiente do plantel americano 32 Gols pela seleção americana – artilheiro ativo 8 Gols na Serie A 2025/26 pelo Milan 4 Assistências na Serie A 2025/26 pelo Milan Jogador destaque · Senegal Sadio Mané 53 Gols pela seleção em 126 convocações – artilheiro histórico 10 Gols na Saudi Pro League 2025/26 pelo Al Nassr 5 Gols nas eliminatórias africanas para o Mundial 2026 2021 Ano em que levou o Senegal ao primeiro título da AFCON

Os técnicos - Pochettino ajusta a defesa, Thiaw administra ausências

Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino assumiu os EUA em 2024, depois de passagens por Tottenham, PSG, Chelsea e Southampton. O argentino chegou com reputação de treinador voltado ao desenvolvimento de jovens talentos e à organização defensiva, mas ainda busca consolidar a equipe em jogos de maior exigência.

O ponto mais sensível está na estrutura sem a bola. As derrotas para Bélgica e Portugal reforçaram a necessidade de ajustes antes da Copa do Mundo. A convocação final fortalece o meio-campo com Adams, McKennie e Aaronson, jogadores de intensidade e pressão alta.

Pape Thiaw

Pape Thiaw foi nomeado técnico do Senegal em dezembro de 2024, após a saída de Aliou Cissé. Ex-atacante e integrante da seleção senegalesa que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2002, ele trabalhou por anos como assistente antes de assumir o cargo de forma permanente.

Thiaw conduziu o Senegal à final da AFCON 2025 e passou a carregar também o peso do recurso ao TAS contra a decisão da CAF que retirou o título da seleção. No campo, alterna entre 4-3-3 e 4-2-3-1, priorizando transições rápidas e pressão após perda da posse. Para este amistoso, as ausências de Koulibaly e Gueye obrigam o treinador a testar soluções que podem ser relevantes no Mundial.

Análise tática de EUA x Senegal

Os Estados Unidos devem manter o 4-2-3-1 característico de Mauricio Pochettino, com Adams e McKennie dando sustentação ao meio-campo. Pulisic terá liberdade para circular entre os setores ofensivos, enquanto Balogun será a principal referência dentro da área.

O principal desafio da seleção norte-americana continua sendo a proteção das transições defensivas. Nos amistosos mais recentes, a equipe mostrou dificuldades para controlar os espaços deixados pelos avanços dos laterais, aspecto que exigirá maior equilíbrio diante da velocidade do ataque senegalês.

O Senegal chega enfraquecido pelas ausências de Koulibaly e Gueye, duas peças fundamentais na organização defensiva e na proteção do setor central. Sem eles, a equipe perde liderança, capacidade de leitura das jogadas e consistência na marcação.

Mesmo assim, o setor ofensivo segue sendo um ponto forte da seleção africana. Mané, Ndiaye e Sarr oferecem mobilidade e velocidade para explorar contra-ataques, enquanto a disputa no meio-campo entre Adams e os volantes senegaleses pode ser determinante para definir qual equipe conseguirá controlar o ritmo da partida.

Prognóstico de placar exato para EUA x Senegal