Jakub Mensik x João Fonseca Palpite – Análise e odds (02/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: João Fonseca mais de 20,5 Games – 1,89 na Betsson Placar provável: Jakub Mensik 1 x 3 João Fonseca – 3,85 na Betsson Aposta de valor: Fonseca vencer o primeiro set – 1,55 na Betsson Aposta alternativa: Jakub Mensik mais de 11,5 Aces – 1,70 na Betano Dica com boas chances: Menos de 7,5 duplas faltas – 2,02 na Superbet

Dois estreantes em quartas de final de Grand Slam estarão frente a frente nesta terça-feira em Roland Garros. João Fonseca e Jakub Mensik disputam uma vaga nas semifinais após campanhas marcantes em Paris, impulsionadas por vitórias de peso e demonstrações de maturidade muito acima da idade de ambos.

Com dois dos principais jovens talentos do circuito em quadra, a expectativa é de um confronto intenso e equilibrado, valendo uma vaga inédita nas semifinais de Roland Garros. Confira os palpites do Lance para a grande partida.

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Análise do confronto Mensik x Fonseca

Jakub Mensik chega às quartas de final de Roland Garros após uma campanha construída sobre resistência física e capacidade de competir em partidas longas. Aos 20 anos, o tcheco tornou-se apenas o segundo jogador de seu país a alcançar essa fase de um Grand Slam antes dos 21 anos, repetindo um feito que anteriormente havia sido alcançado apenas por Ivan Lendl.

Os números ajudam a explicar esse perfil. Entre os tenistas da Era Open com pelo menos 20 partidas disputadas em Grand Slams, Mensik figura entre os que mais levaram confrontos para o quinto set. Dos seus 26 jogos nesse nível, 38,5% foram decididos na parcial derradeira, evidenciando uma característica que se tornou marca registrada de sua trajetória.

Se no início da carreira os duelos longos representavam uma dificuldade, em 2026 o cenário mudou. Após vencer apenas uma das primeiras sete partidas disputadas em cinco sets, o tcheco acumula agora três triunfos consecutivos nesse formato, mostrando evolução mental e física nos momentos decisivos.

A classificação para as quartas reforçou essa transformação. Diante de Andrey Rublev, Mensik viu o adversário reagir e buscar o empate em dois sets a dois, mas manteve a serenidade para fechar a partida por 6/3, 7/6(6), 4/6, 2/6 e 6/3, garantindo mais uma vitória em um confronto desgastante.

Do outro lado da quadra estará João Fonseca, que vive o melhor momento de sua jovem carreira. O brasileiro chegou às quartas de final embalado por vitórias de enorme peso sobre Novak Djokovic e Casper Ruud, duas das principais referências do circuito nos últimos anos. Contra o norueguês, Fonseca venceu por 7/5, 7/6(8), 5/7 e 6/2 após quase quatro horas de jogo, demonstrando maturidade nos momentos de maior pressão.

O desempenho do brasileiro em Paris o coloca em uma prateleira seleta: Ao derrotar dois jogadores do top 20 no caminho até as quartas de final, Fonseca igualou feitos alcançados recentemente por Jannik Sinner, em 2020, e Holger Rune, em 2022. A campanha também consolida sua ascensão no circuito e transforma o duelo contra o tcheco em um dos confrontos mais aguardados desta fase do torneio.

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Campanha no Torneio

Campanha no torneio · República Tcheca Jakub Mensik 1ª rodada vs. Titouan Droguet 6-3, 6-2, 6-4 2ª rodada vs. Mariano Navone 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6(11) 3ª rodada vs. Alex de Minaur 0-6, 6-2, 6-2, 6-3 4ª rodada vs. Andrey Rublev 6-3, 7-6(6), 4-6, 2-6, 6-3 Campanha no torneio · Brasil João Fonseca 1ª rodada vs. Luka Pavlovic 7-6(6), 6-4, 6-2 2ª rodada vs. Dino Prizmic 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 3ª rodada vs. Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 4ª rodada vs. Casper Ruud 7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2

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Histórico do confronto Mensik x Fonseca

Mensik e Fonseca têm apenas um confronto no circuito profissional. O encontro aconteceu nas Next Gen ATP Finals de 2024, e o brasileiro levou a melhor em uma partida equilibrada de cinco sets, resultado que fez parte da campanha que terminou com o título de Fonseca no torneio.

O tcheco chega às quartas de final vivendo uma de suas melhores sequências da temporada, acumulando 22 vitórias e nove derrotas em 2026. Já Fonseca encontrou em Roland Garros seu melhor momento do ano, construindo em Paris sua maior série de triunfos consecutivos na temporada.

Aos 19 anos, o brasileiro tenta se tornar o primeiro adolescente a alcançar a semifinal de Roland Garros desde Rafael Nadal, em 2005. Para isso, precisará superar um adversário que também disputa sua primeira quartas de final de Grand Slam, mas que já demonstrou grande capacidade para suportar partidas longas e desgastantes.

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Palpite do Lance para Jakub Mensik x João Fonseca

🎯 Palpite do Lance! Fonseca vence em quatro sets A expectativa é de mais uma partida equilibrada e de longa duração. Mensik conta com um saque capaz de gerar muitos pontos gratuitos, mas sua postura agressiva também pode abrir oportunidades para o adversário. Já Fonseca chega embalado pelas grandes vitórias sobre Prizmic, Djokovic e Ruud, demonstrando força mental, consistência defensiva e capacidade de reação. Mantendo o nível apresentado ao longo do torneio, o brasileiro tem boas chances de garantir uma vaga inédita na semifinal de Roland Garros.

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