Canadá x Uzbequistão Palpite – Análise e odds (01/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Segundo tempo mais produtivo – 2,10 na Betsson Placar provável: Canadá 1 x 0 Uzbequistão – 5,50 na Betsson Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – 1,70 na Betsson Aposta alternativa: Primeiro tempo: Empate – 2,15 na Betano Dica com boas chances: Canadá vencer de zero – 2,14 na Br4Bet

O Canadá recebe o Uzbequistão nesta segunda-feira (1º), no Commonwealth Stadium, em Edmonton, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A seleção canadense, que estreia no Grupo B contra a Bósnia-Herzegovina em 12 de junho, entra em campo sem o capitão Alphonso Davies, ainda em recuperação de lesão muscular.

Do outro lado, o Uzbequistão faz sua preparação final para a primeira Copa do Mundo de sua história. A equipe de Fabio Cannavaro enfrentará Colômbia, Portugal e Congo no Grupo K e usa o amistoso para testar alternativas antes do torneio. Confira os palpites do Lance para a partida em Edmonton e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Canadá x Uzbequistão em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Canadá testa soluções sem Davies, Uzbequistão busca adaptação

O Canadá será um dos países-sede da Copa do Mundo pela primeira vez e chega a Edmonton em bom momento competitivo, apesar de limitações provocadas por lesões. Jesse Marsch tem à disposição o elenco mais talentoso da história recente do futebol canadense, mas a preparação também expôs pontos que ainda exigem ajuste.

Nos amistosos de março, o Canadá empatou por 2 x 2 com a Islândia depois de sair atrás por dois gols no primeiro tempo. A reação veio com duas cobranças de pênalti convertidas por Jonathan David. Na sequência, a equipe ficou no 0 x 0 com a Tunísia, em um jogo de menor produção ofensiva.

A seleção canadense não venceu seus quatro amistosos mais recentes, mas segue invicta em 13 dos últimos 14 jogos. O recorte defensivo também é positivo: foram cinco clean sheets nas últimas seis partidas. Ainda assim, a ausência de Davies reduz profundidade, aceleração e criatividade pelo lado esquerdo.

O ponto mais sensível para Marsch está no ataque. O Canadá marcou apenas três gols nos últimos cinco jogos e, em alguns momentos, dependeu excessivamente de ações individuais para criar. Marcelo Flores foi o jogador mais perigoso contra a Tunísia, com alta precisão nos passes, bom número de dribles e conduções progressivas. Sem ele ou sem David em bom nível, a fluidez ofensiva da equipe cai de forma visível.

O Uzbequistão vive um dos melhores momentos da história do futebol centro-asiático. A classificação inédita para o Mundial veio em uma campanha sólida nas eliminatórias da AFC, com Eldor Shomurodov como principal nome ofensivo. O atacante somou cinco gols e cinco assistências no caminho até a Copa.

Na janela de março, os Lobos Brancos venceram o Gabão por 3 x 1 e superaram a Venezuela nos pênaltis, após empate sem gols, para conquistar o torneio da FIFA Series 2026 em Tashkent. A equipe de Cannavaro tem mostrado disciplina defensiva e sofreu apenas três gols nos últimos cinco jogos. O desafio agora será competir em solo norte-americano, depois de uma viagem longa e com grande diferença de fuso horário.

Outros palpites e odds para Canadá x Uzbequistão

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Confrontos diretos entre Canadá x Uzbequistão

O histórico entre Canadá e Uzbequistão é bastante curto. As seleções se enfrentaram apenas uma vez antes deste amistoso: em 7 de junho de 2016, em partida disputada na Áustria. O Canadá venceu por 2 x 1.

Naquele jogo, David Edgar abriu o placar aos 20 minutos, Eldor Shomurodov empatou aos 62 e Akramjon Komilov marcou contra aos 81, definindo a vitória canadense. O detalhe chama atenção porque Shomurodov já era uma ameaça naquele confronto e chega a Edmonton como capitão e maior artilheiro da história da seleção uzbeque.

Pelo número reduzido de jogos, o retrospecto oferece poucas pistas táticas. Ainda assim, o único precedente mostra que o Uzbequistão já conseguiu competir com o Canadá por boa parte da partida. A diferença final, naquele caso, veio em um lance pontual.

Notícias de Canadá x Uzbequistão

Canadá: desfalques e dúvidas

O principal problema do Canadá continua sendo Alphonso Davies. O capitão se lesionou durante a derrota do Bayern de Munique para o PSG, nas semifinais da Champions League, e não estará disponível para o amistoso de segunda-feira.

Marsch confirmou que Davies chegará a Edmonton no dia 31 de maio para dar sequência à recuperação. Ainda assim, sua presença na estreia da Copa do Mundo, contra a Bósnia-Herzegovina, em 12 de junho, é considerada improvável. A ausência muda o equilíbrio do lado esquerdo canadense.

Richie Laryea, que cobriu a lateral esquerda durante o longo período sem Davies, recupera-se de uma distensão muscular na coxa. Ele ainda não estava em plena forma nos treinos, mas deve ficar à disposição. Jacob Shaffelburg também preocupa, depois de sofrer lesão muscular pelo LA FC em maio.

Marcelo Flores é outro ponto de atenção. O Tigres, clube do jogador, disputa a final da CONCACAF Champions Cup no sábado, o que pode limitar sua participação no amistoso. No gol, Marsch indicou que dividirá os minutos entre Dayne St. Clair e Maxime Crépeau.

Entre os retornos, Stephen Eustáquio está recuperado de problema na coxa e deve ficar disponível. Alistair Johnston também tende a voltar após período fora por distensão. Moise Bombito afirmou estar totalmente pronto para jogar depois de uma temporada parcial no Nice por fratura na perna.

Provável escalação do Canadá (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Joel Waterman e Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismael Koné e Ali Ahmed; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Uzbequistão: desfalques e dúvidas

Fabio Cannavaro chega a Edmonton com baixas relevantes. Ibrokhimkhalil Yuldoshev, lesionado no tornozelo, está fora do Mundial. Husniddin Aliqulov, que fez parte do sistema defensivo durante a campanha classificatória, também foi cortado da Copa por problema físico.

Jaloliddin Masharipov, uma das principais peças de criação pelo lado direito, recuperou-se de lesão anterior e deve estar disponível. Sua presença é importante para dar ao Uzbequistão mais qualidade nas transições e maior capacidade de servir Shomurodov.

Sherzod Esanov e Avazbek Ulmasaliev buscam suas primeiras oportunidades pela seleção principal nesta janela de junho. Abdukodir Khusanov, defensor do Manchester City e já consolidado na equipe nacional, deve manter lugar no eixo defensivo. Igor Sergeev precisa de mais um gol para igualar o quinto lugar na lista dos maiores artilheiros da história do Uzbequistão.

A logística também pesa. A viagem entre Tashkent e Edmonton supera 14 horas, com diferença de 12 horas no fuso horário. Esse fator pode impactar intensidade, tomada de decisão e reatividade, especialmente nos momentos de pressão canadense.

Provável escalação do Uzbequistão (4-2-3-1): Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov e Farrukh Sayfiev; Odiljon Hamrobekov e Otabek Shukurov; Jaloliddin Masharipov, Azizjon Ganiev e Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Destaques individuais de Canadá x Uzbequistão

Jogador destaque · Canadá Jonathan David 39 Gols pela seleção canadense – maior artilheiro da história do Canadá (75 jogos) 6 Gols na Serie A 2025/26 pela Juventus em 34 jogos 2 Gols no amistoso contra a Islândia em 28 de março – ambos de pênalti 4 Assistências na Serie A 2025/26, nota média FotMob de 6,7 Jogador destaque · Uzbequistão Eldor Shomurodov 44 Gols pela seleção – maior artilheiro da história do Uzbequistão 22 Gols em 34 jogos na Liga Turca 2025/26 5 Gols e 5 assistências nas eliminatórias da AFC para o Mundial 2026 5 Assistências na Liga Turca 2025/26 – 95 finalizações no total

Os técnicos - Marsch busca equilíbrio, Cannavaro aposta na organização

Jesse Marsch

Jesse Marsch, de 52 anos, assumiu o Canadá em 2023 após passagens por RB Salzburg, RB Leipzig e Leeds United. O treinador norte-americano levou ao grupo uma identidade baseada em pressão alta, intensidade e transições rápidas, características associadas ao modelo Red Bull.

Sob seu comando, o Canadá avançou às fases decisivas da Liga das Nações da CONCACAF e consolidou o elenco mais qualificado da história da federação. A Copa do Mundo em casa será o momento mais importante de sua gestão. O desafio é reduzir a dependência de Davies e David, principalmente em um cenário de lesões na reta final da preparação.

Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro, de 52 anos, é uma das figuras mais reconhecidas do futebol mundial. Capitão da Itália campeã do mundo em 2006 e vencedor da Bola de Ouro no mesmo ano, construiu carreira como treinador em clubes e seleções antes de assumir o Uzbequistão.

Com os Lobos Brancos, Cannavaro conduziu o país à primeira Copa do Mundo de sua história. Para o amistoso em Edmonton, a tendência é manter uma equipe organizada em bloco médio, com saídas rápidas e foco em Shomurodov como referência ofensiva. O modelo funcionou na FIFA Series 2026 e será testado agora em um contexto mais exigente.

Análise tática de Canadá x Uzbequistão

O Canadá deve alternar entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1 ao longo da partida, apostando na intensidade do meio-campo para pressionar a saída de bola adversária e recuperar a posse em zonas avançadas. A dupla formada por Eustáquio e Koné tem papel importante para sustentar essa proposta de jogo.

A principal preocupação da equipe está no lado esquerdo da defesa. Sem Alphonso Davies, Laryea deve assumir a posição, mas ainda busca recuperar o melhor ritmo de competição, o que pode abrir espaços para investidas do Uzbequistão pelos corredores laterais.

Os visitantes contam com Shomurodov como principal referência ofensiva. Forte fisicamente e eficiente no jogo aéreo, o atacante é a principal arma para aproveitar transições rápidas, especialmente quando recebe apoio de jogadores capazes de acelerar os contra-ataques.

No ataque canadense, a dupla formada por Jonathan David e Cyle Larin oferece mobilidade e presença de área. Com o apoio da torcida no Commonwealth Stadium, o Canadá tende a assumir o controle das ações, embora o perfil organizado do Uzbequistão indique um confronto equilibrado e decidido nos detalhes.

Prognóstico de placar exato para Canadá x Uzbequistão