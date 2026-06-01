Marrocos x Madagascar Palpite – Análise e odds (02/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Marrocos vencer ambos os tempos – 2,05 na Betsson Placar provável: Marrocos 3 x 0 Madagascar – 5,50 na Betsson Aposta de valor: Marrocos não sofrer gols – 1,50 na Betsson Aposta alternativa: Ayoub El Kaabi marcar a qualquer momento – 1,85 na Br4Bet Dica com boas chances: Mais de 2,5 gols – 1,53 na Betano

Marrocos recebe Madagascar nesta terça-feira (2), no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat, no amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os Leões do Atlas chegam ao confronto em uma série de invencibilidade de 27 jogos.

Do outro lado, Madagascar chega embalado pelo resultado mais expressivo de seu ciclo recente: a vitória por 5 x 2 sobre o Quirguistão, em março. A equipe de Corentin Martins usa o amistoso como termômetro de seu nível diante de um adversário de elite. Confira os palpites do Lance para a partida em Rabat e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Marrocos x Madagascar em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Marrocos ajusta combinações, Madagascar testa seu limite

Marrocos chega ao confronto como oitavo colocado no ranking da Fifa e atual campeão da Copa Africana de Nações. A seleção vive uma série invicta de 27 jogos e tenta transformar o bom momento em preparação sólida para a Copa do Mundo de 2026. A goleada por 5 x 0 sobre Burundi reforçou a força ofensiva do elenco antes dos últimos testes.

Mohamed Ouahbi assumiu o comando em março, após a saída de Walid Regragui, e venceu seus três primeiros jogos. A sequência mostrou uma equipe produtiva, com oito gols marcados e apenas dois sofridos. O desafio agora é consolidar suas ideias no time principal, depois de uma trajetória vitoriosa nas categorias de base.

O Grupo C da Copa do Mundo coloca o Marrocos diante de Brasil, Escócia e Haiti, o que aumenta o peso de cada amistoso. O jogo contra Madagascar serve para ajustar posicionamentos, testar combinações e definir hierarquias no elenco.

Madagascar chega a Rabat 96 posições abaixo de Marrocos no ranking da Fifa, mas com um ciclo recente melhor do que os números sugerem. A equipe foi vice-campeã do Campeonato Africano de Nações em 2025, justamente contra os marroquinos. Vale lembrar, porém, que essa competição é limitada a atletas que atuam nas ligas locais de seus países.

Na janela de março, a goleada sobre o Quirguistão mostrou uma seleção com variedade ofensiva e diferentes alternativas de finalização. Ainda assim, o desafio em Rabat é de outro patamar. A seleção marroquina deve atuar com elenco principal, maior força técnica e um modelo de jogo mais consolidado.

Madagascar terminou as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo na segunda colocação do Grupo I, atrás de Gana, com 19 pontos em dez jogos. A campanha não foi suficiente para garantir vaga entre os melhores segundos colocados, mas confirmou uma evolução competitiva. Agora, Corentin Martins usa o amistoso como teste real antes das eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Outros palpites e odds para Marrocos x Madagascar

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Confrontos diretos entre Marrocos x Madagascar

O histórico entre as seleções principais de Marrocos e Madagascar é limitado quando se considera elencos completos. Os encontros mais recentes ocorreram no contexto do Campeonato Africano de Nações. Por isso, os resultados anteriores precisam ser analisados com cautela.

Na fase de grupos do torneio, Madagascar venceu por 3 x 0. Já na final de agosto de 2025, em Nairóbi, Marrocos reagiu e venceu por 3 x 2. A decisão mostrou que Madagascar teve força para competir no nível do torneio, mas o cenário deste amistoso é diferente. Com os elencos principais à disposição, a diferença técnica tende a ser maior.

Notícias de Marrocos x Madagascar

Marrocos: desfalques e dúvidas

Achraf Hakimi disputou a final da Champions League com o PSG em 30 de maio e se juntou ao grupo recentemente. Por isso, sua participação desde o início nesta terça-feira é incerta. A comissão técnica deve administrar sua carga física.

Brahim Díaz, que também encerrou a temporada mais tarde pelo Real Madrid, está em situação semelhante. Mesmo disponível, pode ter minutos controlados para evitar desgaste antes da Copa do Mundo.

Youssef En-Nesyri e Hakim Ziyech ficaram fora da lista final de 26 jogadores para o Mundial. Outros nomes que estiveram no grupo pré-Copa, como Tawfik Bentayeb e Imran Louza, também não avançaram para a convocação definitiva. Essas ausências abrem espaço para alternativas ofensivas ganharem minutos.

Yassine Bounou deve começar no gol, com Noussair Mazraoui, Issa Diop e Redouane Halhal na defesa. No meio-campo, Neil El Aynaoui e Bilal El Khannouss devem compor o setor ao lado de Samir El Mourabet. No ataque, El Kaabi surge como principal referência ofensiva. Chemsdine Talbi, Yassine Gessime e Ayoube Amaimouni-Echghouyab aparecem como opções para ganhar minutos.

Provável escalação do Marrocos (4-3-3): Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Issa Diop, Redouane Halhal e Anass Salah-Eddine; Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet e Bilal El Khannouss; Chemsdine Talbi, Ayoub El Kaabi e Soufiane Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Madagascar: desfalques e dúvidas

Njiva Rakotoharimalala, Marco Ilaimaharitra e Lalainha Rafanomezantsoa são as principais ausências de Madagascar para este ciclo. A falta do trio reduz a profundidade ofensiva e as alternativas de meio-campo à disposição de Corentin Martins.

Rayan Raveloson, capitão e meia do Young Boys, é a principal referência técnica do elenco. Com mais de 45 jogos e oito gols pela seleção, o jogador de 29 anos funciona como ligação entre defesa e ataque. Sua leitura de jogo será importante para sustentar as transições.

Ao lado de Raveloson, Clement Couturier e Lala Lapoussin devem ser os jogadores mais criativos. Warren Caddy, que marcou na goleada sobre o Quirguistão e também converteu um pênalti naquela partida, deve liderar o ataque.

Arnaud Randrianantenaina e El Hadary Raheriniaina aparecem como opções de apoio no setor ofensivo. No gol, Geordan Dupire deve ser o titular.

Provável escalação de Madagascar (4-2-3-1): Geordan Dupire; Morgan Jean-Pierre, Sandro Tremoulet, Rado Rabemanantsoa e Bono Rabearivelo; Rayan Raveloson e Clement Couturier; Arnaud Randrianantenaina, Lala Lapoussin e El Hadary Raheriniaina; Warren Caddy. Técnico: Corentin Martins.

Destaques individuais de Marrocos x Madagascar

Jogador destaque · Marrocos Ayoub El Kaabi 18 Gols na Super League da Grécia 2025/26 (artilheiro da competição) 32 Gols marcados pela seleção marroquina em 67 convocações 2 Gols no amistoso contra Burundi em 26 de maio de 2026 0,83 Gols por partida na Super League da Grécia nesta temporada Jogador destaque · Madagascar Rayan Raveloson 45 Convocações pela seleção de Madagascar 8 Gols marcados pela seleção malgaxe ao longo da carreira internacional 10 Jogos disputados nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026 2019 Ano da estreia pelo Madagascar — seleção chegou as quartas de final da CAN naquele ano

Os técnicos - Ouahbi estreia no cargo principal, Martins consolida projeto

Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi, de 49 anos, nasceu em Schaerbeek, na Bélgica, em uma família de origem marroquina. Construiu sua carreira no futebol de base sem ter atuado profissionalmente, com quase duas décadas no centro de formação do Anderlecht. Lá, trabalhou de categorias sub-9 ao sub-21.

Em 2022, assumiu a seleção marroquina sub-20 e chegou ao auge em 2025, com o título mundial da categoria. A campanha incluiu vitória por 2 x 0 sobre a Argentina na final. A chegada ao time principal representa uma mudança de escala em sua trajetória.

Ouahbi foi escolhido após a saída de Regragui, em março de 2026, sem experiência anterior no comando de uma equipe principal. Os três primeiros jogos indicam continuidade em relação ao modelo anterior, com pressão alta e transições rápidas. O desafio será provar que esse método funciona contra adversários de elite no Mundial.

Corentin Martins

Corentin Martins, de 55 anos, é um treinador francês com longa experiência no futebol africano. Antes de assumir Madagascar, comandou a Mauritânia em duas participações consecutivas na Copa Africana de Nações, em 2019 e 2021, feito histórico para o país.

No comando do Barea desde janeiro de 2025, Martins tinha como meta levar Madagascar ao primeiro Mundial de sua história. A campanha nas eliminatórias foi competitiva, com 19 pontos em dez jogos, mas insuficiente para garantir vaga. Agora, o trabalho mira a próxima fase de desenvolvimento da equipe e as eliminatórias da CAN.

Análise tática de Marrocos x Madagascar

Ouahbi alterna entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, sempre com pressão alta como princípio central. O modelo já era utilizado nas categorias de base e encontra um elenco principal familiarizado com essa ideia desde o ciclo de Regragui. A equipe tende a pressionar logo após a perda e buscar ataques rápidos pelos lados.

O principal vetor de perigo marroquino deve estar nas faixas laterais. Sem Hakimi desde o início, o lado direito pode perder explosão, mas Chemsdine Talbi e Soufiane Rahimi têm qualidade técnica para criar superioridade em combinações curtas. El Kaabi será a referência para atacar a área.

Madagascar deve responder com um bloco médio compacto, tentando sair em transição quando recuperar a posse. Esse foi o padrão usado na vitória sobre o Quirguistão, com boa participação dos jogadores de lado e chegadas rápidas ao ataque. Contra o Marrocos, porém, haverá menos tempo e espaço para executar esse plano.

As bolas paradas podem ser um dos caminhos de Madagascar para ameaçar. A equipe já mostrou capacidade de marcar nesse tipo de lance nas eliminatórias. Do lado marroquino, o domínio territorial deve ser amplo, e a questão central será transformar superioridade em gols sem se expor a contra-ataques.

Prognóstico de placar exato para Marrocos x Madagascar