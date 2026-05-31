Noruega x Suécia Palpite – Análise e odds (01/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Noruega – 1,85 na Betsson Placar provável: Noruega 2 x 0 Suécia – 8,50 na Betsson Aposta de valor: Gol em ambos os tempos – 1,75 na Betsson Aposta alternativa: Erling Haaland marcar a qualquer momento – 2,00 na Betano Dica com boas chances: Menos de 9,5 escanteios – 1,50 na Betsson

A Noruega recebe a Suécia nesta segunda-feira (1º), no Ullevaal Stadion, em Oslo, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O clássico nórdico serve como último teste de peso para as duas seleções antes do torneio e chega com uma ausência importante do lado sueco: Viktor Gyokeres, decisivo na repescagem, está fora por causa da final da Champions League com o Arsenal.

Do outro lado, a Noruega de Stale Solbakken tenta recuperar o ritmo após uma janela de março com resultados irregulares. O confronto reúne uma Noruega em fase ascendente e uma Suécia que ainda busca estabilidade sob Graham Potter. Confira os palpites do Lance para a partida em Oslo e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Noruega x Suécia em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Noruega favorita, Suécia sem seu principal atacante

A Noruega chega a este amistoso sustentada pela campanha de qualificação mais dominante da Europa. Foram oito vitórias em oito jogos, 37 gols marcados e apenas cinco sofridos. O desempenho colocou os noruegueses em um patamar competitivo mais alto e aumentou a expectativa para o Grupo I da Copa do Mundo, no qual enfrentarão França, Senegal e Iraque.

Haaland foi a peça central desse processo. O atacante marcou 16 gols nas eliminatórias, o dobro de qualquer outro jogador europeu no mesmo período. Mesmo em um amistoso, sua presença muda a forma como a Suécia precisará defender, sobretudo em bolas longas, cruzamentos e ataques à profundidade.

Os amistosos de março, porém, deixaram pontos de atenção. A Noruega perdeu por 2 x 1 para os Países Baixos, em um jogo no qual teve um gol de Andreas Schjelderup anulado antes de sofrer os gols de Virgil van Dijk e Tijjani Reijnders. Depois, empatou sem gols com a Suíça em Oslo, com produção ofensiva baixa no primeiro tempo.

A queda de rendimento não chega a ser alarmante, mas contrasta com a velocidade apresentada nas eliminatórias. Uma equipe que terminou a qualificação com média de 4,6 gols por jogo precisa reencontrar fluidez antes da estreia no Mundial. A ausência de Odegaard torna esse desafio mais complexo.

O capitão norueguês distribuiu sete assistências nas eliminatórias, mais do que qualquer outro jogador da seleção. Sem ele, Solbakken perde o principal elo criativo entre o meio-campo e o ataque. A tendência é de uma construção mais direta, com maior dependência de Haaland, Sorloth e das jogadas pelos lados.

A Suécia chega embalada pela classificação, mas ainda cercada por dúvidas. A equipe de Graham Potter não venceu nenhum jogo na fase de grupos das eliminatórias, mas aproveitou a repescagem com vitórias sobre Ucrânia e Polônia. Gyokeres foi decisivo nesse caminho, com quatro gols em dois jogos, e sua ausência reduz de forma significativa o poder ofensivo sueco em Oslo.

Outros palpites e odds para Noruega x Suécia

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Confrontos diretos entre Noruega x Suécia

O histórico recente favorece claramente a Noruega. A seleção não perdeu para a Suécia nos últimos seis confrontos diretos, com duas vitórias e quatro empates. A sequência reforça a vantagem norueguesa no clássico nórdico mais recente.

O duelo mais marcante desse recorte aconteceu na Liga das Nações B de 2022, também no Ullevaal Stadion. Na ocasião, Haaland marcou duas vezes na vitória norueguesa por 3 x 2. A partida segue como referência para os dois lados: para a Noruega, como confirmação da superioridade recente; para a Suécia, como um padrão a superar.

Notícias de Noruega x Suécia

Noruega: desfalques e dúvidas

A principal baixa confirmada é Martin Odegaard, ausente por causa da final da Champions League com o Arsenal. A falta do capitão é relevante pelo peso que ele tem na criação da equipe.

Sander Berge deve atuar como âncora do meio-campo, com Thelo Aasgaard e Kristian Thorstvedt como opções de apoio. Antonio Nusa, de 20 anos, aparece como candidato a assumir parte da criação pelo lado esquerdo. O jovem do RB Leipzig pode ganhar minutos importantes antes da estreia em Copa do Mundo.

Pelas pontas, Nusa e Alexander Sorloth devem ser responsáveis por abastecer Haaland. A ideia é compensar a ausência de Odegaard com mais profundidade, cruzamentos e ataques rápidos aos espaços. O centroavante do Manchester City segue como a principal referência ofensiva da seleção.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Haskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Skiri Ostigard e Fredrik Bjorkan; Sander Berge, Thelo Aasgaard e Kristian Thorstvedt; Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sorloth. Técnico: Stale Solbakken.

Suécia: desfalques e dúvidas

A Suécia chega com baixas importantes. A lista de ausências por lesão inclui Elliot Stroud, Taha Abdi Ali, Gabriel Gudmundsson e Carl Starfelt. Além deles, Viktor Gyokeres está fora por causa da final da Champions League com o Arsenal.

A ausência de Gyokeres é a mais sentida. O atacante marcou três gols na vitória por 3 x 1 sobre a Ucrânia e fez o gol decisivo aos 88 minutos na vitória por 3 x 2 sobre a Polônia. Foram quatro gols em dois jogos que classificaram a Suécia ao Mundial.

Sem ele, Potter precisará reorganizar o ataque em torno de Alexander Isak. O atacante do Liverpool tem um perfil diferente: é mais técnico e móvel, mas menos físico do que Gyokeres. Por isso, a equipe precisará aproximar mais os meias e criar combinações em espaços curtos.

O meio-campo com Yasin Ayari e Lucas Bergvall oferece boa base técnica, mas o potencial ofensivo coletivo fica reduzido sem seu principal finalizador. Outro ponto de atenção está na defesa: a Suécia não manteve clean sheet em nenhum dos últimos nove jogos, dado preocupante diante de uma Noruega comandada por Haaland.

Provável escalação da Suécia (3-4-3): Viktor Johansson; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien e Victor Nilsson Lindelof; Herman Johansson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall e Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga, Alexander Isak e Ken Sema. Técnico: Graham Potter.

Destaques individuais de Noruega x Suécia

Jogador destaque · Noruega Erling Haaland 55 Gols pela Noruega – maior artilheiro da história da seleção 49 Convocações pela seleção norueguesa 16 Gols nas eliminatórias europeias 27 Gols na Premier League 2025/26 Jogador destaque · Suécia Alexander Isak 56 Convocações pela seleção sueca 16 Gols pela Suécia £125M Valor pago pelo Liverpool – referência ofensiva da Suécia na ausência de Gyokeres 9 Jogos consecutivos da Suécia sofrendo gols

Os técnicos - Solbakken consolida projeto, Potter reorganiza o ataque

Stale Solbakken

Stale Solbakken, natural de Kongsvinger, defendeu a seleção norueguesa 58 vezes como jogador e encerrou a carreira em 2001 após sofrer uma parada cardíaca. Como treinador, construiu trajetória sólida no Copenhague, onde conquistou oito títulos do Campeonato Dinamarquês antes de assumir a seleção da Noruega em 2020.

Sob seu comando, a Noruega encerrou uma espera de 28 anos e voltou a disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Solbakken privilegia o 4-3-3, com pressão alta, intensidade e transições rápidas. O desafio imediato é manter esse funcionamento sem Odegaard e garantir que Haaland chegue ao Mundial bem integrado ao coletivo.

Graham Potter

Graham Potter assumiu a seleção sueca em 2025 com a missão de levar o país ao Mundial. Depois de passagens por Brighton, Chelsea e West Ham, o técnico inglês adotou uma estrutura com três zagueiros que se mostrou importante na repescagem.

A Suécia não venceu nenhum jogo na fase de grupos das eliminatórias, mas reagiu nos playoffs com vitórias sobre Ucrânia e Polônia. Agora, sem Gyokeres e com baixas defensivas, Potter terá de reorganizar o ataque em torno de Isak. O amistoso contra a Noruega será um teste relevante antes de um grupo de Copa com Países Baixos, Japão e Tunísia.

Análise tática de Noruega x Suécia

Sem Martin Odegaard, a Noruega perde parte da criatividade na construção das jogadas e tende a adotar um estilo mais direto. Nesse contexto, Berge assume maior responsabilidade no meio-campo, enquanto Aasgaard e Thorstvedt ganham importância na dinâmica ofensiva da equipe.

A principal força dos noruegueses segue concentrada no ataque. Haaland e Sorloth devem ser acionados com frequência em bolas longas, cruzamentos e ataques rápidos, em um plano de jogo que busca pressionar a Suécia desde os primeiros minutos e manter o controle territorial da partida.

A Suécia chega com problemas na defesa e precisará reorganizar um setor que já vinha apresentando dificuldades recentes. As ausências de peças importantes aumentam o desafio diante de uma dupla ofensiva forte fisicamente e perigosa tanto pelo alto quanto em jogadas de profundidade.

A tendência é que os suecos adotem uma postura mais cautelosa, apostando em transições rápidas para explorar a velocidade de Isak. Ainda assim, o momento favorece a Noruega, que apresenta maior consistência ofensiva e chega embalada por uma sequência de atuações eficientes nas Eliminatórias.

Prognóstico de placar exato para Noruega x Suécia