Geórgia x Romênia Palpite – Análise e odds (02/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Geórgia – 2,08 na Betsson Placar provável: Geórgia 2 x 1 Romênia – 15,00 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1,75 na Betsson Aposta alternativa: Geórgia marcar o primeiro gol – 1,90 na Betano Dica com boas chances: Mais de 2,5 gols – 1,90 na Br4Bet

A Geórgia recebe a Romênia nesta segunda-feira (2), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O confronto tem peso simbólico para os mandantes: Guram Kashia, capitão e referência da seleção por 17 anos, fará sua despedida da equipe nacional.

Do lado romeno, o amistoso marca a estreia de Gheorghe Hagi no comando da seleção após a morte de Mircea Lucescu, em abril. O retorno do maior ídolo do futebol romeno ao banco da equipe nacional dá ao jogo um caráter de recomeço. Confira os palpites do Lance para a partida e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Geórgia x Romênia em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Geórgia joga em casa com motivação, Romênia inicia transição

A Geórgia chega ao amistoso depois de dois resultados positivos na última Data Fifa. Em março, empatou por 2 x 2 com Israel, em partida na qual Kvaratskhelia marcou os dois gols georgianos. Poucos dias depois, venceu a Lituânia por 2 x 0, em Kaunas, com dois gols de Georges Mikautadze.

O recorte recente ajuda a recuperar parte da confiança após um fim de ciclo difícil nas eliminatórias para o Mundial. A Geórgia sofreu derrotas pesadas para Turquia e Espanha, além de perder para a Bulgária por 2 x 1. Com isso, ficou fora da Copa do Mundo e passou a mirar a próxima edição da Liga das Nações B, que começa em setembro.

O amistoso em Tbilisi representa a chance de encerrar esse ciclo de forma mais positiva. A despedida de Kashia tem peso emocional real dentro do grupo. O defensor de 38 anos disputou mais de 110 partidas pela seleção e se tornou um dos símbolos da evolução do futebol georgiano nos últimos anos.

A presença da torcida no Estádio Mikheil Meskhi deve reforçar esse ambiente. Mesmo sem vaga no Mundial, a Geórgia entra em campo com motivação esportiva e simbólica. O jogo também serve para consolidar Kvaratskhelia como líder da nova etapa da seleção.

A Romênia vive um momento de reconstrução acelerada. A não classificação para o Mundial encerrou o ciclo anterior de forma abrupta, e Hagi herda um elenco com qualidade técnica, mas ainda sem uma identidade coletiva clara. O único compromisso recente foi a derrota por 2 x 0 para a Eslováquia, em março.

Naquela partida, a Romênia sofreu o primeiro gol em uma infelicidade de Daniel Birligea, que marcou contra logo aos sete minutos. David Strelec ampliou no início do segundo tempo, após assistência de Stanislav Lobotka. O resultado reforçou as dificuldades romenas para competir quando pressionadas na saída de bola e obrigadas a propor o jogo.

Outros palpites e odds para Geórgia x Romênia

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Confrontos diretos entre Geórgia x Romênia

O histórico entre as seleções é favorável à Romênia. Nos quatro encontros registrados antes deste amistoso, os romenos venceram três vezes, enquanto a Geórgia conquistou uma vitória. O retrospecto mostra vantagem romena, mas não reflete necessariamente o momento atual das equipes.

O encontro mais recente aconteceu em 2 de junho de 2021, em Ploiesti, e terminou com vitória georgiana por 2 x 1. Florin Tanase abriu o placar para a Romênia, mas Georges Mikautadze e Giorgi Aburjania viraram para os visitantes no segundo tempo.

Antes disso, a Romênia havia vencido por 5 x 1 em junho de 2016, em amistoso de preparação para a Eurocopa. Os outros registros incluem vitórias romenas em 2008 e 2004. Ainda assim, a Geórgia de 2026 é uma equipe mais competitiva e mais madura do que aquela que sofreu goleada há uma década.

Notícias de Geórgia x Romênia

Geórgia: desfalques e dúvidas

Willy Sagnol convocou 26 jogadores para os amistosos de junho. A principal novidade é o meia Irakli Egoyan, de 22 anos, do Excelsior, da Holanda, chamado pela primeira vez para a seleção principal.

Guram Kashia está no grupo para sua despedida oficial. O zagueiro não havia treinado com a equipe na janela de março e retorna apenas para encerrar formalmente a carreira internacional diante da torcida georgiana. Sua presença deve ter peso simbólico maior do que impacto competitivo.

Kvaratskhelia encerra uma temporada de alta exigência pelo PSG e assume o papel de capitão da seleção. Com pelo menos 22 gols em 49 jogos pela Geórgia, é o principal artilheiro ativo da equipe. Seu desempenho recente o coloca como a grande referência técnica do amistoso. Porém, há uma dúvida importante sobre sua escalação para este amistoso.

Como Kvaratskhelia disputou a final da Champions League entre PSG e Arsenal no último sábado (30) e chega com desgaste físico considerável apenas 48 horas depois, o técnico Willy Sagnol ainda não confirmou se o atacante iniciará a partida ou será preservado. Caso fique fora da formação titular, Zuriko Davitashvili e Giorgi Chakvetadze aparecem como as principais alternativas para ocupar o lado esquerdo do ataque georgiano.

Mikautadze, autor dos dois gols contra a Lituânia em março, chega como principal referência de área. A parceria com Kvaratskhelia reúne dois dos melhores momentos individuais da história recente do futebol georgiano. Otar Kiteishvili deve atuar como articulador central, com Giorgi Kochorashvili dando sustentação no meio-campo.

Provável escalação da Geórgia (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Otar Kakabadze, Saba Goglichidze, Lasha Dvali e Luka Lochoshvili; Giorgi Kochorashvili e Anzor Mekvabishvili; Khvicha Kvaratskhelia, Otar Kiteishvili e Zuriko Davitashvili; Georges Mikautadze. Técnico: Willy Sagnol.

Romênia: desfalques e dúvidas

Gheorghe Hagi convocou 33 jogadores para os dois amistosos de junho. A estratégia é ampliar a observação do elenco neste primeiro contato com o grupo. A lista inclui nomes experientes, como Ionut Radu, Radu Dragusin, Nicolae Stanciu, Razvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi, Denis Dragus e Florinel Coman.

Dennis Man chega em bom momento. O ponta, contratado pelo PSV Eindhoven em 2025, somou oito gols e seis assistências na Eredivisie nesta temporada. A fase do jogador aumenta a expectativa de que Hagi lhe dê papel central no ataque desde o início.

Radu Dragusin é a principal referência defensiva do elenco romeno. O zagueiro do Tottenham viveu uma temporada irregular, afetada por lesões, mas segue como um dos nomes de maior nível competitivo da equipe. Sua presença será importante para comandar a linha defensiva em Tbilisi.

Nicolae Stanciu, capitão da seleção, representa a maior experiência do meio-campo. Com 86 jogos e 15 gols pela Romênia, o meia deve ser uma das referências de Hagi na organização da equipe. O desafio será equilibrar sua liderança com a necessidade de dar mais dinamismo ao setor.

Provável escalação da Romênia (4-3-3): Ionut Radu; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca e Nicusor Bancu; Razvan Marin, Nicolae Stanciu e Ianis Hagi; Dennis Man, Denis Dragus e Valentin Mihaila. Técnico: Gheorghe Hagi.

Destaques individuais de Geórgia x Romênia

Jogador destaque · Geórgia Georges Mikautadze 13 Gols na LaLiga 2025/26 – artilheiro do Villarreal na temporada 6 Assistências na LaLiga 2025/26 2 Gols no amistoso contra a Lituânia em 29 de março de 2026 7,12 Nota média FotMob na LaLiga 2025/26 – a melhor entre os atacantes do Villarreal Jogador destaque · Romênia Dennis Man 8 Gols na Eredivisie 2025/26 pelo PSV Eindhoven 6 Assistências na Eredivisie 2025/26 pelo PSV Eindhoven 45 Convocações pela seleção romena – 11 gols no total PSV Transferido do Parma em agosto de 2025 por €8,5 mi

Os técnicos - Sagnol consolida legado, Hagi estreia com pressão

Willy Sagnol

Willy Sagnol, de 49 anos, é o treinador do projeto mais bem-sucedido da história recente do futebol georgiano. Ex-lateral-direito do Bayern de Munique e da seleção francesa, assumiu a Geórgia em 2021 e conduziu a equipe à primeira participação em uma Eurocopa, em 2024.

Na Euro disputada na Alemanha, a Geórgia chegou às oitavas de final e venceu Portugal por 2 x 0 na fase de grupos. O modelo de Sagnol é claro: bloco defensivo compacto, transições rápidas e liberdade para Kvaratskhelia desequilibrar no último terço. A ausência na Copa de 2026 foi uma frustração, mas a base construída pelo treinador segue relevante.

Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi, de 61 anos, é considerado o maior jogador da história da Romênia. Meia de enorme qualidade técnica, passou por Barcelona e Real Madrid e liderou os Tricolorii na campanha até as quartas de final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Esta é sua segunda passagem pela seleção romena. A primeira, em 2001, durou apenas três meses e terminou sem a classificação para a Copa de 2002. Agora, Hagi assume após a morte de Mircea Lucescu, com a missão de reorganizar uma seleção que não disputa um Mundial desde 1998.

Análise tática de Geórgia x Romênia

A Geórgia deve manter sua estrutura habitual no 4-2-3-1, com um meio-campo equilibrado e Kvaratskhelia recebendo liberdade para circular por diferentes setores do ataque. A principal ideia da equipe segue sendo acelerar as jogadas após a recuperação da posse e explorar os espaços deixados pelo adversário.

Mikautadze será a principal referência ofensiva, mas sua movimentação constante também ajuda a abrir corredores para as infiltrações dos companheiros. Quando consegue acelerar pelos lados do campo, a seleção georgiana costuma encontrar seus momentos mais perigosos durante as partidas.

A Romênia deve iniciar no 4-3-3, apostando na qualidade técnica de seus meio-campistas para controlar a posse de bola e organizar as ações ofensivas. No entanto, a equipe ainda busca maior consistência coletiva sob o comando de Gheorghe Hagi e tem apresentado dificuldades quando pressionada na saída de jogo.

Esse cenário pode favorecer a estratégia da Geórgia, que costuma pressionar alto e aproveitar erros próximos à área adversária. Além disso, Kvaratskhelia tende a concentrar suas ações pelo lado esquerdo do ataque, setor que pode ser decisivo para criar situações de desequilíbrio e abastecer Mikautadze dentro da área.

Prognóstico de placar exato para Geórgia x Romênia