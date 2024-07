Melhores sites de apostas para as Olimpíadas 2024

Os melhores sites de apostas abrem mercados para os Jogos Olímpicos







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 18:24

Está procurando pelos melhores sites de apostas para as Olimpíadas? No nosso artigo, preparamos uma análise detalhada das principais operadoras presentes no mercado nacional e seus recursos.

Nesse sentido, abordamos desde o processo para selecionar uma dessas empresas até os diferentes tipos de ofertas que podem ser disponibilizadas e usadas para apostar nas Olimpíadas de 2024.

Durante o texto, analisamos minuciosamente também desde como escolher uma operadora confiável, até os principais mercados disponíveis para o evento nesse momento. Além disso, também apresentamos dicas e ofertas que podem lhe auxiliar enquanto aposta nos Jogos Olímpicos de verão 2024.

Confira, ainda, a nossa seleção dos melhores sites de apostas esportivas do Brasil para você começar suas apostas nos Jogos de París com bônus.

História e papel das Olimpíadas

As Olimpíadas são uma das maiores e mais prestigiadas competições internacionais da atualidade, mas que conta com séculos de existência. Tendo começado na antiguidade, a disputa foi resgatada para nossa era em 1896 e agora acontece a cada 4 anos.

Durante sua trajetória, a competição cresceu e conta atualmente com atletas de 206 nacionalidades e mais de 2 bilhões de espectadores. Por conta do seu tamanho, as principais operadoras online disponibilizam uma ampla cobertura de mercados para apostar nas Olimpíadas.

Apesar dos Jogos Olímpicos estarem programados para começar no dia 26 de julho, você já pode montar palpites na competição. Afinal, nas melhores plataformas existem inúmeras opções de longa duração para a disputa que podem ser selecionadas.

Principais modalidades esportivas presentes nos Jogos Olímpicos 2024

Os Jogos Olímpicos 2024 prometem ser um espetáculo de diversidade esportiva, reunindo atletas de ponta de todo o mundo para competir em algumas das modalidades mais populares e desafiadoras. Entre as principais modalidades estão:

Atletismo: Continua sendo um dos destaques, com eventos que vão desde as provas de velocidade e resistência até os saltos e lançamentos, atraindo grandes audiências e a atenção da mídia global.

Natação: Outra modalidade central, oferecendo uma série de eventos que variam em distância e estilo, incluindo as emocionantes provas de revezamento.

Ciclismo: Abrange tanto a pista como a estrada e mountain bike, testando a resistência e a estratégia dos ciclistas em provas repletas de ação.

Esportes Coletivos:

Futebol

Basquete

Vôlei (incluindo vôlei de praia)

Polo aquático

Handebol

Artes Marciais:

Judô

Taekwondo

Combates:

Boxe

Luta livre

Esportes de Precisão:

Tiro esportivo

Tiro com arco

Esportes Aquáticos:

Remo

Vela

Canoagem

Esportes de Raquete:

Tênis

Tênis de mesa

Badminton

Novas Modalidades:

Skate

Escalada esportiva

Com uma programação tão variada, os Jogos Olímpicos Paris 2024 são um verdadeiro festival de esportes, celebrando a habilidade, a dedicação e a perseverança dos atletas de todas as partes do globo.

Apostar agora >>

Diferentes tipos de apostas nas Olimpíadas 2024

Durante os Jogos Olímpicos, as oportunidades de apostas são vastas e variadas, permitindo que os fãs de esportes encontrem diversidade de esportes e eventos nos quais apostar. Entre os tipos mais comuns estão as apostas em vencedores de medalhas, onde os apostadores preveem quais atletas ou países ganharão ouro, prata ou bronze em cada evento. Este tipo de aposta pode ser feito tanto para eventos individuais como coletivos.

Outra modalidade é a aposta em resultados de eventos específicos, que abrange prever o resultado de uma única competição, por exemplo, quem vencerá a final dos 100 metros rasos no atletismo. As apostas "over/under" (acima/abaixo) também são populares, nas quais os apostadores precisam prever se o valor final de algum aspecto do evento, como o número de pontos em uma partida de basquete, será maior ou menor do que um valor especificado pela casa de apostas.

Há também as apostas de handicap, que dão uma vantagem ou desvantagem a um competidor para nivelar as chances entre desiguais, e as apostas ao vivo, feitas em tempo real enquanto os eventos acontecem.

Além disso, existem apostas mais específicas, como tentar prever recordes mundiais ou regionais que podem ser quebrados durante os Jogos. Esse leque de opções faz com que apostar nas Olimpíadas seja uma experiência rica e excitante para todos os entusiastas.

Diferentes casas de apostas trazem odds competitivas para apostas nos Jogos.

Apostas em Resultados Individuais

As apostas em resultados individuais são uma das formas mais tradicionais e populares de participar dos Jogos Olímpicos 2024. Essas apostas envolvem prever o desempenho de atletas específicos em suas respectivas modalidades.

Apostas em Resultados por Equipe

As apostas em resultados por equipe envolvem prever o desempenho de equipes inteiras em competições coletivas. Este tipo de aposta pode ser feito em esportes como futebol, basquete, vôlei, hóquei no gelo, handebol e revezamentos de atletismo ou natação, entre outros.

Apostas ao Vivo

As apostas ao vivo, ou apostas em tempo real, adicionam um nível extra de emoção aos Jogos Olímpicos 2024. Este tipo de aposta é feito durante a realização do evento esportivo, permitindo que os apostadores ajustem suas estratégias com base no desempenho atual dos atletas ou equipes.

Apostar ao vivo >>

Top 5 melhores sites para apostar em modalidades olímpicas

Um dos pontos fortes disponíveis nas melhores operadoras são seus bônus que permitem a montagem de apostas com condições únicas. Esses recursos possuem formas e valores que variam conforme a operadora selecionada, mas geralmente são úteis em diferentes circunstâncias.

Assim, preparamos abaixo uma tabela com ofertas das casas elencadas que podem lhe auxiliar a apostar nas Olimpíadas. Todas elas, podem ser resgatadas por você após o cumprimento dos requisitos, aplicando-se também os T&C gerais das empresas. Confira as regras associadas nos respetivos sites oficiais.

Lembrando que esta é uma seleção subjetiva, já que ela tem como base a opinião dos nossos editores.

bet365

A bet365 é uma das maiores plataformas de apostas online do mundo, conhecida pela sua vasta gama de opções de apostas esportivas, odds competitivas e uma interface intuitiva que facilita o uso. Par aproveitar a transmissão ao vivo de eventos esportivos e a variedade de promoções exclusivas cadastre-se usando o código bônus bet365.

Betano

Popular no Brasil, a Betano é uma das principais operadoras do mercado nacional. Com milhares de clientes, a empresa confiável e sua plataforma segura. Por lá, os jogadores podem encontrar uma série de mercados disponíveis em diferentes modalidades. Sem mencionar os bônus de boas-vindas, que permitem ao jogador reivindicar 100% do primeiro depósito, até R$1.000, a partir do código promocional Betano.

Sportingbet

Outra empresa popular por sua credibilidade, a Sportingbet também possui milhares de clientes no Brasil e no mundo. Com um site moderno e um design amigável, tanto usuários iniciantes quanto profissionais podem encontrar maior comodidade para apostar. Os jogadores também encontram bônus para começar ao se cadastrar usando o código promocional Sportingbet.

KTO

Em comparação com outras casas, a KTO apresenta promoções distintas. Isso porque os jogadores podem reivindicar uma freebet de até R$200. Já para receber os créditos adicionais e apostar sem arriscar o próprio dinheiro, basta cumprir os requisitos da promoção. Para conseguir a oferta é necessário abrir uma conta usando o cupom KTO.

Superbet

Mais nova entre as casas de apostas da nossa lista, a Superbet possibilita que os jogadores possam apostar de forma simples em diferentes modalidades. Informamos ainda que é possível reclamar um bônus inicial ao se registrar com o código bônus Superbet.

Betfair

Por fim, a Betfair é uma marca tradicional, segura e legal para jogadores brasileiros. Conhecida também por ser a principal bolsa de apostas do mundo, o site é uma opção popular entre apostadores profissionais. Para quem busca bônus de boas-vindas, a partir do código promocional Betfair, com requisitos acessíveis, é possível reivindicar 100% de bonificação pelo primeiro depósito.

Parimatch

A Parimatch leva as apostas online a um novo nível com sua tecnologia de ponta e uma grande variedade de eventos esportivos ao redor do mundo. A plataforma é fácil de usar, segura e oferece serviços personalizados, incluindo apostas ao vivo e opções de cashout. PAra aproveitar os recursos, incluindo a oferta de boas-vindas, abra sua conta com o código bônus Parimatch.

Rivalo

Se você é um verdadeiro entusiasta dos esportes, a Rivalo é o lugar para você. Oferecendo uma interface amigável, excelentes odds e uma impressionante variedade de mercados esportivos, a Rivalo é desenhada para proporcionar a melhor experiência de apostas. Registre-se na plataforma usando o código bônus Rivalo.

Betway

Betway é conhecida por sua excelência no mundo das apostas esportivas, fornecendo uma experiência completa e envolvente para todos os tipos de apostadores. Seja você um novato ou um veterano nas apostas, a plataforma oferece o Betway bônus de boas-vindas uma interface limpa, odds atraentes e promoções irresistíveis.

Como escolhemos os melhores sites de apostas para as Olimpíadas?

Na hora de escolher uma plataforma para apostar nas Olimpíadas de 2024 é importante realizar uma pesquisa minuciosa sobre as empresas. Até porque, nem todas as casas de apostas fornecem um serviço completo, com variedade de recursos, segurança, privacidade e confiabilidade.

A análise dos serviços de uma dessas operadoras é uma questão subjetiva, logo a decisão final sempre será sua. Então, você pode selecionar qualquer site que na sua avaliação possui recursos e ofertas adequados para seus estilos de jogo.

Todavia, existem alguns critérios fixos, que estão presentes nas maiores empresas internacionais e indicam a qualidade de uma marca. Abaixo selecionamos algumas dessas características que utilizamos para avaliar as casas apresentadas anteriormente, para auxiliar você na busca por sites.

Os melhores sites de apostas são confiáveis e seguros.

Licenciamento, segurança e transparência

As melhores operadoras funcionam utilizando dados pessoais e de contato, juntamente com informações bancárias dos seus usuários. Por conta disso, a segurança é o primeiro fator a ser procurado nos serviços de uma casa de apostas online.

Aliás, uma recomendação básica é que você procure por empresas licenciadas e transparentes para evitar preocupações futuras. Afinal, apenas operadoras regulamentadas por países ou órgãos regulamentadores reconhecidos podem atuar legalmente no Brasil.

Quando países como Malta, Curaçao ou Gibraltar regulam uma marca, isso indica que ela passou por uma rígida avaliação. Nesse processo, apenas sites que seguem políticas de jogo responsável, possuem garantias financeiras e adotam medidas de segurança são aprovados.

Essas últimas, incluem fatores como criptografia de dados e certificados válidos que estão presentes em todas as operadoras que mencionamos. Caso você esteja em dúvidas se alguma empresa possui esses recursos, basta verificar se existe um cadeado nas informações do website.

Mercados e odds

Tendo selecionado uma casa segura, o próximo passo é verificar se a empresa conta com mercados variados e condições justas. Tudo isso, visando sempre escolher a plataforma que lhe proporcione a melhor experiência de aposta.

Nesse sentido, você pode inicialmente consultar as opções de apostas disponíveis para os Jogos Olímpicos nesse momento. Nas melhores empresas, esses eventos ocupam categorias próprias que podem ser encontrados diretamente na lista de esportes.

Como o evento ainda não começou, os mercados que você pode acessar atualmente são opções de longa duração. Neles, é possível apostar pelo número de medalhas por modalidades ou mesmo na classificação geral dos países competidores.

Após encontrar os mercados, é importante analisar o valor das odds para ver se elas estão na média do mercado. Esse processo pode ser feito tanto manualmente, quanto utilizando sites ou aplicativos específicos. Porém, adiantamos que todas as operadoras apresentadas se destacam por oferecer cotações competitivas e representam opções sólidas.

Ofertas

Os bônus para novatos e veteranos são uma forma das empresas conseguirem novos jogadores e manterem seus clientes recorrentes. Apesar de funcionarem de diferentes maneiras, a principal função dessas ofertas é permitir a montagem de apostas com condições únicas.

De modo geral, você pode procurar pelas casas que apresentam ofertas com as melhores condições. Ou seja, cujos bônus possuem valores competitivos e requisitos de rollover equivalentes às suas promoções.

Já vimos algumas das ofertas que estão disponíveis atualmente no catálogo das casas selecionadas para a elaboração do artigo. Cada uma delas, representam opções interessantes que podem lhe auxiliar durante suas apostas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Dito isso, a escolha fica das promoções que serão resgatadas ficam ao seu critério. Portanto, antes de se cadastrar em uma operadora você pode rapidamente conferir a sua página de bônus. A partir desse primeiro contato, será possível descobrir se as ofertas presentes lá valem ou não a pena.

Streaming

As opções de streaming são um dos destaques que podem aparecer em mercados ao vivo de algumas operadoras online. Quando disponíveis, é possível identificá-las facilmente pela presença de símbolos que lembram televisões ou o botão PLAY do YouTube.

Apesar de rapidamente identificáveis, o acesso às transmissões ao vivo pode requisitar que você possua fundos mínimos ou faça apostas. Mais do que isso, essas funções aparecem apenas em eventos selecionados que podem estar indisponíveis dependendo da sua localização geográfica.

Contudo, existem vários pontos positivos nos serviços de streaming para equilibrar os requisitos. Prova disso, é a experiência mais imersiva que elas proporcionam, permitindo também uma melhor análise das partidas e desempenho dos jogadores para criar palpites mais embasados.

Outra questão que pode ser mencionada são os recursos adicionais que podem acompanhar as transmissões, como estatísticas e cash out. Ambas essas opções são ofertadas conforme a ação da plataforma selecionada, mas podem melhorar ainda mais sua experiência de aposta.

Portabilidade mobile

Grande parte dos apostadores acessam as operadoras utilizando dispositivos móveis como tablets e celulares. Diante do aumento da utilização desses aparelhos, as melhores casas de apostas passaram a disponibilizar versões mobile dos seus serviços.

Aliás, muitas dessas empresas contam tanto com aplicativos, quanto com sites mobile que lhe permitirão apostar de qualquer lugar. Cada uma dessas versões possuem seus pontos fortes, mas de forma geral, adapta fielmente todos os recursos da empresa original.

Além disso, muitas vezes os apps nativos acabam sendo mais intuitivos que os sites web, o que pode auxiliar os iniciantes. Tudo isso, enquanto mantém os mesmos recursos de segurança e políticas de privacidade que tornam a plataforma original uma opção confiável.

No mais, o único impedimento que podemos mencionar é que os aplicativos nativos não estão disponíveis para iOS no Brasil. Caso você seja um usuário desses aparelhos, a melhor opção é utilizar o site mobile.

Confira, ainda, a nossa seleção dos melhores apps de apostas esportivas.

Suporte ao cliente

O maior diferencial das plataformas online são os seus serviços de apostas que funcionam de maneira ininterrupta e automática. Entretanto, para uma empresa ser completa é importante que ela tenha métodos de assistência técnica profissional operados por humanos.

Por conta disso, o suporte ao cliente é uma questão fundamental na pesquisa por operadoras para se ter uma experiência positiva e confiável. Nessa busca, tanto a variedade de métodos quanto o horário de atendimento podem ser considerados.

Afinal, as melhores empresas disponibilizam opções que incluem chat ao vivo, e-mail, telefone, redes sociais e aplicativos de mensagem. Isso, com pelo menos uma opção, geralmente o bate-papo, atendendo no formato 24/7.

Odds para as Olimpíadas

As odds são partes determinantes de todos os mercados esportivos presentes nos melhores sites de apostas para as Olimpíadas. Analisando os seus valores, você pode saber desde os possíveis retornos de um palpite até os favoritos nas competições.

Porém, as cotações também são números sujeitos a constantes alterações. Sendo inicialmente definidas por especialistas, após lançadas a percepção da operadora e a ação do mercado podem influenciá-las diretamente.

No caso do torneio olímpico, por se tratar de uma competição acirrada entre os maiores atletas do mundo, é possível que as odds sofram grandes alterações. Nessas variações, os jogadores que conseguirem antecipar as mudanças podem resgatar valores interessantes pelos seus acertos.

Nesse sentido, você pode acompanhar a disputa e apostar em qualquer uma das operadoras selecionadas neste artigo. Afinal, todas apresentam contações alinhadas à média do mercado e consequentemente, possíveis valores de retorno justos.

Outra possibilidade, é comparar as odds entre diferentes operadoras para selecionar as que tiverem melhores condições. Durante essas pesquisas, os sites ou aplicativos de comparação podem fornecer dados importantes, auxiliando também a agilizar todo o procedimento.

Perspectivas para as Olimpíadas de 2024

Apesar de ser cedo para especular os vencedores de uma competição tão importante quanto o torneio olímpico, as casas já apresentam seus favoritos. Considerando o desempenho histórico e condição atual dos atletas, os sites têm um consenso sobre as possíveis nações que mais levarão medalhas.

Devido a isso, os mais comentados deste ano são respectivamente Estados Unidos, China e França. Todas grandes potências nos esportes que certamente vão desempenhar uma disputa acirrada a partir de 26 de julho.

Apostar agora >>

Perguntas frequentes sobre os sites de apostas para as Olimpíadas

Ainda possui dúvidas sobre os melhores sites de apostas para as Olimpíadas? Veja a seguir algumas perguntas frequentes relacionadas ao tema que formam selecionados pela nossa equipe editorial.

Como posso me cadastrar em uma operadora para apostar nas Olimpíadas?

Você pode se cadastrar nas plataformas informando seus dados pessoais no questionário de registro e aceitando os T&C gerais. Em seguida, realize um depósito inicial e vá na área de esportes da casa para selecionar os mercados dos Jogos Olímpicos.

Quais mercados de apostas estão disponíveis para as Olimpíadas?

Durante a elaboração desse artigo, apenas mercados de longa duração estavam disponíveis para apostar no torneio olímpico. Nesse cenário, as principais categorias que você pode encontrar são referentes ao resultado e total de medalhas em diferentes países e modalidades.

Como encontro os melhores sites para as Olimpíadas?

Os melhores sites de apostas para as olimpíadas podem ser encontrados no artigo acima. Por lá, você também pode conferir as principais ofertas e diferenciais de cada uma das empresas selecionadas.

Devo apostar nos favoritos ou nos azarões nas Olimpíadas?

Apostar nos favoritos ou azarões dependerá da sua estratégia e condições específicas dos mercados. Assim, tente variar suas apostas, mas lembre-se de agir com responsabilidade, visto que os palpites são atividades secundárias e aleatórias.

Quando é melhor fazer apostas para as Olimpíadas?

O melhor momento para apostar no torneio olímpico é uma questão subjetiva. Porém, se você prioriza uma experiência imersiva, vale a pena esperar até o início do evento para utilizar mercados ao vivo.