Principais linhas de Handicap Asiático no futebol



Sem dúvida, o futebol é o esporte mais comum quando falamos em Handicap Asiático (HA) ou Asian Handicap (AH), em inglês. Em outras palavras, a maior parte dos apostadores utiliza este tipo de aposta no esporte mais popular do mundo.



Assim sendo, nada melhor do que explicarmos as principais linhas existentes de Handicap Asiático. Dessa forma, ficará mais fácil você compreender como tudo funciona. Então, vamos lá?



Handicap 0.0



O Handicap 0.0 também é conhecido como DNB (Draw No Bet) ou Empate Anula. Ou seja, você escolhe uma das equipes nesta linha e, se ela vencer, sua aposta é ganhadora. Mas, se houver empate, a aposta é reembolsada.



Handicap -0,25/+0,25



Na linha de -0,25, se a equipe vencer, a aposta é vencedora. Se houver empate, a aposta é meio perdida e meio reembolsada. E, se a equipe perder, a aposta é perdida em sua totalidade.



No lado oposto, o +0,25, se o time vencer, a aposta é vencedora. Se empatar, metade do valor é ganho (multiplicado pela odd) e metade é reembolsado. E, se perder, a aposta é perdida.



Handicap -0,5/+0,5



A linha de -0,5 é equivalente à vitória simples no mercado de “Resultado Final”. Em outras palavras, basta o time vencer.



Em contrapartida, a linha +0,5 é a mesma do que o “Dupla Chance – Empate ou o time”. Ou seja, basta a equipe não perder para a aposta ser precisa.



Handicap -0,75/+0,75



Na linha de -0,75, se o time em questão vencer por dois ou mais gols de diferença, a aposta é certeira. Se vencer por um gol de diferença, metade do valor é ganho e metade é reembolsado. Por fim, se a equipe empatar ou perder, perde-se a aposta.



No outro lado, o +0,75 significa que se o time ganhar ou empatar, a aposta é vencedora. Se perder por um gol de diferença, metade da aposta é perdida e metade é reembolsada. Já se for derrotado por dois ou mais gols, a aposta é perdida na totalidade.



Handicap -1/+1



A aposta em uma equipe com a linha de -1 significa que, se o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por apenas um gol, a aposta é reembolsada. Já se empatar ou perder, a aposta é ‘red’.



Na linha contrária, de +1, você só perde a aposta se a equipe perder por dois ou mais gols de desvantagem. Se perder por apenas um gol, a aposta é reembolsada. Por fim, se empatar ou vencer, a aposta é precisa.