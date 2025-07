Palpite PSG x Real Madrid – Mundial de Clubes – 09/07/2025

PSG e Real Madrid se enfrentam na semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (9), às 16h (horário de Brasília). A equipe francesa chega embalada após duas grandes vitórias no mata-mata e segue como principal candidata ao título, enquanto o Real teve dificuldade para avançar em todas as fases da competição. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey (EUA).

Mercado: vencedor da partida na Betsul

PSG - 2.37 Empate - 3.65 Real Madrid - 2.82

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Entre na plataforma usando o código promocional Betsul e aposte nos jogos do Mundial.

Palpite PSG x Real Madrid

Após golear o Inter Miami nas oitavas e superar o Bayern de Munique nas quartas, o PSG segue sendo o principal cotado ao título do Mundial. Já o Real Madrid teve atuações mais modestas, precisando de muito esforço para eliminar Juventus e o Borussia Dortmund nas fases anteriores.

Por ter mostrado mais consistência, entrosamento e poder ofensivo ao longo de sua robusta campanha no Mundial, o PSG aparece como o time mais confiável desta semifinal. Apesar da grande experiência dos jogadores do Real, a expectativa é de que o clube francês controle a posse e crie as melhores chances durante os 90 minutos.

Ir para a Betsul

Nosso palpite para o jogo: vitória do PSG

Por ter um elenco mais entrosado e confiante pelos resultados recentes, o palpite de PSG x Real Madrid vai para a vitória do clube francês nas semifinais do Mundial de Clubes.

2.37 na Betsul

Odds foram consultadas em 06/07/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do PSG

Antes de iniciar sua campanha no Mundial de Clubes, o PSG vivia grande fase e acumulou resultados expressivos na temporada 2024-25, garantindo os títulos da Liga dos Campeões, Ligue 1 e Copa da França.

Na fase de grupos do Mundial, foi surpreendido pelo Botafogo e derrotado por 1 a 0 na 2ª rodada, mas não teve dificuldades para se recuperar e confirmar o favoritismo nas outras duas partidas, vencendo o Atlético de Madrid por 4 a 0 e o Seattle Sounders por 2 a 0.

Nas oitavas de final, enfrentou o Inter Miami, de Messi, e goleou os norte-americanos por 4 a 0. Em seguida, encarou o Bayern de Munique e manteve o desempenho dominante, vencendo os Bávaros por 2 a 0.

As últimas notícias do Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid foi vice-campeão em todas as competições nacionais que disputou na temporada 2024-25 e tenta se redimir com o título do Mundial de Clubes.

Na fase de grupos, estreou com uma atuação modesta diante do Al-Hilal, empatando por 1 a 1. Nas rodadas seguintes, engrenou com vitórias sobre o Pachuca por 3 a 1 e o Salzburg por 3 a 0, garantindo a liderança da chave.

Nas oitavas de final, superou a Juventus por um apertado 1 a 0. Depois, encarou o Borussia Dortmund e quase se complicou em uma vitória que parecia tranquila: vencia por 2 a 0 até os 90 minutos, mas os acréscimos foram intensos e só confirmou o triunfo por 3 a 2 graças a uma grande defesa de Courtois no último lance.

Onde assistir PSG x Real Madrid?

A partida entre PSG e Real Madrid terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.