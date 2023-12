No mercado de Resultado Final de uma partida de futebol, por exemplo, você pode fazer palpites na vitória de uma das equipes ou no empate. Se você apostar em um resultado com odds de 2.5, terá R$2,50 de retorno por cada R$1 apostado em caso de acerto do resultado. Em alguns casos, a plataforma pode oferecer odds mais altas do que o comum com as Supercotações Betfair.