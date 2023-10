Principais mercados de apostas no basquete



Sem dúvida, existem muitas opções para apostar no basquete. E o primeiro passo para ser um bom apostador é conhecer os mercados deste que é um dos esportes mais populares mundo afora.



Assim sendo, para ensinar corretamente como apostar no basquete, apresentaremos os principais mercados de apostas nos jogos.



Vencedor da partida (moneyline)



Inegavelmente, este é o mercado de apostas mais fácil de explicar. No mercado de “Vencedor da Partida”, também conhecido como “para ganhar” ou “Moneyline”, o apostador deve acertar qual das equipes vencerá o jogo.



Ou seja, basta escolher uma das equipes, a mandante ou a visitante.



Total de pontos (over/under)



No mercado conhecido como “Total”, você não precisa acertar qual das equipes irá ganhar. E, sim, qual será o total de pontos do jogo.



Basicamente, as casas de apostas como a bet365 estabelecem uma linha de pontos. E você aposta se a partida terá mais (over) ou menos (under) do que aquele número. Então, se o número de pontos for maior ou menor, de acordo com sua escolha, você acerta.



Handicap (ou spread)



Além de apostar no resultado e na quantidade de pontos, tem também o “handicap de pontos”. Este mercado também é conhecido como “point spread”.



No handicap de pontos, o que vale é a diferença de pontos em uma partida. Em outras palavras, o site de apostas estabelece as linhas com a finalidade de equilibrar ainda mais as partidas.



Assim, a equipe favorita começa com uma desvantagem e o time azarão com uma vantagem. Só para exemplificar, vamos imaginar um jogo da NBA entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers com essas linhas:



- Golden State Warriors -2,5

- Los Angeles Lakers +2,5



Só de ver essas linhas de handicap, podemos notar que os Warriors são favoritos para as casas. Em contrapartida, os Lakers são os azarões.



Ou seja, na primeira opção, o Golden State Warriors precisa vencer por três ou mais pontos de vantagem. Afinal, do resultado final serão subtraídos dois pontos e meio.



Já o L.A. Lakers pode perder por até dois pontos de diferença (ou ganhar, obviamente). Pois, ao final da partida, o time terá dois pontos e meio a mais na aposta de handicap. Entendeu como funciona o handicap de pontos neste esporte?