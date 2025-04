O app da Multibet é um dos caminhos para apostar na plataforma através do seu celular. O aplicativo conta com todas as funcionalidades do site otimizadas para smartphones. Dessa forma, por ele é possível abrir sua conta, ativar promoções e apostar em qualquer um dos produtos da operadora.

Baixar Multibet app

Neste artigo, mostraremos todos os detalhes sobre como baixar e utilizar o apk da Multibet, tanto em sistemas operacionais Android quanto no iOS.

Como baixar o aplicativo Multibet?

O download do app da Multibet é feito diretamente pelo site oficial da casa de apostas. Como trata-se de um apk, você não encontra o app nas lojas de aplicativo oficiais. Portanto, o processo para baixa-lo é um pouco diferente e mostraremos o passo a passo para cada sistema operacional.

Como fazer download do app da Multibet para Android (apk)?

Para fazer o download do apk da Multibet em seu dispositivo Android você precisa realizar uma mudança nas configurações do seu aparelho. Antes de começar o procedimento, acesse as configurações de segurança.

Em seguida, selecione a opção para permitir o download de arquivos de fontes externas. Depois disso, basta seguir o passo a passo abaixo:

1 - Abra o navegador do seu celular e acesse o site mobile da Multibet;

2 - Em seguida, na parte superior da página inicial, clique no banner para download do app;

3 - Na tela seguinte, clique em download e autorize a instalação do apk da Multibet;

4 - Aguarde alguns segundos até finalizar;

5 - Toque no app para abri-lo e começar a apostar.

Na realidade, o app da Multibet não é nativo. Ou seja, é um app PWA que roda através do navegador. No fim, isso não impacta sua usabilidade, já que continua sendo uma versão otimizada do site.

Além disso, um dos pontos positivos disso é que ocupa muito pouco espaço de armazenamento e roda em quase todos os aparelhos.

Tem Multibet para iPhone?

Se você possui um iPhone, também conseguirá apostar na Multibet através do celular. Todavia, não é possível baixar o apk da Multibet e somente a versão de navegador está disponível. Como alternativa, você pode criar um atalho para o site através das instruções a seguir:

1 - Abra o navegador Safari no seu iPhone;

2 - Acesse o site da Multibet;

3 - Toque no ícone de compartilhamento (quadrado com seta para cima) na parte inferior da tela;

4 - Selecione Adicionar à Tela de Início entre a lista de opções;

5 - Escolha um nome para o atalho (ex: Multibet App) e toque em Adicionar.

Fazendo isso, será criado um ícone da operadora no menu inicial do seu iPhone. Portanto, mesmo que não exista um aplicativo da Multibet para iOS, você consegue jogar pelo smartphone.

Dessa forma, basta tocar no atalho para ser redirecionado rapidamente através do Safari para o site mobile.

Cadastro e login pelo aplicativo da Multibet

Independente se usa a versão da Multibet para iOS ou Android, conseguirá realizar todos os procedimentos pelo celular. Isso envolve, inclusive, realizar o cadastro na plataforma para poder apostar.

No guia abaixo detalhamos como concluir a abertura da sua conta através de um smartphone:

1 - Abra o apk da Multibet ou use o navegador para acessar o site da Multibet para iOS;

2 - Depois disso, toque no botão Registre-se;

3 - Preencha os dados necessários ou utilize a opção de cadastro com uma conta Google;

4 - Leia os termos de uso da plataforma;

5 - Revise todos os dados e finalize o cadastro.

Após completar o formulário, será preciso validar a sua identidade. Esse processo se tornou obrigatório após a regulamentação das casas de apostas. Felizmente, é uma etapa simples que pode ser feita rapidamente pelo próprio celular.

Assim, siga as instruções do site para enviar uma foto de um documento que comprove sua identidade.

A abertura da conta leva em torno de 5 minutos para ser concluída. Já a validação pode demorar um pouco mais, mas não costuma levar muito tempo também.

Lembre-se de ler os termos de uso completos, pois nesse documento encontram-se informações importantes. Por exemplo, é necessário ter no mínimo 18 anos para poder abrir sua conta na Multibet.

Como ganhar bônus Multibet pelo celular?

Muitas pessoas ainda estão procurando casas de apostas com bônus de boas-vindas para se cadastrar. Todavia, esse tipo de promoção não é mais permitido e as operadoras autorizadas não podem mais oferecer. Portanto, na Multibet não há oferta de cadastro.

Outros tipos de promoções são permitidos pela lei brasileira. No entanto, neste momento, a Multibet não está oferecendo nenhum bônus aos seus jogadores.

A única opção que pode te render algum benefício são as missões MultiVip. Essas missões são atualizadas constantemente e basicamente são objetivos que precisam ser completados pelo jogador. Ao cumprir os requisitos, a operadora dá alguma recompensa que pode variar dependendo da meta.



Além de um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos, existem os Multibet bônus para jogadores cadastrados | Crédito: Reprodução / Multibet Brasil

Como Apostar na Multibet pelo Celular?

A interface do aplicativo é intuitiva e até os jogadores novos conseguem se acostumar rapidamente com a versão mobile. Para ficar ainda mais simples, preparamos o passo a passo explicativo abaixo. Confira:

1 - Abra o app ou acesse a versão mobile da Multibet para iOS;

2 - Faça login na Multibet e toque em Esportes na tela inicial do app;

3 - Utilize a barra de esportes para selecionar a modalidade da sua preferência;

4 - Escolha uma competição e depois clique em um dos jogos para analisar os mercados;

5 - Toque no mercado que deseja tornar o seu palpite, digite um valor e confirme.

O que transforma a navegação pela Multibet numa tarefa simples são os diversos filtros e subcategorias. Esses recursos são fundamentais para não gerar uma tela poluída com jogos que não te interessam.

Sendo assim, utilize as ferramentas para encontrar rapidamente suas competições favoritas.

Principais Recursos do Multibet App

O aplicativo da Multibet possui muitas ferramentas focadas em melhorar a experiência dos usuários. Neste tópico, discutiremos essas funcionalidades e suas principais características.

Multibet cassino app — jogos populares disponíveis

Já explicamos como funciona para fazer uma aposta esportiva pelo aplicativo. Além dos esportes, você consegue também jogar no cassino online da operadora. Há uma ampla variedade de jogos, como slots, crash games e jogos de mesa.

Além disso, também há um cassino ao vivo com roletas, blackjack, bacará, rodas da sorte e muito mais. Todos os títulos do catálogo são adaptados para celular e otimizados para que você consiga jogar de onde estiver.

Promoções no aplicativo Multibet

Neste momento, a operadora não tem um catálogo extenso de promoções que os clientes podem ativar. Por enquanto, o ponto forte são as missões com objetivos especiais e recompensas variadas.

Outra possibilidade são os torneios de jogos do cassino. Essa última modalidade envolve competir com outros jogadores para ficar entre os primeiros do torneio.

Rápido e fácil de usar

O aplicativo da Multibet para Android e a versão mobile de navegador são bem otimizados. Isso significa que o carregamento das páginas e dos recursos da plataforma é rápido.

Você consegue navegar entre os milhares de esportes e jogos de cassino rapidamente. Se a sua conexão com a internet for boa, suas solicitações serão processadas de forma fluida.

Como já mencionamos anteriormente, a interface do aplicativo é bem organizada.

Desse modo, até mesmo jogadores novos conseguem se adaptar rapidamente e aprender a usar a plataforma. Inclusive, na nossa opinião, pelo celular é mais fácil do que pelo computador.

Muitos Mercados na palma da sua mão

Nós ensinamos como fazer uma aposta esportiva, mas não entramos em detalhes sobre os mercados oferecidos. A operadora possui um catálogo muito extenso com os principais esportes do mundo. Adicionalmente, há outras modalidades menos famosas para você explorar. Veja alguns exemplos na lista abaixo:

Futebol; Basquete; Tênis; Vôlei; e-Sports; Futebol americano; MMA; Beisebol; Futsal; Tênis de mesa.

Esses são apenas alguns exemplos de modalidades esportivas que podem ser encontradas no site. Lembrando que o catálogo para computador é exatamente o mesmo para o app da Multibet. Portanto, não há desvantagens nesse sentido para quem prefere apostar usando o celular.

Apostas ao vivo pelo Multibet App

Nosso passo a passo se aplica tanto para as apostas pré-jogo como às ao vivo. A diferença é que para apostar ao vivo você precisa usar o filtro Ao Vivo. Desse modo, conseguirá visualizar apenas os jogos que já estão em andamento.

Na Multibet, essas apostas possuem odds mais dinâmicas e que se atualizam a cada situação do jogo.

Por exemplo, se um time de futebol é favorito, mas começou mal a partida, as odds podem se equilibrar. Isso continua ao longo de todo jogo, por isso é um tipo de aposta volátil e que depende de análises rápidas.

Cash out pelo celular na Multibet

Esse caráter dinâmico das apostas ao vivo torna o recurso de cash out uma estratégia muito comum. A ferramenta de cash out permite encerrar antecipadamente suas apostas.

Por exemplo, suponha que você apostou na vitória de um time e ele abriu uma vantagem considerável. A partir disso, a operadora pode oferecer para você encerrar a aposta recebendo um prêmio um pouco menor.

Então, caso aceite a oferta do cash out, você retira sua aposta e recebe o valor na conta. Desse modo, tudo que acontece no jogo após esse momento não te impacta mais.

Transmissão ao vivo no App

Muitos jogadores que apostam ao vivo gostam de assistir aos jogos para ter uma noção maior ao palpitar. Contudo, a operadora não possui streaming entre seus recursos. Independente de usar o computador ou o app da Multibet, você não encontra jogos com transmissão em tempo real.

Em alguns casos, é possível assistir partidas de e-Sports, pois há uma integração com a plataforma Twitch. No entanto, streaming nativo não está presente no site da casa de apostas.



A Multibet é uma plataforma regulamentada para apostas esportivas e jogos online

Depósitos e saques pelo app Multibet — Aposte com Pix pelo celular

Assim como outras casas de apostas online, a Multibet usa dinheiro real nos palpites. Sendo assim, é necessário que você faça um depósito em sua conta. Posteriormente consegue realizar o saque do valor remanescente. Atualmente, a operadora aceita somente o Pix como método de pagamento.

Como depositar pelo aplicativo Multibet?

O depósito em sua conta pelo app da Multibet é simples e rápido. Para fazer isso, siga as instruções detalhadas abaixo:

1 - Faça o login no site da Multibet;

2 - Clique em Depositar, no topo da interface;

3 - Digite o valor que deseja transferir e confirme;

4 - Copie o código Pix gerado;

5 - Abra o aplicativo do seu banco e cole o código Pix para pagar.

Após isso, basta aguardar alguns segundos para que sua carteira de apostas seja atualizada. A operadora permite depósitos a partir de R$5.

Como sacar na Multibet pelo celular?

No caso dos saques, você precisa tocar no seu saldo em destaque na parte superior da interface. Depois disso, basta escolher a opção de sacar, preencher os dados necessários e confirmar. Assim que a solicitação for processada, o dinheiro entrará na sua conta bancária.

O aplicativo da Multibet é seguro?

O site da Multibet segue os padrões de segurança necessários e mais atualizados. A operadora possui tecnologia de criptografia para impedir invasores de roubarem dados pessoais dos usuários. Além disso, possui outros fatores que garantem sua segurança, como a validação de identidade para impedir fraudes.

É legal apostar na Multibet no Brasil?

Outro aspecto que torna a Multibet uma casa de apostas segura e confiável é sua autorização do Ministério da Fazenda. A operadora possui a licença para atuar no Brasil e isso pode ser consultado no Sistema de Gestão de Apostas(SIGAP).

Esse site oficial do governo mostra todas as empresas de apostas online que podem atuar no Brasil. Ao abrir a plataforma, ativamos o filtro e pesquisamos por RR PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. Esse é o nome da empresa que opera o site da Multibet e pode ser encontrado no Sigap. Em resumo, estamos falando de um aplicativo confiável e que é legalizado.

O app Multibet é bom?

O aplicativo da Multibet tem uma interface intuitiva e processos bem otimizados. É uma alternativa para quem não tem ou não gosta de apostar pelo computador. Na nossa opinião, é uma boa versão mobile, mas há pontos a melhorar.

Entre as vantagens podemos citar o fato do extenso catálogo da plataforma estar disponível completo no aplicativo. Além disso, você consegue efetuar qualquer função do site pelo smartphone. Por exemplo, se cadastrar, depositar, validar a identidade e apostar nos diferentes mercados.

Já como ponto negativo, destaca-se a falta de um serviço de streaming. Complementando, o app é PWA, então não é exatamente uma versão nativa desenvolvida como aplicativo.

Mesmo com alguns pontos que poderiam melhorar, a experiência de apostar pelo app é majoritariamente positiva. Durante nossos testes, não tivemos problemas de travamento ou falta de fluidez.

Atendimento ao Cliente no App Multibet

Em caso de dúvidas ou problemas, a operadora oferece suporte ao cliente 24 horas por dia 7 dias por semana. Inclusive, você pode usar o app da Multibet para Android ou a versão mobile iOS para contatá-los. Veja a seguir os canais de atendimento disponíveis:

Chat ao vivo;

E-mail;

Telefone;

Central de Ajuda.

O chat ao vivo é o método mais utilizado e recomendado. Para acessá-lo basta clicar no símbolo de balão localizado no canto inferior direito. Desse modo, poderá explicar seu problema e conseguir respostas em tempo real.

Se você não tiver tempo ou não gostar do chat, pode enviar um e-mail. Contudo, tenha em mente que esse método tem um tempo de resposta maior, já que não é ao vivo.

Em dúvidas mais gerais sobre o site, vale a pena consultar a Central de Ajuda antes de contatar o suporte. Nesta página é possível encontrar artigos explicativos sobre várias funcionalidades da plataforma.

Perguntas frequentes sobre o aplicativo Multibet Brasil

Pensando em tirar todas as dúvidas que possam ter surgido durante a leitura, selecionamos algumas perguntas frequentes para responder. Veja a seguir.

A Multibet tem aplicativo?

Sim, a plataforma possui um aplicativo exclusivo para Android. Já no caso da Multibet para iOS, há apenas uma versão mobile otimizada para navegador.

Como se cadastrar na Multibet pelo celular?

É preciso abrir o app ou a versão de navegador e clicar em Cadastrar-se. Em seguida, preencher o formulário de cadastro, ler os termos de uso e confirmar. Posteriormente, será preciso validar a sua identidade enviando foto de um documento pessoal.

Como usar o app Multibet?

A usabilidade do app da Multibet é simples, você precisa se cadastrar, depositar e estará pronto para começar a apostar. Desse modo, basta selecionar um dos menus disponíveis para explorar as opções de apostas.

Dá para jogar no cassino da Multibet pelo aplicativo?

Você consegue jogar em qualquer um dos jogos do cassino da Multibet pelo celular. Todos os títulos possuem otimização para mobile e são adaptados para telas menores.

Vale a pena apostar na Multibet pelo app?

Na nossa opinião, o app é uma maneira mais prática para apostar em comparação com a versão de computador. Sendo assim, valeu a pena durante nossos testes. No entanto, isso é uma escolha pessoal e que depende das preferências de cada apostador.