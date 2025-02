BateuBet: ofertas, mercados de apostas e recursos

A Bateubet é uma plataforma de apostas online que oferece aos brasileiros mercados para esportes, jogos populares e recursos úteis para facilitar as bet. Regulamentada pelo governo federal e repleta de ofertas, a plataforma de uso intuitivo é ideal para todo tipo de apostador.

Ao longo do texto, detalhamos também as vantagens, desvantagens e dúvidas mais comuns entre os apostadores de primeira viagem na operadora, além das suas principais funcionalidades.

Por fim, veja também nosso ranking das melhores casas de apostas do Brasil. Dessa forma, você se mantém informado de onde e como aproveitar melhor suas apostas.

Nossa análise da BateuBet

Após pesquisarmos a plataforma, encontramos uma grande variedade de apostas apresentadas em um design responsivo mesmo para iniciantes. Desde as principais ligas de futebol nacionais, até títulos como Mines, Aviator e Spaceman estavam lá para atender diferentes tipos de jogadores.

No momento da escrita deste artigo, há recursos que incluem ofertas de bônus para jogadores cadastrados, pagamentos via Pix e suporte em tempo integral. Porém, se você procura por aplicativos nativos ou jogos alternativos como raspadinhas, a plataforma pode limitar sua experiência. Dito isso, a melhor forma de saber se a casa é a opção certa para você é conferindo o site.

Vantagens

Os pontos positivos da plataforma são que:

Existem bônus da BateuBet disponíveis para esportes e cassino; Os principais campeonatos de futebol possuem cobertura de apostas na BateuBet; Centenas de slots e crash games estão disponíveis; Os depósitos são a partir de R$1.

Desvantagens

Já as desvantagens são que:

Não existe um app da BateuBet disponível;

Há poucas opções de atendimento ao cliente;

Não existem métodos de pagamento além do Pix.

A Bateubet oferece uma plataforma segura e confiável para suas apostas online | Crédito: Reprodução / Bateubet

Promoções da BateuBet

Como uma operadora alinhada às tendências nacionais, a BateuBet oferece diversas promoções para jogadores registrados para esportes e jogos. Acessando a página de ofertas, vimos que, no momento da escrita deste artigo, é possível encontrar torneios para jogos de cassino e cashback diário sobre apostas esportivas falhas, por exemplo.

Produto Bateubet Oferta Acessar a Bateubet

Esporte

Cashback de até 10% Bateubet >>

Cassino

Cashback de até 5% Bateubet >> Recursos

adicionais Pagamento

Antecipado Bateubet >>

Cashback Esportivo Diário

O Cashback Esportivo Diário da Bateu bet oferece devolução automática de um percentual das perdas em apostas esportivas. Assim, o valor retornado varia de acordo com a média de odds das apostas perdidas no dia anterior.

As odds mínimas para participar são de 2.0, com aposta mínima de R$20,00. O limite máximo de cashback é de R$1.000 por dia. Todavia, esta promoção é válida para apostas simples e múltiplas que se enquadrem nos critérios estabelecidos.

Pagamento Antecipado

Esta promoção permite receber os ganhos antes do final do evento quando a equipe escolhida alcança determinada vantagem. O pagamento é feito independentemente do resultado final da partida.

A oferta está disponível apenas para apostas pré-jogo em mercados específicos. Não se aplica a apostas ao vivo, de sistema ou feitas com bônus. Porém, a promoção é válida apenas para a duração padrão da partida, sem considerar prorrogações ou pênaltis.

Torneio Aviator

O Torneio Aviator é uma competição diária onde os jogadores acumulam pontos com base no valor apostado no jogo Aviator. Os cinco melhores colocados recebem prêmios em dinheiro real diariamente. A participação é gratuita e a pontuação é baseada no turnover (valor apostado).

Dessa forma, para se qualificar para premiação, o jogador precisa atingir um mínimo de 1.000 pontos. A premiação diária total é de R$2.000,00, distribuída entre os cinco primeiros colocados.

A partir dos bônus da BateuBet, você pode ajustar sua estratégia de jogo. No entanto, lembre-se sempre de que as ofertas estão sujeitas aos termos e condições da plataforma, e qualquer violação pode resultar na anulação das promoções.

Para descobrir mais sobre os bônus da casa e a melhor forma de utilizá-las, consulte o site oficial da operadora e os T&Cs. Por lá, além de descobrir os regulamentos promocionais em português, existem métodos de atendimento ao cliente em caso de dúvidas.

Como fazer uma aposta na BateuBet?

Caso você seja um fã dos esportes, na BateuBet é possível encontrar mercados disponíveis para as maiores ligas esportivas atuais. Mais de 20 modalidades podem ser selecionadas diretamente do painel de atalho na parte esquerda da área de esportes, incluindo:

Futebol; Tênis; Basquete; Vôlei; Hóquei no gelo; Tênis de mesa.

Os esportes acima são as categorias mais populares e com maior variedade de apostas na BateuBet. Dito isso, a casa surpreende por contar com mercados alternativos para vaquejada, V-futebol, sinuca e vários campeonatos internacionais de e-sports.

Todavia, não encontramos opções de apostas ligadas a política e cultura pop em geral disponíveis da casa. O destaque da empresa, portanto, está nos palpites mais convencionais, que incluem mercados simples, apostas combinadas e até um criador de apostas personalizadas.

A Bateubet conta com boa cobertura de apostas esportivas, incluindo campeonatos nacionais

Mercados de apostas da BateuBet

A variedade de mercados de apostas é um dos pontos fortes na BateuBet, que conta com todas as categorias clássicas. Nos maiores eventos de futebol, por exemplo, você pode selecionar centenas de opções para personalizar o seu palpite, tais como:

Resultado final 1x2

O resultado final é um mercado que permite apostar nos possíveis resultados para uma partida, independentemente da diferença de pontos. Ele é uma opção flexível, que geralmente apresenta odds na média de outros mercados, sendo procurado por iniciantes e veteranos.

Total de gols acima/abaixo

No total de gols, o palpite é focado em antecipar a margem de pontos acima ou abaixo. Aqui, os valores de referência são definidos pela casa, podendo assumir números como 0.5, 1.5, 2.5, entre outros.

Acima/abaixo de cartões

Seguindo uma lógica semelhante ao mercado anterior, o Acima/abaixo é baseado na margem dessas punições. Assim, antes de apostar nele, é importante avaliar diversos fatores como o temperamento do juiz e estilo das equipes.

Dupla possibilidade

A dupla possibilidade é um mercado derivado do 1x2, que permite apostar em dois dos três resultados de uma partida. Pela maior cobertura de resultados, suas odds são geralmente menores, mas ele é útil para apostar em partidas entre equipes equilibradas.

Placar correto

O Placar Correto é uma opção de aposta que o nome explica exatamente o seu funcionamento. Ao apostar nele, você deve prever o número de gols de cada time no final do jogo.

Apostas em futebol na BateuBet

Sendo o futebol a modalidade mais popular no Brasil, é compreensível que a BateuBet, empresa checada no mercado junto à nova regulamentação, possua uma ampla cobertura. Acessando a página principal da casa, é possível encontrar grandes campeonatos no painel esquerdo, incluindo:

Champions League;

Bundesliga;

Premier League;

Brasileirão Série A;

Copa Libertadores;

La Liga;

Entre outras.

Ao todo, mais de 150 ligas de todos os continentes estão disponíveis, além de competições virtuais e simulações para apostar a qualquer hora. Para além das opções tradicionais, é interessante notar que a operadora também oferece amistosos e até opções para a Copa do Mundo.

A casa categoriza esses campeonatos por país e continente de origem, além de disponibilizá-los na seção internacional. Com isso, mesmo iniciantes podem encontrar mercados para apostar nos seus times de coração sem complicações.

Apostas ao vivo

Se você procura uma experiência de apostas na BateuBet mais interativa, os mercados ao vivo podem ser a escolha certa. Apesar de não possuírem uma área dedicada, é possível encontrá-los na seção de esportes, como o primeiro filtro de busca.

A cobertura aqui é menor que nos mercados de pré-jogo, mas ainda disponibiliza centenas de mercados nas maiores modalidades diariamente. Dessa forma, os fãs de futebol, basquete, voleibol e eSports quase sempre encontram opções disponíveis.

De modo geral, as odds dos campeonatos em tempo real da casa são competitivas e ajustadas precisamente durante as disputas. O mesmo pode ser dito das estatísticas e paineis de acompanhamento de lances presentes em alguns eventos.

Transmissões ao vivo

Outro recurso característico das apostas ao vivo presente na BateuBet são os serviços de streaming. Apesar de limitados as categorias de esportes eletrônicos e virtuais, acompanhar as transmissões pode levar sua imersão a outro nível. Algumas das modalidades que geralmente possuem mais transmissões são:

V-Futebol; Counter Strike; Dota 2; League of Legends; Valorant; Entre outros mais conforme o calendário de eventos.

Quando disponíveis, o streaming ocorre via Twitch, o que torna as transmissões estáveis, muitas vezes em HD. Porém, é importante destacar que podem ocorrer atrasos nos vídeos e, dependendo da sua localização, eles podem estar indisponíveis.

Cash out

Durante partidas disputadas, quando você não tem certeza se os seus palpites vão funcionar, as opções de cash out podem ser uma opção. Também conhecido como retirada antecipada, essas funções permitem aos apostadores encerrar apostas antes do fim da partida.

Elas são disponibilizadas conforme a ação da plataforma nos eventos ainda em andamento e quando ativadas oferecem retornos baseados no momento atual do jogo. Assim, os jogadores podem conseguir valores maiores ou menores que suas apostas iniciais dependendo da partida.

Jogos de cassino na BateuBet

Com a chegada das bets no mercado nacional, os jogos de cassino online conquistaram uma base de apostadores recorrentes. Para atender esse novo público, a BateuBet possui uma área dedicada com alguns dos melhores slots e crash games do mercado.

Acessando a operadora, é possível encontrar títulos de estúdios renomados como PG Soft, Spribe, Evolution Gaming e Pragmatic Play. Todas elas, marcas reconhecidas no mercado, que fornecem jogos auditados e com parâmetros de segurança para o site, tais como: Gates of Olympus, Fortune Tiger, Spaceman, Mines e Wolf Gold.

Como abrir uma conta na BateuBet: passo a passo

Antes de poder utilizar os esportes e jogos da BateuBet, os jogadores precisam de contas ativas e fundos em conta. O cadastro na empresa é um processo bastante simples, que exibe logo de cara todas as informações e pode ser feito completando os passos listados:

Primeiramente, entre no site oficial da BateuBet e selecione o botão Registre-se; Após isso, adicione seu CPF para abrir o formulário de registro; No questionário, indique seu e-mail, número de telefone e crie uma senha; Ao completar o campo do CEP, você deve indicar seu endereço detalhado, incluindo rua e número da casa; Para concluir, adicione o código de referência da BateuBet, confirme ser maior de idade e aceite os T&C da empresa para selecionar a opção Concluir Registro.

Pronto, agora você é livre para acessar a empresa. Ou seja, pode apostar, conferir as regras das promoções, e mais.

Terminados os passos acima, você terá acesso às funções básicas da BateuBet podendo conferir o catálogo e ofertas da empresa. Contudo, para liberar saques acima de R$10.000 e outros recursos, será preciso verificar seu e-mail, telefone e identidade.

A verificação de identidade da operadora funciona conforme a nova regulamentação nacional e requer utilizar um smartphone. Nela, basta enviar uma selfie, fotos do seu documento de identificação (RG ou CNH) e aguardar algumas horas pela avaliação.

Termos e condições para abrir uma conta na BateuBet

Além de completar o formulário de registro, existem vários outros regulamentos para criar e utilizar uma conta na BateuBet. Por isso, é muito importante conferir atentamente os T&C da empresa durante o cadastro para evitar problemas no futuro. Veja abaixo os principais pontos que você deve saber antes de começar no site.

O acesso à plataforma é restrito para menores de idade, sendo necessário que os jogadores verifiquem seus documentos para confirmar sua identidade.

As informações utilizadas durante o registro ou chaves Pix devem ser pertencentes ao titular da conta e cadastrados no seu nome;

Cada apostador pode ter uma única conta que não pode ser utilizada por outras pessoas;

É preciso estar no Brasil ou outros países que permitam apostas online antes de utilizar a operadora;

Descumprir os regulamentos da empresa pode resultar na suspensão da sua conta. Portanto, fique atento às regras da casa e a eventuais atualizações.

Qual é o app da BateuBet?

No momento, não existe nenhum app da BateuBet disponível para Android ou iOS. Para evitar problemas de compatibilidade, a plataforma oferece um site mobile que adapta as funções, recursos e interface da versão web.

O site móvel da empresa é mais intuitivo e otimizado que sua versão original, apresentando atalhos de acesso rápido para subcategorias da versão desktop. Com isso, é possível acessar Esportes, Apostas ao vivo, Cassino e Cassino ao vivo diretamente pelo painel inferior.

Outro ponto forte dessa opção é o seu visual, já que a resolução é adaptada automaticamente com base no tamanho da sua tela. Desse modo, é possível apostar nos títulos do cassino sem perder a nitidez e experiência do jogo.

O site da Bateubet é otimizado para rodar em telas menores, como as de celulares e tablets

BateuBet para Android

Usuários de aparelhos Samsung, Motorola, Xiaomi e outros dispositivos com sistemas Android podem adicionar um atalho na tela inicial para auxiliar o acesso ao site mobile da BateuBet. Isso pode ser feito seguindo os seguintes passos:

Acesse o site da Bateubet pelo Google Chrome ou outro navegador mobile; Uma vez no site, abra o painel de configurações apertando os 3 pontinhos do seu navegador; Depois, procure o botão Adicionar a tela inicial; Após selecionar a opção, selecione a opção Instalar; Agora o atalho foi adicionado e você já pode fazer login na BateuBet para começar a apostar.

BateuBet para iOS

Como o site mobile da BateuBet é compatível com aparelhos iOS, usuários de tablets e celulares da Apple podem adicionar um atalho da operadora sem problemas. Veja a abaixo em detalhes o processo de instalação:

Antes de tudo, utilize o Safari para entrar no site da Bateubet; Em seguida, selecione os 3 pontinhos do seu navegador; Escolha a opção Adicionar a tela inicial no painel de compartilhamento; Confirme a instalação do atalho e aguarde alguns segundos antes de ir para a tela inicial; Finalmente, verifique se o atalho funciona para conferir esportes, slots, e crash games na BateuBet, entre outros recursos do site.

Métodos de pagamento da BateuBet

Desde o início do ano, as operadoras regulamentadas ajustaram seus métodos de pagamento para atender às exigências do Governo Federal. Como resultado, a maioria das plataformas, incluindo a BateuBet, passou a focar no Pix, método único agora na casa.

Pelo site, você pode fazer depósitos com o método desenvolvido pelo Banco Central do Brasil a partir de R$1. Já os saques na empresa, estão disponíveis sem taxas para clientes com R$30 válidos ou mais em conta.

Não existe um limite para quantidade de saques por dia na empresa, o que é algo bastante útil. Contudo, a plataforma estabelece um teto de R$10.000 como parte das suas políticas de proteção aos jogadores.

Com relação ao tempo de processamento, tanto saques quanto depósitos foram processados instantaneamente durante nossos testes. Porém, o prazo máximo para conclusão dos saques pode levar até 24h.

A BateuBet é confiável?

Mais do que um vasto catálogo de apostas e métodos de pagamento reconhecidos, o BateuBet é confiável. Ao acessar a operadora, você pode ficar despreocupado com a proteção dos dados, pois a operadora utiliza tecnologias de criptografia.

O cadastro e o login na casa são protegidos com a tecnologia Cloudflare, e a sua conexão permanece anônima, graças aos protocolos HTTPS SSL com TLS 1.3. Além disso, o certificado digital da casa é autêntico e reconhecido pelo Google.

Se você procura por camadas extras de segurança, pode habilitar a autenticação de dois fatores na plataforma. Além disso, a BateuBet oferece recursos como limites de aposta e autoexclusão, permitindo maior controle sobre as suas atividades de jogo.

A BateuBet é legal?

A combinação entre tecnologias de segurança robustas e comprometimento com jogo responsável tornam a BateuBet uma opção sólida. Porém, o maior indicativo de qualidade da plataforma é a sua autorização pelo ministério da fazenda no rodapé do site.

O licenciamento indica que a plataforma foi uma das pioneiras na busca pela regulamentação, mostrando sua transparência e responsabilidade. Mais do que o pagamento de impostos, estar licenciada significa que as atividades da casa são supervisionadas pelo governo nacional.

Nesse sentido, a operadora, registrada no CNPJ 53.570.592/0001-43, responde diretamente à justiça brasileira em caso de problemas. Não à toa, possui um endereço físico registrado em Alphaville, Barueri - SP para eventuais resoluções de disputas ou notificações judiciais.

Atendimento ao cliente da BateuBet

Um atendimento ao cliente eficiente faz toda a diferença na experiência dos apostadores. Na BateuBet Brasil, esse suporte é feito 24h via chat ao vivo ou e-mail. Em todos os métodos da casa, a comunicação é feita em português, conforme o estabelecido na nova regulamentação.

Pelo chat, o atendimento começa com assistentes virtuais que podem auxiliar em questões como cadastro, bônus, verificação de conta, transações e apostas. No entanto, caso precise de um suporte mais específico, é possível falar com atendentes humanos.

Na nossa experiência, o tempo de espera foi de cerca de 3 minutos no bate-papo ao vivo e 4 horas por e-mail. Porém, esses prazos podem variar, principalmente em horários de pico ou durante a madrugada.

Perguntas frequentes sobre a BateuBet

Chegou ao final do artigo, mas ainda tem dúvidas sobre a BateuBet Brasil? Na nossa seção de perguntas e respostas, apresentamos mais pontos sobre a casa para auxiliá-lo a entender melhor os recursos da plataforma.

Qual é o código de referência da BateuBet?

O código de referência da BateuBet é um número exibido durante o seu cadastro que serve para fins de rastreamento. Todo usuário possui um código diferente gerado automaticamente pela plataforma.

Como recuperar a minha senha na BateuBet?

Caso você esqueça sua senha de acesso, é possível recuperá-la com uma opção disponível no formulário de login. Nele, basta acessar a opção Esqueceu a senha?, adicionar seu e-mail ou CPF e enviar um e-mail de recuperação com instruções para redefini-la.

Os jogos da BateuBet são justos?

Sim, todos os jogos, como slots e crash games na BateuBet são confiáveis. De modo geral, cada título da casa utiliza possui resultados aleatórios calculados por algoritmos de RNG avançados.

Posso jogar sem fundos na BateuBet?

Não, a plataforma não oferece versões demo para seus jogos, sendo necessário ter saldo em conta para poder acessá-los.

Como fazer um depósito na BateuBet?

Você pode fazer um depósito na plataforma acessando sua Carteira no mundo do perfil. Por lá, é preciso selecionar a opção Depositar, adicionar o valor, confirmar o processo para gerar um QR code e escanear esse código para concluir o pagamento.