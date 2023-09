Tipos de apostas



Após escolher um serviço e se cadastrar, você verá que, em cada partida de futebol, há várias apostas possíveis. Inclusive, muitos iniciantes questionam quais são os principais. Para ajudar com isso, vamos falar sobre os tipos mais populares.



1x2 ou Moneyline



Digamos que você irá apostar no jogo Palmeiras x Santos, pelo Brasileirão. Logo de cara, você verá o mercado 1x2, com odds para o número 1, para o X e para o número 2.



Nesse sentido, o número 1 se refere a vitória do visitante. Por exemplo, se o jogo for no estádio do Palmeiras, ele será a opção 1. Similarmente, o 2 irá se referir ao time visitante. o Santos no caso mencionado.



E o X? O X é o empate. Vale dizer que os mercados 1x2 costumam se referir aos 90 minutos de tempo normal. Ou seja, o seu palpite deve se concretizar no tempo normal, não na prorrogação ou nos pênaltis.



Handicaps



Sabe aquela partida entre o Manchester City e um time da série D inglesa? A vitória do City é muito provável, então as odds não vão ser tão boas.



Para contornar isso, você pode apostar nos handicaps. Basicamente, você apostará em um resultado, como a vitória de um time, mas com uma condição. Por exemplo, o Barcelona vencerá com mais de 2.5 gols.



Justamente por essa condição, os retornos costumam ser mais altos do que os mercados 1x2.



Confira, ainda, nosso artigo sobre handicap asiático e handicap europeu.