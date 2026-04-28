Código promocional Hiperbet: use HIPERLNC em abril/2026

O código promocional Hiperbet em abril de 2026 é HIPERLNC. Embora não libere nenhuma oferta exclusiva, você pode ativá-lo no campo "Promocode" no cadastro e acessar a Hiper Múltipla de até 200%, Hiper Missões e Cashback de 20% no Aviator.

Qual é o código promocional da Hiperbet em abril/2026

O código promocional da Hiperbet é HIPERLNC. Durante o cadastro, use-o no campo "Promocode" e conclua o seu registro. Contudo, a ativação não libera vantagens exclusivas para o usuário, conforme a Lei 14.790/2023.

Após se tornar usuário do site, você pode participar das ofertas de esportes e cassino. Confira:

Oferta Como funciona Código 1. Pagamento Antecipado Considera a aposta vencedora com 2 gols de vantagem HIPERLNC 2. Hiper Múltipla Aumenta o potencial retorno das múltiplas em até 200% HIPERLNC 3. Hiper Missões Desafios diários com recompensas HIPERLNC 4. Cashback Reembolso semanal de até 20% no Aviator, Aviatrix e JetX HIPERLNC 5. Hiper Torneios Competições de apostas com prêmios HIPERLNC 6. Hiper Roleta Giro diário gratuito na roda de prêmios HIPERLNC 7. Aposte no Brasileirão Aposta grátis no Brasileirão toda semana HIPERLNC 8. Indicação dos ADM Indicação toda semana de missões com giros grátis HIPERLNC

Como usar o código HIPERLNC da Hiperbet?

Para usar o código HIPERLNC da Hiperbet, você precisa ter 18 anos ou mais e ainda não possuir uma conta ativa no site. Em nosso caso, precisamos apenas de 5 minutos para criar uma conta e usar o código. Veja o passo a passo:

1 . Entre no site oficial da Hiperbet; 2 . Toque no botão "Cadastro"; 3 . Preencha os campos com seus dados pessoais; 4 . No campo "Promocode", digite HIPERLNC; 5 . Aceite os Termos e Condições (T&Cs); 6 . Vá ao botão "Finalizar".

Quais promoções a Hiperbet oferece em abril de 2026?

As promoções que a Hiperbet oferece em abril de 2026 são Pagamento Antecipado, Hiper Múltipla, Hiper Missões, Cashback, Torneios e Aposta Grátis no Brasileirão. Abaixo, veja a lista completa:

Abaixo, explicamos o funcionamento das ofertas e como ativá-las após se cadastrar com o código promocional Hiperbet. Confira em detalhes!

1. Pagamento Antecipado: green na aposta com 2 gols de vantagem

A promoção Pagamento Antecipado se aplica quando apostamos em um time vencedor no mercado Resultado Final. Se a equipe escolhida abrir 2 gols de vantagem, o site antecipa o retorno com um green no bilhete.

Vimos que na Hiperbet a oferta de Pagamento Antecipado fica disponível somente no futebol. Ao entrar no evento, o site exibe um mercado para Resultado Final (1x2) com a indicação da oferta.

Inclusive, a diferença entre as odds do mercado 1x2 com e sem Resultado Final não é grande, sendo uma vantagem do site. Veja um exemplo:

Odds de 2.31 no 1x2 para time da casa sem Pagamento Antecipado;

Odds de 2.17 para time da casa com Pagamento Antecipado;

Em uma aposta de R$50, a mudança no potencial retorno seria apenas de R$7.

2. Hiper Múltipla: aumento de até 200% nas apostas múltiplas

A Hiper Múltipla fica disponível após se registrar com o promocode Hiperbet. A oferta aumenta a odd das apostas múltiplas em até 200%, com teto máximo de potencial retorno de R$3.000.

Ao comparar com outros sites, vimos que a Hiperbet oferece condições mais vantajosas, como odds mínimas de 1,25 para cada jogo, sendo que normalmente são de 1.40 ou mais.

Contudo, se quiser seleções com 3 eventos, a odd mínima sobe para 1.95. Ainda assim, é uma vantagem, principalmente para bilhetes com 4 ou mais eventos, colocando a Hiperbet entre as melhores casas de apostas para múltiplas.

3. Hiper Missões: tarefas com recompensas

As Hiper Missões ficam disponíveis diariamente para os usuários. Após nos cadastrarmos com o código Hiperbet, só precisamos ir no botão "Missões" e verificar os desafios ativos.

As missões são atualizadas diariamente e podem estar diferentes no momento do seu acesso. Porém, listamos abaixo os desafios que completamos em nosso uso:

Apostar R$100 em esportes para receber 10 rodadas grátis no Balloon;

Apostar R$10 no Ratinho Sortudo para receber 5 giros grátis;

Apostar R$50 no Tigre Sortudo com recompensa de 25 giros grátis.

Os T&Cs são acessíveis, o que é uma vantagem. Porém, sentimos falta de Hiper Missões vinculadas à seção de esportes, visto que é a favorita entre os brasileiros.

4. Hiper Torneios: competições com recompensas de até R$5.000

Os Hiper Torneios são competições de apostas que premiam os jogadores melhor colocados no ranking. No site, encontramos um válido para os slots da PG Soft e Pragmatic Play com premiação diária de R$5.000 dividida para os 20 primeiros lugares.

As regras de classificação são simples: precisamos aceitar participar do torneio e apostar nos jogos dos provedores selecionados. A cada vitória obtida a pontuação aumenta no ranking.

5. Cashback Semanal: reembolso de até 20% nos jogos selecionados

O Cashback Semanal do cassino da Hiperbet é válido para os jogos Aviator, AviatriX e JetX, com valores limitados entre R$1 e R$10.000 por semana, com base nas apostas entre 00:00 de segunda-feira e 23h59 de domingo.

A porcentagem do reembolso depende do saldo negativo da semana, seguindo a tabela que encontramos no site oficial:

Faixa de saldo negativo Cashback R$20 a R$499,99 5% R$500 a R$999,99 6% R$1.000 a R$4.999,99 8% R$5.000 a R$14.999,99 10% R$15.000 a R$29.000 15% Acima de R$30.000 20%

6. Hiper Roleta: concorra a prêmios diários na roleta

Quem se registrar com o código promocional Hiperbet pode girar a Hiper Roleta diariamente. A roda pode sortear premiações como 15 giros grátis no Gates of Olympus, 2 voos em jogos crash e outras, além do espaço "Tente Novamente".

Para encontrar a Hiper Roleta, vá no botão "Missões" e acesse no botão localizado no canto esquerdo. Todo dia você pode girar e tentar a sorte, mesmo sem ter aposta ativa, basta estar registrado e com a conta verificada.

7. Aposte no Brasileirão: receba R$25 em freebet no Brasileirão toda semana

A oferta Aposte no Brasileirão fica disponível para a temporada 2026 logo após se registrar com o promocode Hiperbet. A vantagem concede uma freebet de R$25 e fica ativa toda semana para quem cumprir os T&Cs.

Para participar, você precisa estar com a conta verificada e cumprir os seguintes requisitos:

Aposta múltipla de R$25 ou mais;

Incluir três ou mais seleções com odds de 1.50 ou maiores;

Selecionar somente jogos do Brasileirão 2026.

A freebet é limitada a R$25 e recebemos em alguns minutos após concluir a aposta qualificatória, mas pode demorar 24 horas. O retorno potencial máximo com a aposta grátis é limitado a R$500 e ela só pode ser usada no Brasileirão.

8. Indicação dos ADM: +200 giros grátis apostando nos jogos selecionados

Toda semana a Hiperbet faz a Indicação dos ADM com missões com recompensas de apostas. Em nosso caso, por exemplo, recebemos 200 rodadas grátis no Big Bass Raceday Repeat após apostar R$200 no jogo.

Vimos que essa promoção cria uma programação de recompensas por semana do mês, com prêmios acima de 200 rodadas grátis, colocando a Hiperbet na lista dos melhores cassinos online do Brasil.

Lembramos que na hora do seu acesso as missões podem ser distintas. Fique atento ao prazo e aos jogos elegíveis para o cumprimento dos T&Cs.

Como fazer o cadastro na Hiperbet?

Para fazer o cadastro na Hiperbet, você precisa de 5 minutos, não receber benefícios sociais e ter idade igual ou maior a 18 anos. Estes requisitos são exigências da Lei 14.790/2023.

Abaixo, mostramos o passo a passo para se cadastrar com o código promocional Hiperbet:

1 . Entre na página da Hiperbet; 2 . Vá em "Cadastro"; 3 . Informe os dados pessoais corretamente; 4 . No campo "Promocode", digite HIPERLNC; 5 . Marque a caixa dos T&Cs e finalize o cadastro.

Como fazer depósito e saque na Hiperbet?

Para fazer um depósito e saque na Hiperbet, a sua conta deve estar com a identidade verificada e usar somente contas bancárias em seu nome. Cumprindo isso, basta tocar no botão "Depositar", inserir o valor e confirmar a transação.

Características do pagamento Depósito Saque Método Pix Pix Valor mínimo R$1 R$1 Valor máximo R$50.000 R$10.000 Taxa Sem taxas Sem taxas Prazo Instantâneo Instantâneo

Para encontrar o botão de saque, toque na engrenagem "⚙️" e no botão "Saque". Com a conta verificada e reconhecimento facial, você consegue sacar valores baixos de R$1 por transação, quantia acessível que ajuda a fazer gestão de banca nas apostas.

A Hiperbet é confiável?

Sim, a Hiperbet é confiável, pois tem boa reputação no Reclame Aqui (nota média de 8,1/10), opera com a licença SPA/MF nº 321, de 17 de fevereiro de 2025, e fornece ferramentas de Jogo Responsável para os usuários.

Perguntas frequentes sobre o código promocional Hiperbet

Confira a nossa seção de perguntas frequentes sobre o código promocional Hiperbet e tire suas dúvidas sobre o uso e funcionamento do promocode!

Qual é o código promocional da Hiperbet hoje?

O código promocional da Hiperbet hoje, 28 de abril de 2026 é HIPERLNC. Você pode ativá-lo no campo "Promocode" na hora do cadastro.

O código HIPERLNC da Hiperbet gera bônus exclusivo?

Não, o código HIPERLNC da Hiperbet não gera bônus exclusivo. Com a Lei 14.790/2023, os cupons foram proibidos de serem vinculados a promoções. Eles servem apenas para fins de rastreamento de campanhas de marketing.

Onde inserir o código da Hiperbet no cadastro?

O código da Hiperbet pode ser inserido somente no espaço "Promocode" durante o cadastro do usuário.

Como ativar as promoções da Hiperbet após o cadastro?

Para ativar as promoções da Hiperbet após o cadastro, você deve ler os T&Cs de participação e cumpri-los. Algumas ofertas como Missões e Torneios requerem aceitar a participação no menu "Missões".

O promocode Hiperbet é obrigatório?

Não, o promocode Hiperbet não é obrigatório, mas você pode ativá-lo normalmente ao criar sua conta no site de apostas.