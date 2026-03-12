menu hamburguer
HiperBet é confiável? Avaliamos a casa de apostas

A HiperBet é confiável com autorização da Portaria SPA/MF nº 321/2025. Confira nossa avaliação da plataforma.

Ana Beatriz Costa e Silva
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
09:08
Sim. A HiperBet é confiável e opera legalmente no Brasil sob a Portaria SPA/MF nº 321/2025. A empresa pertence ao grupo Hipercap, utiliza protocolos de segurança como HTTPS e verificação de identidade (KYC) e oferece pagamentos via Pix.

Os pagamentos são processados via Pix, com valores mínimos a partir de R$1, e há medidas de prevenção à lavagem de dinheiro em todo o ambiente. Assim, você pode apostar nos mais de 30 esportes disponíveis com selo COMPULSAFE.

Testamos a plataforma para confirmar que a HiperBet paga mesmo, checamos os termos e condições em busca de transparência e analisamos fatores de confiabilidade. Confira a seguir nossa avaliação de um dos melhores sites de apostas hoje.

HiperBet é confiável?

Sim, a HiperBet é confiável, pertencendo ao grupo Hipercap, conhecido por oferecer títulos de capitalização filantrópicos em todo o Brasil. A casa de apostas está autorizada pela Portaria SPA/MF nº 321, publicada em 17 de fevereiro de 2025.

A plataforma conta com o selo de Empresa Associada da CONAR, órgão nacional de autorregulamentação publicitária. Com isso, comprova que suas propagandas seguem as diretrizes brasileiras, promovendo apostas de forma ética.

Além disso, a HiperBet está certificada pela International Betting Integrity Association (IBIA), associação renomada internacionalmente de integridade de apostas. Portanto, comprova que seus resultados são justos e combate a manipulação de mercados e apostas.

Essa plataforma conta ainda com ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e fraudes. Há a verificação de identidade KYC via Legitimuz, sistema de geolocalização e monitoramento de transações.

A seguir, confira os principais fatores analisados pela nossa equipe sobre segurança e confiabilidade da casa de apostas HiperBet:

Critério de confiabilidadeDetalhes

Licença brasileira

Portaria SPA/MF nº 321/2025

Segurança do site

HTTPS + Criptografia QUIC e Verificação 2FA

Métodos de pagamento

PIX com reconhecimento facial

Atendimento ao cliente

Chat em português, e-mail, telefone e Ouvidoria

Jogo responsável

Limites personalizáveis, exclusão temporária e autoexclusão

Reputação online

Nota 7.7/10 no Reclame Aqui + Pertence ao Grupo Hipercap

HiperBet paga mesmo? Entenda os métodos de pagamento

Sim, a HiperBet paga mesmo. Como o limite de depósito e saque mínimo é de R$1, tivemos total liberdade durante a experiência na plataforma. Apostamos em partidas da Premier League na plataforma e recebemos os ganhos assim que o green foi confirmado.

Optamos por fazer o saque via Pix usando a chave de CPF, mas vimos que a casa de aposta permite também que escolha entre e-mail e telefone. Não dá para usar chave aleatória. 

Pedido de saque na Hiperbet via Pix

Como estávamos apostando pelo computador, tivemos que usar o celular para ler o QR code da verificação e realizar o reconhecimento facial. Essa etapa não está disponível no desktop, o que consideramos um pouco inconveniente.

Dito isso, foi só encaixar o rosto no local indicado e aguardar o círculo ficar verde. Assim que o processo foi finalizado, recebemos o saque na nossa conta bancária em cerca de 35 segundos.

Apostar na HiperBet é seguro? O que avaliamos

Sim, é seguro apostar na HiperBet. Avaliamos os protocolos de segurança, licença operacional, empresa gestora, qualidade do suporte ao cliente e medidas de jogo responsável nesta casa de apostas.

Confira a seguir como a plataforma de 1 real performou em cada um dos quesitos analisados:

A HiperBet é legal?

Sim, a HiperBet é uma casa de apostas legal no Brasil, operando em conformidade com as regulamentações locais. Ela funciona sob a gestão da HIPER BET TECNOLOGIA LTDA, inscrita sob o 55.404.799/0001-73, com escritório em São Paulo.

Consoante a Portaria nº 321, de 17 de fevereiro de 2025, essa plataforma está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas a promover apostas esportivas e jogos de cassino. Você pode encontrar as informações atualizadas sobre o status legal da HiperBet em todos os rodapés de página da empresa.

Segurança e proteção de dados

A HiperBet é uma casa de apostas segura, com protocolos de criptografia via QUIC, Política de Privacidade e de Cookies transparentes e verificação de identidade (KYC) via parceria com a Legitimuz.

Os Termos e Condições Gerais da plataforma são claros, especialmente nos quesitos de direitos, deveres e vedações do apostador. Há informações sobre como seus dados são tratados, quem pode apostar, quais as situações de responsabilidade da empresa e do jogador.

Selos de segurança no rodapé da HiperBet incluindo IBIA e CONAR

Além disso, a HiperBet tem o selo do IBIA, atuando em prol da integridade esportiva e prevenção à manipulação de resultados por meio de medidas de monitoramento e cooperação institucional.

Para ajudar seus usuários a ter mais segurança na hora de apostar, a plataforma também traz explicações nos Termos De Uso quanto aos fatores que determinam um palpite vencedor. Por exemplo, há uma tabela que explica o mercado de Total de Gols asiático e os cenários vencedores.

A casa de apostas oferece ainda verificação de 2 fatores para garantir a segurança do login dos seus usuários. É só ativar a configuração para receber um código via e-mail ou SMS antes de acessar sua conta.

Atendimento ao cliente

O atendimento da HiperBet funciona 24 horas, todos os dias da semana, com suporte via:

Há uma seção de perguntas frequentes com tópicos como transações, apostas esportivas e cassino, suporte e segurança e promoções e campanhas. Assim, você pode consultar e encontrar detalhes sobre cadastro e criação de conta e como localizar o histórico de apostas em cassino.

ergunta no chat ao vivo da HiperBet com agente humano

Testamos chat ao vivo e passamos por uma triagem com o chatbot. Para falar com o agente humano, precisamos preencher um formulário com nome, e-mail, CPF e um pequeno relato do acontecimento.

O atendimento todo levou cerca de 10 minutos, com respostas rápidas para diferentes dúvidas. Perguntamos sobre prazos de compensação dos saques, ganhos, regras de cash out e rollover promocionais nos jogos de cassino.

Jogo responsável

A HiperBet é confiável e incentiva o jogo responsável, com selo da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC). Ela incentiva a autoavaliação para testar o nível de compulsividade e oferece acolhimento por um dos especialistas da empresa.

Além disso, oferece configurações de limite, como tempo no site, aposta e depósitos máximos, exclusão temporária e autoexclusão. Você também pode conferir suas informações financeiras em intervalos de 3 meses.

Portal de Jogo Responsável na HiperBet

No Portal de Jogo Responsável, há dicas de gestão de banca controlada, acesso rápido ao histórico de atividades recentes e alertas de período de pausa. Assim, ajuda a manter a experiência de apostas saudável.

HiperBet no Reclame Aqui

A HiperBet possui reputação Bom no Reclame Aqui, com nota média de 7.8/10. Cadastrada no RA desde 2024, a empresa recebeu, ao total, mais de 3 mil reclamações, respondendo 99,8% dos casos, com tempo médio de resposta de 7 dias e 9 horas.

Reputação Boa da HiperBet no Reclame Aqui com nota 7.8/10

Apesar do prazo longo de resposta, o índice de solução das demandas chega a 78,7%, enquanto 72,6% dos usuários afirmam que voltariam a apostar na plataforma.

Entre os relatos mais frequentes estão:

  • Dificuldades em saques;
  • Problemas na verificação de conta;
  • Dúvidas sobre promoções ou bônus. 

Esses pontos aparecem com frequência em sites de apostas, geralmente ligados a processos de segurança ou regras de campanhas.

HiperBet pertence ao grupo Hipercap

A HiperBet é uma casa de apostas confiável que pertence ao grupo Hipercap, conhecido no Brasil por promover títulos de capitalização filantrópicos em nome de entidades como o Hospital de Câncer de Barretos e GRAAC há mais de 20 anos.

Sua presença no cenário de apostas ainda é pequena, em comparação a outras gigantes, como Betano e Superbet, mas ela investe também em esportes. Por exemplo, em 2025, patrocinou o Paulistão. 

O App da HiperBet é seguro?

Sim, o aplicativo da HiperBet é seguro, intuitivo e fácil de instalar. Disponível na Play Store, ele ocupa cerca de 50MB após a instalação e é compatível com Android 7.0 ou superior.Todas as áreas da plataforma ficam disponíveis no mesmo aplicativo, é só escolher entre os melhores slots de cassino do Brasil ou os mercados esportivos disponíveis a qualquer momento. Dá para depositar e apostar a partir de R$1 pelo celular.

Aplicativo da HiperBet para download na Play Store

Os protocolos de segurança do aplicativo da HiperBet são os mesmos do site para computador. Ou seja, seus dados contam com criptografia QUIC e login com autenticação em 2 fatores.

Nossa avaliação final: HiperBet é confiável?

Sim, a HiperBet é confiável e segura. Testamos a plataforma e vimos que ela oferece medidas de proteção aos dados pessoais e bancários dos seus usuários, como criptografia e HTTPs.

Parte do grupo Hipercap, a casa de apostas consolida sua reputação por meio de participação em eventos esportivos, como o patrocínio ao Campeonato Paulista em 2025, e presença eficaz no Reclame Aqui.

Há ferramentas de autolimitação e autoexclusão, além de históricos de transações para você acompanhar os greens e reds ao longo do tempo. Em casos de compulsão, a plataforma traz encaminhamento para entidades de autoajuda e até mesmo a exclusão permanente da sua conta.

Com Múltiplas Aumentadas, recursos de criar aposta e cash out, a HiperBet traz maior controle para suas apostas. Assim, demonstra que é confiável e recomendada tanto para iniciantes como para os mais experientes.

PrósContras

✅ Cash out parcial e total

❌ Aplicativo não tem login por biometria

✅ Chat ao vivo 24 horas 

❌ Sem streaming ao vivo

✅ Depósito e saque a partir de R$1

✅ Missões com recompensas diárias

