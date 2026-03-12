Sim. A HiperBet é confiável e opera legalmente no Brasil sob a Portaria SPA/MF nº 321/2025. A empresa pertence ao grupo Hipercap, utiliza protocolos de segurança como HTTPS e verificação de identidade (KYC) e oferece pagamentos via Pix.

Os pagamentos são processados via Pix, com valores mínimos a partir de R$1, e há medidas de prevenção à lavagem de dinheiro em todo o ambiente. Assim, você pode apostar nos mais de 30 esportes disponíveis com selo COMPULSAFE.

Testamos a plataforma para confirmar que a HiperBet paga mesmo, checamos os termos e condições em busca de transparência e analisamos fatores de confiabilidade. Confira a seguir nossa avaliação de um dos melhores sites de apostas hoje.

HiperBet é confiável?

Sim, a HiperBet é confiável, pertencendo ao grupo Hipercap, conhecido por oferecer títulos de capitalização filantrópicos em todo o Brasil. A casa de apostas está autorizada pela Portaria SPA/MF nº 321, publicada em 17 de fevereiro de 2025.

A plataforma conta com o selo de Empresa Associada da CONAR, órgão nacional de autorregulamentação publicitária. Com isso, comprova que suas propagandas seguem as diretrizes brasileiras, promovendo apostas de forma ética.

Além disso, a HiperBet está certificada pela International Betting Integrity Association (IBIA), associação renomada internacionalmente de integridade de apostas. Portanto, comprova que seus resultados são justos e combate a manipulação de mercados e apostas.

Essa plataforma conta ainda com ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e fraudes. Há a verificação de identidade KYC via Legitimuz, sistema de geolocalização e monitoramento de transações.

A seguir, confira os principais fatores analisados pela nossa equipe sobre segurança e confiabilidade da casa de apostas HiperBet:

Critério de confiabilidade Detalhes Licença brasileira Portaria SPA/MF nº 321/2025 Segurança do site HTTPS + Criptografia QUIC e Verificação 2FA Métodos de pagamento PIX com reconhecimento facial Atendimento ao cliente Chat em português, e-mail, telefone e Ouvidoria Jogo responsável Limites personalizáveis, exclusão temporária e autoexclusão Reputação online Nota 7.7/10 no Reclame Aqui + Pertence ao Grupo Hipercap

HiperBet paga mesmo? Entenda os métodos de pagamento

Sim, a HiperBet paga mesmo. Como o limite de depósito e saque mínimo é de R$1, tivemos total liberdade durante a experiência na plataforma. Apostamos em partidas da Premier League na plataforma e recebemos os ganhos assim que o green foi confirmado.

Optamos por fazer o saque via Pix usando a chave de CPF, mas vimos que a casa de aposta permite também que escolha entre e-mail e telefone. Não dá para usar chave aleatória.

Como estávamos apostando pelo computador, tivemos que usar o celular para ler o QR code da verificação e realizar o reconhecimento facial. Essa etapa não está disponível no desktop, o que consideramos um pouco inconveniente.

Dito isso, foi só encaixar o rosto no local indicado e aguardar o círculo ficar verde. Assim que o processo foi finalizado, recebemos o saque na nossa conta bancária em cerca de 35 segundos.

Apostar na HiperBet é seguro? O que avaliamos

Sim, é seguro apostar na HiperBet. Avaliamos os protocolos de segurança, licença operacional, empresa gestora, qualidade do suporte ao cliente e medidas de jogo responsável nesta casa de apostas.

Confira a seguir como a plataforma de 1 real performou em cada um dos quesitos analisados:

A HiperBet é legal?

Sim, a HiperBet é uma casa de apostas legal no Brasil, operando em conformidade com as regulamentações locais. Ela funciona sob a gestão da HIPER BET TECNOLOGIA LTDA, inscrita sob o 55.404.799/0001-73, com escritório em São Paulo.

Consoante a Portaria nº 321, de 17 de fevereiro de 2025, essa plataforma está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas a promover apostas esportivas e jogos de cassino. Você pode encontrar as informações atualizadas sobre o status legal da HiperBet em todos os rodapés de página da empresa.

Segurança e proteção de dados

A HiperBet é uma casa de apostas segura, com protocolos de criptografia via QUIC, Política de Privacidade e de Cookies transparentes e verificação de identidade (KYC) via parceria com a Legitimuz.

Os Termos e Condições Gerais da plataforma são claros, especialmente nos quesitos de direitos, deveres e vedações do apostador. Há informações sobre como seus dados são tratados, quem pode apostar, quais as situações de responsabilidade da empresa e do jogador.

Além disso, a HiperBet tem o selo do IBIA, atuando em prol da integridade esportiva e prevenção à manipulação de resultados por meio de medidas de monitoramento e cooperação institucional.

Para ajudar seus usuários a ter mais segurança na hora de apostar, a plataforma também traz explicações nos Termos De Uso quanto aos fatores que determinam um palpite vencedor. Por exemplo, há uma tabela que explica o mercado de Total de Gols asiático e os cenários vencedores.

A casa de apostas oferece ainda verificação de 2 fatores para garantir a segurança do login dos seus usuários. É só ativar a configuração para receber um código via e-mail ou SMS antes de acessar sua conta.

Atendimento ao cliente

O atendimento da HiperBet funciona 24 horas, todos os dias da semana, com suporte via:

Chat ao vivo;

E-mail : [email protected];

: [email protected]; Telefone: 0800-888-7772.

Há uma seção de perguntas frequentes com tópicos como transações, apostas esportivas e cassino, suporte e segurança e promoções e campanhas. Assim, você pode consultar e encontrar detalhes sobre cadastro e criação de conta e como localizar o histórico de apostas em cassino.

Testamos chat ao vivo e passamos por uma triagem com o chatbot. Para falar com o agente humano, precisamos preencher um formulário com nome, e-mail, CPF e um pequeno relato do acontecimento.

O atendimento todo levou cerca de 10 minutos, com respostas rápidas para diferentes dúvidas. Perguntamos sobre prazos de compensação dos saques, ganhos, regras de cash out e rollover promocionais nos jogos de cassino.

Jogo responsável

A HiperBet é confiável e incentiva o jogo responsável, com selo da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC). Ela incentiva a autoavaliação para testar o nível de compulsividade e oferece acolhimento por um dos especialistas da empresa.

Além disso, oferece configurações de limite, como tempo no site, aposta e depósitos máximos, exclusão temporária e autoexclusão. Você também pode conferir suas informações financeiras em intervalos de 3 meses.

No Portal de Jogo Responsável, há dicas de gestão de banca controlada, acesso rápido ao histórico de atividades recentes e alertas de período de pausa. Assim, ajuda a manter a experiência de apostas saudável.

HiperBet no Reclame Aqui

A HiperBet possui reputação Bom no Reclame Aqui, com nota média de 7.8/10. Cadastrada no RA desde 2024, a empresa recebeu, ao total, mais de 3 mil reclamações, respondendo 99,8% dos casos, com tempo médio de resposta de 7 dias e 9 horas.

Apesar do prazo longo de resposta, o índice de solução das demandas chega a 78,7%, enquanto 72,6% dos usuários afirmam que voltariam a apostar na plataforma.

Entre os relatos mais frequentes estão:

Dificuldades em saques;

Problemas na verificação de conta;

Dúvidas sobre promoções ou bônus.

Esses pontos aparecem com frequência em sites de apostas, geralmente ligados a processos de segurança ou regras de campanhas.

HiperBet pertence ao grupo Hipercap

A HiperBet é uma casa de apostas confiável que pertence ao grupo Hipercap, conhecido no Brasil por promover títulos de capitalização filantrópicos em nome de entidades como o Hospital de Câncer de Barretos e GRAAC há mais de 20 anos.

Sua presença no cenário de apostas ainda é pequena, em comparação a outras gigantes, como Betano e Superbet, mas ela investe também em esportes. Por exemplo, em 2025, patrocinou o Paulistão.

O App da HiperBet é seguro?

Sim, o aplicativo da HiperBet é seguro, intuitivo e fácil de instalar. Disponível na Play Store, ele ocupa cerca de 50MB após a instalação e é compatível com Android 7.0 ou superior.Todas as áreas da plataforma ficam disponíveis no mesmo aplicativo, é só escolher entre os melhores slots de cassino do Brasil ou os mercados esportivos disponíveis a qualquer momento. Dá para depositar e apostar a partir de R$1 pelo celular.

Os protocolos de segurança do aplicativo da HiperBet são os mesmos do site para computador. Ou seja, seus dados contam com criptografia QUIC e login com autenticação em 2 fatores.

Nossa avaliação final: HiperBet é confiável?

Sim, a HiperBet é confiável e segura. Testamos a plataforma e vimos que ela oferece medidas de proteção aos dados pessoais e bancários dos seus usuários, como criptografia e HTTPs.

Parte do grupo Hipercap, a casa de apostas consolida sua reputação por meio de participação em eventos esportivos, como o patrocínio ao Campeonato Paulista em 2025, e presença eficaz no Reclame Aqui.

Há ferramentas de autolimitação e autoexclusão, além de históricos de transações para você acompanhar os greens e reds ao longo do tempo. Em casos de compulsão, a plataforma traz encaminhamento para entidades de autoajuda e até mesmo a exclusão permanente da sua conta.

Com Múltiplas Aumentadas, recursos de criar aposta e cash out, a HiperBet traz maior controle para suas apostas. Assim, demonstra que é confiável e recomendada tanto para iniciantes como para os mais experientes.