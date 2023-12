Desse modo, ao realizar sua primeira transferência você recebe 100% do valor do depósito como bônus até R$200. É neste momento que os 25 giros grátis são ativados. Já no segundo depósito você recebe 50% do seu depósito até um máximo de R$300. Sendo assim, o valor máximo que pode ser recebido nesta promoção é R$500.