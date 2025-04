Ofertas para apostar em substituição de jogador

Com a popularização de mercados alternativos, existem várias ofertas para apostar na substituição de jogador em futebol e outras modalidades. Cada operadora, possui uma abordagem própria de como disponibilizar essa categoria de promoção de apostas. Entre as que se destacam são:

bet365 Substituição+* - se o jogador em que você apostou for substituído durante o jogo, a aposta continua valendo com o jogador que entrou no lugar;

Substituição antes do intervalo na Betano - se o jogador em quem você apostou for substituído antes do intervalo, sua aposta será anulada e o valor apostado será devolvido;

Substituição Segura na Betfair - sua aposta continua ativa, mesmo que o jogador em que você apostou seja substituído durante o jogo;

Golden Sub na Novibet - sua aposta continua valendo caso o jogador em que você apostou seja substituído, desde que o substituto cumpra o objetivo da aposta.

*Verifique os termos e condições no site da bet365.

No artigo, analisamos em detalhes os bônus da bet365 (visite o site oficial), Betfair, Betano e Novibet em 2025. Descubra agora como funcionam, seus destaques, e qual é a melhor opção na opinião da nossa equipe editorial.

➡️ Confira também a nossa seleção das melhores casas de apostas esportivas do Brasil.

Como funcionam as promoções de substituição nas apostas esportivas?

As substituições são eventos que ocorrem durante as partidas para acompanhar o desenvolvimento do jogo, seja por escolhas técnicas, lesões, queima de tempo nos minutos finais ou outros motivos. No total, são permitidas 5 substituições por equipe durante o tempo regulamentar, podendo chegar a 6 em caso de prorrogação.

Sendo eventos tão recorrentes, muitas plataformas começaram a disponibilizar opções de aposta esportiva para as trocas de jogadores. Assim, você pode personalizar seu palpite apostando em jogador substituído, minuto da primeira troca, equipe que fará a primeira substituição, número total de substituições no jogo, e mais.

A variedade de opções para apostar em substituições depende da cobertura da casa e tamanho do evento. Inclusive, algumas das maiores plataformas de apostas no mercado nacional disponibilizam promoção de apostas exclusivas para essas opções.

Por meio das promoções, você pode você pode apostar com uma dinâmica diferente, conhecendo novas alternativas dentro do jogo. Além de ampliar suas estratégias, essas ofertas também permitem os jogadores conseguirem recursos adicionais ao completar certos critérios.

De modo geral, todos os bônus dessa categoria estão sujeitos aos termos e condições gerais das operadoras de apostas online. Antes de resgatá-las, é importante conferir atentamente essas questões e outros requisitos apresentados nas páginas promocionais.

O que é uma promoção de substituição?

As promoções de substituição são recursos temporários ou recorrentes disponibilizados por algumas plataformas para tornar esses mercados alternativos mais interessantes. Elas são aplicadas para partidas de futebol, que é a modalidade mais procurada por apostadores nacionais.

Na maioria das operadoras, essas ofertas estão ligadas a outros mercados da categoria de jogadores. Então, se você aposta em finalizações, chutes ao gol ou faltas para jogadores específicos, essas promoções podem ser úteis.

Dependendo do bônus das casas de apostas online, sua aposta será transferida para o novo jogador, continuando o palpite. Isso acontece, em vários tipos diferentes de trocas com base nos regulamentos das promoções.

Quando a promoção é ativada?

De modo geral, as ofertas de substituição são ativadas quando o jogador em que você apostou é substituído. Nesse caso, sua aposta no primeiro jogador é transferida para o substituto até o encerramento do mercado ou da partida.

Em algumas operadoras, também pode acontecer o reembolso de aposta caso o seu jogador seja substituído. Assim, ao invés de continuar o palpite, você resgataria automaticamente o valor da aposta inicial na sua carteira digital.

Quais tipos de apostas são elegíveis

Seja como reembolso de aposta ou transferência de palpites, as ofertas de substituição estão disponíveis apenas para opções escolhidas pela casa. As empresas determinam previamente os eventos e mercados de jogadores elegíveis, tais como:

Gols (a qualquer momento, primeiro/último gol, 2+ gols, hat-trick) Assistências Chutes no alvo Cartões (amarelo/vermelho) Desarmes Passes completados, e outras opções.

Sobre os eventos, apesar de não haver um padrão, muitas operadoras focam em disputas populares no mercado brasileiro. Assim, os grandes torneios nacionais, ligas europeias e campeonatos sul-americanos podem estar disponíveis.

Dicas para utilizar promoções de substituição nas casas de apostas

Agora que você conhece como funcionam as ofertas de substituição das operadoras, podemos apresentar algumas dicas de como utilizá-las. A seguir, confira cinco dicas estratégias para ter uma experiência completa utilizando esses recurso:

Acompanhe notícias esportivas

Escalações, mudanças de treinadores, lesões e muitas outras questões que influenciam no dia de jogo acontecem nos bastidores das competições. Por isso, é importante assistir as partidas e ficar de olho em estatísticas e notícias de fontes especializadas, como jornais e blogs esportivos.

Quanto mais informações sobre as partidas você tiver, melhor será sua avaliação dos eventos que podem se concretizar. Assim, tendo uma visão geral dos eventos permitirá apostar de maneira mais técnica.

Gerencie sua banca

Ao começar em uma operadora, estabeleça um orçamento realista que seja proporcional às suas finanças. Em seguida, defina como suas apostas e bônus devem ser utilizados ao longo do tempo, evitando apostar tudo de uma única vez.

Análise o histórico dos jogadores

A personalidade dos jogadores e a situação dos jogadores podem influenciar diretamente no momento em que eles serão substitutos. Jogadores com cartões amarelos, em recuperação ou com quedas de desempenho são mais sucessivos a substituições.

Além disso, atletas mais jovens ou reservas frequentes costumam ser as primeiras opções para mudanças táticas ao longo da partida. Conhecer esses padrões, pode auxiliar a identificar tendências nas futuras substituições e montar palpites mais estratégicos.

Aposte com responsabilidade

Por serem atividades aleatórias, é importante que suas apostas online não interfiram na sua vida ou finanças pessoais. Portanto, aposte com responsabilidade, respeitando os seus limites e, caso seja preciso, procure por assistência profissional e de familiares.

Escolha operadoras confiáveis

Para sua segurança, utilize plataformas licenciadas, que possuam regulamentos claros e sigam políticas de jogo responsável. Também é importante verificar se os sites utilizam tecnologias de criptografia e seguem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Nos próximos tópicos, apresentaremos as ofertas de substituições de plataformas regulamentadas nacionalmente que você pode utilizar em 2025. Nesse processo, explicamos detalhadamente como funcionam esses os bônus.

O mercado de substituição de jogador está presente na bet365

Substituição+ na bet365

A bet365 é uma plataforma que possui uma vasta cobertura para esportes, incluindo mercados para categorias de apostas em jogadores. Nesse sentido, estão opções que incluem: Marcadores de Gol, Jogador a Marcar ou dar Assistência, Jogador - Finalizações e mais.

Além dos mercados, a operadora também possui vários tipos de bônus para apostas esportivas para personalizar os seus palpites. Um dos principais bônus da casa é o Substituição+ | Se o seu jogador for substituído, sua aposta será mantida.*

*Disponível apenas para clientes novos e elegíveis. São aplicadas restrições de apostas e T&Cs.

Dito isso, o catálogo da empresa está sujeito a constantes mudanças e alterações. Para conferir a lista completa de ofertas, mercados e recursos da bet365, consulte o site oficial da plataforma.

T&Cs

De acordo com o site oficial da bet365, no momento da escrita deste artigo, os T&Cs relevantes para o bônus Substituição+ | Se o seu jogador for substituído, sua aposta será mantida são os seguintes:

Esta oferta está disponível apenas para clientes novos e elegíveis; Esta oferta aplica-se a apostas simples e múltiplas em mercados selecionados (listados acima) onde o ícone da Substituição+ estiver visível; Para apostas simples e múltiplas, se o jogador em que você apostou for substituído, sua aposta será transferida para o substituto direto e continuará a correr se o resultado da aposta ainda não for conhecido; Esta oferta se aplica somente a partidas de futebol qualificativas considerando os 90 minutos de jogo. Isso inclui qualquer tempo de acréscimo devido a lesões ou interrupções, mas não inclui prorrogação (salvo quando sua seleção seja para um mercado de prorrogação) nem cobrança de pênaltis; Se o resultado da sua aposta já tiver sido determinado antes do seu jogador selecionado ser substituído, então a Substituição+ não se aplicará e sua aposta será resolvida conforme nossas Regras de Futebol; Esta oferta não se aplica a casos nos quais uma aposta tenha sido encerrada na íntegra através da funcionalidade Encerrar Aposta. Quando a opção Encerrar Aposta tiver sido usada para encerrar parte de uma aposta qualificativa, a Substituição+ será aplicada apenas sobre o valor de aposta ativo restante; O substituto que substitui o jogador selecionado é determinado pela Press Association e será mostrado em seu cupom de apostas.

Ir para a bet365

Visite o site oficial da bet365 para conferir as regras completas. Além disso, descubra as vantagens do código de indicação bet365.

A Betfair é uma casa de apostas com foco no futebol

Substituição Segura na Betfair

Patrocinadora oficial do Cruzeiro e Vasco da Gama, a Betfair é uma operadora que se destaca pelos mercados exchange. No site, você encontra uma cobertura completa para o Campeonato Brasileiro Série A, que inclui uma oferta única para substituição. Aplicam-se os T&C.

O bônus da Betfair permite que suas apostas online continuem válidas mesmo que o jogador escolhido seja substituído. Ela aparece indicada por um ícone próprio exibido no mercado e boletim de apostas e pode ser usado nos mercados:

Jogador marca 2 ou mais gols; Jogador dá assistência a qualquer momento; Jogador marca gol a qualquer momento; Jogador recebe cartão Jogador marca gol ou dá assistência; Jogador marca um hat-trick; Jogador marca gol ou recebe cartão.

Ir para a Betfair

T&Cs

Além de estar restrito a mercados específicos do Brasileirão Série A, existem outras questões aplicadas às ofertas de substituição. Por exemplo:

A oferta é válida apenas para o tempo de jogo regular e acréscimos das partidas, excluindo um eventual prorrogação;

É possível utilizar cash out quando o substituto entrar para resgatar o valor do seu palpite inicial, multiplicado pelas odds no momento do saque;

Essa oferta está disponível para clientes iniciantes e veteranos da operadora;

Se mais de um jogador entrar ao mesmo tempo, a troca será determinada com base nos dados da OPTA;

Caso o substituto do seu jogador seja trocado novamente, a aposta seguirá válida até o fim do tempo regulamentar.

Em caso de dúvidas sobre a promoção, consulte o atendimento ao cliente da operadora para informações detalhadas. Aplicam-se os T&C.

Veja como abrir sua conta na plataforma com o código promocional Betfair.

A Betano traz mercados esportivos contemplando grandes campeonatos de futebol

Substituição antes do intervalo na Betano

Com mais de 5 anos de experiência no mercado nacional, a Betano é a patrocinadora do Brasileirão e outros campeonatos. Pelo site, você encontra várias opções de apostas que incluem mercados especiais e categorias para apostar na substituição antes do intervalo.

Mesmo sem ofertas dedicadas para a troca de jogadores, ainda é possível encontrar recursos interessantes para personalizar os seus palpites. Recursos como odds aumentadas, criador de apostas, Bet Mentor e bônus para acumuladores são algumas dessas opções que podem completar sua experiência na operadora.

Ir para a Betano

T&Cs

O mercado de Substituição antes do intervalo é uma categoria de aposta, onde você pode indicar se determinado craque vai ou não ser substituído até o final do primeiro tempo. Caso o jogador seja trocado, a aposta é bem sucedida, mas aplicam-se os seguintes regras adicionais:

Nem todos os eventos de futebol contam com essa opção de aposta; A troca de jogador só é válida se for oficial e registrada pelo árbitro da partida; Se o jogo for interrompido ou adiado antes do intervalo, as apostas podem ser canceladas; Funções de cash out podem ser disponibilizadas, com base na ação da plataforma; São aplicados os T&C.

Ademais, conheça os benefícios do código de indicação Betano para suas apostas online.

O foco da Novibet é a cobertura do futebol nacional

Golden Sub na Novibet

O site da Novibet é uma plataforma premiada internacionalmente, reconhecida entre os brasileiros pelos bônus e catálogo variado para esportes. Para os mercados de jogadores a empresa conta com o Golde Sub, que é sua versão do bônus de substituição.

Diariamente, a operadora seleciona eventos de campeonatos nacionais e internacionais, nos quais você pode utilizar essa promoção. Nessas opções, é possível criar palpites em categorias simples, parlay/acca, sistema ou mesmo múltiplas criadas com o Bet Builder.

Ir para a Novibet

T&Cs

A Golde Sub está sujeita aos termos e condições da Novibet, que podem ser conferidos a qualquer momento pelo site oficial da empresa. Entre os principais requisitos aplicados a utilização da oferta podemos mencionar:

Os mercados elegíveis para essa oferta são respectivamente: Jogador - Para receber um cartão amarelo, Jogador - Para marcar, Jogador - Total de assistências, Jogador - Chutes no alvo; Todos os eventos elegíveis podem ser conferidos pela página oficial do Golden Sub; A oferta é limitada a um único usuário por residência; O bônus pode ser alterado sem aviso prévio; É preciso verificar sua conta na empresa antes de fazer o saque do bônus.

Conheça como aproveitar o código promocional Novibet para suas bets.

Comparativo das ofertas de substituição: qual a melhor opção

Após analisar as ofertas, acreditamos que todas as casas que disponibilizam ofertas de substituição, fazem isso de maneira consistente. Nelas, as apostas feitas em um jogador são transferidas para o seu reserva caso aconteça uma troca de posições.

Para selecionar a melhor oferta de aposta esportiva, é preciso colocar o bônus frente a frente para comparálos. Abaixo, apresentamos uma tabela com os dados das operadoras para auxiliar nessa análise.

Operadora Ofertas Mercados elegíveis Aposta Mínima Depósito mínimo bet365 Disponíveis. Visite o site oficial. Vários Visite o site oficial R$20 Betfair Substituição Segura 2+ gols

Assistência Gol a qualquer momento

Cartão Gol

Assistência

Hat-trick

Gol ou cartão R$0.58 R$5 Betano N/A N/A R$0.50 R$5 Novibet Golden Sub Gol Assistências Chutes no alvo Cartão amarelo R$0.50 R$10

Com base nos dados, a opção Substituição Segura da Betfair representa o bônus mais flexível das operadoras avaliadas. Porém, como essa é uma escolha pessoal, você pode utilizar qualquer oferta que se encaixe no seus objetivos.