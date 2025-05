A Betsul lançou uma promoção especial para os amantes do futebol sul-americano. Os usuários podem receber até R$200 de cashback em apostas realizadas na Copa Libertadores e Sul-Americana.

Este benefício é aplicável para apostas com odds a partir de 3,00. Caso as apostas não sejam vencedoras, o apostador receberá 20% do valor perdido de volta até R$1.000.

A promoção é válida somente para quem já possui cadastro na casa de apostas. Se você não está registrado ainda, abra sua conta com o código promocional Betsul.

Como funciona o cashback da Betsul para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana

O cashback da Betsul para as competições funciona como uma rede de segurança para os apostadores. Ao realizar apostas nos jogos da Libertadores e Sul-Americana, caso o resultado não seja favorável, o apostador recebe de volta parte do valor perdido.

Este reembolso é proporcional ao valor da perda, seguindo uma tabela de faixas que vai de R$50 até R$1.000.

O benefício contempla 20% de cashback do valor perdido, sendo o máximo de retorno fixado em R$200 para perdas acima de R$1.000.

O montante devolvido fica disponível para novas apostas, com requisitos específicos para poder ser posteriormente sacado.

Termos e condições relevantes do cashback

Antes de participar da promoção, é fundamental conhecer os principais termos e condições que regem este benefício. A transparência nas regras garante uma experiência mais tranquila e evita surpresas desagradáveis.

Confira os cinco pontos mais importantes da promoção:

Somente apostas com odds iguais ou superiores a 3,00 contam para o cálculo do cashback;

O cashback segue uma tabela progressiva (R$50 recebe R$10, R$100 recebe R$20 e assim por diante até o limite de R$200);

O cashback é creditado automaticamente até 24 horas úteis após o dia subsequente às apostas realizadas;

Após ser disponibilizado, o usuário tem apenas 2 dias para utilizar o cashback;

É necessário apostar o valor do cashback 1x para poder sacar o valor e os eventuais ganhos.

Para conhecer todas as regras em detalhes, é recomendado que o apostador leia os termos e condições completos disponíveis no site oficial da Betsul antes de participar.

Panorama da Copa Libertadores 2025

A Copa Libertadores 2025 caminha para momentos decisivos na fase de grupos. Os clubes brasileiros mantêm a tradição de favoritos, com Palmeiras, Flamengo e Botafogo entre os principais candidatos ao título. Além deles, o River Plate da Argentina e a dupla equatoriana LDU e Independiente Del Valle surgem como possíveis surpresas.

A competição já tem alguns times praticamente classificados para as oitavas de final, como o Palmeiras. Outros clubes brasileiros como São Paulo, Bahia e Internacional estão bem posicionados, enquanto Flamengo, Botafogo e Fortaleza ainda lutam por suas vagas.

O caminho para a grande final em Lima, Peru, marcada para 29 de novembro, está cada vez mais definido. As oitavas de final ocorrerão em agosto, as quartas em setembro, e as semifinais em outubro, com recordes de premiação motivando ainda mais os clubes participantes.

Panorama da Copa Sul-Americana 2025

A Copa Sul-Americana 2025 também está em pleno desenvolvimento, com a fase de grupos caminhando para sua conclusão. Entre os principais favoritos ao título estão os brasileiros Corinthians, Cruzeiro e Athletico-PR, além do tradicional Boca Juniors da Argentina, que busca seu primeiro título nesta competição.

O formato da competição é diferente da Libertadores, pois apenas os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para as oitavas. Os segundos colocados enfrentarão os terceiros da Libertadores em um playoff. Atualmente, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza lideram seus grupos.

A final está marcada para 23 de novembro em Assunção, Paraguai. O caminho até lá inclui os playoffs em julho, oitavas em agosto, quartas em setembro e semifinais em outubro. A competição tem atraído cada vez mais atenção com o aumento nas premiações.

O que é o cashback na Betsul?

O cashback na Betsul funciona como um sistema de reembolso parcial para apostas não vencedoras. Este mecanismo possibilita que os apostadores recuperem parte do valor perdido em determinados eventos ou competições.

No caso específico da promoção para as competições Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, o retorno é de 20% sobre o valor total das perdas.

O sistema opera por faixas de valores, com um limite máximo de R$200 independentemente do montante perdido acima de R$1.000.

O valor recebido como cashback fica disponível na conta do usuário e pode ser utilizado para novas apostas, sendo necessário cumprir requisitos de rollover para eventual saque dos valores.

Como fazer uma aposta nas competições?

Realizar uma aposta nas competições pela Betsul é um processo simples. Confira o passo a passo:

Faça login no site da Betsul ou Betsul app com seus dados cadastrais; Navegue até Esportes: Acesse a seção de Esportes e selecione Futebol e depois Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana; Selecione o jogo ou partida em que deseja apostar; Escolha o tipo de aposta (resultado final, ambas equipes marcam, total de gols, etc); Confirme a aposta: Insira o valor que deseja apostar e confirme a operação.

O cashback oferecido pela Betsul para apostas nas competições representa uma oportunidade interessante para os apostadores.

Este tipo de benefício funciona como um "seguro" parcial, diminuindo o impacto de resultados desfavoráveis e proporcionando uma nova chance aos usuários da plataforma.

No entanto, é fundamental entender que apostas são atividades de entretenimento e não investimentos. O jogo responsável deve ser sempre a prioridade.

Antes de participar de qualquer promoção, leia atentamente os termos e condições completos e aposte apenas valores que não comprometam seu orçamento pessoal.