Mariano Navone já ganhou e perdeu duelos importantes na carreira de João Fonseca e será o primeiro rival de Jannik Sinner no retorno após o doping. Isso porque, nesta quinta-feira (8), o argentino (99º do mundo) derrotou o anfitrião Federico Cina, por duplo 6/3, e vai desafiar o número 1 do mundo em seu retorno ao tênis, após três meses de suspensão. Inédito, o duelo de sábado é válido pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Em fevereiro de 2024, aos 17 anos, uma derrota para Navone, de virada, no Rio Open, impediu que o tenista carioca alcançasse, pela primeira vez na carreira, as semifinais de um ATP 500. No entanto, em fevereiro de 2025, na campanha de seu primeiro título desse nível, em Buenos Aires, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deu o troco, salvando dois match-points, em confronto pelas quartas de final.

Sem jogar desde a conquista do Aberto da Austrália, em janeiro, Sinner revelou, nesta semana, que está feliz, mas, ao mesmo tempo, curioso em saber como será seu retorno às quadras.

Após doping, Sinner busca troféu inédito

Em Roma, o anfitrião busca troféu inédito. Até hoje, sua melhor participação foi em 2022, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas. Já na última aparição de Sinner em Roma, em 2023, seu algoz foi um compatriota de Navone: Francisco Cerundolo, nas oitavas de final.

João Fonseca reconhece nervosismo

Apesar de ter apenas 18 anos, João Fonseca não se deslumbra com as vitórias, muito menos superdimensiona as derrotas. Nesta quinta-feira (8), após perder para o húngaro Fabian Marozsan (61º do mundo), por 6/3 e 7/6 (4), na estreia, em Roma, o número 1 do Brasil e 65º do mundo admitiu nervosismo.

continua após a publicidade

- Não consegui jogar o meu melhor tênis. Não consegui entrar da forma que eu normalmente entro, jogando meu jogo, jogando agressivo. Eu sabia que seria um jogo difícil e eu não tenho jogado muito bem nos últimos jogos, o nervosismo tem batido - reconheceu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Club.

João Fonseca vinha de tropeços em Madri e Estoril



Fonseca, que vinha de derrotas para o americano Tommy Paul (11º), na segunda rodada em Madri, e para o holandês Jesper de Jong (93º), na estreia do Challenger de Estoril, tem como próximo desafio Roland Garros, que começa no dia 25 deste mês.



- É seguir trabalhando e aprendendo, graças a deus eu sou novo pra aprender essas coisas, melhorar e evoluir. Agora é descansar, refletir sobre a derrota, pensar com a minha equipe qual vai ser o próximo passo e seguir, a temporada não acabou - analisou o brasileiro, que tem 10 vitórias em 17 partidas de ATP em 2025 (excluindo os Challengers, em que venceu 10 de 11 jogos).