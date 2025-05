Faltam apenas alguns meses para uma das maiores competições organizadas pela FIFA, e já temos os favoritos do Mundial de Clubes. O embate entre os melhores times do planeta promete impactar o cenário do futebol mundial. E nas grandes casas de apostas já é possível fazer suas bets na competição.

Neste artigo, analisamos estatísticas e odds para apontar os candidatos mais fortes ao título da edição inaugural do formato. Ao final da leitura, você saberá onde e como apostar no Super Mundial de Clubes.

Onde e como apostar nos favoritos do Mundial de Clubes

Analisamos dezenas de casas de apostas esportivas com mercados disponíveis para os favoritos do Mundial de Clubes. Com base nisto, separamos as melhores opções. Confira nossa seleção a seguir:

A seleção dos melhores sites de apostas para o Super Mundial de Clube é feita por nossa equipe editorial levando em consideração critérios como licença para operar no Brasil, segurança, variedade de mercados de apostas, métodos de pagamento, simplicidade de uso da plataforma, além de promoções.

Dessa forma, visite os sites de apostas sugeridos para descobrir quais melhor se encaixam em suas expectativas para o campeonato, antes de começar suas apostas esportivas.

Quem são os favoritos para vencer o Mundial de Clubes

Após a definição dos grupos, começamos estudar as estatísticas, histórico de embates e odds. Desta forma, chegamos a uma conclusão sólida sobre os indicados a favoritos do Mundial de Clubes. Portanto, descubra o que esperar dos principais times classificados para o torneio:

Real Madrid

O maior campeão da competição é o principal favorito do Mundial de Clubes de 2025. O Real Madrid têm um perfil competitivo e costumam sempre chegar fortes em torneios curtos. Não é à toa que seu elenco é muito decisivo em fases de mata-mata.

Até então, não temos certeza se Carlo Ancelotti irá comandar o time durante a competição. Seja como for, as estrelas do clube vem se destacando na Liga dos Campeões. Atletas como Kylian Mbappé e Vinícius Júnior formam uma das duplas mais ofensivas do futebol mundial.

No meio-campo, pilares como Jude Bellingham e Federico Valverde entregam um jogo técnico e potente. Isto sem contar com a adaptação de novos talentos. Vale pontuar que, no momento, o clube enfrenta uma fase difícil na defensiva, devido a lesões recentes de jogadores essenciais.

Manchester City

Em 2023, o Manchester City fez uma campanha brilhante, ganhando a Champions League e o Mundial de Clubes. Portanto, vem para esta edição como um forte favorito. É um time de posse de bola dominante, que geralmente controla o ritmo do jogo com base na sua estratégia.

No momento, o Manchester enfrenta uma temporada abaixo das expectativas na Premier League, mas vêm se consagrando no cenário internacional. O treinador Josep Guardiola desenvolveu ainda mais a profundidade do elenco, para solidificar sua superioridade técnica.

Agora, o time é conhecido pelo estilo de jogo ofensivo e muita posse de bola. Pep está confiante que vai encerrar a temporada com um título internacional. As peças fundamentais para o sucesso no torneio são Kevin de Bruyne no meio-campo, Erling Haaland na artilharia e Ederson no gol.

Bayern de Munique

Um dos maiores campeões da Bundesliga, o Bayern de Munique é muito cotado para o Mundial de Clubes. O time de Vincent Kompany vem experimentando uma nova filosofia de jogo, que está rendendo desempenho no controle tático e ofensivo.

Ao longo da história, podemos notar que o clube costuma manter o desempenho mesmo sob pressão, seja física ou psicológica. Além disso, é possível que o time alemão jogue no campeonato durante o período de pausa da Bundesliga. Logo, estará focado nos embates.

Seu elenco agrupa nomes de peso no futebol mundial. Harry Kane lidera o ataque, sendo referência quando o assunto é finalização. Jamal Musiala e Joshua Kimmich fazem uma transição sólida ao controlar o meio-campo. No lado esquerdo, Alphonso Davies oferece velocidade firme.

Chelsea

Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea vem disputando espaço entre os maiores clubes da Inglaterra. No momento, está no top 5 da Premier League e busca uma conquista internacional após o título de 2022.

O clube está firme na posse, com paciência para circular a bola. Procura encontrar sobrecargas no meio-campo para construir jogadas inesperadas. O estilo de Maresca é mais focado nessas conexões curtas e passes verticais para penetrar em velocidade.

De seu elenco, podemos destacar Cole Palmer, atual artilheiro do time nesta temporada. Christopher Nkunku também está marcando com frequência, na cola de Palmer. O capitão Reece James é uma referência da defesa e em transições ofensivas.

Inter de Milão

O campeão da Série A busca repetir seu sucesso histórico e conquistar o segundo título no Mundial de Clubes. O técnico Simone Inzaghi vem comandando o time há três anos. No momento, busca encontrar o equilíbrio tático e incentivar o intenso trabalho físico dos atletas.

O time é lembrado pelas transições rápidas e reviravoltas dinâmicas. Ora, sua principal característica é o equilíbrio entre a defesa compacta e contra-ataques explosivos. Esta tática fluida permite que jogadores façam um intercâmbio de posições.

A equipe conta com o capitão Lautaro Martínez para marcar gols decisivos. Na assistência, Marcus Thuram vem forte após se recuperar da lesão. Também o jovem meio-campista Aleksandar Stanković está se destacando com seu desempenho crucial.

O Super Mundial de Clubes promote agitar as casas de apostas com promoções e cotações especiais para jogos selecionados



Odds Super Mundial de Clubes

Agora, sabendo que são os clubes mais cotados para encabeçar a competição, vale ficar de olho nas próximas partidas da competição. Portanto, veja nossa lista de odds para os jogos do Super Mundial de Clubes hoje.

As odds estão sujeitas a alterações. Portanto, antes de fazer suas apostas, verifique o site escolhido.

Como apostar nos favoritos do Mundial de Clubes?

Você pode fazer apostas únicas e múltiplas nos favoritos do Mundial de Clubes após se cadastrar em uma plataforma autorizada. Depois, precisa verificar sua identidade e depositar na conta. Mas não se preocupe, veremos o passo a passo de cada etapa a seguir.

Etapas iniciais: cadastro, verificação e depósito

O primeiro passo para apostar nos favoritos do Mundial de Clubes é escolher uma plataforma confiável. Portanto, observe as opções que mencionamos, para encontrar a que melhor atende às suas necessidades. No mais, confira nosso guia abaixo.

Como abrir uma conta em uma plataforma confiável

Para abrir uma conta em uma casa de apostas, você precisa ter no mínimo 18 anos. O processo de cadastro possui algumas particularidades em cada plataforma, mas segue um padrão. Portanto, após escolher uma operadora, basta seguir o tutorial:

Acesse o site oficial da plataforma que escolheu - por exemplo, o site da bet365, seja no computador ou no celular; Procure pelo botão de cadastro, que geralmente fica localizado no canto superior direito da página; Será aberto um formulário de cadastro para você preencher todos os dados com informações verídicas; Leia os Termos e Condições da empresa, e caso concorde, assinale a checkbox de confirmação; Confira todos os dados e conclua seu cadastro no botão em destaque.

Após finalizar o cadastro, receberá o aviso para verificar sua conta. Isto é, enviar documentos que comprovem os dados de identificação informados no cadastro. Também será necessário enviar uma selfie nítida, para completar o processo de verificação de identidade.

Como fazer um depósito rápido

Quando verificar a identidade, poderá fazer movimentações financeiras em sua conta. Portanto, o próximo passo é fazer o primeiro depósito para ter saldo disponível. Após a regulamentação do Ministério da Fazenda, o processo segue os mesmos passos, que pontuamos abaixo:

Visite a página oficial da casa de apostas para fazer o login em sua conta. Por exemplo, o site da bet365; Procure pelo ícone de sua carteira ou um botão de depósito no topo da plataforma; Selecione o método de pagamento entre as opções ativas, como, por exemplo, o Pix; Digite a quantia que pretende depositar no campo destinado; Faça o pagamento conforme o método escolhido e conclua a solicitação do depósito.

Geralmente, os depósitos via Pix costumam cair em poucos minutos. Este método também oferece limites mínimos acessíveis, que variam em cada plataforma. Seja como for, após o saldo cair na carteira da plataforma, estará livre para explorar o catálogo de produtos e recursos.

Tipos de apostas no Mundial de Clubes

Existem duas formas básicas de apostar em um favorito do Mundial de Clubes: a aposta única e a múltipla. Ambas possuem um processo parecido, mas oferecem dinâmicas diferentes. Portanto, descubra como fazer sua primeira aposta em diferentes mercados do campeonato:

Como fazer uma aposta única

Ao selecionar apenas um palpite de um mercado, você estará fazendo uma aposta única ou simples. É a forma mais intuitiva e natural de apostar, e por isso, é muito popular entre os iniciantes. Logo, se for um novato no mundo das apostas esportivas, descubra como começar:

Acesse a casa de apostas no dispositivo que preferir. Por exemplo, o site da bet365; Faça o login em sua conta cadastrada; Acesse a seção de apostas esportivas e procure pelo Mundial de Clubes; Explore os mercados disponíveis, até encontrar um palpite que te interesse; Digite o valor da aposta no boletim e confirme para aguardar o resultado.

Como fazer uma aposta múltipla

Como o nome sugere, a aposta múltipla é feita ao combinar dois ou mais palpites em um único boletim. Quanto mais palpites combinar, maior pode ser o retorno potencial. Isto porque as odds das seleções são somadas, gerando um cálculo maior. Portanto, veja como fazer uma múltipla:

Entre no site da operadora - por exemplo, o site da bet365, na versão desktop ou móvel; Realize seu login na área da conta; Na seção de esportes, navegue pelos eventos, mercados e palpites no Mundial de Clubes; Selecione os palpites que achar pertinente, combinando no boletim; Confira a soma das odds e digite o valor da sua aposta múltipla.

Agora, é só esperar os resultados. Ora, para receber o retorno de uma aposta combinada, todos os palpites selecionados precisam ser assertivos. Se uma das seleções não acontecer, toda a aposta será encerrada.



O Mundial de Clubes oferece variedade de mercados de apostas para os jogadores brasileiros

Mercados de apostas nos Favoritos do Mundial de Clubes

Se você pretende fazer apostas nos favoritos do Mundial de Clubes, alguns mercados se destacam. Isto é, diferentes tipos de palpites possíveis. Notamos que, por enquanto, as apostas de longo prazo atraem mais os clientes. Dentre as opções, podemos citar, como exemplo:

Vencedor do torneio; Finalistas; Duelo direto entre favoritos; Goleador do time; Handicap (asiático e europeu).

Mundial de Clubes: regras, origem e calendário

Antes de fazer seus primeiros palpites nos favoritos do Mundial de Clubes, é essencial entender o cenário da competição. Afinal, pode conseguir informações úteis para apostar de forma sólida. Portanto, conheça mais sobre as regras, o histórico e o calendário de partidas do torneio:

Regras gerais da competição

O Super Mundial de Clubes conta com 32 equipes, vindo de diferentes confederações do mundo. Os clubes foram classificados por ganhar as competições continentais entre 2021 e 2024. Também pelo ranking de desempenho no continente, além da vaga para o país-sede.

A competição começa com uma fase de 8 grupos com 4 times, que fazem um jogo contra cada adversário. Os dois primeiros clubes de cada grupo irão avançar para as oitavas de final. Então começa a fase eliminatória até a Final do Mundial de Clubes.

O tempo do jogo e demais detalhes técnicos seguiram o padrão FIFA. Portanto, teremos 90 minutos de bola rolando, mais os acréscimos. No caso do mata-mata, também vale a prorrogação e pênaltis. Detalhe que ainda não foi confirmado uma disputa pelo terceiro lugar.

Origem e Histórico

O Mundial de Clubes surgiu há 25 anos, e teve o Brasil como a primeira sede. Ele foi criado para substituir a antiga Copa Intercontinental, travada entre times europeus e americanos. Nos primeiros anos tiveram formatos experimentais e períodos de ausência.

Até 2023, o torneio acontecia anualmente, com apenas 7 clubes. Isto é, 6 campeões continentais mais um clube do país sede. No entanto, em 2025, tudo mudou. O novo formato conta com mais de 30 times, e será realizado a cada quatro anos, como a Copa do Mundo.

Calendário de partidas

O Mundial de Clubes será sediado nos Estados Unidos, nos mesmos estádios que serão utilizados para a Copa do Mundo de 2026. Durante quase um mês, os maiores times e atletas do futebol mundial estarão jogando em solo americano. Logo, veja um cronograma geral das partidas:

Fase de grupos: 14 a 26 de junho;

Oitavas de final: 28 de junho a 1º de julho;

Quartas de final: 4 a 5 de julho;

Semifinais: 8 e 9 de julho;

Final do Mundial de Clubes: 13 de julho, domingo.

O jogo de abertura da competição será entre Al Ahly FC e Inter Miami CF. Isto no Estádio Hard Rock, em Miami, às 21h do horário de Brasília. Já a grande final acontecerá em Nova York, pela tarde, no Estádio MetLife.