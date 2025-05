A Sportingbet apresenta uma promoção especial para os amantes de futebol sul-americano. A oferta Aposta Segura garante 100% de devolução do valor apostado em formato de FreeBet, caso sua primeira aposta múltipla na Copa Sul-Americana ou na Libertadores não seja vencedora.

Ir para a Sportingbet

O benefício pode chegar até R$10 e representa uma oportunidade para apostar com mais segurança nas competições continentais. No entanto, a promoção está disponível apenas para usuários cadastrados na plataforma. Assim, registre-se usando o código promocional Sportingbet.

Por fim, confira, também, a nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil.

Como funciona a promoção Aposta Segura?

A promoção da Sportingbet funciona de maneira simples e direta para os apostadores. Após clicar em Participar no site, o usuário deve fazer uma aposta múltipla em jogos da Copa Libertadores ou Sul-Americana.

Se essa primeira aposta não for vencedora, a casa credita automaticamente uma FreeBet no valor da aposta realizada, limitada a R$10. Dessa forma, o apostador tem uma segunda chance para tentar prever resultados nos torneios continentais.

Termos e condições relevantes

Antes de participar da promoção, é fundamental conhecer as principais regras que regem esta oferta. A Sportingbet estabelece condições específicas para que o usuário possa usufruir corretamente do benefício. Confira os cinco pontos mais importantes:

A aposta válida deve ser múltipla (com 2 ou mais seleções), realizada em pré-jogo ou ao vivo, com valor mínimo de R$1 ;

; Cada seleção na aposta múltipla deve ter odds mínimas de 1.50 ;

; Apostas com ferramentas Criar Aposta, Aposta Grátis, Múltiplas Melhoradas e outras especiais não são válidas;

A FreeBet tem validade de 3 dias após ser creditada;

após ser creditada; Cada usuário tem direito a uma FreeBet por rodada durante o período promocional.

Lembre-se de consultar os termos e condições completos no site oficial da Sportingbet para informações adicionais sobre a promoção.

Ir para a Sportingbet

O cenário atual da Copa Sul-Americana

A Copa Sul-Americana de 2025 está em plena fase de grupos, reunindo 32 equipes divididas em oito grupos. Os times brasileiros aparecem entre os favoritos ao título, com Corinthians, Cruzeiro e Atlético-MG liderando as probabilidades nas casas de apostas. A competição é conhecida por sua imprevisibilidade e pela oportunidade que oferece a clubes de menor investimento.

A quarta rodada da fase de grupos traz confrontos decisivos para equipes brasileiras. O Corinthians enfrenta o América de Cali, enquanto o Vitória mede forças com o Defensa y Justicia. Além disso, RB Bragantino e Cuiabá também entram em campo nesta semana buscando melhorar suas posições nos respectivos grupos.

Vale lembrar que apenas os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final. Por isso, cada partida desta fase representa pontos valiosos para as equipes que almejam seguir vivas na competição continental.

Veja também nosso guia de apostas na Sul-Americana.

O panorama da Copa Libertadores

A Libertadores também está na fase de grupos, com 32 equipes disputando 16 vagas nas oitavas de final. O domínio brasileiro se reflete nas odds das casas de apostas, com Flamengo, Palmeiras e Botafogo aparecendo como os principais candidatos ao título. Os argentinos River Plate e Racing completam o grupo de favoritos.

A quarta rodada traz duelos importantes para os brasileiros. O São Paulo visita o Alianza Lima, enquanto o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño fora de casa. Já o Flamengo encara o Central Córdoba, em confrontos que podem definir o rumo dos times na competição mais prestigiada da América do Sul.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas, aumentando a pressão sobre os times que ainda não pontuaram bem nas três primeiras rodadas. A final será disputada em novembro, em jogo único, provavelmente no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Veja como fazer seus palpites na competição em nosso guia de apostas na Libertadores.

O que é Aposta Segura?

A Aposta Segura representa um mecanismo de proteção oferecido pela Sportingbet aos apostadores. Fundamentalmente, trata-se de uma garantia de que, caso sua primeira aposta múltipla nas competições sul-americanas não seja vencedora, você recebe de volta o valor apostado em forma de FreeBet. Essa característica permite que os usuários arrisquem com um pouco mais de confiança.

É importante destacar que essa proteção se aplica apenas à primeira aposta qualificada feita após participar da promoção.

Além disso, a FreeBet recebida não pode ser convertida diretamente em dinheiro, mas deve ser utilizada em novas apostas com odds mínimas de 1.50, dentro do período de validade de três dias.

Ir para a Sportingbet

Como fazer uma aposta na Sportingbet para as competições

Para aproveitar a promoção nas Copas Sul-Americana e Libertadores, o processo de apostas é bastante intuitivo. Confira o passo a passo para realizar sua aposta na Sportingbet:

1 - Acesse sua conta no site da Sportingbet e clique em Participar na página da promoção;

2 - Navegue até a seção de futebol e selecione Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana;

3 - Escolha pelo menos duas seleções com odds mínimas de 1.50 cada para formar sua aposta múltipla;

4 - Defina o valor da aposta (mínimo de R$1) e confirme seu bilhete;

5 - Acompanhe os resultados e, caso sua aposta não seja vencedora, aguarde o crédito automático da FreeBet.

A promoção Aposta Segura da Sportingbet oferece uma oportunidade interessante para quem deseja apostar nas principais competições de clubes da América do Sul.

Com a garantia de receber uma FreeBet caso a primeira aposta não seja vencedora, os usuários podem explorar os mercados com um pouco mais de segurança. No entanto, é fundamental apostar com responsabilidade e conhecer todos os termos envolvidos.

As Copas Libertadores e Sul-Americana estão em fases decisivas, com jogos emocionantes acontecendo semanalmente. Portanto, aproveite a promoção para acompanhar de perto esses confrontos, sempre lembrando que o objetivo principal deve ser a diversão e o entretenimento.