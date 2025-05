O GingaBet app pode ser instalado em dispositivos Android e iOS. Assim, todos os clientes desta nova casa podem apostar de forma prática e eficiente através do celular e tablet. Além disso, é possível se cadastrar com o código promocional GingaBet e acessar ofertas.

Logo, a seguir, apresentamos os detalhes do que é preciso para baixar este aplicativo bem como, mostramos o que ele oferece de diferencial e os passos para usá-lo otimizadamente.

Como baixar o aplicativo da GingaBet?

Para quem ainda não conhece, a GingaBet é uma plataforma de apostas esportivas e cassino online, que foi lançada no início deste ano, 2025. Ela está disponível tanto através do seu website como também através de um aplicativo móvel, o app GingaBet. E este pode ser instalado tanto em aparelhos Android como em iOS.

Para começar a usar a GingaBet, basta realizar os mesmos passos comuns às outras casas de apostas do mercado. Ou seja, antes de tudo é preciso acessar o seu site e, caso prefira apostar através do aplicativo, fazer o download do app. Depois, é necessário realizar o cadastro de uma conta na plataforma e efetuar um depósito.

Desse modo, confira a seguir como baixar o GingaBet app e como usar todos os recursos que ele oferece.

O site da Gingabet conta com um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Gingabet

Como fazer download do GingaBet app para Android (apk)?

Nos dispositivos com sistema operacional Android, o processo de instalação do apk da GingaBet é muito simples, como podemos ver no passo a passo abaixo:

Primeiramente, abra o navegador de internet em seu celular Android e acesse o site oficial da GingaBet Brasil. Lembrando que, agora, as casas de apostas legalizadas no país tem o seu domínio com a extensão bet.br; Logo, ao acessar o site, role até o fim da página inicial; Assim, você encontrará a opção Instalar; Selecione a versão do GingaBet para Android, para prosseguir com o download do apk da GingaBet; Antes de instalar o aplicativo, vá até as configurações do seu celular e ative a opção “permitir a instalação de fontes desconhecidas”. Não se preocupe, pois o apk da GingaBet é seguro. Esta é uma ação normal quando um app não está localizado na Google Store; Depois, basta seguir o processo de instalação padrão de um aplicativo no Android, e pronto.

Após realizar estes passos você já pode começar a usar o GingaBet no Android diretamente no seu celular ou tablet.

Tem GingaBet para iPhone?

Sim, como falamos acima, o GingaBet app também está disponível para o sistema operacional iOS. Portanto, os usuários de iPhone e iPad podem igualmente utilizar todas as ofertas de apostas do aplicativo. A saber que o processo de instalação da GingaBet para iOS é, da mesma forma, simples e rápido. Veja como fazer:

Abra o navegador de internet de seu iPhone e acesse o site oficial da GingaBet Brasil; Ao abrir o site, role até o final da tela inicial; Encontre a opção Instalar; Selecione a versão do GingaBet app para iOS; Logo, siga os passos tradicionais para instalação de um app em seu iPhone ou iPad.

Aqui também, uma vez que a GingaBet para iOS esteja instalada no seu dispositivo, ele estará pronto para uso.

Cadastro e login pelo aplicativo da GingaBet

Assim que você tiver o GingaBet app no seu celular, você poderá fazer o cadastro de sua conta na plataforma. O que significa que você deve seguir os próximos passos:

Na tela inicial do app, clique na opção Cadastro; Em seguida, informe os dados que a casa solicita; Logo, leia os termos e condições de uso da plataforma e também sua política de privacidade; Se estiver de acordo com as regras da casa de apostas, envie sua inscrição; Depois, clique no link que receberá por email para confirmar o seu cadastro.



Note que a GingaBet solicita o envio de um documento de identidade e uma selfie do apostador para comprovar sua identidade e assim validar a abertura da conta. Esta verificação do seu perfil é um requisito essencial para acessar a plataforma. A saber ainda que, somente após concluir esta verificação, você poderá utilizar todos os recursos da GingaBet.

Todavia, este processo de envio de documentos pode ser realizado diretamente no aplicativo. Para isso basta realizar o seu login na GingaBet e clicar no seu perfil > informações pessoais > Verificação de perfil.

Ademais, saiba que para fazer o login na GingaBet, você pode apresentar seu email cadastrado e senha. Ou, se preferir, pode informar seu número de telefone cadastrado junto com a senha. E isso tanto no seu aplicativo da GingaBet para Android como na GingaBet no iOS.

Como obter um bônus da GingaBet pelo celular?

No momento não há nenhum bônus disponível exclusivamente para quem utiliza o aplicativo GingaBet no celular. Igualmente, não encontramos nenhuma oferta na página de promoções da plataforma.

Ao nosso ver a GingaBet ainda é muito nova, e com apenas alguns meses de lançamento, ela ainda está aprimorando sua plataforma. Portanto, vale a pena navegar pelo site e pelo app para descobrir possíveis ofertas e bônus que possam ser ativados.

Como o site da casa já tem uma página exclusiva para Promoções, acreditamos que há grandes chances de ofertas serem lançadas em breve, especialmente à medida que a GingaBet continue a se expandir e melhorar.

Como apostar na GingaBet pelo celular?

O GingaBet app facilita a experiência de apostas pelo celular, pois oferece acesso rápido e intuitivo ao catálogo de apostas e jogos da casa. Mas, antes de começar a ação, é importante saber que é preciso ter ao menos 18 anos de idade para poder apostar. Do mesmo modo, é preciso efetuar um depósito de dinheiro na plataforma para que possa aplicá-lo em suas apostas.

Com isso em mente e saldo na conta de jogador, o processo para realizar apostas segue um fluxo simples. Inclusive, os passos para apostar no apk da GingaBet e na GingaBet no iOS são praticamente os mesmos. Veja como fazer.

Abra o GingaBet app e faça o login em sua conta; Escolha a categoria de apostas em que pretende apostar: Esportes, Esportes ao Vivo, Cassino ou Cassino ao Vivo; No caso das apostas esportivas, selecione a modalidade, a competição, e o jogo. Em seguida, escolha um mercado e a odd mais promissora para o momento. Assim, no boletim de apostas, indique o tipo de aposta, o valor que quer apostar, e confirme; No caso de apostas nos jogos de cassino, selecione o jogo de sua preferência e se informe sobre as regras. Logo, indique o valor de sua aposta e comece a jogar.

Principais recursos do GingaBet app

O GingaBet app possui a mesma oferta de apostas e recursos que o site da casa oferece. Ou seja, nele é possível apostar em Esportes, Esportes ao Vivo, Cassino e também em Cassino ao Vivo. A seguir, destacamos alguns de seus principais recursos disponíveis. Confira.

App de cassino da GingaBet: jogos populares disponíveis

Os jogadores que preferem cassino e cassino ao vivo encontram um grande catálogo de jogos no GingaBet app. O que garante uma experiência completa para quem gosta de slots, crash games, roleta, blackjack e outros mais.

Aqui estão alguns dos títulos em alta no momento.

Cassino Online:

Aviator;

Tigre Sortudo;

Fortune Rabbit;

Sweet Bonanza;

Big Bass Splash;

Entre outros.



Cassino ao Vivo:

Baccarat; Sweete Bonanza Candy Lady; PowerUp Roulette; Roleta Brasileira; Mega Wheel; etc.

Promoções no aplicativo da GingaBet

Como explicamos anteriormente, no momento, não há nenhuma oferta na página de Promoções do site. O mesmo pode ser dito sobre o aplicativo.

Dito isso, vale a pena navegar pelo app para caso surjam ofertas no futuro. Acreditamos que seja provável que a casa, em breve, concentre todas as informações direto na página de Promoções.

Rapidez e facilidade de uso

O GingaBet app segue o mesmo design e organização do site. De tal forma ele é bastante intuitivo, garantindo uma navegação fluida e acessível tanto para iniciantes quanto para apostadores experientes.

A interface do aplicativo foi desenvolvida para ser leve e responsiva, priorizando a experiência do usuário em dispositivos móveis. Portanto, todos os menus são de fácil acesso, e os principais recursos estão bem distribuídos na tela inicial. Assim, os jogadores podem encontrar rapidamente o que precisam.

Muitos mercados na palma da sua mão

Para quem gosta de apostas esportivas, o GingaBet app oferece cerca de 15 diferentes modalidades. Dentro delas é possível ter apostas em jogos dos principais campeonatos nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo que, nas partidas mais importantes, chegamos a ver mais de 400 opções de mercados/apostas abertos.

Em outras palavras, é possível apostar em futebol, vôlei, basquete, tênis, MMA, e até em dardos, por exemplo. Nas competições de destaque, atualmente estão o Brasileirão Série A, Copa Libertadores, Premier League, NBA, e NHL, dentre outras.



O futebol é o esporte com a maior cobertura no site da Gingabet, com destaque para as competições nacionais e internacionais

Apostas ao vivo pelo GingaBet app

O GingaBet app também oferece uma seção de apostas esportivas ao vivo. Nesta seção é possível visualizar as apostas abertas para partidas em andamento. Mas vale informar que a plataforma também destaca quais jogos terão apostas abertas em breve e no longo prazo, exibindo as datas dos eventos. Com isso ela permite um planejamento mais estratégico para os apostadores.

Ademais, outro diferencial da seção ao vivo da GingaBet é a presença das Super Odds, com cotações aprimoradas em determinados eventos.

Cash out pelo celular na GingaBet

O recurso de cash out também está presente em algumas apostas esportivas no GingaBet app. No entanto, essa funcionalidade depende do provedor de apostas e pode não estar sempre disponível. Por isso, é importante que os jogadores fiquem atentos ao momento exato em que a opção de cash out é liberada. Esse recurso pode ser muito útil, pois permite encerrar uma aposta antes do fim do evento, garantindo parte dos potenciais retornos ou minimizando perdas.

Transmissão ao vivo no App

Até o momento, a GingaBet ainda não oferece transmissões de vídeo ao vivo. Mas, os apostadores podem acompanhar os eventos esportivos por meio de uma animação gráfica que exibe os principais lances em tempo real.

Inclusive, a plataforma disponibiliza quadros estatísticos detalhados sobre as equipes envolvidas e o próprio jogo. Desse modo, os usuários podem tomar decisões de apostas mais informadas.

Outra vantagem é a possibilidade de visualizar as variações das odds ao longo da partida. O que ajuda a identificar os melhores momentos para apostar.

Depósitos e saques pelo GingaBet app: como apostar com Pix pelo celular

A GingaBet está aceitando agora apenas o Pix como método de pagamento. Por um lado isso pode ser limitante para alguns apostadores, por outro o Pix é um dos métodos de pagamento mais utilizados no país. Assim, essa escolha garante segurança nas transações. Ao mesmo tempo em que permite que depósitos e saques sejam processados quase que instantaneamente.

Veja a seguir como você pode adicionar saldo e retirar seus potenciais retornos diretamente pelo apk da GingaBet e na GingaBet no iOS.

Como depositar pelo aplicativo GingaBet?

Para adicionar saldo à sua conta no GingaBet app você deve:

Antes de tudo, faça o login em sua conta; Em seguida, clique no botão amarelo Depósito no canto superior direito do seu dispositivo; Caso tenha um código promocional, indique-o antes de prosseguir (essa etapa é opcional); Depois, informe o valor que deseja depositar (mínimo de R$1,00); Gere o código de pagamento; Para completar, como de costume, efetue o pagamento via Pix QR Code ou pelo link de pagamento Pix.

Em poucos instantes, o saldo deverá estar disponível na sua conta e você poderá começar a apostar. Aqui valendo destacar ainda que a GingaBet aceita depósitos no valor mínimo de R$1. Dessa forma, você tem a flexibilidade para poder conhecer a plataforma sem gastar muito. O que também facilita o controle de sua banca para um jogo responsável.

Como sacar na GingaBet pelo celular?

O processo para sacar seus potenciais retornos com o Pix no GingaBet app também é um processo rápido e fácil. Veja como fazer:

Primeiro, faça o login no aplicativo da GingaBet; Logo, acesse sua Conta no canto superior direito da tela; Depois, clique na aba Saque; Selecione o método de pagamento disponível, Pix; Informe o valor que deseja sacar (mínimo de R$2,00 e máximo de R$5.000,00); Confirme a solicitação e aguarde a liberação do valor na sua conta bancária.

Em relação aos saques, a casa normalmente permite retiradas entre R$2,00 e R$5.000,00. Mas, antes mesmo de realizar o seu primeiro depósito, seja na GingaBet ou em qualquer outra casa de apostas, sempre recomendamos que leia diretamente na plataforma de apostas, os seus termos e condições dos pagamentos. Isto porque, assim você ficará sabendo de todas as regras envolvidas no processo e evitará possíveis problemas. Com a nova lei brasileira de apostas, as casas precisam cumprir com várias regras para controlar todo o dinheiro que entra e sai, para evitar fraudes.

O aplicativo da GingaBet é seguro?

Sim, podemos considerar o GingaBet app seguro. Ao analisarmos o site da casa, por exemplo, vimos que ele segue os padrões de segurança, utilizando criptografia avançada para proteger os dados dos usuários. Portanto, o app deve seguir as mesmas características.

Ademais, a casa de apostas possui licenciamento oficial no Brasil. Logo, precisa garantir transparência e confiabilidade nas transações financeiras e na proteção das informações pessoais dos apostadores.

É legal apostar na GingaBet no Brasil?

Sim, é legal apostar na GingaBet no Brasil, pois esta marca pertence à empresa JOGO PRINCIPAL LTDA. Esta é uma das empresas de apostas oficialmente legalizadas no país, fazendo parte da lista do SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas) da Secretaria da Fazenda.

A saber que, direto no site da casa, é possível verificar detalhadamente qual tipo de licença a empresa possui. Segundo a própria GingaBet apresenta em sua plataforma, ela possui uma “autorização que permite a exploração comercial provisória da modalidade lotérica de apostas de quota fixa, em conformidade com as regulamentações nacionais.”

Acrescentando também que a JOGO PRINCIPAL LTDA administra oficialmente outras duas casas de apostas online: a QG BET e a Viva Sorte.

Portanto, no que diz respeito à legalidade, a GingaBet indica cumprir com todos os requisitos necessários para atuar online.

O GingaBet app é bom?

Em resumo, o GingaBet app é bem estruturado e segue a linha de design do site, o que facilita a navegação intuitiva. Ao mesmo tempo, ele possui um bom catálogo de apostas e recursos como cash out, super odds e apostas ao vivo. Desse modo, em nossa opinião, o app proporciona uma experiência bastante positiva para os apostadores.

A única ressalva no momento é a organização da página de promoções. Todavia, acreditamos que, à medida que a casa vai ganhando experiência, ela pode melhorar este e outros detalhes com o tempo.

No geral, consideramos como bom tanto o apk da GingaBet como o GingaBet para iOS. Mas, vale a pena conferir se ele satisfaz também as suas expectativas.

Atendimento ao cliente no GingaBet app

Podemos dizer que o atendimento ao cliente da GingaBet é um dos pontos positivos da plataforma. A equipe da casa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de um chat, que também está disponível dentro do aplicativo.

Inicialmente, você conversa com um assistente virtual, mas, se precisar de um atendimento mais detalhado, pode facilmente ser direcionado para um atendente real. Ao passo que para começar a conversa, é preciso informar apenas o seu nome. Assim, até quem ainda não é cadastrado na plataforma pode tirar suas dúvidas.

Ademais, durante nossos testes, sempre fomos atendidos por profissionais educados, que responderam nossas dúvidas de forma eficiente. Inclusive, todo o atendimento é feito em português, o que facilita bastante a comunicação e gera mais credibilidade na empresa.

Perguntas frequentes sobre o aplicativo da GingaBet Brasil

Se você ainda tem dúvidas sobre o GingaBet app, respondemos aqui algumas das perguntas mais frequentes para te ajudar a entender melhor como ele funciona. Veja abaixo as principais questões sobre o aplicativo e suas funcionalidades.

A GingaBet tem aplicativo?

Sim, a GingaBet oferece um aplicativo para dispositivos móveis, disponível para Android e iOS. Com ele, você pode acessar todas as opções de apostas esportivas e cassino que a casa oferece, diretamente pelo celular ou tablet.

Como se cadastrar na GingaBet pelo celular?

Para se cadastrar na GingaBet pelo celular, basta baixar o aplicativo através do site da casa. Em seguida, abra a tela inicial e selecione a opção Cadastro. Logo, preencha os dados solicitados, aceite os termos de uso, e envie sua inscrição. Depois, confirme o cadastro pelo link que receber por e-mail.

Mas saiba que, antes de poder apostar na plataforma, será preciso validar sua conta enviando um documento de identificação e uma foto selfie.

Como usar o GingaBet app?

O aplicativo é bastante intuitivo e fácil de usar. Após fazer o login, você pode selecionar uma das categorias de apostas disponíveis, como apostas esportivas, esportes ao vivo, cassino ou cassino ao vivo.

Para apostar em esportes, basta escolher um evento, selecionar o mercado e odd desejados, definir o valor da aposta e confirmar.

No cassino, você pode escolher o jogo, ler as regras, e indicar o valor da aposta para começar a jogar.

O app também permite fazer depósitos, saques e acessar o atendimento ao cliente de forma rápida e prática.

Dá para jogar no Cassino da GingaBet pelo aplicativo?

Sim. O GingaBet app oferece acesso completo ao cassino online e ao cassino ao vivo, garantindo uma experiência imersiva para quem gosta de slots, jogos de mesa e roleta. Você pode jogar títulos populares, como Aviator e Sweet Bonanza, e ainda participar de mesas ao vivo com crupiês reais. Tudo isso com a mesma qualidade e funcionalidades do site.

Vale a pena apostar na GingaBet pelo app?

Sim, em nossa opinião, vale a pena experimentar. O app traz uma navegação fluida, diversas opções de apostas e recursos interessantes, como cash out e super odds.

Nossa recomendação é que ao instalar o aplicativo, você vá navegando e descobrindo tudo o que ele tem a oferecer. Desse modo, poderá usar de forma mais otimizada toda a oferta de apostas da GingaBet.