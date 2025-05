Distante cerca de cinco quilômetros do Vaticano, o Aberto de Roma de tênis, realizado no Foro Itálico, anunciou o nome do novo papa. O nome de Leão XIV foi exibido nos telões do torneio. Vale lembrar que a última vez que a votação para escolher o novo papa aconteceu em março de 2013 e não coincidiu com a realização da tradicional competição no Foro Itálico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partidas aconteciam normalmente no torneio na capital italiana, quando o nome do novo papa foi anunciado.



Vídeo, em Roma, com o anúncio do nome do novo papa



Segundo o Google, a distância a pé, entre o Foro Itálico e o Vaticano, é de, aproximadamente, 4,2 km, e o tempo estimado entre um local e o outro é de 1 hora e 50 minutos de caminhada. De carro, dependendo do trânsito, obviamente, o tempo estimado é de 15 minutos para percorrer os 5,8km.







Uma fotografia do Papa Francisco na Basílica de São Paulo (Gabriel BOUYS / AFP)

Aberto de Roma e Conclave começaram nesta quarta

Tal como o Conclave, a chave principal do Aberto de Roma começou nesta quarta-feira.

Os sete principais atrativos em Roma, para a ATP

Retorno de Sinner - Italiano, número 1 do mundo, cumpriu suspensão por três meses por doping.

Alcaraz volta após lesão - Campeão em Monte Carlo, espanhol desistiu de Madri para se recuperar.

Zverev, atual campeão - Dono de sete títulos de Masters 1000, alemão tenta o terceiro troféu na capital italiana

Musetti em ascensão - Um dos destaques do ano, o italiano, semifinalista em Madri, entrou, pela primeira vez, no top 10.

Rudd no embalo - Confiante como nunca, após vencer, em Madri, seu primeiro Masters 1000, norueguês é um dos favoritos em Roma.

Draper em grande fase - Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, na quadra rápida, em março e vice em Madri, no domingo, britânico é um dos destaques do ano.

continua após a publicidade

Medvedev no refúgio no saibro - Embora não seja um especialista nesse piso, tenista russo venceu o torneio em 2023 e chega como um dos favoritos.