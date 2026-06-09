BetMGM app: como baixar e apostar pelo celular em 2026

O aplicativo BetMGM tem pagamentos a partir de R$1, login por biometria e download grátis.

O aplicativo BetMGM está disponível para Google Play Store (Android) e App Store (iOS). O download é gratuito e traz as mesmas promoções da versão de PC, mas com recursos exclusivos, como tutorial de primeiro acesso e login por biometria.

Android iOS Tamanho 65 MB 192,8 MB Versão mínima Android 8.0 iOS 16.0 Disponível na loja Google Play App Store Recursos Live Stream, Cash Out, Pagamento Antecipado, tutorial, notificação e login biométrico. Live Stream, Cash Out, Pagamento Antecipado, tutorial, notificação e login biométrico. Principais ofertas MGM do Milhão, Pagamento Aumentado, Múltipla Aumentada e Bolão BetMGM. MGM do Milhão, Pagamento Aumentado, Múltipla Aumentada e Bolão BetMGM. Aparelhos compatíveis Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme, Asus e similares. iPhone e iPad.

Como baixar o app da BetMGM para Android?

O download do app da BetMGM para Android deve ser feito através da Play Store. Por lá, procure por "BetMGM" e em seguida toque no botão "Instalar". Aguarde alguns instantes e pronto: o aplicativo da casa de apostas está concluído.

Mostramos os passos necessários para baixar o BetMGM no Android a seguir:

1 . Abra a Google Play Store; 2 . Procure por "BetMGM" no campo de pesquisa; 3 . Toque no botão "Instalar" para seguir com o download; 4 . Aguarde breves segundos até baixar e instalar o aplicativo; 5 . Pronto, o app BetMGM está instalado!

Quais são os requisitos para instalar o aplicativo da BetMGM no Android?

Qualquer dispositivo Android roda o aplicativo da BetMGM sem dificuldade, mesmo os mais antigos. Os requisitos mínimos são:

O que precisa Mínimo necessário Versão do Android 8.0 ou superior Espaço livre Cerca de 100 MB Tamanho do app 65 MB Internet Wi-Fi ou 4G/5G Google Play Sim

Como baixar o app da BetMGM para iPhone

O aplicativo da BetMGM para iPhone está disponível na App Store. Basta pesquisar por "BetMGM", tocar em "Obter" e aguardar o download. A instalação é realizada automaticamente e o app fica pronto para uso em poucos instantes.

A instalação pode ser feita da seguinte forma:

1 . Abra a App Store no iPhone; 2 . Procure por "BetMGM" (baixe a versão "BR"); 3 . Toque no botão "Obter"; 4 . Aguarde o download e a instalação; 5 . Pronto, o app da BetMGM está instalado no iPhone!

Quais são os requisitos para instalar o aplicativo da BetMGM no iPhone?

O aplicativo da BetMGM no iPhone funciona na maioria dos dispositivos iOS. Veja os requisitos atualizados a seguir:

O que precisa Mínimo necessário Versão do iOS 16.0 ou superior Espaço livre cerca de 200 MB Tamanho do app 192,8 MB Internet Wi-Fi ou 4G/5G App Store Sim

Como apostar usando o aplicativo da BetMGM

O aplicativo da BetMGM tem apostas pré-jogo e ao vivo em 21 modalidades esportivas. Para apostar em qualquer uma delas, basta selecionar o esporte, escolher uma partida e selecionar um mercado. Por último, informe o valor da aposta e confirme o palpite.

Não tivemos dificuldade em apostar durante os testes. Abaixo, nós compartilhamos o que fizemos para apostar:

1 . Faça login no app BetMGM; 2 . Selecione a página "Esportes" e escolha uma modalidade esportiva; 3 . Defina qual partida deseja apostar; 4 . Escolha um mercado de aposta (o que vai acontecer na disputa); 5 . Abra o cupom de apostas e informe um valor para apostar; 6 . Revise e confirme o palpite!

Como fazer o primeiro depósito no app da BetMGM?

O primeiro depósito no app da BetMGM é realizado via Pix, com valor mínimo de R$1 e compensação instantânea. Caso não haja saldo disponível, o aplicativo direciona o usuário automaticamente para a área de depósito antes de permitir apostas.

Método Depósito mínimo Cai em quanto tempo? Pix R$1 Na hora.

Quais são as promoções disponíveis no aplicativo da BetMGM?

Os bônus da BetMGM no aplicativo são os mesmos das versões mobile e de computador. Nós contamos 12 ofertas fixas, além de torneios e promoções de curta duração.

A tabela a seguir mostra quais são as promoções disponíveis no aplicativo da BetMGM em junho de 2026:

Quais são os principais recursos do app da BetMGM?

Os principais recursos do app da BetMGM são as apostas ao vivo com imagens, o Cash Out mais prático, o tutorial de primeiro acesso e o login por biometria. As duas últimas funcionalidades são exclusivas do aplicativo.

Além disso, todos os destaques das versões mobile e PC estão disponíveis no app, mas com desempenho mais otimizado.

Apostas ao vivo

As apostas ao vivo da BetMGM não têm travamentos. Mesmo nas melhores casas de apostas, é comum que as mudanças nas odds provoquem lentidão ou "engasgos" durante o acesso. Felizmente, não foi o caso durante os nossos testes no app BetMGM.

Para apostar nas partidas em tempo real, precisamos selecionar a opção "Ao vivo" no menu da barra inferior. Em seguida, basta selecionar uma competição e apostar normalmente. Se houver um ícone "▶️", o Live Stream está disponível.

Cash Out

A funcionalidade de Cash Out está disponível no app BetMGM. Depois de confirmar um palpite antes da partida começar, há a possibilidade de acionar o Cash Out em "Minhas Apostas" e ter 100% do valor do palpite sem comissão.

Já durante as apostas ao vivo, a funcionalidade de encerrar a aposta pode aparecer a depender do palpite em questão. Quando disponível, fazemos retiradas totais juntamente com parte do prêmio ou sacamos parte da aposta, mantendo o restante no palpite.

Tutorial de primeiro acesso

Existe um tutorial ao baixar e instalar o app BetMGM pela primeira vez. Nele, o site de apostas explica as funcionalidades disponíveis, assim como as possibilidades que o aplicativo nos proporciona.

Infelizmente, esse guia aparece exclusivamente no primeiro acesso. Por isso, vale ler as instruções com atenção no primeiro acesso. Caso contrário, não há como voltar a ver o guia, a menos que o exclua e reinstale.

Login por biometria

Assim como já acontece nos melhores apps de apostas, a funcionalidade de login por biometria está disponível no aplicativo da BetMGM para Android e iOS.

Depois de fazer login pela primeira vez, aparece uma mensagem que nos convida a habilitar o login por biometria. Uma vez confirmado, nós dizemos adeus às senhas: em vez disso, basta posicionar o dedo no campo indicado e entrar na conta.

Como o aplicativo da BetMGM se sai nas apostas ao vivo?

O aplicativo da BetMGM tem uma melhora geral na performance em comparação à versão mobile. Isso porque, em vez de baixar a plataforma do zero a cada novo acesso, as principais informações estão baixadas, reduzindo o tempo de carregamento.

De forma mais pragmática, notamos uma melhora entre 1 e 3 segundos quando acessamos o aplicativo em vez da versão mobile. Em nossos testes, usamos os dados móveis (conectividade 4G) e entramos em partidas ao vivo.

Outro ponto importante é que a geolocalização não trava. O app solicita a consulta de localização, conforme a Lei 14.790/2023, e quando damos o aval, não é necessária uma nova permissão.

A título de comparação, a versão mobile pode solicitar uma autorização mais de uma vez, além de serem mais comuns problemas envolvendo a geolocalização obrigatória.

O app da BetMGM é seguro?

Sim, o app da BetMGM é seguro e está de acordo com as políticas de proteção da Google Play Store e App Store. Portanto, não há brechas a serem exploradas ou risco de vazamento de informações sensíveis, como formas de contato e CPF.

Vale lembrar ainda que a BetMGM é confiável e está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda (MF). A íntegra da aprovação aparece descrita na Portaria SPA/MF nº 2.098, de 30/12/2024.

Lance!

O que os usuários dizem sobre o aplicativo da BetMGM?

O aplicativo da BetMGM tem uma recepção mista. Isso porque os proprietários do app no Android falam da falta de mercados e de T&Cs pouco claros. Por outro lado, donos de iOS elogiam o layout intuitivo e a praticidade no cadastro.

A BetMGM App no Android conta com mais de 500 mil downloads e nota média de 3.5/5 com base em mais de 1,8 mil avaliações. Já na App Store, a nota está em 4.5/5. Confira um apanhado geral na tabela abaixo:

Pontos fortes do app BetMGM O que pode melhorar ✅ Acesso por biometria. ❌ Página do depósito poderia não abrir sozinha com a banca baixa. ✅ Pagamentos acessíveis. ❌ Falta de clareza nos T&Cs. ✅ Tutorial de primeiro acesso. ✅ Odds competitivas.

O que faz o app da BetMGM se destacar?

O app da BetMGM tem uma boa performance e se destaca pela quantidade de promoções disponíveis. No entanto, outros apps entregam vantagens igualmente interessantes, conforme revelamos na tabela abaixo:

BetMGM Superbet Novibet Tamanho 65 MB 85 MB 155 MB Disponibilidade Android e iOS Android e iOS Android e iOS Avaliação na loja 3.5/5 (500 mil downloads) 4.8/5 (1 milhão de downloads) 4.4/5 (500 mil downloads) Recursos em destaque Cash Out, Pagamento Antecipado, Live Stream, Criar Aposta e Super Odds. Cash Out, Pagamento Antecipado, Live Stream, Criar Aposta e Super Odds. Cash Out, Pagamento Antecipado, Live Stream, Criar Aposta e Super Odds. Principal vantagem Performance em apostas ao vivo e quantidade de promoções. Aposta grátis de R$5 toda sexta. Até R$20 de aposta extra ao baixar o app da Novibet. Onde baixar Baixe o app BetMGM Baixe o app Superbet Baixe o app Novibet

App da BetMGM vs versão mobile vs desktop

O app da BetMGM é a melhor forma de apostar pelo celular em comparação à versão mobile. O tempo de carregamento fica menor e a praticidade para fazer login aumenta bastante graças à biometria.

Se quiser apostar com celular, seja em esportes ou nos jogos de cassino online, o aplicativo é a nossa recomendação.

Porém, se houver um PC ou notebook disponível, priorize o computador. Quando conectado ao Wi-Fi ou cabo, a versão de desktop não trava em nenhuma situação. Assim, dá para fazer um palpite em esportes e jogos sem dificuldade.

App Site mobile Desktop Velocidade de carregamento Cerca de 2 segundos Cerca de 4 segundos 1 segundo (conectado no Wi-Fi) Apostas ao vivo Sim Sim, mas pode travar Sim Notificações push Sim Não Não Login biométrico Sim Não Não Cash Out Sim Sim Sim Navegação e usabilidade Ótima (com tutorial) Boa Ótima (com tutorial) Estabilidade Excelente Boa Excelente Ideal para Apostas casuais em esportes e jogos de cassino Apostas em esportes (pré-jogo) Apostas ao vivo e salas de cassino ao vivo

Vale a pena baixar o aplicativo da BetMGM?

Sim, vale a pena baixar o aplicativo da BetMGM. O app da casa de apostas é gratuito e melhora a performance consideravelmente em comparação com a versão mobile. Por ser leve, o app pode ser uma opção prática para quem aposta com frequência pelo celular.

Todos os destaques que tornam a BetMGM uma das melhores casas de apostas seguem disponíveis no app. Mesmo assim, há recursos inéditos, como o tutorial de primeiro acesso e o login por biometria.

Para quem gosta de fazer apostas ao vivo, a experiência fica ainda melhor por causa do player que mostra os lances em tempo real e com ótima qualidade!

Vantagens do app BetMGM Desvantagens 🎉 Login por biometria. 👎 Problemas de login usando a senha salva na conta Google. 🎉 Tutorial de primeiro acesso. 👎 Sem ofertas exclusivas. 🎉 Um dos apps de apostas mais leves. 🎉 Performance otimizada (mesmo em apostas ao vivo). 🎉 Mais de 10 promoções toda semana.

Perguntas frequentes sobre o app da BetMGM

Tem alguma dúvida sobre o app da BetMGM? Se sim, confira a seção de perguntas e respostas que preparamos!

Como fazer login no aplicativo da BetMGM?

Abra o app da BetMGM, toque em "Entrar" e informe CPF e senha cadastrados. Após o primeiro acesso, é possível ativar o login por biometria para acessar a conta com mais rapidez.

Como baixar e instalar o app da BetMGM?

No Android, baixe pela Google Play Store. No iPhone, use a App Store. Pesquise por "BetMGM", toque em "Instalar" ou "Obter" e aguarde a conclusão automática do processo.

Como atualizar o aplicativo da BetMGM?

Acesse a loja de aplicativos do seu celular, procure por "BetMGM" e toque em "Atualizar" caso haja uma nova versão disponível. Em muitos dispositivos, a atualização ocorre automaticamente.

O app da BetMGM é seguro?

Sim, o aplicativo segue os padrões de segurança das lojas oficiais Android e iOS, protegendo dados pessoais e financeiros. Para evitar riscos, faça o download apenas pela Google Play Store ou App Store.

A BetMGM é legalizada no Brasil?

Sim, a BetMGM está autorizada a operar apostas de quota fixa no Brasil, seguindo as exigências da regulamentação nacional e as regras definidas pelos órgãos competentes.

Dá para apostar pelo celular usando o app da BetMGM?

Sim, o aplicativo permite apostar pelo celular em eventos esportivos pré-jogo e ao vivo, além de acessar promoções, realizar depósitos e saques, e utilizar recursos como Cash Out e notificações em tempo real.