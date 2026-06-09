BetMGM app: como baixar e apostar pelo celular em 2026
O aplicativo BetMGM tem pagamentos a partir de R$1, login por biometria e download grátis.
O aplicativo BetMGM está disponível para Google Play Store (Android) e App Store (iOS). O download é gratuito e traz as mesmas promoções da versão de PC, mas com recursos exclusivos, como tutorial de primeiro acesso e login por biometria.
|Android
|iOS
Tamanho
65 MB
192,8 MB
Versão mínima
Android 8.0
iOS 16.0
Disponível na loja
Google Play
App Store
Recursos
Live Stream, Cash Out, Pagamento Antecipado, tutorial, notificação e login biométrico.
Live Stream, Cash Out, Pagamento Antecipado, tutorial, notificação e login biométrico.
Principais ofertas
MGM do Milhão, Pagamento Aumentado, Múltipla Aumentada e Bolão BetMGM.
MGM do Milhão, Pagamento Aumentado, Múltipla Aumentada e Bolão BetMGM.
Aparelhos compatíveis
Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme, Asus e similares.
iPhone e iPad.
Como baixar o app da BetMGM para Android?
O download do app da BetMGM para Android deve ser feito através da Play Store. Por lá, procure por "BetMGM" e em seguida toque no botão "Instalar". Aguarde alguns instantes e pronto: o aplicativo da casa de apostas está concluído.
Mostramos os passos necessários para baixar o BetMGM no Android a seguir:
- Abra a Google Play Store;
- Procure por "BetMGM" no campo de pesquisa;
- Toque no botão "Instalar" para seguir com o download;
- Aguarde breves segundos até baixar e instalar o aplicativo;
- Pronto, o app BetMGM está instalado!
Quais são os requisitos para instalar o aplicativo da BetMGM no Android?
Qualquer dispositivo Android roda o aplicativo da BetMGM sem dificuldade, mesmo os mais antigos. Os requisitos mínimos são:
|O que precisa
|Mínimo necessário
Versão do Android
8.0 ou superior
Espaço livre
Cerca de 100 MB
Tamanho do app
65 MB
Internet
Wi-Fi ou 4G/5G
Google Play
Sim
Como baixar o app da BetMGM para iPhone
O aplicativo da BetMGM para iPhone está disponível na App Store. Basta pesquisar por "BetMGM", tocar em "Obter" e aguardar o download. A instalação é realizada automaticamente e o app fica pronto para uso em poucos instantes.
A instalação pode ser feita da seguinte forma:
- Abra a App Store no iPhone;
- Procure por "BetMGM" (baixe a versão "BR");
- Toque no botão "Obter";
- Aguarde o download e a instalação;
- Pronto, o app da BetMGM está instalado no iPhone!
Quais são os requisitos para instalar o aplicativo da BetMGM no iPhone?
O aplicativo da BetMGM no iPhone funciona na maioria dos dispositivos iOS. Veja os requisitos atualizados a seguir:
|O que precisa
|Mínimo necessário
Versão do iOS
16.0 ou superior
Espaço livre
cerca de 200 MB
Tamanho do app
192,8 MB
Internet
Wi-Fi ou 4G/5G
App Store
Sim
Como apostar usando o aplicativo da BetMGM
O aplicativo da BetMGM tem apostas pré-jogo e ao vivo em 21 modalidades esportivas. Para apostar em qualquer uma delas, basta selecionar o esporte, escolher uma partida e selecionar um mercado. Por último, informe o valor da aposta e confirme o palpite.
Não tivemos dificuldade em apostar durante os testes. Abaixo, nós compartilhamos o que fizemos para apostar:
- Faça login no app BetMGM;
- Selecione a página "Esportes" e escolha uma modalidade esportiva;
- Defina qual partida deseja apostar;
- Escolha um mercado de aposta (o que vai acontecer na disputa);
- Abra o cupom de apostas e informe um valor para apostar;
- Revise e confirme o palpite!
Como fazer o primeiro depósito no app da BetMGM?
O primeiro depósito no app da BetMGM é realizado via Pix, com valor mínimo de R$1 e compensação instantânea. Caso não haja saldo disponível, o aplicativo direciona o usuário automaticamente para a área de depósito antes de permitir apostas.
|Método
|Depósito mínimo
|Cai em quanto tempo?
Pix
R$1
Na hora.
Quais são as promoções disponíveis no aplicativo da BetMGM?
Os bônus da BetMGM no aplicativo são os mesmos das versões mobile e de computador. Nós contamos 12 ofertas fixas, além de torneios e promoções de curta duração.
A tabela a seguir mostra quais são as promoções disponíveis no aplicativo da BetMGM em junho de 2026:
|Promoção no app da BetMGM
|Descrição
|Como participar
1. Bolão BetMGM
Bolão gratuito que distribui R$1 milhão em dinheiro toda semana.
2. Missões esportivas
Missões semanais com aposta extra.
3. Substituição de Primeiro Tempo
Devolve o valor da aposta se um jogador sai no primeiro tempo.
4. Boost Progressivo
200% até R$100.000 em múltiplas.
5. Pagamento Antecipado
Encerra a aposta quando uma equipe abre boa vantagem.
6. MGM do Milhão
Jackpot com prêmio acumulado em R$5,5 milhões.
7. Jogo da Semana
Slot selecionada com rodadas extras.
8. Roleta de Ouro
Roda premiada com freebet, giros extras, fichas douradas e prêmios em dinheiro.
9. Quinta Vegástica
Desafios que liberam rodadas adicionais toda quinta.
10. Quarta do Rei
Missões semanais com giros extras.
11. Cashback Aviator
10% de cashback durante o fim de semana no Aviator.
12. Cashback Fortune
10% de cashback entre segunda e quarta nos jogos Fortune.
Quais são os principais recursos do app da BetMGM?
Os principais recursos do app da BetMGM são as apostas ao vivo com imagens, o Cash Out mais prático, o tutorial de primeiro acesso e o login por biometria. As duas últimas funcionalidades são exclusivas do aplicativo.
Além disso, todos os destaques das versões mobile e PC estão disponíveis no app, mas com desempenho mais otimizado.
Apostas ao vivo
As apostas ao vivo da BetMGM não têm travamentos. Mesmo nas melhores casas de apostas, é comum que as mudanças nas odds provoquem lentidão ou "engasgos" durante o acesso. Felizmente, não foi o caso durante os nossos testes no app BetMGM.
Para apostar nas partidas em tempo real, precisamos selecionar a opção "Ao vivo" no menu da barra inferior. Em seguida, basta selecionar uma competição e apostar normalmente. Se houver um ícone "▶️", o Live Stream está disponível.
Cash Out
A funcionalidade de Cash Out está disponível no app BetMGM. Depois de confirmar um palpite antes da partida começar, há a possibilidade de acionar o Cash Out em "Minhas Apostas" e ter 100% do valor do palpite sem comissão.
Já durante as apostas ao vivo, a funcionalidade de encerrar a aposta pode aparecer a depender do palpite em questão. Quando disponível, fazemos retiradas totais juntamente com parte do prêmio ou sacamos parte da aposta, mantendo o restante no palpite.
Tutorial de primeiro acesso
Existe um tutorial ao baixar e instalar o app BetMGM pela primeira vez. Nele, o site de apostas explica as funcionalidades disponíveis, assim como as possibilidades que o aplicativo nos proporciona.
Infelizmente, esse guia aparece exclusivamente no primeiro acesso. Por isso, vale ler as instruções com atenção no primeiro acesso. Caso contrário, não há como voltar a ver o guia, a menos que o exclua e reinstale.
Login por biometria
Assim como já acontece nos melhores apps de apostas, a funcionalidade de login por biometria está disponível no aplicativo da BetMGM para Android e iOS.
Depois de fazer login pela primeira vez, aparece uma mensagem que nos convida a habilitar o login por biometria. Uma vez confirmado, nós dizemos adeus às senhas: em vez disso, basta posicionar o dedo no campo indicado e entrar na conta.
Como o aplicativo da BetMGM se sai nas apostas ao vivo?
O aplicativo da BetMGM tem uma melhora geral na performance em comparação à versão mobile. Isso porque, em vez de baixar a plataforma do zero a cada novo acesso, as principais informações estão baixadas, reduzindo o tempo de carregamento.
De forma mais pragmática, notamos uma melhora entre 1 e 3 segundos quando acessamos o aplicativo em vez da versão mobile. Em nossos testes, usamos os dados móveis (conectividade 4G) e entramos em partidas ao vivo.
Outro ponto importante é que a geolocalização não trava. O app solicita a consulta de localização, conforme a Lei 14.790/2023, e quando damos o aval, não é necessária uma nova permissão.
A título de comparação, a versão mobile pode solicitar uma autorização mais de uma vez, além de serem mais comuns problemas envolvendo a geolocalização obrigatória.
O app da BetMGM é seguro?
Sim, o app da BetMGM é seguro e está de acordo com as políticas de proteção da Google Play Store e App Store. Portanto, não há brechas a serem exploradas ou risco de vazamento de informações sensíveis, como formas de contato e CPF.
Vale lembrar ainda que a BetMGM é confiável e está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda (MF). A íntegra da aprovação aparece descrita na Portaria SPA/MF nº 2.098, de 30/12/2024.
Lance!
O que os usuários dizem sobre o aplicativo da BetMGM?
O aplicativo da BetMGM tem uma recepção mista. Isso porque os proprietários do app no Android falam da falta de mercados e de T&Cs pouco claros. Por outro lado, donos de iOS elogiam o layout intuitivo e a praticidade no cadastro.
A BetMGM App no Android conta com mais de 500 mil downloads e nota média de 3.5/5 com base em mais de 1,8 mil avaliações. Já na App Store, a nota está em 4.5/5. Confira um apanhado geral na tabela abaixo:
|Pontos fortes do app BetMGM
|O que pode melhorar
✅ Acesso por biometria.
❌ Página do depósito poderia não abrir sozinha com a banca baixa.
✅ Pagamentos acessíveis.
❌ Falta de clareza nos T&Cs.
✅ Tutorial de primeiro acesso.
✅ Odds competitivas.
O que faz o app da BetMGM se destacar?
O app da BetMGM tem uma boa performance e se destaca pela quantidade de promoções disponíveis. No entanto, outros apps entregam vantagens igualmente interessantes, conforme revelamos na tabela abaixo:
|BetMGM
|Superbet
|Novibet
Tamanho
65 MB
85 MB
155 MB
Disponibilidade
Android e iOS
Android e iOS
Android e iOS
Avaliação na loja
3.5/5 (500 mil downloads)
4.8/5 (1 milhão de downloads)
4.4/5 (500 mil downloads)
Recursos em destaque
Cash Out, Pagamento Antecipado, Live Stream, Criar Aposta e Super Odds.
Cash Out, Pagamento Antecipado, Live Stream, Criar Aposta e Super Odds.
Cash Out, Pagamento Antecipado, Live Stream, Criar Aposta e Super Odds.
Principal vantagem
Performance em apostas ao vivo e quantidade de promoções.
Aposta grátis de R$5 toda sexta.
Até R$20 de aposta extra ao baixar o app da Novibet.
Onde baixar
App da BetMGM vs versão mobile vs desktop
O app da BetMGM é a melhor forma de apostar pelo celular em comparação à versão mobile. O tempo de carregamento fica menor e a praticidade para fazer login aumenta bastante graças à biometria.
Se quiser apostar com celular, seja em esportes ou nos jogos de cassino online, o aplicativo é a nossa recomendação.
Porém, se houver um PC ou notebook disponível, priorize o computador. Quando conectado ao Wi-Fi ou cabo, a versão de desktop não trava em nenhuma situação. Assim, dá para fazer um palpite em esportes e jogos sem dificuldade.
|App
|Site mobile
|Desktop
Velocidade de carregamento
Cerca de 2 segundos
Cerca de 4 segundos
1 segundo (conectado no Wi-Fi)
Apostas ao vivo
Sim
Sim, mas pode travar
Sim
Notificações push
Sim
Não
Não
Login biométrico
Sim
Não
Não
Cash Out
Sim
Sim
Sim
Navegação e usabilidade
Ótima (com tutorial)
Boa
Ótima (com tutorial)
Estabilidade
Excelente
Boa
Excelente
Ideal para
Apostas casuais em esportes e jogos de cassino
Apostas em esportes (pré-jogo)
Apostas ao vivo e salas de cassino ao vivo
Vale a pena baixar o aplicativo da BetMGM?
Sim, vale a pena baixar o aplicativo da BetMGM. O app da casa de apostas é gratuito e melhora a performance consideravelmente em comparação com a versão mobile. Por ser leve, o app pode ser uma opção prática para quem aposta com frequência pelo celular.
Todos os destaques que tornam a BetMGM uma das melhores casas de apostas seguem disponíveis no app. Mesmo assim, há recursos inéditos, como o tutorial de primeiro acesso e o login por biometria.
Para quem gosta de fazer apostas ao vivo, a experiência fica ainda melhor por causa do player que mostra os lances em tempo real e com ótima qualidade!
|Vantagens do app BetMGM
|Desvantagens
🎉 Login por biometria.
👎 Problemas de login usando a senha salva na conta Google.
🎉 Tutorial de primeiro acesso.
👎 Sem ofertas exclusivas.
🎉 Um dos apps de apostas mais leves.
🎉 Performance otimizada (mesmo em apostas ao vivo).
🎉 Mais de 10 promoções toda semana.
Perguntas frequentes sobre o app da BetMGM
Tem alguma dúvida sobre o app da BetMGM? Se sim, confira a seção de perguntas e respostas que preparamos!
Como fazer login no aplicativo da BetMGM?
Abra o app da BetMGM, toque em "Entrar" e informe CPF e senha cadastrados. Após o primeiro acesso, é possível ativar o login por biometria para acessar a conta com mais rapidez.
Como baixar e instalar o app da BetMGM?
No Android, baixe pela Google Play Store. No iPhone, use a App Store. Pesquise por "BetMGM", toque em "Instalar" ou "Obter" e aguarde a conclusão automática do processo.
Como atualizar o aplicativo da BetMGM?
Acesse a loja de aplicativos do seu celular, procure por "BetMGM" e toque em "Atualizar" caso haja uma nova versão disponível. Em muitos dispositivos, a atualização ocorre automaticamente.
O app da BetMGM é seguro?
Sim, o aplicativo segue os padrões de segurança das lojas oficiais Android e iOS, protegendo dados pessoais e financeiros. Para evitar riscos, faça o download apenas pela Google Play Store ou App Store.
A BetMGM é legalizada no Brasil?
Sim, a BetMGM está autorizada a operar apostas de quota fixa no Brasil, seguindo as exigências da regulamentação nacional e as regras definidas pelos órgãos competentes.
Dá para apostar pelo celular usando o app da BetMGM?
Sim, o aplicativo permite apostar pelo celular em eventos esportivos pré-jogo e ao vivo, além de acessar promoções, realizar depósitos e saques, e utilizar recursos como Cash Out e notificações em tempo real.