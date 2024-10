Entenda o funcionamento do mercado de tiro livre na bet365 sem complicações







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Tiro Livre da bet365 é uma opção de aposta esportiva que pode auxiliar os jogadores que procuram mercados alternativos. Com ele, você pode apostar nos casos de faltas ou infrações que levam a um Tiro Livre durante o jogo.

Dito isso, preparamos, a seguir, uma análise completa desse mercado, apresentando detalhadamente suas principais características. Então, continue no texto para conhecer seu funcionamento e como implementá-lo nos seus palpites. E não deixe de abrir sua conta com uma oferta de boas-vindas com o código bônus bet365.

O que é o Tiro Livre na bet365?

Ao procurar por mercados para apostar em futebol, existem várias categorias clássicas reconhecidas mesmo pelos jogadores iniciantes. Se você já montou um palpite, é provável que tenha se deparado com opções como 1x2, Total de Gols e Resultado Correto.

Entretanto, as partidas de futebol são repletas de lances e mecânicas que vão além do resultado e quantidade de pontos. Sabendo disso, existem operadoras que disponibilizam categorias de mercados alternativas que permitem aos fãs do esporte criar palpites únicos.

Criada em 2000, a bet365 é uma das maiores operadoras da atualidade. Devido a isso, a empresa conta com um vasto catálogo de apostas esportivas, que inclui o mercado de Tiro Livre (veja o catálogo completo no site oficial).

Resumidamente, as apostas em Tiro Livre são opções de palpites relacionados às cobranças de faltas. Eles geralmente aparecem em categorias ligadas a intervalos de 1 ou 10 minutos e podem diversificar suas apostas.

Vale ressaltar que o catálogo da bet365 pode sofrer alterações; portanto, é essencial verificar o site oficial para saber todos os seus recursos. Inclusive, a plataforma conta com opções de suporte ao cliente, disponíveis em português para auxiliar os jogadores nacionais.

Diferenças entre o Tiro Livre e o Tiro de Meta

Na hora de apostar no mercado de Tiros Livres, uma das dúvidas que você pode ter é a diferenciação dessa categoria e a do Tiro de Meta. Afinal, ambos os mercados aparecem próximos e seus nomes são bastante semelhantes.

Contudo, as duas categorias de apostas fazem a contagem de diferentes tipos de lances nas partidas de futebol. Então, desde que você conheça as regras e mecânicas da modalidade, sua experiência de apostas pode ficar mais simples.

O Tiro Livre é referente a uma forma de reiniciar uma partida interrompida por faltas ou infrações. Enquanto isso, um Tiro de Meta acontece quando a bola cruza a linha de fundo após ter sido tocada pelos jogadores da equipe atacante.

Exemplo de aposta no Tiro Livre

Como mencionamos no começo do artigo, as apostas de Tiro Livre geralmente aparecem como alternativas em mercados relacionados aos minutos. Assim, quando elas estão disponíveis, você aposta na probabilidade das cobranças ocorrerem ou não em intervalos específicos da partida.

Para exemplificar, suponhamos uma partida disputada entre o time A contra o time B em um campeonato de futebol europeu. Acessando os mercados desse evento, você escolhe fazer uma aposta indicando que uma dessas cobranças sairá no começo do jogo.

Caso suas apostas sejam bem-sucedidas nessa opção, você poderá conseguir retornos potenciais baseados no valor das odds. Para saber quanto seria o pagamento das apostas, basta multiplicar sua aposta inicial pelos multiplicadores dos eventos.

Por fim, conheça outras ferramentas e recursos da bet365, como o Banker, o Expected Goal, ou xG, e o Free4All.

Como funciona o Tiro Livre na bet365?

Para apostar no mercado de Tiro Livre, você tenta antecipar a quantidade dessas penalidades que acontecerão em uma partida de futebol. Após isso, basta selecionar os mercados ao vivo ou de pré-jogo, analisar as condições dos times e colocar uma aposta.

Dessa forma, a categoria de Tiro Livre possibilita criar apostas direcionadas a momentos específicos da partida, oferecendo uma abordagem mais estratégica e precisa. No entanto, para saber quando apostar, é essencial compreender os tipos de infrações que podem resultar em cobranças, sendo eles:

Golpes entre jogadores;

Empurrões, trancos ou carrinhos pelas costas;

Agarrões do adversário sem tentativas de jogar a bola;

Toques na bola intencionalmente com a mão;

Toque duplo;

Jogo perigoso e outras condutas antidesportivas.

Como funcionam as odds em apostas de Tiros Livres?

Analisar o valor das odds de um mercado esportivo é muito importante para avaliar se aquela categoria é justa. Durante esse processo, você pode, inclusive, comparar as condições entre diferentes operadoras para avaliar se elas realmente são competitivas.

Analisando a categoria de Tiro Livre na bet365, acreditamos que os mercados da empresa possuem cotações na média do mercado. E, como as odds dos mercados da empresa estão sujeitas a constantes alterações, lembre-se de avaliar os multiplicadores atualizados antes de apostar.

No mais, é importante destacar que os favoritos em um mercado de tiros livres são sempre indicados pelas menores cotações. Como essas cotações refletem a percepção das operadoras, analisá-las pode oferecer informações úteis para desenvolver estratégias de aposta.

Apostas ao vivo em Tiro Livre na bet365

Caso você esteja procurando por uma experiência mais imersiva para apostar, as apostas ao vivo podem ser uma alternativa interessante. Nelas, você tem acesso aos mercados mais dinâmicos dos palpites esportivos, que possuem odds alteradas em tempo real.

Na bet365, as apostas ao vivo podem melhorar sua experiência ao apostar no Tiro Livre. Afinal, a plataforma conta com animações gráficas dos principais lances das partidas, estatísticas e a linha do tempo desses jogos.

Por fim, na nossa opinião, as opções de streaming* da plataforma podem ser ainda mais interessantes. Com elas, você acompanha todos os lances e tem a possibilidade de saber exatamente o desempenho das equipes para apostar.

*Assista Esportes Ao Vivo

Você pode assistir a Esportes Ao Vivo no celular, Tablet e PC, incluindo Futebol, Tênis e Basquete. Tudo que precisa é ter saldo na sua conta ou de ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para se qualificar. São aplicadas regras de localização geográfica e de transmissão ao-vivo.

Aplicativo da bet365 para apostas esportivas

A acessibilidade mobile tem se tornado um critério cada vez mais essencial para determinar se uma operadora vale a pena. Afinal, a maioria dos jogadores brasileiros utilizam celulares para acessar as empresas e montar suas apostas em 2024.

Dito isso, destacamos que a bet365 possui um aplicativo nativo disponível apenas para Android a partir do seu site. Por meio dele, você pode acessar os mercados de Tiro Livre na bet365 em qualquer lugar. Confira abaixo o passo a passo completo para instalar o app da casa de forma descomplicada:

Antes de tudo, acesse o site oficial da bet365 no seu aparelho móvel; Pela empresa, procure e acesse a página do aplicativo nativo da bet365; Na sequência, selecione o botão Baixe o aplicativo para Android e aguarde a instalação; Agora, vá até as configurações do seu dispositivo e habilite a instalação de fontes desconhecidas; Finalmente, retorne a página de downloads do seu navegador para completar a instalação do aplicativo.

Pontos de Atenção

Na hora de montar apostas esportivas na bet365, seja pelo celular ou não, cada jogador possui uma abordagem diferente de como palpitar. Essas diferenças de estratégias são fundamentais para se adaptar às condições individuais dos apostadores.

Contudo, independentemente dos estilos de jogo, existem alguns critérios gerais que você pode considerar antes de apostar no Tiro Livre. Assim, visando facilitar sua experiência, separamos a seguir alguns pontos-chave para montar palpites de maneira especializada na operadora.

Confira a cobertura da casa

O catálogo de apostas das operadoras varia com base na temporada e mesmo no momento do dia. Desse modo, antes de apostar é fundamental verificar se as empresas possuem cobertura para os mercados ou eventos procurados.

No caso de categorias alternativas como o Tiro Livre, isso é particularmente importante, pois a disponibilidade dessas opções é limitada. Acessando a bet365, por exemplo, geralmente esses mercados estão disponíveis apenas para os grandes campeonatos europeus de futebol.

Entretanto, o catálogo da operadora está sujeito a alterações. Logo, é fundamental conferir o site oficial para conhecer sua cobertura de apostas.

Confira as análises estatísticas

As estatísticas são valores numéricos que podem indicar padrões e tendências das partidas e equipes. Por isso, elas representam ferramentas importantes que podem economizar seu tempo e, ainda, melhorar sua avaliação.

Através dessas estatísticas, você pode compreender melhor o comportamento da arbitragem e dos jogadores. Em seguida, os dados coletados podem ser utilizados para tentar prever quantos tiros livres vão sair durante a partida.

Conheça a situação da disputa

Nem todas as partidas de futebol são jogadas da mesma forma. Durante eliminatórias e finais de campeonatos, os nervos tendem a se elevar no campo e as equipes ficam mais agressivas. Com isso, o número de faltas que levam ao Tiro Livre geralmente sobem bastante.

Saber a situação das disputas pode lhe auxiliar a antecipar essas mudanças na forma como as equipes se comportarão futuramente. Consequentemente, permite que você aposte com maior embasamento.

Como apostar em Tiro Livre na bet365?

Na nossa opinião, as apostas esportivas na bet365 são um dos maiores destaques da plataforma. Devido ao design intuitivo e catálogo completo da empresa, você pode montar palpites em Tiro Livre e outras categorias com base nos seus objetivos. Veja, abaixo, as etapas para apostar na casa.

De início, acesse o site da bet365 para fazer o login na sua conta; A partir da empresa, vá até a área de esporte e selecione a categoria de futebol; Agora, procure por eventos que possuam mercados de minutos para verificar se existem opções ligadas ao Tiro Livre; Após encontrar as opções de palpite procuradas, você é livre para adicioná-las ao seu boletim de apostas; Ao final, confira as cotações dos mercados e adicione sua aposta para confirmar o palpite selecionando o botão Fazer Aposta.

Se você tiver dúvidas durante o processo de cadastro, saiba que a bet365 oferece diversas opções de suporte. Por meio dessas opções, você pode acessar guias detalhados que facilitam o entendimento de acesso e navegação na empresa.

Do que preciso para apostar no Tiro Livre na bet365?

Sendo uma empresa reconhecida internacionalmente, a bet365 funciona por meio de políticas transparentes e comprometimento com o jogo responsável. Desse modo, qualquer apostador que possua uma conta verificada e fundos válidos pode apostar na empresa.

Depois que você possuir os requisitos para montar apostas, o próximo passo é compreender o funcionamento dos mercados. Feito isso, será possível navegar pela empresa para palpitar nas grandes ligas europeias utilizando o mercado de Tiro Livre.

Como se cadastrar na bet365?

Antes de poder acessar os mercados de Tiro Livre na bet365, você precisa possuir uma conta ativa na operadora. Para se cadastrar na empresa, basta que você siga o guia que preparamos a seguir:

Primeiramente, acesse o site oficial da bet365 utilizando o seu computador, tablet ou celular; Estando na página inicial da plataforma, selecione o botão Registre-se; Na sequência, você poderá preencher as 3 etapas do formulário adicionando seus dados pessoais, endereço e informações de login; Durante a última etapa do formulário, confira atentamente os T&Cs da operadora para aceitá-los e concluir o seu registro; Desse ponto em diante, você é livre para fazer a verificação da sua conta e a primeira recarga.

Como fazer um depósito na bet365?

Após o término do seu cadastro na bet365, o acesso às opções de aposta na empresa será liberado. No entanto, você precisa ter saldo suficiente para isso, depositando da seguinte forma:

Em primeiro lugar, faça o login na bet365 utilizando seu nome de usuário e senha; Posteriormente, confira o canto superior esquerdo da empresa e selecione a opção Depositar; Uma vez que você seja redirecionado para o painel de recargas, escolha algum dos métodos de pagamento apresentados (confira-os na íntegra no site oficial); Prosseguindo, adicione todas as informações requisitadas na opção de pagamento escolhida e informe o valor do depósito; Por último, conclua o processo selecionando a opção Depositar e aguarde até o fim do tempo de processamento.

Fatores que influenciam os Tiros Livres

Tão importante quanto saber como apostar no Tiro Livre na bet365 é conhecer os fatores que influenciam o mercado. Então, separamos aqui as 2 principais condições internas e externas que podem ser analisadas para apostar.

Estilo de jogo

Todas as equipes de futebol possuem um estilo de jogo que reflete suas estratégias e direção do treinador. Logo, é fundamental que você avalie essas questões observando principalmente o nível de ofensividade dos times nas partidas.

A lógica por trás dessa análise é simples: estratégias ofensivas tendem a gerar mais faltas ou infrações. Esse processo frequentemente resulta também em lances de Tiro Livre.

Arbitragem

Do mesmo modo que os times, as equipes de arbitragem também podem possuir abordagens diferentes nas partidas. Um juiz conhecido por ser rigoroso, por exemplo, pode apitar mais faltas puníveis com tiros livres ou vice-versa.

Dicas para ter potenciais bons resultados em Tiro Livre na bet365

Já vimos como funciona Tiro Livre na bet365 e o que você precisa fazer para começar a apostar no mercado. Todavia, adiantamos que não existem formas garantidas de ter bons resultados. O máximo que podemos fazer é apresentar abaixo algumas dicas que podem lhe auxiliar durante a montagem de palpites.

Não se deixe levar pelo emocional

Ao apostar online, busque sempre fazer uma análise técnica das condições das partidas para selecionar os melhores mercados. Nesse sentido, evite utilizar a bet365 sobre o efeito de álcool ou outras substâncias que alterem a sua percepção, assim como sob o efeito de emoções fortes ou por impulso.

Faça a gestão da sua banca

Fazer uma boa gestão da banca é um critério fundamental para todos os apostadores que possuem objetivos de longo prazo. Antes de entrar na empresa, faça uma autoavaliação das suas condições para definir orçamentos de aposta que sejam realistas.

Levando isso em conta, estabeleça limites e mantenha a disciplina, evitando comprometer as suas finanças pessoais. Inclusive, você pode manter o controle das suas atividades na empresa para sempre saber quando suas estratégias precisam ser implementadas.

Acompanhe as disputas

São vários os lances de uma partida que podem resultar na cobrança do Tiro Livre. Sendo assim, acompanhar o desenvolvimento das disputas fornecerá dados úteis para avaliar o desempenho das equipes. Com isso, você pode visualizar melhor o contexto da competição e até mesmo antecipar quando acontecerão faltas ou infrações.

Esteja atento às notícias

Várias questões que influenciam o desempenho das equipes acontecem fora de campo. Prova disso são lesões em treino, implementação de novas estratégias ou mesmo mudanças de escalações reveladas antes das partidas.

Então, tente acompanhar jornais esportivos ou noticiários especializados para ficar por dentro das notícias do mundo dos esportes. Afinal, esses dados podem influenciar diretamente na hora de planejar os palpites no Tiro Livre.

Confira as regras das ofertas

As ofertas das operadoras online permitem que os jogadores montem apostas com condições únicas. Sabendo disso, você pode verificar todos os recursos disponíveis na bet365 pelo site oficial da empresa para saber como eles funcionam. Leia sempre os T&Cs e confira se eles podem ser utilizados no Tiro Livre.

Vale a pena apostar em Tiro Livre na bet365?

Com base em tudo o que apresentamos, o mercado de Tiro Livre certamente representa uma categoria de aposta única. Com ele, você pode diversificar suas apostas acompanhado e tentando antecipar situações de bola parada.

Contudo, por ser um mercado com muitas variáveis, consideramos que o Tiro Livre na bet365 é complexo para iniciantes. Porém, se você é um entusiasta que acompanha e entende as faltas, o mercado pode ser interessante.

Mais mercados de apostas populares na bet365

As apostas esportivas na bet365 são categorias bastante diversificadas que vão além dos mercados de Tiro Livre. A partir dessas opções, acreditamos que você encontrará categorias convencionais e alternativas para personalizar seus palpites.

Claro, tudo está sujeito a alterações e você pode visitar o site para conferir tudo o que o site oferta. Dito isso, separamos abaixo alguns mercados populares que você pode utilizar em futebol:

Resultado Final;

Dupla Hipótese;

Gols Mais/Menos;

Resultado Correto;

Vencedor Final;

Melhor Marcador.

Perguntas frequentes sobre o Tiro Livre

Ainda possui dúvidas sobre o Tiro Livre na bet365? Abaixo, você encontrará uma seleção de perguntas e respostas cuidadosamente escolhidas pela nossa equipe para auxiliar os novos jogadores.

Onde fica a opção de Tiro Livre na bet365?

Todas as opções de palpites da bet365 estão localizadas na sua área de esportes, distribuídas pelos eventos cobertos pela casa. Para encontrar algum mercado específico no site, você pode simplesmente navegar pela empresa e conferir as categorias de apostas disponíveis.

O mercado de Tiro Livre é muito arriscado?

Por serem categorias baseadas nas ações de jogadores, os mercados de Tiro Livre são opções complexas de serem analisadas. Mas, com a preparação certa e uma pesquisa aprofundada das condições das partidas, elas podem ser selecionadas por qualquer jogador.

O Tiro Livre é um bom mercado para iniciantes?

Acreditamos que o Tiro Livre envolve a análise e antecipação de fatores demais para ser uma recomendação para iniciantes. Todavia, caso você seja um entusiasta em futebol que procura por mercados alternativos, as opções de Tiro Livre serão interessantes.

Quem pode cobrar um Tiro Livre?

Qualquer jogador de um time de futebol, independentemente da sua posição, pode cobrar um Tiro Livre indireto. Porém, na cobrança direta, é geralmente o atleta que sofreu a falta quem marca o lance.

Onde deve ser cobrado o Tiro Livre?

As cobranças do Tiro Livre são feitas no local onde o jogador sofreu a falta. Entretanto, caso essa falta aconteça na área penal, o Tiro Livre é substituído por um pênalti.

Como funciona o código de bônus da bet365?

O código promocional da bet365 MAXLANCE é um recurso que pode ser utilizado pelos novos jogadores durante os seus cadastros.

