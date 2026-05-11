A BetMGM tem código promocional em 2026? Como ativar os bônus
Os bônus BetMGM incluem Bolão Grátis, 200% de aumento em múltiplas e jackpot de R$4,8 milhões.
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O código bônus BetMGM não é necessário em maio de 2026. Todas as promoções são restritas para usuários já cadastrados e liberam bolões grátis com mais de R$1 milhão em prêmios, Pagamento Antecipado e 200% até R$100 mil em múltiplas.
A BetMGM está entre os melhores sites de apostas do Brasil e conta com ofertas fixas e promoções inéditas toda semana. Nós testamos todas essas vantagens e vamos explicar como usá-las a seguir!
Qual é o código bônus BetMGM em 11 de maio de 2026?
Não há um código bônus BetMGM em 11 de maio de 2026. Todas as promoções são limitadas a usuários já cadastrados e verificados. Veja as vantagens à disposição mesmo sem o cupom de registro:
|Dúvida
|Resposta
Qual é o código promocional BetMGM?
Não há um código BetMGM.
Posso me cadastrar sem o código BetMGM?
Sim, é possível se cadastrar sem o código BetMGM.
Quais são as vantagens da BetMGM?
Pagamento Antecipado, Múltiplas Aumentadas 200% até R$100.000 e jackpot de R$4,8 milhões em cassino.
Qual é o depósito mínimo da BetMGM?
O depósito mínimo da BetMGM é R$1.
Promoções e bônus disponíveis na BetMGM
Não há um código BetMGM bônus e todas as mais de 10 promoções podem ser ativadas logo após o registro e verificação. As ofertas incluem odds especiais para esportes, Pagamento Antecipado e giros extras toda semana em cassino.
|Bônus BetMGM
|Como funciona
|Como ativar a promoção
1. Bolão BetMGM
Faça palpites de graça e concorra a R$1 milhão
2. Quarta do Rei com giros extras
Giros extras toda quarta-feira
3. Substituição de Ouro
Aposta anula com substituição nos 1º tempo
4. Boost progressivo 200% até R$100.000
Aposta aumentada em múltiplas
5. Pagamento Antecipado
Encerre a aposta com 2 gols de vantagem
6. Quinta Vegástica com giros extras
Missões com giros extras em slots
7. Jogo da Semana
Giro extra em uma slot selecionada toda semana
8. MGM do Milhão
Jackpot exclusivo e progressivo
9. Roleta de Ouro
Roleta premiada com recompensas diárias
10. Cashback Fortune
10% até R$500 de dinheiro de volta no Fortune Tiger
11. Cashback Aviator
10% até R$500 das perdas no jogo do aviãozinho.
1. Bolão BetMGM: concorra a prêmios toda semana
O Bolão BetMGM dá a oportunidade de fazer palpites gratuitos e ainda assim concorrer a prêmios. Na prática, você deve prever os resultados dos jogos mais esperados da semana. Ao vencer, é possível ganha parte da premiação de R$1 milhão.
Para participar, só é necessário se cadastrar e pronto. Em seguida, basta tocar em "Bolão BetMGM" e fazer os palpites nos jogos da semana. Assim como nas casas de apostas com apostas grátis, essa é a melhor forma de receber uma freebet.
2. Quarta do Rei: 30 giros extras toda quarta-feira
A Quarta do Rei traz desafios semanais a serem cumpridos até quarta-feira. Os desafios se resumem a acumular entre R$100 e R$120 em apostas nas slots da plataforma. Ao cumprir o desafio, o usuário ganha 30 giros extras.
Os giros extras são disponibilizados em diferentes jogos, como Cartola Vault e Sweet Craze. Em ambos os casos, os prêmios aparecem em dinheiro real. Ou seja, as vitórias não acompanham regras que impedem o saque.
3. Substituição de Ouro: anule a aposta em caso de substituição
A oferta de Substituição Segura da BetMGM vale para apostas pré-jogo em competições como Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Champions League e Premier League. Se o jogador escolhido for substituído antes do intervalo, 100% da aposta é devolvida.
A oferta cobre 12 mercados de jogador. Para ativar, é necessário apostar nesses mercados antes da partida. Caso o atleta saia no 1º tempo, o valor retorna em dinheiro real; em múltiplas, seleções anuladas são ignoradas e as demais permanecem válidas.
4. Múltipla Aumentada: Boost progressivo 200% até R$100.000
O bônus BetMGM Boost Progressivo aumenta entre 3% e 200% as odds totais em múltiplas. Para ter o aumento, você precisa acrescentar ao menos 3 mercados pré-jogo ou ao vivo com odds iguais ou superiores a 1.30.
O aumento considera a sua vitória. Nós apostamos R$10 com 5 mercados e tivemos odds 37.04. Mas graças ao aumento de 7% do boost progressivo, nós ganharemos R$395,64 em caso de green, em vez de R$370,40, ou seja, são R$25,14 a mais de retorno.
5. Pagamento Antecipado: ganhe a aposta antecipadamente
Um dos bônus da BetMGM mais populares é o Pagamento Antecipado. Ao montar apostas pré-jogo em futebol, basquete ou tênis, há uma chance de liquidar a aposta antes da hora, desde que exista uma vantagem a favor do seu palpite. Funciona assim:
- Futebol: vantagem de 2 gols encerra a aposta antes da hora;
- Basquete: aposta será paga se o seu time alcançar 20 pontos de vantagem durante o jogo;
- Tênis Masculino: garante a vitória caso o jogador escolhido vença os 2 primeiros sets;
- Tênis Feminino: aposta será vencedora se a jogadora escolhida ganhar o primeiro set por 6-0 ou 6-1.
Somente mercados Resultado Final antes da bola começar e identificados como "Pagamento Antecipado" são elegíveis ao seguro. Além disso, o benefício se aplica exclusivamente a apostas realizadas antes do início da partida.
6. Quinta Vegástica: rodadas grátis em slots especiais
A Quinta Vegástica é uma promoção que acontece toda quinta. Para participar, você deve acumular R$1.000 em apostas em qualquer slot da plataforma. Feito isso, é possível desbloquear 30 giros extras de R$2 em títulos selecionados.
As plataformas com bônus têm este tipo de oferta, mas aqui o valor mínimo a ser movimentado é maior: em outros cassinos, é comum que a movimentação fique entre R$100 e R$300. Felizmente, o valor mínimo por rodada é R$2 e não há rollover.
7. Jogo da Semana: free spins no jogo da semana
Outro bônus interessante da BetMGM é o Jogo da Semana, que dá 40 giros extras quando apostamos R$150 ou mais em qualquer slot. Ao testarmos essa promoção, recebemos as rodadas na slot da semana. Em nossos testes, o jogo selecionado foi Area Link Phoenix Firestorm!
Da mesma forma que acontece nos cassinos com giros grátis, esse tipo de bonificação vale a pena porque nos apresenta outros jogos de apostas, indo além dos títulos conhecidos.
8. MGM do Milhão: jackpot progressivo com prêmio de R$4,8 milhões
O MGM do Milhão é um jackpot exclusivo da plataforma, que reúne jogos de cassino e mesas de cassino ao vivo participantes. Com apostas a partir de R$ 0,50, é possível concorrer a prêmios que chegam a R$4,8 milhões, além de outras premiações em dinheiro.
A oferta funciona como uma loteria: nós apostamos e o prêmio acumulado aumenta. O valor sobe até que alguém aposte e vença o super jackpot.
9. Roleta de Ouro: roda premiada prêmio diário
A Roleta de Ouro é uma roda premiada com freebet, giros e até prêmios em dinheiro. Essa roda de prêmios é dividida em 8 níveis: quem aposta mais tem recompensas melhores. Ao todo, são 8 níveis, que chegam a pagar R$10.000.
Qualquer oferta que receber na Roleta de Ouro, sejam freebets sem depósito para esportes ou giros extras em slots, paga em dinheiro real. Portanto, o valor do prêmio não expira e pode ser sacado via Pix.
10. Cashback Fortune: 10% até R$500 no Fortune Tiger
É possível receber 10% até R$500 de dinheiro de volta ao apostar em jogos da saga Fortune às segundas, terças e quartas. O valor aparece como saldo real e fica disponível para sacarmos sem regras extras.
É necessário ativar a oferta em "Minhas Ofertas" logo após o login. Feito isso, aposte normalmente. Se perder mais do que vencer, o valor da perda líquida volta como saldo real a partir de R$1.
11. Cashback Aviator: 10% até R$500 no jogo do aviãozinho
O Cashback Aviator devolve as perdas líquidas registradas entre sexta e domingo. A promoção oferece 10% de reembolso, com teto de R$500, creditado como saldo real e liberado para saque, sem requisitos adicionais.
Para termos essa oferta, devemos cumprir o registro, fazer a verificaão e ir em "Minhas Ofertas". Em seguida, ativamos a promoção e toda perda líquida acima de R$1 volta como saldo real.
Como se cadastrar sem o código promocional BetMGM?
O cadastro com o código promocional BetMGM não está disponível. Para criar uma conta no site de apostas, toque em "Registrar" e siga as três etapas, informando e-mail, CPF e número de telefone celular. Confira os passos a seguir:
- Toque em "Registrar" no canto superior direito;
- Escolha "Sem conta Globo", as demais opções podem gerar problemas;
- Informe e-mail e senha, e valide o seu e-mail com código token;
- Adicione os seus dados pessoais e o número de telefone, e valide o número de contato;
- Tire uma selfie e envie foto da frente e do verso do RG ou da CNH;
- Faça seu primeiro depósito.
A BetMGM é confiável?
A BetMGM é confiável e possui autorização oficial no Brasil, concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), responsável por normatizar, permitir e supervisionar casas de apostas no território nacional. A permissão definitiva foi estabelecida pela Portaria nº 2.098/2024.
O registro nº 0036/2024 pode ser consultado publicamente no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) e identifica a empresa Boa Lion como dona da BetMGM, inscrita no CNPJ 53.837.227/0001-52, atuando em conformidade com a legislação vigente.
Métodos de pagamento na BetMGM
A BetMGM é uma boa candidata a ser a plataforma que mais paga, porque os saques são ilimitados até o valor de R$200.000. A título de comparação, outras bets aceitam pedidos de pagamentos até R$50.000, ou seja, a BetMGM paga 4x mais!
O valor é processado imediatamente, sem cobrança de taxas pela plataforma. A transferência pode ser realizada via QR Code Pix ou Pix Copia e Cola, com disponibilidade instantânea do valor em qualquer das opções.
Os saques variam de R$1 a R$200.000, sem limite de solicitações. Realizamos mais de dez saques e todos os pedidos foram concluídos na hora. Para evitar problemas, sempre utilize o CPF como chave Pix. Contas bancárias de terceiros estornam o depósito ou a retirada.
|Método de pagamento
|Depósito mínimo
|Depósito máximo
|Saque mínimo
|Saque máximo
Pix
R$1
R$200.000
R$1
R$200.000
Atendimento ao cliente na BetMGM
Para esclarecer questões sobre o bônus da BetMGM, funcionalidades e mais, a BetMGM oferece suporte diário estruturado. São três canais diretos 24h todos os dias, além da Ouvidoria de segunda a sexta, das 8h às 17h.
Nos testes realizados, as respostas chegaram em poucos minutos, inclusive por e-mail. Os meios disponíveis incluem:
- Chat ao vivo: bate-papo pelo site;
- Suporte ao Cliente: 0800 591 0474;
- E-mail: [email protected];
- Ouvidoria: [email protected].
Entre eles, o chat se destaca pela agilidade e atendimento humanizado, resolvendo demandas de forma eficiente, padrão também observado em outras casas do setor.
"Pelo que eu apurei, o prazo é estendido apenas quando abrimos um ticket de suporte. Neste caso, o prazo é de até 10 dias úteis."
Nossa análise final sobre o código BetMGM
Mesmo sem o código BetMGM bônus, os usuários têm uma longa lista de vantagens, que incluem Múltiplas Aumentadas de 200% até R$100.000, Pagamento Antecipado e bolões gratuitos que distribuem R$1 milhão em prêmios.
Em comparação com as melhores casas de apostas do Brasil, a BetMGM se destaca pela generosidade nas premiações: os valores chegam a cifras milionárias, com jackpots fixos capazes de tornar um jogador milionário a cada rodada.
Não temos dúvidas de que a BetMGM vale a pena, sendo uma boa opção para qualquer pessoa que não tenha 1 milhão na conta bancária. Se este for o seu caso, registre-se e lembre-se de apostar com responsabilidade!
|Prós do código BetMGM bônus
|Contras
✅ Odds Aumentadas todos os dias.
❌ Programa de fidelidade pouco expressivo.
✅ Múltiplas Aumentadas de 200% até R$100.000.
❌ Giros extras e freebets sem depósito são raras.
✅ Bolões de R$1 milhão toda semana.
✅ Saque mínimo de R$1.
✅ Aplicativo para Android.
Perguntas frequentes sobre o código BetMGM
Tem alguma dúvida sobre o código BetMGM? Se sim, confira as respostas preparadas pela nossa equipe a seguir!
O que é o código BetMGM?
O código BetMGM é um recurso promocional usado em campanhas de marketing para liberar ofertas específicas. Atualmente, não é obrigatório, pois as promoções podem ser ativadas diretamente na conta do usuário.
BetMGM tem código promocional?
Não, a BetMGM não exige código promocional no momento. As ofertas estão disponíveis automaticamente para usuários cadastrados, podendo ser ativadas sem inserir qualquer cupom durante o registro ou uso da plataforma.
Quais são os bônus da BetMGM?
A BetMGM oferece bolões gratuitos, cashback, giros extras, pagamento antecipado, jackpots milionários e aumento de odds em apostas múltiplas, chegando a 200% de boost em seleções qualificadas.
BetMGM tem bônus de cadastro?
Não, a BetMGM não disponibiliza bônus de cadastro. As promoções são voltadas para usuários já registrados, com benefícios liberados após login e ativação manual nas ofertas disponíveis.
Como ativar os bônus da BetMGM?
Para ativar os bônus da BetMGM, faça login, acesse a área "Minhas Ofertas" e selecione a promoção desejada. Após ativar, basta cumprir os requisitos específicos para liberar as recompensas.
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