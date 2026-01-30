Os melhores sites para fazer apostas no LoL em 30 de janeiro de 2026 são bet365, Betano e Stake, com boosts de até 100% em múltiplas e transmissões ao vivo com imagens.

Se você busca o melhor site de apostas online no Brasil para apostar nos campeões de Runeterra, convidamos você a ficar conosco e encontrar as melhores bets com LoL:

1 . bet365: site de apostas LoL com odd aumentada 2 . Betano: bet com mercados especiais de LoL 3 . Stake: aposta por temporada em League of Legends 4 . Novibet: melhor site com app para apostar no LoL 5 . Blaze: casa de apostas com Criar Aposta em League of Legends 6 . Estrela Bet: site de apostas League of Legends de 1 real 7 . Superbet: site com maior quantidade de mercados de LoL 8 . Bet Dá Sorte: aposta com Live Stream sem travamentos 9 . Betboom: site com percentagem de apostas no LoL 10 . Betsson: bet de LoL com design intuitivo

Ranking dos 10 melhores sites de apostas em League of Legends

Os 10 melhores sites de apostas em League of Legends são bet365, Betano, Stake, Novibet, Blaze, Estrela Bet, Superbet, Bet Dá Sorte, Betboom e Betsson. Todas as marcas estão regulamentadas e chamam a nossa atenção nos testes por causa das boas odds.

Mais do que isso, cada bet com LoL possui um destaque próprio, como a bet365 com Aposta Aumentada, a Betano com mercados exclusivos e a Stake com a popular aposta por temporada. Abaixo, mostramos tudo o que você precisa saber antes de começar!

1. bet365: site de apostas LoL com odd aumentada

A bet365 tem a oferta Aposta Aumentada que eleva as odds de certos palpites populares. Desta forma, você escolhe o mercado e aposta normalmente para concorrer a vitórias mais elevadas em comparação a outros sites com apostas LoL.

Screenshot realizado em 27/01/2026. Odds corretas no momento da publicação às 10h30.

Em nossos testes sobre como usar o código de indicação da bet365, notamos que a marca tem app para Android e depósitos facilitados. Tanto que esse site de apostas aceita Pix e transferência bancária, algo raro de se ver ao apostar!

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Live Stream com imagens ⚠️ Aposta Aumentada só aparece na página do evento 💪 Variedade de mercados ⚠️ eSport é excluído do Acumulador Aumentado de 100% 💪 Possui apostas ao vivo 💪 Saques ilimitados via Pix 💪 Aposta aumentada sem valor máximo

2. Betano: bet com mercados especiais de LoL

A Betano tem dezenas de mercados para apostar em League of Legends e possui os palpites "Outros especiais". Tratam-se de previsões que envolvem o mercado ímpar/par de eliminações, mas focam nos mapas, seja MD3 ou MD5.

Depois de usar o código de indicação válido para a Betano, fomos positivamente surpreendidos com a Central de Estatísticas. Os dados incluem K/D, abates por minuto, campeões mais escolhidos/banidos e outros insights úteis.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Aumento de até 200% em múltiplas de LoL e outros esportes ⚠️ Sem Criar Aposta 💪 Aplicativo para Android ⚠️ Não tem aposta por temporada 💪 Transmissão ao vivo com imagens 💪 Missões de LoL na época de playoffs do Worlds 💪 Ligas nacionais e internacionais

3. Stake: aposta por temporada em League of Legends

A Stake tem aposta por temporada em League of Legends, algo raro de se encontrar nos sites de apostas LoL. Neste tipo de palpite, precisamos acertar quem levanta a taça após todos os confrontos previstos no bracket, tendo odds maiores aos azarões.

Depois de usar o código da Stake ativo em 2026, podemos apostar nos muitos mercados da marca. O maior destaque é o Handicap dos confrontos, com -2.5, -1.5, +1.5 e +2.5 a favor de cada equipe, garantindo odds muito competitivas.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Possui a função Criar Aposta ⚠️ Sem aumentos nas apostas de LoL 💪 Saques a partir de R$ 0,10 ⚠️ Não tem aposta de primeira eliminação 💪 Programa de fidelidade com recompensas mensais 💪 Função de transmissão ao vivo 💪 Tem aplicativo de apostas LoL para Android

4. Novibet: melhor site com app para apostar no LoL

A Novibet tem o melhor app para Android com apostas em League of Legends. Podemos baixar o app pela Play Store em breves instantes e, em seguida, temos todas as apostas no LoL liberadas. A cereja do bolo é uma performance ainda melhor para apostar!

Encontramos filtros para pesquisar mercados de LoL. Depois de usar o código de indicação da Novibet e ir à categoria League of Legends, é possível destacar mercados específicos e combiná-los em uma aposta múltipla, que aumenta em até 75%.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Tem aposta por Total de Mapa ⚠️ Não há Odds Aumentadas no LoL 💪 Mais de 80 mercados de apostas ⚠️ Sem a função Criar Aposta 💪 Tem alertas sobre alterações de odds 💪 Transmissão ao vivo 💪 Aposte e Ganhe, com R$50 de freebet na primeira aposta

5. Blaze: casa de apostas com Criar Aposta em League of Legends

A Blaze possui as melhores apostas em League of Legends, com a função Criar Aposta e os mercados de "Adereços de jogador". A começar pelo Criar Aposta, você combina 2 ou mais palpites da mesma partida e chega em odds mais altas.

Já os "Adereços de jogador" têm os candidatos à MVP da partida divididos por mapa. Depois de usar o código promocional Blaze válido em 2026, você ainda navega entre as "Dicas de Especialista", com sugestões de palpites para o game.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Clube de fidelidade Blaze ⚠️ Depósito e saque altos de R$20 e R$50 respectivamente 💪 Design super intuitivo para quem começa ⚠️ Sem aumentos em apostas simples ou múltiplas 💪 Insights completos sobre as equipes 💪 Live Stream mesmo sem saldo na conta 💪 Conta com ícone para favoritar partidas

6. Estrela Bet: site de apostas League of Legends de 1 real

O site de apostas League of Legends Estrela Bet é recomendado para quem quer começar com pouco, mais precisamente 1 real. Esse site tem depósitos e retiradas acessíveis, e indicamos essa bet para quem está com a banca mais limitada.

Depois de usar o código de bônus da Estrela Bet e cumprir a verificação de conta, a página "Ofertas" mostra as promoções disponíveis. Chegamos a encontrar freebet e missões para quem aposta em torneios populares de LoL, como Worlds e o extinto CBLOL.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Tem app bem avaliado para Android ⚠️ Sem aumentos nas apostas de eSports 💪 Possui promoções em eSports ⚠️ Pouca quantidade de mercados 💪 Desafios semanais com aposta grátis 💪 Pagamentos instantâneos via Pix 💪 Possui Live Stream de LoL

7. Superbet: site com maior quantidade de mercados de LoL

Enquanto outros sites de apostas LoL têm entre 10 e 60 mercados, a Superbet se destaca e traz mais de 100 palpites possíveis. Não à toa, destacamos essa marca como a bet com a maior quantidade de mercados para selecionar e apostar em LoL.

E toda essa variedade de previsões acompanha uma breve explicação para quem está começando. Depois de usar o código da Supetbet para hoje, você pode combinar 3 ou mais mercados com odds de 1.35 ou mais para aumentar o prêmio em até 150%.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Depósito e saque a partir de 1 real ⚠️ Sem Super Odds para eSports 💪 Aplicativo para Android gratuito ⚠️ Não tem a opção Criar Aposta 💪 Aba que mostra as notícias recentes 💪 Aposta grátis toda sexta-feira 💪 Super Coins para concorrer a prêmios

8. Bet Dá Sorte: aposta com Live Stream sem travamentos

Muitas casas de apostas com LoL têm a função Live Stream, mas a Bet Dá Sorte chamou a nossa atenção por causa das transmissões sem travamentos. Em nossos testes, acompanhamos as disputas via Twitch sem a necessidade de saldo e sem travar.

Além disso, a Bet Dá Sorte é um dos sites de apostas eSports com Desafios e Caixa Misteriosa. Na prática, ao apostar, cumprimos tarefas para ganhar aposta grátis e recebemos moedas para trocar por caixas que pagam até R$5.000 em freebet.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Layout personalizado para partidas de LoL ⚠️ Não há aumento para eSports 💪 Desafios a cada 15 dias ⚠️ Pouquíssimos mercados para apostar no LoL 💪 Pagamentos instantâneos via Pix 💪 Minigames no clube de fidelidade SorteClub

9. Betboom: site com percentagem de apostas no LoL

A Betboom traz um recurso inédito em comparação aos outros sites de apostas League of Legends: ele mostra o percentual de apostas a favor de cada equipe. Isto é, podemos ver quantos por cento cada equipe de LoL recebeu de apostas.

Usamos o código Betboom em 2026 e encontramos outros destaques, em especial certos mercados. Embora não tenha tantas previsões possíveis, existem mercados mais raros, como Ganha pelo menos um mapa e Totais de Mapa.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Tem app para Android ⚠️ Sem múltiplas turbinadas e outros aumentos 💪 Até 6% de cashback diário em eSports ⚠️ Não tem Bet Builder para eSport 💪 Conta com Live Stream 💪 Possui presente de aniversário uma vez por ano

10. Betsson: bet de LoL com design intuitivo

A Betsson está entre as principais plataformas legalizadas no Brasil mais recentes e é uma boa escolha para quem deseja apostar pela primeira vez. Isso porque a marca foca em eSports e traz um design bem intuitivo para quem começa.

Tanto que o próprio design nos avisa de antemão quando o cash out está disponível. Na prática, todos os mercados de apostas com o ícone azul "$" têm a opção de encerrar a aposta durante as apostas ao vivo.

Pontos fortes Pode melhorar 💪 Possui central de estatísticas completa ⚠️ Não tem app para Android 💪 Longa lista de mercados disponíveis ⚠️ Sem aumentos ao apostar 💪 Conta com Live Stream 💪 Odds bem competitivas

Como funcionam as apostas em League of Legends

As apostas em League of Legends focam em prever os resultados da partida, como Resultado Final, quantidade de eliminações, total de mapas, entre outros possíveis acontecimentos. Se vencer, a aposta é multiplicada pela odd.

Sobre como funcionam as odds em apostas esportivas, elas são proporcionais ao risco. Então, quanto mais elevada for a odd, melhor é o prêmio dela, porque essa cotação multiplica o valor da aposta.

Por exemplo, apostamos R$50 na vitória da Furia contra Fluxo W7M, pela Copa CBLOL, com odds 1.42. Se vencermos, ganhamos R$71 — 1.42 x R$50.

Lembre-se que cada mercado possui a própria cotação e é proporcional ao risco antes de confirmar o seu palpite!

Aprenda como apostar em LoL em 5 passos

Para apostar em LoL, você deve se registrar em uma casa de apostas com League of Legends, cumprir a verificação e apostar em alguma partida. Caso vença, o prêmio é pago na hora e fica disponível para sacar via Pix.

Confira em 5 passos como apostar em LoL pela primeira vez a seguir:

1 . Escolha um site de aposta LoL autorizado; 2 . Registre-se e cumpra a verificação de identidade; 3 . Faça o seu primeiro depósito via Pix; 4 . Escolha uma partida e selecione o seu palpite para a disputa; 5 . Confirme a aposta e torça pelo green!

Se quiser montar uma aposta múltipla, basta repetir o passo 4 e adicionar 2 ou mais palpites de outras disputas de LoL ou de outros esportes. Se não souber o que é aposta múltipla, trata-se de uma combinação de previsões de confrontos distintos.

Por ser mais difícil acertar as duas apostas ao mesmo tempo, as odds são multiplicadas entre si, gerando prêmios maiores. Já a função Criar Aposta combina 2 mercados da mesma partida, mas as odds aumentam ligeiramente.

Apostas em LoL são legais no Brasil?

Sim, as apostas em LoL são legais no Brasil por causa da Lei 14.790/2023. Elas são reconhecidas como apostas de quota-fixa, onde o prêmio é avisado antecipadamente por meio das odds e conta com o resultado dependendo majoritariamente da sorte.

As apostas em Counter Strike 2, Dota 2, Valorant e outros esportes tradicionais, como futebol, basquete e tênis, observam essa mesma Lei. Contudo, é necessário cumprir algumas regras antes da primeira aposta, por exemplo:

Ter 18 anos ou mais;

Cumprir a verificação de identidade;

Utilizar contas bancárias pessoais para depositar e sacar;

Estar no Brasil;

Utilizar sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas.

A SPA, vinculada ao Ministério da Fazenda, é a entidade que regula, autoriza e fiscaliza os sites de apostas LoL no Brasil. Para reconhecer se a bet está autorizada, procure por "bet.br" no domínio ou verifique se o site aparece na lista de marcas credenciadas.

Principais mercados para apostar em LoL

Os principais mercados para apostar em LoL são Vencedor da Partida, Handicap de Mapas, Total de Mapas, First Blood e Total de Abates. A depender da partida, temos apenas Vencedor, Handicap de Mapas e Total de Mapas, mas isso já nos garante boas odds.

Para ter uma boa experiência, veja o nosso guia de apostas de LoL com todas as informações sobre os mercados populares!

Vencedor da partida (moneyline)

O mercado Vencedor da Partida considera quem supera o adversário, seja por MD3 ou MD5. Esse palpite costuma ser o mais comum e é a aposta direta em LoL mais popular dentre as bets com o jogo da Riot Games.

Opinião do Autor Davi Costa "Não vá contra as odds. É muito raro que alguma equipe surpreenda e saia com a vitória, ainda mais quando as cotações estão acima de 3.00."

Handicap de mapas

O Handicap considera um mapa a favor ou contra para qualquer equipe. Ainda no exemplo da Furia x Fluxo, você pode apostar com Handicap -1.5 para a Furia. Neste caso, a equipe só vence com duas vitórias em sequência.

Opinião do Autor Davi Costa "Para entender esse mercado, recomendamos que procure saber o que é o Handicap Asiático e não esqueça do placar atual durante as apostas ao vivo."

Total de mapas (over/under)

Em apostas MD3 ou MD5, você pode apostar no mercado Total de Mapas Acima/Abaixo de 2.5 ou 3.5 mapas. Assim, devemos prever corretamente se o match point no terceiro ou quinto mapa acontece.

Opinião do Autor Davi Costa "As apostas Total de Mapas Acima valem a pena quando as odds estão pareadas. Se não, é recomendado apostar em menos de 2.5 ou 3.5 mapas, na maioria das vezes."

First Blood (primeira eliminação)

A primeira eliminação é um mercado que, como o próprio nome sugere, aponta quem tem a primeira eliminação. Esse mercado é puramente sorte: não à toa, tem odds equilibradas na maioria dos confrontos.

Opinião do Autor Davi Costa "Recomendamos usar o Criar Aposta ou montar apostas múltiplas com o First Blood. Isso porque a odd é elevada e rende prêmios melhores quando dá green, ainda mais em confrontos pouco equilibrados."

Total de abates (kills)

O Total de Abates considera a quantidade de eliminações em todo o MD3 ou MD5, mas pode ser dividido por mapa. Geralmente, a equipe candidata a vencer fica com odds menores. Por isso, vale a pena combinar mercados correlacionados, como Vencedor e Kills.

Opinião do Autor Davi Costa "Confira a seleção de heróis mais comuns de cada equipe. Certos campeões são counter naturais, o que impacta diretamente na quantidade de eliminações."

Torneios de LoL mais populares para apostas

Os torneios de LoL mais populares para apostas são CBLOL e Worlds, que acontecem entre os meses de janeiro e março, e outubro e novembro, respectivamente.

Essas competições aparecem com desafios e apostas grátis na maioria das vezes, especialmente na Betano, na Stake e na Estrela Bet. Neste caso, você aposta normalmente e pode receber uma aposta grátis.

A lista de campeonatos populares para apostar em League of Legends é:

CBLOL: campeonato brasileiro de LoL que volta em 2026 após breve hiato; Worlds: liga mundial que reúne as principais equipes do ano de cada região; MSI: campeonato mid-season realizado na metade do ano antes do Worlds; Ligas Regionais: torneios qualificatórios para o Worlds e MSI, como LCK, LEC, LCS e LPL.

As apostas LoL são feitas ao longo de todo o ano. Para apostar em qualquer partida, você deve ir à bet com League of Legends uns 3 dias antes e fazer os seus palpites ou entrar no site quando a partida começar.

Jogadores profissionais de League of Legends no Brasil para considerar em suas apostas

O Brasil é apaixonado por League of Legends e há muitos jogadores profissionais que fazem a diferença quando disputam competições nacionais e internacionais. Hoje, os mais lembrados são Tinowns, Tatu e Disamis. Contamos um pouco mais sobre cada um a seguir!

Thiago "Tinowns" Sartori (paiN Gaming)

Thiago "Tinowns" Sartori é jogador profissional brasileiro de League of Legends e atua como mid laner. Reconhecido pela leitura de jogo e consistência mecânica, integra o elenco principal da paiN Gaming, sendo uma das peças mais experientes da equipe.

Ao longo da carreira, Tinowns acumulou títulos nacionais e participações internacionais, destacando-se pela longevidade no cenário e pela capacidade de liderança dentro e fora do Rift.

Pedro "Tatu" Seixas (Furia)

Pedro "Tatu" Seixas é jogador profissional brasileiro de League of Legends e atua na jungle. Atualmente defende a Furia, equipe na qual se consolidou como um jogador agressivo e focado em controle de objetivos.

Durante sua trajetória competitiva, Tatu somou conquistas relevantes no cenário nacional e se firmou como um dos junglers mais consistentes da liga brasileira, sendo decisivo em jogos de alto nível.

Pedro Arthur "Disamis" Gonçalves

Pedro Arthur "Disamis" Gonçalves é jogador profissional brasileiro de League of Legends e atua como suporte. Conhecido pelo bom controle de visão e sinergia com colegas, construiu sua carreira no cenário competitivo nacional.

Ao longo dos campeonatos que disputou, Disamis se destacou pela regularidade e entendimento tático do jogo, ganhando espaço como um suporte confiável e estratégico em equipes da elite brasileira.

Glossário de apostas esportivas: leia antes de apostar em LoL

Quando fizer as suas primeiras apostas em LoL, talvez você não entenda certos termos. Para que não fique com nenhuma dúvida, preparamos um glossário que explica as palavras mais usadas nos confrontos e nas apostas:

ADC: atirador focado em dano para a equipe, sejam danos físicos ou mágicos; Top Laner: jogador responsável pela rota superior do mapa; Jungler: Controla a selva e auxilia outras rotas; Mid Laner: atua no centro, com alto impacto estratégico; Suporte: atua na rota junto com o ADC e é focado em auxiliar a equipe; Draft: escolha e banimento de campeões antes da partida; Pick: seleção de um campeão específico no draft; Ban: campeão impedido de ser escolhido no confronto; First Blood: primeiro abate da partida; Handicap: vantagem ou desvantagem aplicada em apostas; Odd: cotação que define retorno potencial da aposta.

Sites de apostas, como bet365, Betano, Stake, entre outros, têm centrais de ajuda. Você encontra lá tudo o que precisa para apostar sem nenhuma dúvida!

Dicas para apostar em League of Legends

Antes de apostar em League of Legends, tenha em mente que esse formato de apostas tem as suas particularidades. Por ser algo relativamente novo em comparação aos esportes tradicionais, os mercados e jeitos de apostar mudam de acordo com o site.

Por exemplo, pode ser que descubra como funciona o Empate Anula Aposta e aposte em Draw, mas poucos sites têm esse palpite. Da nossa lista, apenas a Betsson tem o mercado de Empate. Outros conselhos antes de apostar são:

Confira o meta e os patches no início e mid-season;

Veja as informações H2H das equipes;

Avalie os picks de cada equipe e procure counters naturais;

Compare as odds e procure as melhores cotações;

Jogue com responsabilidade.

Reforçamos que as apostas de LoL precisam ser feitas com responsabilidade. Mesmo que jogue muito bem, lembre-se que as apostas dependem de uma pitada de sorte. Portanto, aposte com o dinheiro que não te faz falta!

Perguntas frequentes sobre apostas em LoL

Vamos responder às perguntas frequentes sobre apostas em LoL abaixo. Encontre a resposta que procura a seguir!

Qual o melhor site para apostar em League of Legends?

Os melhores sites para apostar em League of Legends são bet365, Betano e Stake. Essas plataformas se destacam pelas odds competitivas, variedade de mercados, transmissões ao vivo e recursos exclusivos, como apostas aumentadas e palpites por temporada.

Como apostar em LoL passo a passo?

Para apostar em LoL, escolha um site autorizado, faça o cadastro e a verificação de identidade, realize um depósito via Pix, selecione uma partida de League of Legends, escolha o mercado desejado, confirme a aposta e torça pelo resultado.

Quais mercados existem nas apostas de LoL?

Os principais mercados de apostas em LoL incluem Vencedor da Partida, Handicap de Mapas, Total de Mapas, First Blood e Total de Abates. A disponibilidade varia conforme o confronto, mas esses mercados garantem boas odds e opções estratégicas.

Apostas em LoL são seguras?

Sim, as apostas em LoL são seguras no Brasil quando feitas em sites autorizados. As plataformas seguem a Lei 14.790/2023, exigem verificação de identidade, utilizam contas bancárias pessoais e são fiscalizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas.

Como funcionam as odds em apostas de League of Legends?

As odds em apostas de League of Legends representam o retorno potencial e são proporcionais ao risco do palpite. Quanto maior a odd, maior o prêmio possível, pois ela multiplica o valor apostado conforme o resultado previsto.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br.