Sites de apostas

BETesporte é confiável? Avaliamos a casa de apostas

BETesporte é confiável e traz o craque Zico, lenda do Flamengo, como embaixador.

Davi Costa
Guarujá (SP)
Dia 19/02/2026
09:00
A BETesporte é confiável e está regulamentada no Brasil em 19 de fevereiro de 2026, de acordo com a Portaria SPA/MF nº 257/25.

Essa casa de apostas nos surpreende positivamente com promoções sem rollover, trazendo parte das perdas de volta como saldo real. Vamos analisar o site de apostas que soma mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e contar tudo o que encontramos de confiável!

BETesporte é confiável?

Sim, a BETesporte é confiável e conta com licença Federal no Brasil, seguindo todos os parâmetros da Lei 14.790/2023. A bet presta apoio de segunda a sexta, das 8h às 16h, pelo SAC e responde aos jogadores 24h todos os dias pelo chat ao vivo.

Nós testamos a plataforma e não encontramos nada que colocasse as apostas em suspeita na BETesporte. Entre os maiores destaques que achamos estão:

  • Regulamentação em dia;
  • Criptografia de ponta a ponta;
  • Atendimento ao cliente realmente útil;
  • Funcionalidades de Jogo Responsável.

A BETesporte traz uma interface intuitiva e não complica a experiência com termos de uso complexos. Pelo contrário, as nossas apostas foram intuitivas desde o primeiro acesso! Abaixo, apresentamos os critérios mais importantes:

Critério de confiabilidadeDetalhes

Licença brasileira

0033/2025.

Segurança do site

Criptografia completa baseada em SSL.

Métodos de pagamento

Pix.

Atendimento ao cliente

SAC de segunda a sexta e chat em português todos os dias.

Jogo responsável

Limites autoimpostos para depósitos, perdas, saques, tempo online e mais.

Reputação online

Mais de 500 mil seguidores nas redes.

Apostar na BETesporte é seguro? O que avaliamos

Sim, apostar na BETesporte é seguro e podemos afirmar isso após passarmos dias no site, avaliando a licença, a segurança, os métodos de pagamento, o apoio ao cliente e as funcionalidades de Jogo Responsável.

Veja os detalhes abaixo e entenda melhor os critérios checados pela gente de uma das principais novas plataformas de apostas do Brasil!

Licença da BETesporte

A BETesporte está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda (MF). Essa regulamentação é de escala federal e permite que a plataforma explore as apostas em esportes e nos jogos de cassino online.

Não é nem um pouco fácil conseguir essa licença e, além da bagatela de R$30 milhões, a BETesporte precisa atender alguns requisitos, como:

  • ✅ Pagamentos processados em até 2 horas;
  • ✅ Suporte ao cliente disponível em português;
  • ✅ Recursos dedicados ao jogo responsável;
  • ✅ Ofertas ativas sem exigência de depósito mínimo;
  • ✅ Garantia de prêmios assegurada em R$5 milhões.

Não tivemos nenhuma dificuldade em encontrar os dados da licença da BETesporte. As informações estão localizadas no rodapé do site e, pelo que apuramos, estão todas corretas e devidamente atualizadas.

Segurança e proteção de dados

Por ter uma empresa no Brasil e tratar de dados sensíveis, a BETesporte segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Assim, toda informação sensível é anonimizada e, mesmo que vaze na internet, nenhum dado fica relacionado ao proprietário.

Nós vimos como apostar em UFC, navegamos no blog interno, realizamos depósitos e outras coisas a mais. Em todo momento, estávamos protegidos por criptografia SSL — a mesma utilizada em bancos e eCommerces.

Não vamos entrar no caráter técnico, mas isso significa que as informações enviadas e recebidas passaram por uma camada extra da internet. Deste modo, nenhum dado pode ser interceptado ou alterado enquanto estamos na casa de apostas.

A confirmação de identidade é feita logo após concluirmos o cadastro. Nos demais acessos e pedidos de levantamento, voltamos a ter que cumprir uma verificação extra. Portanto, apenas o verdadeiro proprietário pode entrar na conta de apostas e sacar.

Outros elementos de segurança que encontramos foram:

  1. 🔒 Certificado SSL em todo o site de apostas;
  2. 🔒 Auditorias externas periódicas de segurança da informação;
  3. 🔒 Políticas rígidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);
  4. 🔒 Monitoramento antifraude contínuo 24/7;
  5. 🔒 Texto 100% localizado em português brasileiro.

Métodos de pagamento seguros

A BETesporte paga mesmo e transfere qualquer valor que você solicitar a partir de R$1. Pelo que vimos, os saques são transferidos na hora e não há necessidade de apostar antes da retirada. Portanto, é possível depositar e sacar a qualquer momento.

Os pagamentos são seguros via Pix, sendo necessário utilizar a conta bancária do depósito. Por exemplo, usamos uma conta bancária Inter para acrescentar R$10 (valor mínimo). Na hora de sacar, voltamos a utilizar essa mesma conta bancária.

Os saques são ilimitados e não contam com nenhum tipo de taxa. Portanto, conseguimos levantar qualquer prêmio acima de R$1 a qualquer hora.

Sobre os bônus da BETesporte, você pode apostar nos mercados de apostas CS2, futebol, basquete e mais, e ganhar uma aposta grátis. Nesses casos, basta apostar e toda vitória líquida aparece como dinheiro real. A partir daí, você saca normalmente.

Captura de tela da página de pagamento da BETesporte.

Atendimento ao cliente

A BETesporte presta apoio pelo chat ao vivo 24h e pelo SAC 0800 237 1329 de segunda a sexta, das 8h às 16h. Ambos os canais respondem rapidamente e, pelos nossos testes, os atendentes são extremamente cordiais, comprovando ser uma opção confiável.

Os canais de apoio da BETesporte são:

  • Chat ao vivo pela Central de Ajuda;
  • SAC 0800 237 1329.

O chat ao vivo da BETesporte fica disponível na Central de Ajuda da plataforma. Entre as centenas de guias e artigos úteis, há um botão de bate-papo. Ao tocar nele, basta informar o seu nome, os dados de contato e pronto, o especialista da marca fica disponível.

Já pelo SAC, o apoio acontece de imediato: você liga e aguarda alguns instantes para ser atendido. Geralmente, indicamos o chat pela rapidez e praticidade. Porém, o atendimento por telefone não deixa nada a desejar!

Foto do autor
Opinião do Autor

Davi Costa

"Eu liguei para o SAC da BETesporte e fui muito bem atendido. Em menos de 30 segundos, pude explicar a minha dúvida e ouvir a solução em seguida."

Captura de tela da Central de Ajuda BETesporte.

Jogo responsável

Pelo que encontramos, existem recursos de limites autoimpostos, suspensão de conta, exclusão definitiva e outros limites, com funções de tempo de uso total e tempo online. A lista de funcionalidades é:

  • Limites de perdas;
  • Limites de tempo de uso;
  • Suspensão da conta;
  • Autoexclusão definitiva.

A própria casa de apostas nos convida a estabelecer um limite para depósitos e perdas. Caso queira aumentar ou diminuir os tetos, basta fazer login, ir ao menu de conta e acessar a página "Jogo Responsável".

Captura de tela dos recursos de Jogo Responsável da BETesporte.

BETesporte patrocina o craque Zico

A BETesporte é confiável e tem como embaixador a lenda do Flamengo, Zico. O craque e ex-camisa 10 do Mengão está no panteão das lendas desde 1981, ano em que trouxe os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes.

Além da parceria com o Galinho, a BETesporte faz sucesso nas redes, onde soma mais de 500 mil seguidores. Por lá, há conteúdos informativos, enquetes e odds altas como nos melhores sites para apostar Premier League, LaLiga e Brasileirão.

Captura de tela do Instagram da BETesporte.

Nossa avaliação final: BETesporte é confiável?

Sim, a BETesporte é confiável e traz odds que valem a pena. A casa de apostas não possui nenhuma letra miúda nos bônus, conta com saques instantâneos a partir de R$1 e tem como embaixador a lenda Zico.

Além de ser confiável, o site de apostas tem vantagens. Pelo que vimos, os maiores benefícios da bet são:

  • Cashback de 10% até R$5.000 por semana;
  • Super Odd todo dia;
  • Função Criar Aposta;
  • Missões esportivas e de cassino.

Confessamos que não entendemos a avaliação baixa da BETesporte Reclame Aqui, porque o site não mostrou nenhuma margem para a desconfiança. Em vez disso, deu apoio e compartilhou promoções bem simples!

Se for dar uma chance à BETesporte, lembre-se de jogar com responsabilidade.

PrósContras

✅ Embaixadores: Zico e Vampeta.

❌ Sem aplicativo na Play Store.

✅ Tem Clube de Fidelidade.

❌ Não tem bolão grátis.

✅ Bônus com 1x de rollover em cassino e esporte.

✅ Saques ilimitados a partir de R$1.

✅ Minigames exclusivos.

Perguntas frequentes sobre a confiabilidade da BETesporte

Tem alguma dúvida sobre a confiabilidade da BETesporte? Se a resposta for sim, então fique conosco para respondermos à sua dúvida!

A dona da BETesporte é confiável?

A operadora BETesporte Apostas On Line, CNPJ 56.295.104/0001-25, com sede na Rua do Apolo, 81, Recife (PE), é a dona da BETesporte e é confiável. O CEO é o empresário Marcos Pereira, e a empresa possui outros sete sócios no quadro societário.

A BETesporte paga mesmo?

Sim, a BETesporte paga mesmo. Os saques são ilimitados, a partir de R$1, via Pix, e transferidos na hora. Não há exigência de aposta prévia para retirada de valores depositados, segundo nossos testes práticos na plataforma.

A BETesporte está legalizada no Brasil?

Sim, a BETesporte está legalizada no Brasil. A plataforma possui licença federal nº 0033/2025, autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), conforme a Lei 14.790/2023 e a Portaria SPA/MF nº 257/25.

