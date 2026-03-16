Sporting x Bodo Glimt – Palpites, análise e odds (17/03)

Três gols de desvantagem. É a diferença que o Sporting precisa superar nesta terça-feira, às 14h45 (horário de Brasília) no Estádio José Alvalade, diante do Bodo Glimt para sonhar com uma vaga nas quartas de final da Champions League 2025/26. A tarefa é colossal, quase sem precedentes nesta fase da competição, mas os lisboetas não têm outra saída senão acreditar diante de sua torcida.

O jogo de ida disputado em Bodo, 11 de março, foi um desastre para os campeões portugueses. Diante de uma equipe norueguesa que já derrubou Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão nesta temporada, os Leões levaram uma goleada de 3 x 0 no gramado sintético do Aspmyra. O Bodo Glimt chega agora em solo português despreocupado, ciente que um empate já garante sua classificação histórica.

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Análise da partida

O Sporting terminou em sétimo lugar na fase de liga com dez pontos, garantindo vaga direta nas oitavas de final. A equipe conquistou vitórias sobre o PSG e o Athletic Bilbao, e agora, o time de Rui Borges ocupa o segundo lugar na Primeira Liga, com uma sequência invicta no campeonato que durou várias semanas antes do confronto de ida.

O Sporting não vencia como visitante nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões há anos, e a história se repetiu em Bodo. A equipe sofreu sua primeira derrota para um clube norueguês desde 1999, quando o Viking a bateu por 3 x 0 na Copa da UEFA.

O Bodo Glimt, por sua vez, vive uma aventura europeia fora do comum. O clube ártico de 55 mil habitantes disputa sua primeira Liga dos Campeões e já eliminou a Inter de Milão (5 x 2 no agregado nos playoffs), além de ter vencido o City e o Atlético na fase de liga. Cinco vitórias consecutivas na Champions, com 20 gols marcados em dez jogos. Desta forma, a equipe de Kjetil Knutsen não têm muito a perder no Alvalade.

Na Eliteserien, o campeonato norueguês retomou no fim de semana de 15 de março. O Bodo Glimt vem, portanto, de uma longa preparação de inverno voltada quase exclusivamente para os compromissos europeus, o que lhes permitiu cuidar do frescor físico e aprimorar os automatismos coletivos.

Outros palpites para Sporting x Bodo Glimt

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Notícias dos times

Sporting: desfalques e dúvidas

Luís Suárez, centroavante em grande fase antes do jogo de ida — com gols nos cinco jogos anteriores —, é dúvida para o confronto de volta de acordo com as últimas informações. Gonçalo Inácio, um dos zagueiros titulares, recebeu cartão vermelho direto no jogo de ida e deve cumprir suspensão. Morten Hjulmand, o capitão dinamarquês, está suspenso após acumular cartões amarelos. Nuno Santos está fora por lesão. Pedro Gonçalves também desfalca o time com problema muscular, com retorno incerto.

A boa notícia é que Maximiliano Araújo, que estava suspenso para o jogo de ida, estará disponível. Geovany Quenda (fratura no pé) e Fotis Ioannidis (joelho) seguem fora. Zeno Debast (perna) também permanece indisponível.

Rui Borges terá de reorganizar uma defesa central improvisada e um meio-campo sem seu dono. Francisco Trincão e Luís Guilherme carregarão o peso do ataque, com Araújo retomando sua posição na esquerda. Hidemasa Morita deve apoiar um meio-campo menos experiente do que o habitual.

Escalação provável do Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomandé, (Faye ou Scholz) e Fresneda; Simões e Morita; Catamo, Trincão e Araújo; Guilherme. Técnico: Rui Borges.

Bodo Glimt: elenco quase completo

Knutsen terá uma decisão difícil a tomar: Jostein Gundersen levou cartão amarelo no jogo de ida (44 minutos) e está suspenso para o confronto de volta. O zagueiro central deverá ser substituído, provavelmente por Isak Määttä. Fora isso, o elenco está completo e o técnico escalou o mesmo time nos últimos cinco jogos europeus.

Escalação provável do Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Määttä e Bjørkan; Evjen, Berg e Brunstad Fet; Blomberg, Høgh e Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen

Destaque do Bodo/Glimt: Jens Petter Hauge | Ponta-esquerda | 25 anos, seis gols na Champions | Sete participações em gols na temporada | Dez jogos na Champions 2025-26 | Recorde norueguês de participações em gols na Liga dos Campeões.

Destaque do Sporting: Francisco Trincão | Meia-atacante / Ponta | 25 anos, quatro gols na Champions | Seis participações em gols na temporada | Papel-chave no setor ofensivo | Sistema 4-2-3-1.

Os técnicos

Rui Borges se firmou no comando do Sporting, e agora, sua equipe briga pelo título da Primeira Liga e garantiu classificação direta para as oitavas de final. A grande questão para o jogo de volta é saber se Borges consegue libertar mentalmente seus jogadores para produzirem uma atuação histórica, considerando que a equipe entra com a necessidade de fazer pelo menos três gols para se classificar.

Kjetil Knutsen é o arquiteto de uma das campanhas europeias mais impressionantes dos últimos anos. O técnico de 57 anos construiu um sistema coeso e intenso, baseado em pressão constante e transições verticais ultrarrápidas. O Bodo sofreu no início da fase de liga — zero vitórias nas primeiras seis partidas —, mas Knutsen não se abalou. O resultado foram seis vitórias nos últimos sete jogos em todas as competições.

Análise tática

O Bodo/Glimt deve vir a Lisboa em 4-3-3 com uma organização mais compacta do que o habitual. Knutsen não tem nenhum motivo para pressionar em todo o campo quando um empate já basta ou até uma derrota por dois gols de diferença. O esperado é um bloco médio-baixo, com saídas pontuais em vez de pressão contínua, além de contra-ataques rápidos, explorando o espaço nas costas da defesa do Sporting. Hauge pelo lado esquerdo e Blomberg pelo direito são dois perigos constantes nas transições.

O Sporting precisa marcar ao menos quatro gols para se classificar diretamente, ou três para forçar a prorrogação. Rui Borges não tem outra opção senão jogar para frente e aceitar o risco de deixar espaços nas costas. A equipe deve se organizar em 4-2-3-1 com Trincão no eixo, Catamo pela direita e Araújo pela esquerda. O problema estrutural é duplo: o Sporting estará sem seus dois zagueiros centrais habituais — Inácio suspenso e Debast lesionado — e também sem o volante referência Hjulmand, igualmente suspenso.

A principal fragilidade tática do Sporting na terça-feira estará nas costas de uma defesa central improvisada, exposta às combinações rápidas entre Hauge e Hoøgh. O Bodo pode ceder a posse sem complexo e atacar nas transições, sabendo que o Sporting precisará pressionar alto em busca dos gols.

Dicas de apostas

Aposta principal: Bodo/Glimt se classifica (handicap -3 ou classificação direta) Aposta alternativa: Mais de 2,5 gols no jogo (odds em torno de 1.40-1,60) Aposta de valor: Menos de 10,5 Escanteios (odds em torno de 2,22-2,30) - A média de tiros de canto do Bodo é bem baixa e, quando somada à do Sporting, que é de 6,5, torna o cenário viável e dentro do recorte do palpite.

Por que mais de 2,5 gols?

Dez dos últimos 11 jogos do Bodo na Champions tiveram mais de 2,5 gols O Sporting precisa marcar quatro gols e jogará de forma muito ofensiva O Bodo sofre gols, mas marca ainda mais Oito dos últimos dez jogos do Sporting em todas as competições tiveram mais de 2,5 gols O cenário de eliminação obriga o Sporting a assumir riscos máximos

Aposte com responsabilidade. As odds são indicativas e podem variar conforme a casa de apostas.

Palpite do Lance: Sporting 2 x 1 Bodo Glimt

Razões principais:

O Sporting vencerá o jogo no Alvalade com a pressão da torcida, mas sem conseguir virar o placar agregado (seria necessário um 3 x 0 no segundo tempo para forçar a prorrogação) O Bodo Glimt continuará perigoso nos contra-ataques mesmo com um bloco mais recuado A defesa central do Sporting está enfraquecida pela suspensão de Inácio Hauge ou Høgh têm qualidade para explorar os espaços deixados por um Sporting muito ofensivo O Bodo não conseguiu manter o gol em branco em dez dos 11 jogos europeus desta temporada

Vencedor geral: Bodo Glimt se classifica para as quartas de final (4 x 2 no agregado)